División O - 6:00 a 6:05 2ª Parte

(RUGE) Hemos fracasado.

No hemos detenido a los dinosaurios.

¡Atención! ¡Código Topacio!

¡Qué todo el mundo evacúe!

¿Pero y usted qué, Señorita O?

El capitán se hunde con el barco.

Pero usted puede irse esta vez, capitán.

Gracias, Señorita O.

¡Largo!

(Música de acción)

(RUGE)

Lo siento, Señorita O.

¿Que lo sientes? ¡Yo sí que lo siento,

la División está destrozada!

Igual que esa planta.

(GRITA)

(TODOS) ¡Oscar!

Hola, agentes, tengo algo que puede ayudar.

Lo llamo... Máquina del tiempo.

Sí, ese nombre es mucho mejor.

Olivia, no hemos fracasado.

O sea, en realidad sí,

pero podemos desfracasar retrocediendo en el tiempo.

Y detener a quién haya soltado a los dinosaurios.

Señorita O, aceptamos la misión.

Otra vez.

No entiendo lo que pasa, ¡pero no me falléis!

Vale, poned las... Vale.

"El botón verde..."

"Lo siento, Olivia".

"¿Otro pez volador?"

¡Llegada!

(AMBOS) O'Donnell.

Buenas tardes.

¿Cómo están mis dos agentes favoritos?

Bien, gracias.

O'Donnell es supermaja.

No hay tiempo para saludos.

Hay que centrarse en detener a los dinosaurios.

Mira.

La manecilla de los minutos está en el 12

y la de las horas en el 6.

Son las 06:00 otra vez.

Vale, nada de fallos esta vez.

¡Marchando un pez volador! ¡Ay!

Vale, nada de fallos a partir de ahora.

Sí.

Sabemos que Orquídea no ha soltado los dinosaurios,

pero podría ser cualquier otro.

Busca a gente sospechosa.

(Música de suspense)

Pero no demasiado sospechosa.

Vamos.

¡Nada de correr!

(AMBOS) Ay...

Bien. Para hacer que el Propulsinator flote,

solo hay que apretar... El botón verde no.

Oh, gracias. Pues será el rojo.

Vale, el rojo no.

Eh, mira a Olaf y Oren.

Para soltar dinosaurios hacen falta herramientas gordas.

Menuda pedazo de bolsa que tienen.

Oren y Olaf están locos,

sí, pero no tanto.

Vale, hasta yo he dejado de creérmelo a mitad de frase.

Vamos.

(Música de acción)

¡Alto ahí!

¿Os creéis que podéis detenernos?

¡Nadie puede detenernos,

vamos a hacerlo!

¡Bien!

De eso nada, porque tenemos vuestras...

¿Cintas?

¿Vais a usar cintas para soltar dinosaurios?

¿Dinosaurios? -¿De qué estás hablando?

¿De qué estáis hablando vosotros?

Eh... Del Concurso de Talentos de la División ODD

y de cómo vamos a petarlo este año.

Mirad.

(Música balada)

Lo estoy flipando.

Yo no. Vamos.

¡Vamos!

Te dije que alucinarían.

(Música de suspense)

¿Qué hora es?

Son las...

06 y algo.

No lo sé, el minutero no está en ningún número.

¡Estamos perdidos en el tiempo!

No, qué va.

Mira.

Hay rayitas entre cada número,

cada una representa un minuto.

Así que son las 06...

1, 2, 3 minutos.

Las 06:03.

Los dinosaurios llegan a las 06:05 en punto.

O sea que solo tenemos dos minutos.

Separémonos.

¡Ay!

Ay... ¿En serio otra vez?

Perdona, Olivia.

Oye, ¿has visto a mi compañero? Haremos lo de la comida juntos.

¡Octavia, por última vez, no he visto a tu compañero!

¡Y si tantas ganas tienes de comer, pues come ya!

No es comida para mí, es comida para los dinosaurios.

¿Qué has dicho?

Hoy me toca alimentar a los dinosaurios.

Comen a la 01:30.

Ya es casi la 01:30, ¿lo ves?

Las manecillas de las horas están casi en el uno

y la de los minutos en el seis.

No, estás leyendo mal el reloj.

Oh, no.

Y ahí es cuando me di cuenta.

¿Os acordáis de los dos relojes que os he enseñado?

Ahora son las 06:05 de la tarde.

Pero Octavia se está confundiendo con la manecilla de las horas

y la de los minutos.

O sea que cree que es la 01:30 de la tarde.

Así que llega tarde para alimentar los dinosaurios.

Horas y horas y horas y horas tarde.

¿Que quién ha soltado a los dinosaurios?

Los dinosaurios se han soltado a sí mismos porque tenían hambre.

¡Octavia, no es la 01:30!

Son las 06:05

¡Las 06:05!

(GRITA)

¡Código Topacio! ¡Qué todo el mundo evacúe!

¡Hemos vuelto a fracasar!

Pero no la próxima vez. Vamos.

El capitán se hunde con el barco.

Pero usted puede irse esta vez, capitán.

Gracias, Señorita O.

Tiene que haber un artilugio para arreglar esto.

¡La Máquina de Antes de Ahora!

Claro, y podréis retroceder en el tiempo y evitar que esto pase.

No se me había ocurrido. Que sí.

Pues entonces viva yo.

¡Dale!

"Estás leyendo mal el reloj".

"El botón verde no".

¡Llegada!

Buenas tardes. ¿Cómo están mis dos agentes...?

Supongo que algunos ya no tienen tiempo para saludar.

Los dinosaurios se han escapado

porque a Octavia se le ha olvidado alimentarlos.

Si podemos hacerlo antes de las 06:05,

podremos detenerlos.

¿Estás conmigo? Sí.

Vale. Ahora vamos a hacerlo.

¡Pez volador!

A por todas.

¡Vosotros dos!

Gracias por andar.

De nada, Señorita O.

Bien. Para hacer que el Propulsinator flote,

solo hay que apretar... Ni el verde ni el rojo.

Será el azul.

Gracias.

¡Parad!

Cruce de dinosaurios.

Es por un asunto de dinosaurios.

¡Abrid el paso!

¡Octavia!

¿Qué? Estás leyendo mal el reloj.

Qué bromista.

¡No, en serio!

Tenías que haber alimentado a los dinosaurios

hace cuatro horas y media.

¡Oh! No pasa nada, no pasa nada.

Nosotros nos ocupamos.

¿Por dónde se llega antes a la Sala de Dinosaurios?

Veamos.

Para llegar a la Sala de Dinosaurios

hay que llegar al almacén de la División ODD.

Pero ya son...

Las 06 y... 1, 2 minutos.

Las 06:02.

¡Solo tenemos tres minutos!

Nunca llegaremos a tiempo.

Andando no.

Pero no tenemos por qué andar.

Tenemos un Propulsinator.

(Música animada)

¿Cómo sabían que teníamos cintas?

¿Qué hora es?

Son las 06:04.

Nos queda justo 1 minuto hasta las 06:05.

¡No sé ni cómo de largo es un minuto!

Estamos a punto de averiguarlo.

¡Dale!

(Música de acción)

¡Cuidado!

¡Quita de enmedio!

(AMBOS) (GRITAN)

(GRITA)

¡Vamos, para!

¡Coge la comida!

Vale, tenemos que separar las latas

en herbívoros y carnívoros.

¡Son dinosaurios, ya se apañarán dentro,

tú tíralas!

¡Está atascado, ayúdame!

¡Oh, tienen hambre!

¡Vamos a daros de comer!

¡Vale, cierra! ¡Cierra!

Mira, son las 06:05.

Y nada de dinosaurios.

Bien hecho, compañero.

Oye, me vendría genial una galleta.

Y unas vacaciones.

Tengo una idea.

Orquídea tenía razón, se está muy relajado aquí.

¿Una galleta? Claro.

¡Marchando un dinosaurio volador!

¿En serio?

¿Brindis galletil? Sí.

(AMBOS) ¡Ding!

(Música de suspense)

(Música animada)