O Squad - Robert Plant

Mid-day in the garden of good and odd

O Squad

El museo ha aparecido cubierto de mermelada, lo que significa que la villana Meg Melada ha reaparecido. Los agentes intentan descifrar las pistas que ha dejado la villana solicitando la ayuda de Obsoleto para descifrar los códigos e intentar anticiparse a sus movimientos.

10 min, 32 sec

22-05-2023 01:00:00

O Squad - Mid-day in the garden of good and odd