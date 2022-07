The Case of the Tasteful Art Robbery

The case before all the others cases

Cuatro amigos y medio en inglés

Mucho antes que Precioso fuera a vivir a la Agencia, era un perro callejero. Un día se encuentra una salchicha, pero cuando pretende comérsela, es atacado por un perro llamado Braggart, perdiéndola por el camino. En un intento de recuperar su salchicha, Precioso se topa con un líder de la mafia llamado Bruschetti a quien Charly & Co. están investigando, y sus caminos se cruzan. Precioso huye de Braggart y Bruschetti ha tomado a Fred como rehén. El perro muerde al criminal y Precioso y Fred se esconden tras unos contenedores. Una vez relajados, se miran el uno al otro. ¡Es el inicio de una bonita amistad!

