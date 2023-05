Rocca cambia el mundo

(Avión)

"Torre de control de Hamburgo a Astaná A320".

"Astaná A320, adelante".

"Abandone inmediatamente el carril del autobús".

Estoy estacionando junto al Boeing 747-400.

"¿Dónde?". Era el único espacio que había.

"¿Quién es usted?". Espero que haya servido.

Cambio y corto.

"Astaná, identifíquese".

(Música)

(Sirenas)

Los primeros informes de que el Airbus A320

tenía problemas en su ruta de Astaná a Hamburgo

llegaron hace varias horas.

Acabamos de recibir la noticia

de que una intoxicación alimentaria incapacitó a todo el pasaje,

incluyendo a los dos pilotos.

Al parecer, los 180 pasajeros están a salvo,

y, según los testigos, deben su vida a una niña.

(Música)

Sí, mamá, ya me lo has dicho muchas veces.

Sí, sí, mamá, ya lo sé, ya me lo has dicho antes.

Hola. Espera, tengo un cliente.

Soy Rocca. ¿Conoce Harvestehude?

Lo conozco, como la palma de mi mano.

Muy bien. Allí es donde voy.

Ajá.

Pues yo soy tu taxi.

¿Qué has desayunado?

Pues nada, no nos han dado nada.

Ajá.

No acepto tarjetas, que lo sepas, solo pago en efectivo.

(Música)

Y... ¿de dónde vienes?

Baikonur. Está en Kazajistán.

Ah, no lo conozco.

Solo lo he visto en televisión.

Desde ahí es donde mandan cohetes al cielo, ¿no?

No sabía que era un lugar de vacaciones.

Yo tampoco.

¿Has volado sola?

No, solo al aterrizar.

¿Qué?

En realidad no te permiten pilotar sola

un Airbus 320.

Ya.

¿Y no ha venido a buscarte nadie?

Imagina si nos recogieran a todos.

Tendrías que buscarte otro trabajo.

Sí, eso también es cierto.

Eres graciosa. Gracias.

Pero tus padres te esperarán en casa, ¿no?

No.

Mi madre está en el cielo y mi padre ha ido a visitarla.

Ah, ya.

¿Cómo es eso? ¡Cuidado!

¡Ah!

(Música)

(Claxon)

Pero ¿estás ciega o qué?

Mamá, esta vez no ha sido culpa mía.

No, ha sido una ardilla.

¡Una ardilla!

Deja de regañarme, no me regañes.

Sujétala, está herida.

¿Qué hago con...?

¿Qué haces?

Dejar pasar el tráfico

para que puedas hablar con tu madre tranquilamente.

Sí, mamá, sí.

Sí.

La ardilla está viva y el coche se mueve.

Bueno...

Bueno, puede que no se me dé bien nada,

pero yo no atropello animales.

(Claxon)

Buenos días. Buenos días.

Duérmete aquí.

"Continúa recto 800 metros".

"En 100 metros, gire a la izquierda".

"Ha llegado a su destino".

¿Puedo ayudarle?

No creo.

¿Qué has perdido?

Nada, nada.

Pero estás buscando algo.

No es nada.

Busco envases para vender.

¿Para vender? ¿Y por qué?

Para poder comprar comida.

¿Para qué si no?

¿Te has olvidado la cartera en casa?

Ni tengo cartera ni tengo casa.

Ya veo.

Toma, es todo lo que llevo encima.

Eres muy amable,

pero no puedo aceptar el dinero de tu bolsillo.

Lo siento, pero yo tampoco tengo cartera.

¿Por qué lo sientes?

Porque no quieres el dinero de mi bolsillo.

(RÍE) Qué graciosa.

Soy Rocca. ¿Cómo te llamas tú?

Casper.

¿Y por qué no me das la mano?

Nadie me ha tocado desde hace tiempo.

Quizás deberías lavarte.

Quizá tengas razón.

Voy a hacerlo ahora.

Bueno... adiós.

Adiós.

(Música)

"¿Sí?".

Hola, soy yo.

"¿Quién?".

¿Abuela?

"¿Rocca?". Sí.

(Puerta abierta)

(Música)

¡Abuela!

Ya estoy aquí.

¿Por qué has venido tan pronto? Creía que llegarías el lunes.

Es lunes.

¿Hoy es lunes? Sí.

Dios, cómo vuela el tiempo.

Mañana empieza el cole.

Te has inscrito ya, ¿verdad? (ASIENTE)

Pero que sepas que yo no podré llevarte.

No me levanto tan pronto.

Bueno, queridas,

me gustaría que conocierais a mi nieta Rocca,

que se suponía que llegaría mañana.

Naturalmente, iba a recogerla, pero ya está aquí.

Qué dulce.

Hola.

¿Quién eres?

Rocca.

¡Rocca, cielo, cómo has crecido!

Hola.

Sí, tanto que su padre

cree que ya puede vivir sola en su apartamento

mientras él recorre el espacio.

¿Dices que recorre el espacio?

¿Él solo?

(RÍE) Papá trabaja en la ISS.

-Oh, Dios, qué crueldad. -¿Qué es lo que pasa?

Su yerno está con ISIS. ¿Qué tonterías estás diciendo?

Papá está en la ISS, la Estación Espacial Internacional.

¡Oh!

Pero para que quede claro desde el principio,

yo no soy en absoluto responsable de tu educación, ¿vale?

Yo ya crie a tu madre. Y resultó ser una mujer fabulosa.

¿Cómo lo sabes?

Ni siquiera la conociste.

Pero papá me ha contado historias sobre ella.

Y además él también es genial.

Tan genial que se quedó contigo en su momento

y ahora quiere que yo me ocupe de ti años después.

Tan genial que confía plenamente en mí

para cuidar de ti.

(RÍEN)

Por cierto... Muy graciosas.

Yo echaría la reina de tréboles, abuela.

Por favor, no me llames abuela, es horrible.

Vale, no lo haré, abuela.

En Hamburgo decimos adiós.

Es verdad, disculpadme.

Adiós.

-Adiós. -Adiós, adiós.

(Música)

Mira, esa es mi mamá.

Esta también es mi mamá.

Y este es mi padre.

Todavía estaba en la tripita de mi mamá.

Y esa soy yo de bebé.

Era casi tan pequeña como tú ahora.

Mañana te encontrarás mejor, seguro.

Mira, aquí estarás cómoda.

Ah, sémola y salsa de frambuesa.

Suena genial.

Yo cocino y tú limpias.

¿De acuerdo?

Guay.

Lila, la cena está lista.

Lila, deja el teléfono y ven a cenar, por favor.

-No estoy con el teléfono.

¿Qué haces entonces?

-Hay una chica con una ardilla en la casa de la bruja.

-Sí, claro. Pasas mucho tiempo al teléfono.

Ven, por favor. Papá ya ha llegado.

Y tienes que acostarte temprano porque mañana empieza el colegio.

-Y ponte las zapatillas. -Sí.

¡Lila!

Voy.

(Música)

Eh, mira.

Allí arriba hay una estrella muy muy brillante.

Y esa es la ISS,

donde está mi papá.

¿Lo ves?

Algún día yo también estaré ahí arriba.

Duérmete ya.

"Hola, Andrea". Rocca, cariño, ¿cómo estás?

Muy bien.

"La del avión fuiste tú, ¿verdad?".

¿Cómo lo sabes? "Lo supuse, vi las noticias".

¿Por qué te fuiste?

"Había mucho jaleo y no estaba de humor para eso".

Lo importante es que llegamos a salvo.

Así es.

"¿Puedes pasarme con papá, por favor?".

Claro, sin problema.

Hola, Dimitrij. "¡Rocca!".

Quería ver a papá.

"Acaba de salir a comprar".

Ja, ja, qué gracioso.

"Yo también te echo de menos".

¡Hola, papi! "Rocca, mi estrella del rock".

Solo quería decirte que llegué bien.

"¿Me oyes?". Incluso puedo verte.

"Pero, papá, la próxima vez que vayas de compras,

pásate por la peluquería".

Sí, lo haré.

¿Qué tal la abuela?

Enséñame la Tierra.

Sí, claro.

"¿Me ves?".

Te estoy saludando.

Bueno, ¿qué tal con la abuela?

Bien. ¿En serio?

La abuela... bueno, Dorothea, es genial.

Justo como la recordaba.

"Estás bromeando".

Porque te gusta.

"Venga, dime".

Papá, estoy bien, de verdad.

Cuéntame lo que estáis haciendo ahora.

"Bueno, acabo de plantar lechugas y zanahorias

para ver si pueden crecer aquí,

y luego jugaré a los dados con Dimitrij".

Ja, ja. "¿No deberías estar ya en la cama?".

¿Cómo lo sabes?

"Allí no hay tiempo".

Bueno, siempre sé qué hora es donde estás tú.

Duérmete ya, ratita, mañana es un día importante.

Te quiero.

Espera. ¿La abuela te llevará al cole?

Claro.

Bien.

Dulces sueños.

(RONCA)

¡Ah!

(Música)

(Despertador)

¿Dónde estás?

Ardillita, ¿dónde estás?

¿Ardillita?

Ah, estás ahí.

Estaba preocupada.

Te dije que hoy te encontrarías mejor.

Tengo que ponerte un nombre.

Si no, no podré presentarte a nadie en el colegio.

¿Qué te parece... Klitschko?

Perfecto.

¿Sabes? Preocuparse no ayuda a nadie.

¿Me oyes? A nadie.

Recuerda esto siempre, Klitschko.

¡Lila!

¡Vamos!

¿John? John, ven aquí.

-¿Qué pasa? Tenemos que irnos.

-Esa es la chica de la ardilla.

¿Dónde? No la veo.

-¿No la ves?

-No veo ninguna ardilla.

¿Qué está haciendo?

-Parece costurera.

-¿Porque está cortando un vestido? Venga, vamos. Vamos.

(ASIENTE)

¡Lila, vamos!

Ya voy.

¡Oh, maldito animal!

Abuela... Dodo, ¿necesitas ayuda?

No, no necesito ayuda.

Vale.

Oh, vaya.

(Música)

Por último, pero no menos importante,

Max Wiegandt.

Así que...

Qué bien, sí.

Esta es la clase de 5. A.

Lamentablemente, no completa.

Pero podéis ir dentro a vuestra aula.

Buenos días.

Supongo que llegamos un poco tarde.

O sea, llego.

Sí.

Si interrumpo, puedo volver más tarde.

Sí. No, por favor, pasa.

Esta es la chica que se ha mudado al lado.

-Tú debes ser...

-La costurera. -¡Ah!

-Rita Otilia Clementina...

César Alba Kurz.

Kurz, Rocca.

Llámame Rocca. ¿Cómo te llamas tú?

Yo soy yo.

(RÍEN)

No, soy Klein, el señor Klein, el director.

Buenos días.

Buenos días.

¡Ah!

(RÍEN)

Déjame ayudarte, no hemos empezado bien.

Kurz y Klein. Sí.

Pero seguro que se arreglará.

Sí, bien.

Bueno, sí, ahora ve a tu clase, por favor.

-Es aquí.

Hola.

Bien, ahora pasaremos a la clase de 5. B.

-¿Qué tipo de jersey es ese?

¿Por qué vuelve a estar en nuestra clase?

-Porque nos ha elegido ella, te lo dije.

-Sí, la vida es un asco si no tienes amigos.

Seguro que se hace íntima de la nueva.

¡Hola!

Has llegado pronto.

Sentémonos aquí.

Mira quién ha llegado.

Qué fea.

Cuidado, qué torpe eres.

Zoe, sonríe.

(RÍEN)

Mira esta aplicación.

¿Qué hace?

Hola.

¿Estás loca? ¿Qué?

¿En serio?

No puedes sentarte aquí a mi lado.

¿Por qué? ¿Qué te pasa?

Mírala.

(RÍEN)

(Móviles)

Eh, mira.

"Mira qué fea".

(RÍEN)

"Superfea".

"¿Qué hace con un gorro de invierno?".

"Precioso jersey con 30 grados".

(RÍEN)

"Bienvenida a casa".

Bueno, chicos, móviles apagados.

No puede ser.

¿Otra vez el ovillo de lana?

-Yo también lo he pensado.

Pero, no sé por qué, todavía me gusta.

Así que mesas al fondo, todos atrás y formad un círculo.

-Ya no somos bebés.

Luego sigues con eso.

Hola, soy Max, Max Wiegandt.

¿Y qué más digo?

Cuéntanos algo.

Que sea sobre ti.

Me gustan los videojuegos,

ver series de televisión y jugar al jóquey.

El jóquey es genial.

Bien, Max.

¿Hay algo que debamos saber sobre ti?

Tuve que repetir tercero.

No todos pueden decir eso, ¿verdad?

¿Puedo tirar esto ya?

Claro, si eso es todo...

¿Podrás cogerlo?

Si lo has cogido tú...

Hola, soy Rocca.

Me mudé a Hamburgo ayer.

Y este es mi primer colegio de verdad.

Necesito un certificado

o no podré terminar mi entrenamiento como astronauta.

Ya has empezado a entrenar, ¿verdad? Sí, podría decir que sí.

Si alguna vez tienes que ir al médico,

mi tía es psicóloga.

Tal vez pueda ayudarte.

Gracias, pero me hacen revisiones regulares.

¿Tu tía te ha tratado alguna vez?

(RÍE)

¿Y nunca has ido al colegio?

No, recibí clases particulares.

Me crie en la Estación Espacial.

Mi padre también es astronauta.

¿Y qué hacías allí?

De todo.

Cosas diferentes cada día.

Aprendes idiomas,

recibes entrenamiento médico, de fuerza,

técnicas de supervivencia, ese tipo de cosas.

Ah, y te sumerges en el agua para acostumbrarte a la ingravidez.

¿Y te dejan hacer todo eso?

No todo, pero casi todo.

Me tengo que ir.

¿Cómo que te tienes que ir?

No sabía cuánto tiempo estaríamos

y no he traído la leche para Klitschko.

Si quiere, puedo volver luego.

¿Cuánto tiempo más estará?

¿Lo ves? Te lo dije.

-Qué bonita. -Oh...

-Es superpequeña.

Tenemos clase hasta la una.

No puedes irte ahora.

¿Puedo tocarla? Sí, claro.

No están permitidas las mascotas.

Qué graciosa.

Klitschko no es una mascota.

Tuvo un accidente,

y hasta que se recupere, necesita mi ayuda.

Ya veo.

¿No puedes dejar a Klitschko con alguien?

No, vivimos solos.

¿Qué quieres decir?

¿Podemos hablar de eso cuando vuelva, por favor?

El veterinario me ha dicho

que Klitschko necesita comer regularmente.

De lo contrario, no se recuperará.

Está bien, pero date prisa.

Y para mañana tendrás que encontrar ayuda.

De acuerdo.

Bien, bien, bien.

Esto es una excepción.

¿Amely? Sí.

Toma, cógelo.

Tal vez deberías practicar más

en vez de burlarte de los jerséis de los demás.

Bien, sigamos.

Volved al círculo.

(Música)

¡Abuela!

Oye, cuidado, estúpido.

Abuela, ¿qué ha pasado?

Dime, ¿qué le pasa? Se ha caído.

¿Caído? Me han atacado.

Puede que sea una conmoción cerebral.

Necesitamos el número de teléfono de un pariente.

¿De quién?

De tus padres.

Vale. Pues buena suerte.

Gracias. La llevaremos al Hospital Universitario.

Está bien.

Todo saldrá bien. No, no es verdad.

Adiós. ¡Y cierra las ventanas!

Sí, lo haré, abuela.

(Música)

"Querida Dorothea:

Te envío estas fotos para que veas cómo está Rocca ahora".

"Es una chica maravillosa".

"Muy especial".

"Ella no sabe que te estoy escribiendo".

"No querría que lo hiciera,

porque le gusta hacer las cosas por su cuenta".

"Por favor, dale una oportunidad".

"Ella no tiene la culpa de la muerte de Elisa".

"Nunca debe pensar que tú sí lo crees".

"Es todo lo que te pido".

"Ella es lo más importante que tengo".

"Está entusiasmada con el colegio y con estar contigo".

"Por favor, dale la bienvenida con los brazos abiertos".

"Quizás veas en ella a alguien que perdimos los dos".

"Tú a tu única hija,

y yo, al amor de mi vida".

"Con cariño, Henning".

Perdona, tienes hambre, ¿verdad?

Espero que la señora Behrendt no se enfade por no volver.

No habría valido la pena de todos modos.

(Timbre)

Ahora vengo.

A lo mejor no está en casa.

¡Hola, amigos!

-Hola. -Te hemos traído tus deberes.

Qué bien. Entrad, podréis ayudarme.

Venga, vamos.

¿Por qué no volviste al cole?

No habría valido la pena.

El director vino a clase y se enteró de que te habías ido.

Qué observador.

¿Observador? ¿Por qué?

¿Tantos niños y se da cuenta de que falta uno?

No pensé que fuera capaz de hacerlo.

¿No tienes miedo?

¿De qué?

Tendrás un problema.

Si tuviera miedo, ¿serviría de algo?

No. ¿Lo ves?

Por eso prefiero no tener miedo.

Tienes que llamarle de usted.

¿A quién? Al director.

Ah, está bien, no hay problema, si eso le hace feliz...

¿Y realmente vives aquí sola?

-Eso le dijo la señorita Behrendt al señor Klein.

Le dijo que quizá tendría que llamar

a Asuntos Sociales.

Ahora Klitschko vive conmigo.

Sí, pero Klitschko no te hace la comida.

No, pero limpia.

¿Lo veis?

Es el trato que hicimos.

Vamos, quiero salir a navegar.

Pero no podemos hacerlo solos.

No estamos solos, somos tres.

Cuatro.

¿Qué nos puede pasar?

Es que tenemos que hacer deberes. ¿De qué? Yo puedo ayudaros.

Tú también tienes que hacerlos.

Bueno, pues vámonos rápido.

Si no estamos en casa, no podemos hacer los deberes.

Tiene sentido.

-Tendremos problemas.

¿Por qué no quedáis con Zoe?

¿No se os ocurre nada que hacer con ella?

No, a Lila la eliminarían de todos los grupos de chat.

Entonces, os cae bien Zoe.

¿No jugáis con ella

porque los otros niños os harían el vacío?

Sí. Ella no es tan importante para nosotros.

¿Y por qué harían eso?

Los chicos son así.

¿Todos los de nuestra clase son así?

Sí, claro.

No sé por qué, había imaginado un colegio diferente.

Más divertido.

Oh, mirad.

¿Qué es eso?

Vamos, construiremos nuestra propia balsa.

¿Cómo vas a hacerla? Eso no es tuyo.

No parece que nadie lo necesite ya.

¿Y ahora qué?

Sé dónde podemos conseguir madera.

¿En serio? ¡Genial!

Allí. A eso me refería.

Ellos nos la darán.

No vamos a ir allí.

-Por una vez, Lila tiene razón.

Pero necesitamos madera para la balsa.

Y tienen mucha.

Podemos preguntar.

No puedes hablar con ellos, Rocca.

No sabes de dónde son.

-Pueden ser peligrosos.

No importa de dónde sean.

Solo vamos a preguntarles si tienen madera.

¡Hola!

Me preguntaba si podíais darme un poco de madera.

Solo necesito un palé o dos.

¿Puedo llevármelos?

Estamos construyendo una balsa.

Sírvete.

Gracias, sois los mejores.

(RÍE) Es cierto, y con mucha diferencia.

-Somos la pera limonera.

De verdad, sois muy amables.

Nadie nos había dicho eso nunca.

¿Conoces a Casper?

¿Quién es?

Lo conocí el otro día. Recoge envases vacíos.

Yo tuve ese trabajo una vez.

Me despidieron.

Bancarrota.

(RÍEN)

¿Sabes cuántos somos solo en Hamburgo?

(NIEGA)

Sobre 3000 o más.

¿Qué?

Rocca, vamos. Por lo menos despídete, John.

-Adiós. -Adiós.

Adiós. Adiós.

(Música)

¡John, cógela!

Hazlo bien.

Arriba.

Vamos.

¡Eres un gamberro!

¡Te vas a enterar!

No puedo con vosotros.

¡No, la balsa se va!

¿Dónde estabais?

Buenas tardes, señora Ross, soy Rocca.

Hola, Rocca.

Creí que lo habíamos dejado claro.

-Sí, pero de todas formas no estabas en casa.

-Ese no es el tema, John.

Necesito saber que estáis bien.

Ya veo.

Pero los dos están muy bien.

No hay tos, no hay resfriado y nos hemos reído mucho.

La risa es importante para la salud, ¿verdad?

Ya.

Os pasáis el día con el móvil en la mano.

Podríais haberme llamado por lo menos.

-Tenía el móvil en la mochila.

-Yo también, y las dejamos en casa de Rocca.

Jugamos fuera.

-¿Toda la tarde?

(ASIENTE)

-¿Vosotros? -Sí.

-¿Habéis hecho los deberes?

-No. No estábamos en casa.

-Los haremos ahora.

No tenemos muchos.

-¿Puede venir Rocca?

-¿Y quedarse a cenar en casa, por favor?

-Vale, sí. -¡Sí, qué bien!

¿Quieres venir? (ASIENTE)

-Vamos. -Está bien.

Los astronautas deben estar preparados

para una emergencia como esa.

Para cuando la cápsula aterriza en el mar.

Y nos preparan para eso.

¿En el mar Negro?

¡Está todo delicioso!

Gracias.

Veo que tienes buen apetito.

¿Y por qué estabas tú allí?

-Al nacer Rocca, su madre murió en el parto.

Su padre iba a empezar la formación para ser astronauta.

Cuando les dijo que no podría hacer el entrenamiento

porque quería cuidar a Rocca,

le dijeron que les interesaba mucho y que podría llevar a Rocca con él.

-¿Y a tu padre no le daba miedo

tenerte en esa cápsula y en el espacio?

Si siempre tienes miedo, nunca te divertirás.

Y Rocca habla cuatro idiomas.

-Y no tiene ni Instagram ni Snapchat.

-Genial.

Es fantástico.

Bueno, es hora de iros a la cama.

-¡Oh, no! -Mamá, ¿por qué?

-Mañana hay colegio.

¿Quieres que Roland te lleve a casa, Rocca?

Vivo justo ahí enfrente.

Lo sé, pero quizá te pueda dar miedo ir sola.

Otra vez.

-Adiós, Rocca. -Hasta mañana.

Lo del miedo.

Muchas gracias por la comida.

Me encantaría volver otro día.

Claro.

Adiós.

Adiós.

-Una chica muy especial, ¿verdad?

Sí.

"Aún no está claro quién pudo aterrizar el Airbus

y así lograr salvar la vida de 180 pasajeros".

Dime, ¿cuándo llegó Rocca a Hamburgo?

Hoy tenemos que volver a hacerlo.

Está bien, pero solo si esta vez ponemos una bandera.

Y hacemos los deberes primero.

-Rocca.

¿Sí? Ven.

¿Puedes venir a mi despacho, por favor?

Ese fue el acuerdo.

Enséñemelo.

¿Qué? Pues su despacho.

Ah, sí. No lo conozco.

Pues adelante.

-Te esperamos aquí.

Me gustaría hablar con tus padres o con quien sea responsable de ti.

Bueno, podemos intentarlo.

Aunque se tarda un poco.

¿Podrías alejarte de mi ordenador, por favor?

¿Por qué? ¿Es que le pasa algo?

El único número que tenemos en tu formulario es este.

Es mi número de móvil.

Así no se hacen las cosas.

Necesitamos un tutor legal, una persona de contacto.

Yo soy mi propia tutora.

Y puede contactar conmigo cuando quiera.

Somos colegas.

¿Se acuerda o no?

Kurz y Klein.

A ver.

Quiero que mañana me traigas esta nota firmada por tus padres.

Eso no es posible porque no están aquí.

¿Cuándo volverán?

Mi madre, por desgracia, nunca, pero mi padre... volverá...

¿Cuándo? El año que viene en agosto.

¿Qué? ¿Y a ti quién te va a cuidar?

Mi abuela, pero está en el hospital,

y me han dicho que estará allí un tiempo recuperándose.

Ah, hoy voy a ir a verla.

Ella la puede firmar.

Sí, pero eso no resuelve el problema.

¿Tiene un bolígrafo? Sí.

¿Me lo deja?

Sí, aquí tienes.

Pero ¿qué haces?

Si es tan importante que la hoja esté firmada,

entonces todo solucionado.

No, no está solucionado.

Me veo obligado a informar a los Servicios Sociales.

No puedes vivir sola.

-Mira, ahí está la canija de Zoe.

¿Quieres que te devuelva el gorro?

¿Cómo pueden ser tan malas?

Esto no tiene nada que ver con el mal.

Soy responsable de...

¡Rita Otilia!

¡Señora Meier!

¿Quieres que te lo devuelva?

¡Oye, para! ¿Por qué haces eso?

¡Ah!

Oh, vaya.

¡Amely!

¡Jolín!

Ha caído de cara.

(Fotos)

Dejadnos pasar.

Duele.

¡Eh, para!

Ese jersey debe estar asqueroso.

No lo está.

¿Alguien puede llamar a una ambulancia?

Todo irá bien.

Quédate quieta.

Ya casi está.

(Ambulancia)

Te pondrás bien.

Ya está, perfecto.

¿Y cómo sabes hacer eso?

En el espacio, no puedes llamar a un médico,

porque no hay.

Pero eso no significa que puedas atender esa herida.

¿Por qué? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?

Algo un poco diferente.

¿Por qué?

Pues porque no eres sanitario.

¿Alguna vez te escucha?

¿Alguna vez has visto a un lego curar tan bien una herida?

-¿A quién? -A uno que no es del gremio.

-¿Puede decirme alguien qué le ha pasado a la pequeña...?

-¿Cómo se llama? -Amely.

-Amely. ¿Qué le ha pasado?

-No lo sé.

Sinceramente, ¿no debería ser ese tu trabajo?

(SUSURRA) Su trabajo.

Su trabajo, disculpe.

Mi trabajo es asegurarme ante todo de que se impartan conocimientos.

¿Y cuál es la mejor manera posible?

¿Y bien? ¿Cómo te atreves a hablarme así?

Se aprende mejor

cuando te diviertes y no te preocupas.

Perdona, pero con 700 estudiantes, no puedo dedicarme a la diversión.

Si te parece, te ponemos a ti de directora.

Lo siento, pero ahora tengo clase.

Pregúntele a Amely cómo ha ocurrido.

Para poder tratar y purificar las aguas residuales,

los ingredientes deben ser separados del agua

minuciosamente.

Nora.

Lina, deja el teléfono.

Durante la limpieza mecánica,

el agua residual va...

-¡Toma, en todo el ojo!

(RÍEN)

Fuera.

(RÍE) -¿Habla en serio?

-Fuera. -Yo no he sido.

-Dame ese teléfono ahora mismo.

No es un móvil.

(RÍEN)

Entonces, ¿me voy fuera o no?

¿A dónde quieres ir?

¿Puedo contar algo interesante?

Cállate.

-Bueno, ¿qué quieres decir?

Se me acaba de ocurrir algo genial.

Pero es que no puedes...

¿Lo cuento o no? (TODOS) ¡Sí!

Pues claro.

¿Sabéis qué pasa con el sudor y la orina

de los astronautas de la ISS?

¿Qué es la orina?

-Pipí.

¿Lo sabéis o no?

(TODOS) ¡No!

Se lanza al espacio y luego regresa a nosotros

como si fuera lluvia.

No, los astronautas se lo beben.

No, no pasa nada,

porque las instalaciones de la ISS

tienen su propia planta de tratamiento,

que recupera incluso el sudor evaporado del aire.

En principio, es como la tecnología del agua convencional,

solo que extremadamente compacta.

Esto ahorra a los vuelos regulares de suministro

casi tres toneladas de agua al año. ¿Y qué es?

Pues es un gran paso hacia la vida en otros planetas.

(Música)

Ya veo.

¿Puedo continuar con la clase?

Sí, puedes.

De todas formas, tengo una idea.

Para obtener la solución...

-¿Qué es lo que pretende? -¿Qué hace?

-¿A dónde va ahora? -¿A dónde va?

-¿A dónde vas?

(Puerta)

Sí, sí.

Gracias, señora Hartholz.

No, solo quería asegurarme.

Bien, vengo a hacerlo.

¿El qué? Tu trabajo.

Digo, su trabajo.

Dijo que yo podría.

Ya, pero...

¿Tendría por ahí un megáfono? ¿Eh?

Un megáfono, para convocar a todos los chicos de quinto

en el patio.

Sí.

Señora Meier.

-¿Quién se cree que es?

-Pero hace cosas increíbles.

Es mejor que la clase, ¿verdad?

-No.

Ahora me voy a casa. Me duele mucho la cabeza.

Ya me contarás qué pasa.

Acercaos un poco al círculo.

Eso es. ¿Estáis todos listos?

(TODOS) ¡Sí!

Bien, vamos a hacer algo guay juntos.

Voy a ir haciendo preguntas.

El que crea que es aplicable a él

entrará en el círculo, ¿de acuerdo?

(TODOS) ¡Sí!

Bien, empecemos.

Primero, cualquiera que tenga gato.

Y ahora cualquiera que se haya chupado el dedo.

En serio, John?

Está bien.

Y ahora cualquiera que en este momento

se sienta muy muy feliz.

Bien, podéis volver.

Y ahora todo el que intencionadamente

ha puesto triste a un compañero de clase.

(Música)

(CARRASPEA)

Vaya, veo que es un jueguecito muy especial.

-Sí, lo es, y usted lo sabe.

-Podéis seguir jugando en la próxima fiesta de cumpleaños.

Y ahora, todo el mundo a clase.

Todos a clase ahora.

Continuamos con las lecciones.

Qué pena que Amely esté en casa.

La comida es malísima.

Apenas se puede comer.

¡Hola!

¿Qué haces aquí? Quería venir a verte.

¿Ahora también eres ciega?

Llevo aquí todo este tiempo, sentada en esta silla.

¡Ah!

Tienes que avisar cuando entres, cielo.

Son preciosas.

Hola. Hola, cariño.

Me alegro de verte.

Mañana mismo llamarás al exterminador.

¿Cómo te ha pasado?

Tenemos bichos en la casa, animales.

(Golpe)

Yo no he visto animales.

Pues sí.

Por un animal me resbalé y ahora me veo así.

¿Qué demonios estás haciendo ahí?

Aquí no hay vasos.

Rocca, has venido hasta aquí.

Abrázala, Dodo.

Dodo.

Ven.

Ven aquí. ¡Ah! ¡Ahí está!

¡Ahí está, tras ella!

¡Ese es el animal que entró en mi casa!

Pero si esto es solo una pequeña y dulce ardillita.

-Qué bonita, una ardillita.

Es Klitschko, abuela.

¿Tú has metido a ese animal en mi casa?

Sí, estaba herida. ¿Herida?

Yo sí que estoy herida.

Solo traes desgracias.

Dodo.

Esta vez te has pasado.

Esa no es la amiga que conozco.

No puedes seguir culpando a la niña de lo que...

He perdido a mi única hija.

Y Rocca a su madre.

¿Quieres que pierda también a su abuela?

(Música)

No es culpa tuya ni mía.

¿Me oyes?

¡Casper!

Qué alegría verte.

Me alegro de que estés aquí.

Sí, Rocca, hola.

No me he lavado.

Lo siento.

No pasa nada.

Tampoco lo han hecho los otros 3000.

¿Has llorado?

Tengo hambre.

Oh, dímelo a mí.

¿Tienes hambre?

Sí, mucha.

¿Comemos en mi casa?

Imagina la cara de tus padres si me llevas a tu casa.

Podría pedir una pizza.

Pizza. ¿Salami?

No me parece buena idea que vaya a tu casa, no.

Mis padres no están en casa.

Te lo prometo.

¿Beicon? Me encanta esa pizza.

Está bien. Venga.

Espera, espera.

Me puede servir.

Sí, eso.

Tres de jamón con...

con...

¿Con qué?

Champiñones.

Y alcachofa.

¡Piña! Me encanta la piña.

Pues... Y con carbonara.

Entonces, una con champiñones, alcachofas, piña y crema agria.

¿Cuál me recomiendas?

Sí, pues esa también.

¡Gracias! Está bien, adiós.

Pedido hecho.

¿Cuándo vuelven tus padres?

Mi padre está trabajando muy lejos y mi mamá...

está... en otra parte.

Ven.

Klitschko.

Sigue durmiendo.

Venga, vamos.

Sí.

Una casa preciosa.

¿Tú por qué no tienes casa?

Quiero decir, no eres tan...

O sea...

¿Estúpido?

No, no lo soy.

En la calle hay médicos, empresarios y albañiles.

Cada uno con su propia historia.

Yo era... soy...

Como quieras decirlo. Abogado.

¿Y por qué recoges envases para comprar comida?

Es una larga historia.

Bueno, tengo tiempo.

Mi mujer y mi hija murieron en un accidente de coche.

Lo siento.

No he hablado de esto desde entonces

y no quiero hacerlo ahora.

Está bien.

Ahora llevo la vida como mejor puedo.

Ya.

(Timbre)

(RÍE) No parece un repartidor de pizza.

¡Hola! Buenas tardes.

Soy Hartholz y vengo de los Servicios Sociales.

¡Qué bien! Pasa, adelante.

¿Qué?

No tienes que quedarte ahí, pasa.

¡Papá!

¡Papá, tenemos visita, una trabajadora social!

¿Papá?

¡Qué bien! ¿A qué debemos el honor?

Creo que el director del colegio

se ha creído la historia de que vivo totalmente sola.

(RÍE) Qué gracioso.

Oye, ofrécele algo a la señora.

Ahora mismo bajo.

Está bien.

¿No tienes nada de comer en la nevera?

No, pero tengo en la maleta.

En la maleta.

Bien.

Tu nombre es Rita Otilia Clementina César Alba.

Kurz, Rocca.

Kurz, genial.

Gracias.

(TOSE) Hola

(TOSE) Buenas tardes.

Hola. No, no, mejor no.

Un resfriado fuerte.

Perdone mi aspecto, pero es que estoy fuera de combate.

Es una pena.

Nada, ¿en qué puedo ayudarla?

Sí, me dijeron en el colegio que...

Me dijeron que...

Rita Otilia...

Puedes llamarme Rocca.

Papá también lo hace.

Sí. Bien.

Que su hija,

que esta chica vive sola en esta casa,

porque su padre, bueno, usted,

es un astronauta en prácticas en el espacio.

Interesante, interesante, sí.

Sí.

Ahora... ahora no sé...

Yo creo que podemos abreviar el procedimiento.

Sí.

Y si pudiera identificarse, por favor.

¿Identificarme? Identificarse.

Identificarme. Identificarse.

¿Quiere mis datos?

Tu pasaporte, papá. Ah, sí, el pasaporte.

Eso, sí. Mi pasaporte, ya veo.

Haberlo dicho antes.

¿Mi pasaporte? ¿Dónde lo habré dejado?

Creo que podría estar...

Mierda, los rusos.

No, no, no, me lo dejé en la cápsula, seguro.

¡Anda!

(RÍE) Ni el universo puede detener a la burocracia.

No.

(Timbre)

Debe ser la pizza.

Quédate a comer con nosotros.

¿Verdad, papá?

Claro, puede comerse la mía. No tengo hambre, nada de nada.

Así come siempre cuando se resfría.

Sí, espero que le siente bien.

Bueno, Rocca, según mis datos, tu madre murió cuando tú naciste.

Tu abuela, que se suponía que debía cuidarte,

está en el hospital.

Y usted está ahora en la ISS.

Sí, hoy aquí y mañana allí.

Llego a un sitio, me tengo que ir.

Mire, no me gusta que me tomen el pelo.

Solo intentaba suavizar la situación.

Hay una niña delante. Está bien.

Entonces, le daré hasta mañana como fecha límite

para entregar todos los documentos que faltan.

Si usted es realmente su tutor legal,

no le molestaremos más.

Si no es así, presentaré un informe ante el juzgado de familia.

Asignarán un tutor a Rocca

o la llevarán a una casa de acogida, ¿entiende?

Bien.

Pedagógicamente, es usted un hacha, ¿verdad?

Mire, cumplo con mi deber.

Tendrá qué explicarme qué hay de malo

en hacer lo que una debe.

(Timbre)

Qué tarde tan ajetreada.

Yo ya me voy.

Ya está todo dicho, ¿no?

Adiós.

Adiós.

Hola. Hola, Rocca.

Nos aburríamos en casa

y hemos pensado que querrías hacer algo.

-Y te hemos traído comida.

¡Qué detalle! A papá le encantará.

-¿Papá...? -¿Está...?

Por cierto, esta es la señora Trol, de Servicios Sociales.

Holz, Hartholz.

(SUSURRA) Pero también le pega el otro nombre.

(RÍEN)

Bueno, yo me despido.

-Adiós. -Adiós, adiós.

Pasad, chicos.

Gracias, Casper, ha sido...

¿Casper?

"Querida Rocca:

Hoy me has hecho sentir que valgo algo".

"Ha sido maravilloso y te lo agradezco".

"Eso y la pizza, por supuesto".

"Casper".

¿Quién es Casper? Un amigo.

¿Estás bien?

Sí.

Vamos, podréis ayudarme.

Bueno, el primero está listo.

Déjame ver.

Ha quedado muy bien, ¿no?

¿Crees que así encontraremos niñera?

Claro, ¿por qué no?

Puede parecer raro que una niña busque a su propia niñera.

¿Cómo lo voy a hacer si no?

Ya.

(RÍEN)

"Un momento".

"Se supone que la abuela tenía que hacer eso".

"¿Rocca?". ¿Sí?

"¿Va todo bien?".

Sí, ¿por qué?

"Llevo días intentando localizarla".

"Oye, ¿qué ha pasado?".

Dodo está en el hospital.

Se cayó por culpa de Klitschko.

No quería que te preocuparas.

"¿Quién es Klitschko?".

"¿Eso significa que estás sola en casa ahora mismo?".

Bueno, sí.

Dame.

La funcionaria de Servicios Sociales

me pondrá en un hogar de acogida si no encuentro una niñera.

Un tutor.

"Espera, ¿en qué hospital está Dodo?".

En el UKE. "Bien".

Papi. "¿Sí?".

Ella me odia.

"No, no es verdad".

Sí, me dijo que solo traía desgracias.

"Rocca, eres una persona muy especial."

"La mejor chica del mundo".

"Llevas toda la magia de tu madre en ti".

"Y eso Dodo lo sabe".

"¿Sabes? Antes de que todo esto sucediera,

ella era cariñosa y muy...".

¿Papá? ¡Papá!

¿Hola? ¡Papá!

¡Hola, papá! "¿Me oyes?".

¿Hola? "Rocca".

¿Qué ha pasado?

Nada.

Esto es... normal.

Es una...

fuga de amoniaco.

O basura espacial.

Pero ¿eso no es peligroso?

A mi padre nunca le ha pasado nada.

Nunca.

Nunca.

¿Quieres volver a nuestra casa?

Sabes que mamá no quiere.

-Ya... -Ella cree...

A ver...

No cree que seas buena compañía para nosotros.

-No, tampoco lo ha dicho así.

Tiene miedo de que nos pongas en peligro

porque eres así de...

No os preocupéis por mí.

No tenéis que preocuparos por mí, ¿vale?

Tener miedo no le hace bien a nadie.

Hasta mañana. Hasta mañana.

Ah, y estoy seguro

de que a tu padre no le pasará nada.

Ya.

(Música)

"No ha sido posible establecer la comunicación".

Todo irá bien.

Adiós. Cuídate, Klitschko.

No me mires más así.

Deja de llorar.

Llorica.

Seguiremos siento amigos.

(Música)

Tienes que ser libre.

Confía en mí, es lo correcto.

(Música)

Y nunca cruces una calle

sin mirar primero a la izquierda y a la derecha.

¿Vale?

Adiós, Klitschko.

¿Qué haces ahí?

He liberado a Klitschko.

¿Por qué? Si lo quieres.

Por eso mismo.

Ya estaba recuperada.

¿Estás bien?

Vamos, te llevo detrás.

(Música)

Ayer nos lo pasamos genial.

Gracias.

¿Te dan miedo los vagabundos?

No. ¿Por qué lo preguntas?

No entiendo por qué nadie les ayuda.

Mi padre siempre dice que no quieren ayuda.

¿Igual que Zoe?

¿Qué tiene que ver Zoe en esto?

Sabes a lo que me refiero.

Vale, entiendo.

¿Has visto esto?

"Me estaba esperando en la puerta de la escuela

cuando la estúpida de Zoe vino a insultarme y me empujó".

"Me hice un corte profundo y sangré muchísimo".

"Hasta tuvo que venir la ambulancia a atenderme".

"Me encuentro muy mal y me duele mucho la cabeza".

"Debería daros pena, aunque a mí me da más pena Zoe".

"Es patética".

"Adiós".

No puedo creer que algo así esté permitido.

Se supone que no puedes tener una cuenta

hasta que no tienes 13 años.

¿Cuánta gente está viendo esto?

Amely creo que tiene unos 500 seguidores.

¿Todo son tonterías así?

No, por supuesto que no.

Cosas diferentes.

Enséñamelo, por favor.

Pero tenemos que ir al colegio.

Sí, pero enséñamelo.

Enséñamelo, por favor, vamos.

¿Ves estas cosas todos los días?

La mayoría son publicaciones estúpidas.

"'Holi', chicos, bienvenidos a mi nuevo vídeo".

"Os quiero 'muchi'".

(RÍEN)

Vale, y estos "influencers" ý estrellas de YouTube

tienen tantos seguidores porque...

¿Por qué, realmente?

Pues porque son guay.

Y marcan tendencias.

Tendencias.

También porque hacen algo especial.

Probablemente no lo entiendas,

porque tú solo has estado con adultos.

Se hicieron famosos por algo y crearon una red de seguidores.

Eso significa

que si yo publico un vídeo ahora sobre algo importante,

probablemente nadie lo vería.

Seguramente no.

Pero si yo publicara un vídeo grabado por mí

en el que se ve cómo aterricé ese avión

y la gente lo viera,

crearía una comunidad.

Entonces funcionaría, ¿verdad?

Con total seguridad.

Pero tú no fuiste, ¿verdad?

Tienes 13 años, ¿no?

Sí, ¿por qué?

Y sabes cómo configurar Facebook y YouTube y esas cosas.

Claro.

Genial.

¡Hola!

Hola.

Hola, chicos.

-¡Hola! -¡Hola! ¡Tú otra vez!

Este es mi amigo Max. Hola.

Hemos ido de compras.

Y os hemos traído cosas riquísimas.

Oh, genial.

-Mirad esto, chicos, venid.

Venid, venid.

-Hay zumo, quiero uno.

¿Quiere esto, amigo? Claro.

Tengo tanta hambre que me comería una vaca.

¿Qué más tienes por ahí?

¡Chicos! ¡Chicos, quiero decir algo!

¿Está rico? ¡Chicos! ¡Hola, chicos!

¡Por favor, quiero decir algo!

¡Vitaminas para todos!

Quiero probar una cosa

y quizá a algunos os gustaría ayudar.

-Claro, sí. -¿Qué tenemos que hacer?

Esperad.

¡Papi, por fin!

"Ratita, disculpa".

"Espero que no te preocuparas".

"Era basura espacial".

"Hemos logrado evitarla".

No estaba preocupada.

"A ti nunca te pasa nada".

La verdad, papá,

es que nunca había estado tan asustada.

Mi ratita...

-¿Qué vamos a hacer?

Pero ahora no puedo hablar.

Estoy en medio de algo importante.

Espera, ¿qué hay de los Servicios Sociales?

"Ah, sí, ¿puedes enviarme un "email"?".

Necesito un acuerdo de custodia.

Que esté firmado.

"Así sabrán que estás de acuerdo".

¿Firmado para qué?

Te quiero.

Espera un segundo, Rocca.

-El mejor día del mundo.

-Eres estupenda, Rocca.

Chicos. ¿Qué se supone que debemos hacer?

Max y yo necesitamos vuestra ayuda.

Oh, ¿aquí vives tú?

Es superguay.

¡Oh!

(Música)

Me encanta. ¿Puedo usarlo?

Sí.

(Música)

¿Tus padres no están nunca?

No, nunca están aquí.

Y mejor que no estén ahora.

¿Por qué? ¿Te avergüenzas de mí?

No, no de ti, de ellos.

Entiendo.

¿Sí? Yo no.

Ven, te enseñaré una cosa.

Vale, para.

Bien, ponlo otra vez.

"Molan, ¿verdad?".

"Vamos a hacer algo superguay, escuchad".

(RÍE) Tenemos que cortarlo.

(RÍE) Ni hablar, es muy divertido.

Ahí, espera.

"En la oficina de empleo te tratan como si fueras tonto".

"No os podéis imaginar lo agradable que es

cuando alguien se dirige a ti".

Eso es bueno.

"Todos te ignoran".

Tendremos que recortar un poco, si no...

Sí, de acuerdo.

"¿Qué se siente...?".

Eso es bueno.

"¿Cuando la gente pasa a tu lado sin mirarte?".

"Pues te acostumbras a ser invisible".

-"Es como si tuvieras una enfermedad contagiosa".

Sí, eso también, sí.

"Incluso hay padres que dicen a sus hijos

que no hablen con vosotros".

(Música)

(RÍEN)

ROCCA CAMBIA EL MUNDO

CARGA COMPLETADA

¡Aquí estáis!

Sí, ¿por qué?

Ha venido antes el director.

Hay una vista mañana con el juez de familia.

Van a decidir si te llevan a un hogar de acogida.

-Y después del colegio te irás con la señora de Asuntos Sociales.

Eso no va a pasar.

¡Eh!

¿Qué está pasando aquí?

¿Me he perdido algo?

Pues sí. Algo, sí.

Rocca, esto no funciona así.

Ya, pero mañana tendré un tutor.

Tengo ocho entrevistas.

Además, tienes que venir al colegio.

-¿Hola? -¿Quién de vosotros es Rocca?

-Oiga, no puede interrumpir aquí de esa manera.

Yo, yo soy Rocca. Ah, la señorita ha vuelto.

Sí, señorito.

Bien, nos gustaría hablar contigo.

Un segundo, por favor.

¿Tienes el número de Hartholz?

Tiene.

Hartholz. Gracias.

(RÍEN) Bueno...

¿Te importa si...? ¡Shhh! Estoy llamando.

Hola. ¿Señora Hartholz?

Ya, eso.

Era solo para que supieras

que sé que te gustaría que me fuera hoy contigo,

pero, por desgracia, es imposible.

Te prometo que iré a la vista mañana.

Yo puedo llevar a Rocca. Gracias, señorita.

Ahora, si me permites... Adiós.

Señora Trol...

(RÍEN)

Tenemos que subir el otro vídeo.

Yo lo hago. Genial.

Ah, sí, esta tarde vienen las niñeras a mi casa.

Si queréis, podéis ayudarme a elegir.

¿Qué?

Encontraremos a alguien que quiera ser mi tutor.

(RÍEN)

A ver, ¿alguien me explica esto, por favor?

Rocca aterrizó aquel avión, ¿lo sabía?

El que nadie sabía quién lo aterrizó.

¿En serio? Sí.

Hizo un vídeo

para poder enseñárselo a su padre algún día.

Lo hemos subido a la red

para poder captar la atención de seguidores.

"Nadie sabe cómo aterrizar esta cosa".

"Sí, y el piloto está muy enfermo".

"Quizá sea difícil, pero sé que lo puedo hacer".

Quiere convertirse en una "influencer".

Pero no de belleza y tonterías, sino de cosas importantes.

"Es un poco como cuando los chicos son acosados en el colegio".

"Probablemente así es como empezó todo".

"Al menos así fue mi caso".

"Cuando eres niño y sientes que no vales nada".

"Incluso hay padres que dicen a sus hijos

que no hablen con vosotros".

"¿Por qué haces esto?".

"Porque quiero que la gente no mire para otro lado y ayude".

Es muy buena.

"Si la gente os pone las cosas tan difíciles,

entonces hay que hacer algo".

Nunca he visto nada igual.

Zoe, ¿tienes tu móvil?

Míralo.

(Móviles)

TOM MÜLLER HA AÑADIDO A ZOE KRAMER A "LA CLASE MÁS GUAY"

(Música)

"Bienvenida a la clase".

¿Cuándo vienen las niñeras? En 20 minutos.

Cada uno que coja uno.

-Sí.

¡Rocca!

Mira eso.

¡Klitschko!

Yo le pregunto, ¿vale?

Hola.

-Hola. -¿Qué hacen aquí?

-Nos preguntábamos si podríamos acompañaros.

Por supuesto que no.

Por supuesto que sí, entrad.

Gracias.

-Chicas, venid conmigo.

(Música)

¿Listas? ¡Ya!

No seas tan impaciente, ya llego.

¿Qué es lo que está pasando?

Dime, ¿cuándo es el cumpleaños de Rocca?

27 de noviembre, ¿por qué?

Claro, quizá sea una fiesta escolar.

"Espera, haré una foto".

¿Qué hago? ¿Entro?

"No, está bien".

"Custodia".

¿"Orden de custodia"?

"Yo declaro por la presente

ser tutora legal y hacerme cargo de mi hija

Rita Otilia Clementina César Alba Kurz".

Lo siento, hija, no puedo hacer esto.

No.

Tu anuncio decía que buscabas niñera.

Esto es diferente.

No puedo ser tu tutora.

Me lo he pasado muy bien.

Yo también.

Buena suerte.

Gracias, cuídate.

Adiós. Adiós.

¿Y ahora qué? Ni idea.

Pero la vista en el juzgado es en tres horas.

-¿Tienes un abogado?

Mi padre siempre dice que es muy importante tener uno.

¡Se me había olvidado por completo!

Tengo un amigo que es abogado.

Vamos, tenemos que encontrarle.

¡Casper! Ahí es donde le conocí.

¡Casper!

¿Casper?

(Música)

¡Casper!

Vamos, por aquí.

¿Habéis visto a un hombre

recogiendo envases, botellas de plástico y esas cosas?

(Música)

¿Lo habéis encontrado?

No.

Vaya...

¿Por qué no lo llamamos al móvil?

Vamos, Amely...

-¿Qué? -No tiene móvil.

-¿Y un fijo? -Un fijo...

-Sí, los adultos lo usan a veces, ¿no lo sabes?

-¿Cómo va a tener un fijo si no tiene casa?

-Oh...

(RÍEN)

Tienes que irte.

La señorita viene a por ti.

Lo sé.

Adiós.

¿Seguimos buscando?

¡Casper!

¡Rocca!

¿Cómo estás?

Te he estado buscando por todas partes.

¿Sí? Sí.

Y yo a ti. ¿Por qué tú a mí? Porque tienes que ayudarme.

Vi tu vídeo en el metro esta mañana.

¿En el metro? Sí.

Increíble.

Estás loca.

Pero también una niña especial.

Loca y especial.

No me extraña que no pueda encontrarte

si coges el metro.

Hoy ha sido mi día libre.

Listillo.

Nos han llamado algunas empresas. Espera, espera.

Quieren donar sacos de dormir y otras cosas.

Genial, ¿verdad?

Sí.

No puedo, Rocca.

Mírame.

Sí, ¿y qué? Este eres tú, Casper.

No, soy un apestoso vagabundo que no puede ni darse un baño.

Así que...

Cuando quieres algo, lo consigues.

Es lo que mi padre dice siempre.

¿Por qué no va a funcionar?

Necesito un abogado y tú eres uno.

Sí.

Está bien.

Voy a decirte algo.

Y entenderás por qué no puedo, ¿vale?

Mi esposa se llamaba Elli.

Me llamó al bufete de abogados.

Yo estaba trabajando en un gran caso.

Y aunque le prometí que iría a recoger a nuestra hija

al entrenamiento de jóquey, se me olvidó.

Elli no se enfadó.

Me dijo que iría a recogerla ella, que no me preocupase de nada.

Estaba deseando que pasáramos la tarde juntos.

Media hora después, recibí una llamada.

"Su hija y su esposa han tenido un accidente".

¿Y crees que fue culpa tuya?

¿Por qué antepuse mi trabajo a mi familia?

¿Por qué?

¿Por qué no me puse...

a pie de campo en el entrenamiento

y animé con orgullo a mi hija?

¿Por qué no?

¿Por qué no la llevé a casa después?

No puedo venir al mundo otra vez

solo para que mi madre no muera.

¿Por qué nadie le dijo que fuese a otro hospital?

Tal vez allí la habrían salvado.

Es una mierda.

Pero estoy segura

de que mi madre no hubiera querido que estuviera siempre triste.

Y tampoco lo querría tu familia.

Tenemos que salir adelante.

¿O debería vivir en la calle contigo

recogiendo envases para vender?

Que lo haría, ¿eh?

¿Rocca?

Vamos.

Por favor, ayúdame, Casper.

No puedo.

Tu móvil.

Rocca, tu...

Por lo tanto, es de total irresponsabilidad

dejar que una niña de solo 11 años

viva totalmente sola en una casa sin la atención que necesita.

-¿Sabe tu padre que estás aquí hoy?

Claro que lo sabe.

¿Qué te crees?

O sea, señoría.

¿Se me permitiría decir algo?

-Sí. -Gracias.

Nunca he conocido a una chica tan responsable como Rocca.

Y estoy segura de que sabe cuidarse

mejor que la mayoría de gente de nuestra edad.

-Me gustaría creerla, pero...

¿Sabe qué? Hay muchos niños en mi colegio

que viven con sus padres,

y ellos sí que están descuidados.

Hija mía, hay leyes que debes acatar.

-Señora Behrendt,

Rocca no fue a clase ayer hasta las doce,

y por eso infringió las normas de la escuela,

que es obligatoria.

¿Es habitual eso en su colegio?

-No, por supuesto que no.

-Bueno, gracias a Dios.

-No creo que necesitemos hablar más sobre esto.

Estoy seguro de que serás muy feliz en la casa de acogida.

¿Sabía que fue Rocca?

¿"Una niña de 11 años salva 180 vidas"?

Sí, y yo soy la 181.

¡Casper! ¿Cómo está? Me llamo Hübner.

Soy el abogado de Henning Kurz.

¿Usted? Sí.

Sí.

Toma.

Tu padre te manda recuerdos.

Gracias. Y mira qué manos más limpias.

Oh, hola.

Qué bonita sorpresa.

Hola.

¿De qué lo conoces?

El otro día comimos pizza juntos.

¿Y tú? Su hija estaba en mi clase.

-Ahora, como procedimiento formal,

debo preguntar a los presentes si están de acuerdo

con que el señor Casper Hübner asista.

¿Señor Hübner?

Hola, señor Goldmann.

Señora Hartholz, me alegro de volver a verla.

Y lo digo en serio.

Quería disculparme por lo del otro día.

Estuvo fuera de lugar.

No estaba enfermo en absoluto, solo tenía hambre.

Claro.

¿Puedo empezar? Pero...

El tribunal debe intervenir

de la manera menos intrusiva posible

en la custodia de un niño, ¿estamos de acuerdo?

Sí. Debe intervenir solo

si el bienestar del niño está en peligro.

Por abuso, negligencia... Sí, claro que sí.

Descuido o violencia, ¿cierto?

-Sí. -Ya.

Bien, bien, bien.

Señora Hartholz, ¿le dio la impresión

de que alguno de estos casos era aplicable a Rocca?

Directamente no, pero es que... Por favor, responda a la pregunta.

No. Eso es.

Pues no. No.

Eso significa que el único problema

es que Rocca necesita un tutor

que pueda evaluar si ella puede vivir sola

hasta que su abuela mejore y vuelva a casa.

Eso sería suficiente, ¿no?

¿Qué me dice, señoría?

Bueno... ¿Y usted?

¿Cree que podría evaluarlo?

Podría evaluarlo.

Rocca. ¿Sí?

¿Comes siempre a tus horas? (ASIENTE)

¿Prometes ir al colegio? (ASIENTE)

¿Te irás a la cama pronto?

Sí, y me lavaré los dientes.

Y, señora Hartholz, la próxima vez que venga a casa,

tendré algo delicioso en la nevera para usted, lo prometo.

El resto del tiempo, que son ocho horas al día,

Rocca acude a una institución que la atiende perfectamente,

llamada colegio.

Señoría, ¿está seguro de que una familia de acogida

es realmente necesaria en este caso?

¿Quién te gustaría como tutor?

Yo lo seré.

Con gusto.

¡Gracias, Casper!

¡Sí! (RÍE)

No hay más preguntas, señor Goldmann.

Se levanta la sesión.

Bueno, ¿tienes hambre?

¿Pizzas? Lo que quieras, yo invito.

Adiós. Hasta luego.

Adiós. Adiós.

¿Y tú? ¿También tienes hambre?

Sí.

Bien.

Sugiero que nos veamos en media hora en el Paolino

¿Te llevas a Rocca? Tengo algo que hacer.

Claro.

Luego nos vemos. Hasta luego.

Hasta ahora.

(Música)

Su hija era una chica superdulce.

De mente abierta, alegre...

Me lo imagino.

Lo que no te puedes imaginar es lo guapo que estaba.

Siento interrumpir a estas encantadoras damas,

pero ¿podría sentarme?

Sí, me lo puedo imaginar.

¡Vaya!

Qué rico.

(Música)

Allí.

Esa era, la tercera.

La blanca.

¿Es tu casa?

Sí, esa es mi casa.

He vuelto por primera vez.

Está llena de polvo.

Sigue siendo insoportable estar dentro.

Voy a venderla y a alquilar un pequeño apartamento,

y con el resto del dinero...

crearé una fundación para los pobres.

¿Cómo os conocisteis vosotros?

Rocca quería ayudarme a recoger envases para vender.

Hola a todos.

Acabo de tener una gran idea.

Todos los alumnos del colegio Hegel de Hegendorf,

traeos los envases vacíos que tengáis en casa al colegio.

Qué tonta. ¿Qué estoy diciendo?

Cuantos más traigáis, mejor.

Habrá...

tarta para todos. Tarta.

Ella es mi profesora, Behrendt.

Nos da permiso para hacerlo.

Y él es mi amigo Casper.

Ya os he hablado de él.

Mirad qué guapo está hoy.

El dinero que recaudemos el viernes con los envases

irá directo a obras benéficas.

Eso es.

Papá, te quiero tanto como de aquí a la luna.

Y, abuela,

si alguna vez ves esto,

por favor, háblame de mamá.

De cuando era pequeña.

Eres la única que puede hacerlo.

Te quiero.

(Música)

¿Dónde van los envases retornables? Allí, en la puerta.

¿Hay algún otro dolor que le impida a usted sentirse bien?

(Móvil)

Disculpe.

¿Sí? "Pon la televisión ahora mismo".

"Rápido". ¿Por qué?

"¿Qué?". ¿Por qué?

"Ponla".

Disculpe.

"Nadie sabe cómo aterrizar esta cosa".

"sí, y el piloto está muy enfermo".

"Quizá sea difícil, pero sé que lo puedo hacer".

"La hija del astronauta

no solo salvó la vida de 180 pasajeros".

"Desde que está en Hamburgo,

ha usado su canal de YouTube para ayudar a los sintecho

y combatir el 'bullying'".

"Es increíble lo que puede hacer una cosa tan pequeña".

"¿Qué te motivó a hacer esto?". "Mi padre es astronauta".

"Y en el espacio

no importa de dónde vienes o qué aspecto tienes".

"Ahí arriba es el único lugar

donde hay paz y todos somos iguales".

"La niña también publica emotivos mensajes".

"Y, abuela, si alguna vez ves esto,

por favor, háblame de mamá".

"De cuando era pequeña".

"Eres la única que puede hacerlo".

"Te quiero".

Dijo que quería hablar con alguien de mi familia.

Sí.

Entonces, lléveme con mi nieta inmediatamente.

He perdido mucho tiempo.

Ella me necesita.

Y yo a ella.

Niños, a ver, dejad un poco de espacio por aquí.

¿Rocca? ¿Sí?

¿Quieres hacerlo?

Vale, pero solo si puedo llamarte de tú

a partir de ahora.

(RÍE) Vale.

Bueno, soy Wilfried.

Wilfried Alexander Klein.

Bien, Willy.

Allá vamos. (RÍE) Por favor.

Señora von Kram. Sí, sí.

Su bolsa. Tengo prisa.

Y ahora, todos los que deseen

que sus padres hablen con ellos más a menudo.

Sed sinceros.

¿A dónde vas, niño?

Me estás avergonzando delante de todos.

"Y ahora cualquiera que quiera dar las gracias a alguien".

Gracias.

Gracias.

Allá voy.

¿Puedo? Claro.

Y ahora, todos los que hayan cometido errores

sobreprotegiendo a sus hijos.

Y también los que tengan demasiados miedos

y quieran cambiar eso en sus vidas.

¿Me lo dejas? Claro.

Y ahora, todos los que estén enamorados.

(Música)

¡Y ahora todo el que quiera pedirle perdón a alguien!

¡Dodo!

¡Dodo!

No, abuela.

Te contaré todo lo que quieras saber

sobre tu madre.

Pero ahora quiero decirte una cosa.

Estoy segura de que estaría muy pero que muy orgullosa de ti.

(Aplausos)

(Música)