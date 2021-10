Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo

¡Churro va!

-¿Te acuerdas cuando descubrimos las pinturas rupestres?

-¡Ya lo creo! ¡Si estaban frescas!

(GIMOTEAN)

-¡Ah!

-¡Ay, ay!

-(LADRA)

-¡Ah!

-¡Hola, "good morning"!

-¡Señor Súper, el documento que me ha pedido!

-¡Qué robustez!

¡Qué planta, qué frontal! ¡Qué requetebién que está hecha!

-Muchas gracias, Súper.

Qué galante es usted.

-¡Quítese de en medio, Ofelia, haga el favor,

que no me deja ver esta preciosidad!

-Bueno, pues esto ya está.

Aquí tiene usted caja "pa toa" la vida.

-Lo mismo le dijeron de las otras 300.

-Deme eso. Que vamos a inaugurar esta maravilla.

¿Cómo se abre? Seguro que tiene un sistema hiperbárico-digital

con cerradura isométrica nuclearizada.

-Pues casi. Se abre por aquí. -¿Eh?

¿Y... lo ve seguro?

-¿Seguro? Seguro no, lo siguiente.

A ver quién se va a imaginar que hay aquí un ganchito...

-La verdad es que la cajita es una monada.

Debería usted ponerle nombre.

-Ya lo he pensado:

-La Ofelia 2. -¡Uy!

¿Porque guarda secretos y tesoros en su interior?

-No. Porque pesa 60 toneladas.

-¡Nos han descubierto!

-(ACENTO ANDALUZ) ¡Chist! No perdamos la calma.

Lo importante es que sigamos unidos.

-Tienes razón. ¡Yo me piro!

-Pero ¿qué haces?, ¿no ves que estamos juntos en esto?

-Junto... estarás tú. ¡Yo me piro de aquí!

-¡Ozú! ¡Tú lo has querido!

-¡Au! ¡Toma! -¡Ay!

(GRITAN)

¡Se acabó!

¡Tú y yo vamos a hacer lo que nos ha mandado Jimmy hacer!

-¡Jimmy, Jimmy!

Parece que le tienes miedo...

"Hola, chicos, ¿me escuchan?".

Sí, dime, Jimmy.

Pum, cómo me gusta el pum...

¿Cómo va eso, Trini?

No, no, soy Mari. "¡Pues Mari!".

Pues, mira, tengo que estar encima de este

porque si no el trabajo no sale...

Pero, vamos, que la primera rodaja ya está a punto de estar a punto.

(ACENTO ARGENTINO) ¡Buenísimo!

Cómo me gusta el pum.

Qué cachondo, cachondo, cachondo es el pum.

(RÍE)

(Mugido)

-Vaya, un mensaje. Seguro que es de mi mujer.

-A mí la mía también me llama todo el rato.

-"La TIA se va a inclinar ante mí".

-Exactamente, lo mismo le digo yo a la mía.

-Que no, hombre, es lo que pone en el mensaje.

-"La TIA se va a inclinar ante mí". -¿Y quién le manda esa "tontá"?

(ASUSTADO) ¡Jimmy!

-¿Quién es ese Jimmy?

-El cachondo que me ha robado las 300 cajas anteriores.

-¡Anda, mírale!

-La ha dejado usted bien anclada a la pared, ¿verdad?

-Anclada no, lo siguiente.

Le he metido cinta de pintor por todo el borde, ¿eh?,

y alcayata del 7 directamente al pladur.

-¡Chúpate esa, Jimmy!

-¡La TIA jamás se va a inclinar ante nadie!

¡Y, mucho menos,

ante un cagamandurrias de chichinabo como Jimmy!

¡Nadie se ríe de la TIA!

¡Operación Reverencia en marcha, en marcha operación! (RÍE)

"Mari, ¿me escucha?" Soy Trini.

¡Pues, Trini, cuando me corten la segunda rebanadita,

me dicen "ya"!

"Ya me dicen". Recibido.

¿Eh?

-(GRITA)

¿Ya? ¿Tan prontito? ¡Estos tipos valen por dos!

(GRITA)

¡Que sí, que ya voy! Qué impacientes, querido.

(GRITAN)

-¿Una monedita?

-¿Para qué pongo la manita? -(LADRA)

-¡Vamos, hombre!

¡Todavía no ha nacido el que me haga a mí inclinarme un solo milímetro!

¡Y juro que antes de inclinarme ante ese follanganito de feria,

me como esa caja fuerte!

(Tintineo)

-¡Ay, ay, ay!

(LADRA)

-¡Tranquilo, que la caja de aquí no se desprende!

¿Ha visto cómo ha aguantado? ¿Qué le había dicho?

Tranquilo, que este celo es seguro no, lo anterior.

(GRITA)

¡Anda! Qué bien da usted en la tele.

-¡Ah!

¡Ah!

-Pues el médico me ha dicho que necesito mucho hierro.

-Pero, hija, si yo te veo fuerte. Si estás cuadrada.

¡Y muy ágil!

-Eres un cachondo, Jimmy. Pero cachondo, cachondo...

-Desde luego. No sé por qué todo el mundo dice,

con la gracia que tienes, que no tienes gracia.

-No, si gracia tiene, ¡pero en el culo!

¿No te pareció cachondo, Mari? ¿Cachondo no te ha parecido, Trini?

Si ha sido este, que es nuevo.

Todavía no te ha pillado el humorismo.

Como se acaba de incorporar...

¿Cómo que acaba de incorporarse, Trini?

Si ustedes son siameses, ¡siameses son!

Si llevan pegaditos desde que nacieron...

Pues a eso iba yo... No me diga que no tiene miga la cosa.

¡Por eso están conmigo, Mari, Trini! ¡Porque son unos cachondos!

Cachondos, cachondos, cachondos. (RÍE)

¡Tú te lo has buscado, Jimmy!

-¡Ofelia! -Dígame, Súper.

Póngame en comunicación inmediata con mis dos mejores agentes,

los más preparados, los más intrépidos y sagaces!

-¡Los "top one"! -¡Ah!

(BOSTEZA)

(VOZ ROBÓTICA) "8 horas, 0 minutos, 0 segundos".

Esa es la hora local, encanto. Quiero la zulú.

"5 horas, 0 minu...". ¡Exacto!

"¿Cómo quiere el café?". Con dos huevos.

(Campana)

Buenos días, jefe. Le traigo la prensa internacional.

Hoy vuelve a ser usted portada en todos los periódicos.

Mire qué guapo le han sacado en el "Einstein News".

Y eso que me han pillado en mala postura.

Usted solo tiene tres posturas, jefe: la buena...,

(ASIENTE) la buenísima...,

¡y la cojoniástica!

Uy, sí, la noto algo caliente.

La he programado a 0 grados, como a usted le gusta.

Ande, elíjame un trapito, Mortadelo.

¿Algo sencillito y elegante? Sorpréndame.

No.

¡Ah! Este.

Acertadísima elección, Mortadelo. ¡Es que a usted le queda todo bien!

"Proceso de reconocimiento en marcha".

"Identidad confirmada".

"¡Buenos días!

¿Qué tal han descansado los señores?".

Al grano. "Claro, discúlpenme".

"Esta es la situación".

"Documentación secreta de alto interés estratégico sustraída

de la Agencia de Información. Misión: recuperarla".

"Nombre en clave: Pájaro Rojo. Coordenadas:

45 23' 78", este,

56 radianes de deriva oeste".

"Utilicen la unidad de desplazamiento convertible KRO".

¿Dietas? "Ilimitadas".

"Se acaban de transferir 300 000 000 a su tarjeta de crédito".

¡Cualquier día le agrega Dios a su Facebook!

Lo digo como lo siento, jefe. Vaya a por el carro. Yo voy volando.

Así da gusto.

Escúchame bien, Pájaro Rojo,

todo el peso de la TIA caerá sobre ti.

¡Ignición!

-¡Oh! ¡Es el agente Filemón, Pi! -¡Es él, en persona!

-¡Personificado!

-¡Superagente! -¡Superagente!

(Griterío y vítores)

Páseme el volante.

Todo suyo, jefe.

¿Sería... tan amable? ¡Cómo le quiere la gente, macho!

¡Cuando se lo diga a mi mujer...!

Trae, anda, que te hago lo de la porrita.

¡Qué clase tiene este hombre!

-¡Guapo! ¡Guapo!

¡Guapetones!

Pájaro Rojo en cuadrante 19.

Ya me había percatado. Póngase el cinturón.

No me hace falta. Confío en usted.

No, hombre, no, si es por la multa.

Objetivo en radar. Blanco fijado.

¿Cuál es el plan, jefe? Darle una colleja a los malos,

recuperar la cajita del Súper y volver a tiempo

para la rueda de prensa. Ese es el plan.

¿Para esto nos sacan de la cama,

para interceptar una batidora a pedales?

Sí, yo también creía que esto iba a tener más gracia.

¡Anda, qué cachondo!

¡No, si al final nos lo vamos a pasar bien!

A ver quién muerde a quién ahora...

Está arañando la cajita del Súper.

¡Creo que este tipo pretende tocarle las narices, jefe!

Que se atreva.

Este señor acaba de traspasar el límite, Mortadelo.

¿Qué quiere decir? Que se va a comer estos misilitos.

¿Y ahora para qué se pondrá de culo?

(GRITAN)

¿Quiere el informe completo de daños, jefe?

No, ya lo veo yo.

Solo chapa y pintura. Lo ha clavado.

Saque el boli, Mortadelo... A sus órdenes.

Que este cachondo nos firmará el parte del seguro.

¡Tienen una buenorra, una maciza, una señorita a bordo, jefe!

¡Aborte, Mortadelo!

¡Imposible! ¡El misil ha superado el límite de no retorno!

¡Máxima potencia, Mortadelo! ¡"Match" 5!

¡Jefe, nadie ha sobrevivido a un "match" 5!

Entonces habrá que ir elegantes a recoger el Guinness.

(GRITA)

¡Pedazo de cacho de trozo de tronca, jefe!

¡Es justo la que le recomendó el médico!

(LLORIQUEA Y GRITA)

De tanto correr por la vida sin freno

me olvidé que la vida se vive un momento.

De tanto querer ser en todo el primero...

¡Ah!

¡Impacto inminente!

¡Filemón!

Salte, Mortadelo, voy a interceptar el misil.

¿Cómo? Si no nos queda munición. ¡Que salte, le digo!

Negativo. Estamos juntos en esto, jefe.

Y, además, ¡es un privilegio morir a su lado!

¿Morir? ¡Aquí no va a morir nadie!

¡Teletransportación!

¡Ah!

(GRITA)

Piense en algo, jefe.

Ya lo he hecho. Necesito tres cositas.

Una...

dos...

y tres.

La más importante. Usted lo que es es un monstruo.

Ande, deme eso. Enseguida vuelvo.

Usted ocúpese de la cajita.

¡Ah!

"Joe", lo bien que cae este hombre...

(SUSPIRA)

¿Me permite decirle a la chica que va a enamorarse de una leyenda?

¡Oh!

Ya se irá dando cuenta ella...

(Despertador)

¡Ah!

¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es?

¡La hora de pegarte una paliza, "bandarra!".

A usted no la he pregunta...

Digo, la... la zulú...

¿Cómo me ha llamado?

¡Y, ahora, con dos huevos!

¡Ignición!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

(GRITA)

¡Teletransportación!

¡Aquí, Filemón!

¡Aquí, Filemón! ¡Cara melón!

-¡Toma, toma, toma!

-¡Filemón, Filemón, cara de melón! -¿Qué clase de hombre es este?

-¡Dios! -¿Va a durar mucho el escándalo?

Pues vamos a ver... Trae, que te hago lo de la porrita.

¡Huy! ¿Dejamos ya de tirar tiestecitos?

¡Como tires otra cosita, me vas hacer subir!

¡Me cago en su... ! ¡Habla bien, soplagaitas!

¡Que no estás en la tele!

-"¡Mortadelo y Filemón, acudan inmediatamente

al cuartel general de la TIA,

utilicen la entrada secreta, ALQ 25H 930".

"Repito: ¡inmediatamente!".

Deje de hacer el perrito faldero, Mortadelo,

y prepárese, el Súper nos está llamando.

Pensé que le interesaría la noticia. ¿Se acuerda de Tronchamulas?

¿Tronchamulas? ¿Esa bestia parda de 350 kilos de músculo

y 20 gramos de cerebro que el superagente Filemón

metió en la cárcel sin ayuda de nadie?

Exactamente, usando pruebas falsas. Bueno... ¿Y qué?

Nada, que se acaba de escapar de la cárcel.

Y como juró hacerle...

el "aquello" en cuanto saliera...

El "aquello", el "aquello"...

Pero que ya se habrá olvidado, Mortadelo, por Dios.

Si de eso hace ya 15 años.

¡Jo, 15 años entre rejas!

¡No tiene que estar "engorilao" ni nada!

Que no, hombre, que no... Vamos a poner la tele,

a ver si dicen algo, que me extrañaría...

"Ya es 'trending topic' en todas las redes sociales:

Tronchamulas busca a Filemón,

con el único fin de hacerle el 'aquello'...".

(SILBA)

"¿Nos puede explicar, señor agente, en qué consiste el 'aquello'?".

-"El 'aquello' consiste en introducir de mala manera

toda la manaza por el pompis de Filemón,

trincarle fuerte la campanilla

con los dedazos y pegar un tirón seco,

de forma que este señor quede campanizado:

dado la vuelta, remetido sobre sí mismo".

-"Ajá. -Que hay que saber hacerlo".

Estos son canales muy sensacionalistas.

"Cogemos el pollo, rico, rico, y le hacemos el 'aquello'...".

¡Ah!

"¡Ah!". ¡Dibujitos animados, déjelos!

"¡Ah!".

Bah, telebasura.

Mire qué gracioso:

viene ya su esquela en "Previsiones para mañana".

Mire el lado positivo: todo el piso será para mí.

No cante victoria.

¿No ve que ahora estará toda la policía entera buscando

a ese pobre desgraciado?

(Gruñido)

Filemón...

Pero, bueno... ¿y no le van a detener?

-No, todavía no.

Tenemos orden de dejar que se encargue primero de Filemón.

Así nos quita trabajo.

Alguien tiene que hablarle claro a esa fiera asesina.

¡Tronchamulas!

"¡Soy Mortadelo! ¡Mor-ta-de-lo! ¡Escúchame bien, te lo advierto!".

Gracias, Mortadelo.

Dar la cara así, por mí... Nada, jefe.

¡Filemón es el del pantaloncito rojo!

¡Lo reconocerás enseguida!

¡A ver si te vas a confundir y pagamos justos por pecadores!

¡Venga aquí, perro sarnoso!

¡Y no se preocupe que a usted no le va a reconocer ni su padre!

¿De qué tiene miedo, con las medidas de seguridad que tenemos en el piso?

Vamos a ver...

Picaporte electrocutante

para saludar con 5000 voltios en fila india

al que intente pasar sin llamar.

Combinado con el expulsador mecánico de ida y vuelta.

¿Que, por lo que sea, consiguiera entrar...?

Pues aquí le espera el tabique detector de maleantes.

¿Cómo sabe el tabique si el que pasa es bueno o es un chorizo de mier...?

Por las palabrotas.

(GRITA)

(GRUÑE)

(Griterío)

¡Fíjese en esto! Cajón engañoso de documentos secretos.

Por si llegara hasta aquí, que lo dudo...

Pero si está la llave puesta... Ya se lo he dicho, es un cebo.

Al abrirlo, sale disparado el cajón que lanzará al incauto...

Pero ¿qué hace?

¡Exacto! Contra la persiana antiescaqueo.

Cómo le gusta enredar. Sígame.

"Cosita en la puerta", un clásico.

Y mire esto otro: baldosas trampa.

Son cepos letales. ¿Cómo sabemos cuáles son las...?

No hay posibilidad de error.

Las negras son las peligrosas. Ah, qué fácil.

Y ya, si por el motivo que fuera,

maleante hubiera sorteado las medidas antintrusos,

nos queda la campana protectora de cristal blindado.

No me extraña que ponga esa cara. ¿A que es impresionante?

¡Ah!

Pero ¿para qué está el circulito?

¿Y si todo esto falla?

Lo tengo previsto: armario antipánico.

Para evacuar el piso si la cosa se pone fea.

Mira, esto sí me convence, Mortadelo.

Ya me gustaría a mí ver al Tronchamulas

tratando de atravesar esta fortaleza impenetrable.

-A tope, tío. -¡Vámonos!

(GRUÑENDO) ¡Filemón!

Esto... ¿qué le iba yo a decir?, yo me voy a ir marchando...

(Telefonillo)

¿Espera usted a alguien?

Yo no, pero usted igual sí. ¡Mortadelo! ¡Será cobarde...!

¿Eh?

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

"No hay posibilidad de error, las negras son las peligrosas".

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Recontracojo...!

No se lo va a creer, jefe.

¿A que no sabe quién estaba llamando?

La portera, que acaba de fregar y que ni se nos ocurriera bajar.

¿Jefe? ¿Jefe?

¿Jefe?

No me diga que ha usado la campana sin quitarle la tapa.

Que nos tenemos que ir a la TIA, ¡venga!

¡Uh!

(Golpes)

¡Ah!

Ya va a ver esta cajita quién soy yo.

Yo quién soy, esta cajita va a ver...

"Aquí comienza 'Saber y matar"'. ¿Qué están viendo en la tele...?

-Lo que quiere este, como siempre. -"Saber y matar".

¿Y de qué están preguntando? De vida salvaje.

-"Bestia indómita, de aspecto horripilante,

que se acaba de escapar de la cárcel con el único propósito

de practicarle el 'aquello' a un agente de la TIA?".

-"¡Tronchamulas! -¡Correcto!".

-"'Saber y matar"'. ¡Pero si es el Tronchi!

¡Qué cachondo! Pero ¿le conoces?

¿Que si le conozco, al Tronchi?

Si acá estuvo mil veces, mil veces estuvo acá.

Perdona, Jimmy, pero yo creía que nadie sabía

la dirección de la guarida.

Tranquilos, que este tipo es de fiar.

El Tronchi no canta ni muerto... Ni muerto canta.

-¡Ah!

Oiga, ¿una monedita? ¡Ah! Sí, muchas gracias.

¡Oiga!

-¿Qué pasa? ¡Bah!

La entrada secreta ALQ-25-H9-30 está justamente...

Ya la veo.

A mí no me hace falta el librito.

A la derecha del bidón de alquitrán.

Aquí es. "Aquí es, aquí es"...

¡Ya lo sabía yo! ¡Pues meta el "password"!

"Bikinis Don Rodrigo, poca tela y mucho ombligo".

¡Hala! Vamos, Mortadelo.

A ver qué es eso tan urgente que nos tiene que decir el Súper.

¿Oiga? ¿Oiga? ¿Oiga...?

¡Huy! Pero ¿qué está pasando hoy aquí?

-Ofelia, ¿se sabe algo de esas dos bacterias?

-"Aparecerán como siempre, de golpe y porrazo".

-Más les vale. Ya me están tocando las narices.

¿Súper?

Lo sabía, tanta prisa, y ahora aquí no hay nadie.

Seguro que está en el váter. Es un cagón.

Pero si no hay váteres para morsas con bigote...

Hombre, Súper... No pasa nada.

Ya arreglaremos este asunto cuando llegue el momento, "a posteriori".

Porque ahora han de salir a una misión urgentísima.

De acuerdo, Súper. Venga.

Pues ya, con lo que sea, estamos en contacto.

Exactamente. ¡Hasta luego!

(CARRASPEA)

Una cosita, Súper. ¿Han olvidado algo?

Esto... La misión. Más que nada, por saber de qué va.

Bueno, de qué va, pero, sobre todo, en qué consiste.

Pues nada, ha llegado ya el momento, caballeros.

¿El de "la misión"? No. El de "a posteriori".

¡Ah! ¡Y ahora escúchenme bien!

Jimmy el Cachondo.

Por su culpa, somos el hazmerreír

de todas las agencias de información.

¡Es necesario de inmediato! ¿Ser...

o no ser...? ¡Esa es la cuestión!

¡Necesito dos agentes profesionales,

capacitados, valientes, intrépidos y listos como la madre que los parió

para recuperar el documento

y acabar con Jimmy para siempre! Por desgracia, de esos no quedan.

Y, por eso, están ustedes aquí,

como los dos descartes de la humanidad que son.

No lo pillo. Lo cojo, lo cojo, pero... no lo entiendo.

¡Verán! Ustedes dos son los ideales para aplicarles

el nuevo invento del profesor Bacterio.

-Aquí lo tengo, Súper. ¡La reversicina!

¡Tachán!

¿Y eso "pa" qué es?

Para dar la vuelta a la tortilla.

-Un jeringazo de esto vuelve a dos ineptos como ustedes

en los elementos más listos de la tabla periódica.

¿"Me se" arremangan? ¡Arremánguese usted la calva!

¡Le vamos a reversizar el cerebelo!

¿Se puede saber qué demonios están haciendo??

-¡Súper! -¡Filemón!

¡Es un momento, Súper!

Vamos a convertir a esta gallinácea en el increíble Hulk.

¿Bacterio?

-¡Es Tronchamulas!

¡Filemón!

No se mueva mucho, que está usted ya en buena postura.

¡Tranquilo, Filemón!

No podrá atravesar la cortina de grafeno titánico blindado.

¡Filemón!

¿Eh?

(SILBA)

¿Eh? (RÍE)

¡Luego hablamos!

(GRUÑE) ¡No!

¿Sabe usted qué va a hacerle, Mortadelo?

Sí, claro, el "aquello". Ya verá qué espectáculo.

Ahora viene lo bueno...

Pues se ha librado.

¿Se encuentra usted bien, señor Tronchamulas?

(MODOSO) Sí. Pero un poquito indispuesto.

Espero no estar siendo una molestia para ustedes.

¡Atiza!

Yo lo último que desearía es incomodarles...

o causarles trastorno alguno.

¡Miren! Se ha quedado manso como un corderito...

Qué cosas, ¿eh?

¡Su invento funciona, Bacterio!

-"¿Sí?". -¡Ibáñez!

-No te lo vas a creer... -"¡Bacterio, que me debes 20 euros".

-"Me tienes hasta el colodrillo". -¡No es "pesao" este tío ni "na"!

Siéntate, bonito. Voy.

Habrán visto cómo he reducido yo solito a este primate "afeminau".

Huy, este señor, cómo me suena.

(Pedos)

Ya te digo si suena. ¿Qué ha sido eso?

El jefe que ha tenido un tránsito intestinal irreversible.

¿Qué significa? Que se ha cagado.

Ya no está mosqueado con usted a pesar de que le metió

en el trullo con pruebas falsas.

¡Acuérdate, Troncha, la cerdada que te hizo!

¿Por qué no le da más pistas?

Ah, sí, sí, el "aquello". ¡Anda! Yo no me acuerdo de nada.

Lo único que sé es que son ustedes muy simpáticos.

¡Reversizado total!

Si ha podido hacer esto con Tronchamulas,

no quiero ni imaginar en lo que se pueden convertir

estos botijos con carné.

¡Bacterio, proceda!

Arremánguese, Mortadelo, que nos va a salir el pelo.

¡Niño! Quiero melena al viento, con mechas.

Y yo me pido la raya del culo horizontal. Para probar.

Abortamos operación, Súper. No va a funcionar.

-¿Por? -Porque son medio tontos.

-Ya lo sé, ¿y...?

-La reversicina los dejaría medio listos, o sea, como están.

Sería perder el tiempo. No le haga ni caso, señor Súper.

¿Cómo vamos a quedarnos igual si siempre hemos sido muy parecidos?

Yo menos que él, que está a medias.

¡Tienes razón, Bacterio!

Estas dos pelotillas de jersey no tienen ni dados la vuelta.

¿Cómo vamos a encontrar ahora al soplanabos de Jimmy?

¡Anda, mi primo Jaime! ¿Este menda es familiar suyo?

Claro. Es primo mío por parte de familia.

¿No sabrá usted, por casualidad, dónde se esconde su primito?

Claro que sí.

Pero no sé qué me pasa, no me acuerdo de nada.

(CANTURREA) ¡Con el memorión que yo he tenido siempre...!

¡La reversicina!

¡Le ha dado la vuelta como a un calcetín!

¿Y en qué momento se le pasarán a este tarugo

los efectos de este mejunje?

Para ser exactos...- tarde o temprano.

Ve con cuidado cuando te pires, majete.

Claro que sí.

Nada de irse. Lo llevarán ustedes al chalé camuflado de la TIA.

Chalet ¿qué?

Es un lugar ultrasecreto

para nuestro programa de protección de testigos.

Una casita vigilada por cámaras las 24 horas,

donde la TIA lo controla todo.

¡Ah! ¡Me encanta! ¿La... casita?

No, ¡el Power Point!

Llévenlo ahí y no le quiten ojo.

Y en cuanto se le pasen los efectos, le sonsacan la información.

Aquí tienen las coordenadas.

Una duda: en cuanto se le pasen los efectos al Troncha,

¿no va a querer matar al jefe? Por supuesto.

¿Alguna otra duda? ¡Un momento!

A lo mejor se creen que no me he coscado.

¿De qué está hablando?

¿De qué va a ser? De las dietas. ¡Ay!

¿Se creen que no estoy al loro

de que en estas misiones se cobran dietas o qué pasa?

Filemón, le habíamos infravalorado, es usted tonto entero.

Mi nueva secretaria adjunta le entregará lo necesario.

Ese es el rollito.

Irma, traiga, por favor, la carpeta de dietas B12.

Exactamente.

Aquí, el que no llora no mama, Mortadelo.

(Llaman a la puerta)

¿Da su permiso, señor Superintendente?

De tanto correr por la vida sin freno

me olvidé que la vida se vive un momento.

De tanto querer ser en todo el primero...

Quite, Mortadelo...

¡Uy!

(ENTRE DIENTES) Luego te llamo.

¿Qué vas a hacer el resto de toda tu vida, encanto?

Por lo pronto, ¿recuperar mi espray antivioladores?

¡Ah!

Qué mona es esta chica. Llévense a este al chalecito.

(CON DIFICULTAD) Un momento, "nededitaremos"

un "vehícudo" especial, "vamod", digo yo.

Ya lo había previsto.

Utilizarán el KRO.

Con tracción trasera y radio incorporada.

¡Ah! ¡ Pido "condu"!

El carro te lo endilgaron...

qué listos los de la TIA.

Por lo menos, nos han dado dietas.

Sí, ya veo, ¡una lista de alimentos bajos en grasas!

¡Me cago en... !

A ver si encontramos el chalecito de las narices.

Tranquilo, que yo le llevo.

¡Oye! Si tiene menos orientación que una monja

en los coches de choque. Qué envidia tienes...

¿A quién le encargó el Súper la misión?

A los dos. Pero el que empuja el carro soy yo.

¿Qué carro? Hombre... El de...

¡Toma! ¡Jefe! ¡El niño!

¡Yuju!

¡Yupi!

(Claxon)

¡Ay, ay, ay!

¡Corra, Mortadelo!

¡Que lo perdemos!

No somos nadie dando el cambiazo...

¡No lo pierda!

¡Acelere, que ya es nuestro!

¡Ostras! ¿Qué pasa?

Que si no me agacho... me como la viga.

Jefe...

(Golpes)

¿No oye un ruidito? ¿Jefe?

¡Jefe!

¡Fre-ne! ¡Fre-ne! ¡ Frene!

¿Dónde estará mi carro, dónde estará...?

¡Ay! ¡Allí!

-¡Siga a ese carrito! -¿Y el semáforo?

-¡No se preocupe, que soy guardia! -Lo que usted diga...

(CANTA A LO TIROLÉS)

¡Saque el cuerpo hacia fuera para girar, jefe!

¡Es inútil! Que no, hombre.

¡Abra la boca! ¿Para qué? ¡Eh!

Para el giro, ¿para qué va a ser?

¡Yepa!

¡Lo tenemos!

¡Yija!

¡Agáchese, jefe! ¡Ole!

¡Toma reflejos!

¡Aguante un poco, que ya es nuestro!

¡Ay, qué pelota!

¡Toma castaña!

¡"Cuidao"!

¿Lo tengo que hacer yo todo?

¿Quiere que paremos un ratito, jefe?

Que veo que se está mareando.

¡Siéntese bien, hombre, que nos van a poner una multa!

(GRITA)

¡Déjeme conducir a mí, que usted no tiene ni idea!

¡Pero si ha puesto el volante al revés!

¿Y qué? Eso no influye.

(GRITA)

(GRITAN)

Me gusta conducir...

(GRITAN)

¡Toma!

¡Y toma, y otra! ¡Toma!

¿Damos otra vueltecita?

Pero ¿cómo han entrado ustedes aquí?

Pero si esto es un chalé ultrasecreto.

Pero ¿cómo que un chalé ultrasecreto...? ¿Eh?

Cámaras de seguridad... Claro.

Las 24 horas.

El programa de la TIA, si no estoy en lo cierto...

Claro. Aquí la "tía" lo controla todo.

Ya.

¡Qué! ¿Quién era el que no se orientaba, Mortadelito?

Pero ¿por qué cree que me llaman el GPS?

¡Porque es la abreviatura de Gilipollo Pidiendo Socorro!

¡Toma!

Traemos al nuevo, de parte del Súper.

¿El nuevo? ¿Qué nuevo?

¿No se lo ha comunicado la TIA?

Pero ¿la "tía" está al corriente? Si nos manda la TIA, precisamente.

-La TIA manda mucho, ya lo sabe. -Ya te digo si manda.

(Sintonía de "Gran Hermano")

-¡Aquí mando Yo! Porque Yo lo controlo todo, yo.

Que aquí no se menea una mosca sin que yo lo diga.

-Hay que ver cómo está hoy la Yo-yo.

-¡Pínchame la cabecera!

(Sintonía de "Gran hermano")

-Yo-Yolanda...

-¿Qué? -Esto...

¿Cuándo tienes previsto que entre el nuevo?

-¿Qué nuevo, inepto? -Ese.

"¡No os levantéis!".

¿Eh? "Que no, que no".

Que no, que no os levantéis.

¡Que no os levantéis, hombre! ¡Bueno, qué subidón, Yo-Yolanda!

-¡Aquí van a rodar cabezas!

-¿En qué...? ¿En qué sentido?

-¡Pínchame la 3!

-Voy.

-Señor Súper, ponga la tele. Es urgente.

-Ya lo estoy viendo. ¿Pero cómo es posible?

-Yo también he flipado. -¿Qué forma de hacer un botijo?

"Es así como el alfarero, con tesón y paciencia...".

-La 2 no. Es en el otro canal.

"Reversizado estoy, en la TIA me han drogado".

"Reversizado estoy, el Súper está en el ajo".

¡Dígame que esto no está pasando!

"Ofelia te alucinará,

es una ballena, a Jimmy quieren encontrar"

sin dar recompensas...

¡Jefe! ¡Tronchamulas está cantando!

¿Pero qué dice? Está cantándolo todo.

Pues no va a haber más remedio que entrar y darle un golpe.

¿Un golpe? Buena idea. Déjeme a mí.

¡Al suelo todo el mundo!

¡Al suelo! Pero ¿qué está haciendo, animal?

¡Se sienten, coño!

(Disparos)

¡Uh! ¡Ah!

Esto es todo un churro menos Yo.

Aquí, a la mínima, me apuñalan por la espalda.

-No, mujer, cómo puedes decir eso, por favor...

-¡Ah!

¡Sube la audiencia!

¡El público me adora! ¡Pínchame la dos!

Con Mortadelo voy,

de Filemón me vengo, vengo.

Si el "aquello" quiero hacer a huevo le tengo.

Le puedo campanizar... ¡Despejado, Mortadelo!

Un sitio despejado escribí su nombre sin darme...

Cállate ya, tío, que nos van a crujir a derechos de autor.

¡Escóndete aquí, figura!

Y no abras el pico hasta que no se te pregunte.

Anda, que si no es por nosotros...

"Hola, te habla el Súper".

Hombre, Súper. ¡Que me cayó usted fenomenal!

"Cuéntanos, ¿cómo has llegado hasta aquí?".

Estaba en la cárcel y he salido un momentito

para meterle la mano por el culo a uno,

pero ahora, como estoy reversizado,

no me acuerdo de quién era.

¡Los mato! ¡Los matooooo!

Pum, cómo me gusta el pum, qué ripipum pim pum.

Pipiripipi, pum, pum.

Hum, bombita linda.

Pum, qué bonito es el pum,

qué riquitito el pum, purrupupum pum pum pum...

Mira, Jimmy, este tío otra vez.

-A mí no me parece tan bestia.

"...me ha salido un trabajillo para la TIA,

porque ellos están buscando a mi primo Jimmy, el cachondo,

para darle un recado".

"Pues voy a decir dónde tiene el escondrijo,

pues que se lo voy a decir..."

Conque este tío no cantaba ni muerto, ¿eh, Jimmy?

¡La colcha tu hermana!

Y de todos los amiguitos nuevos, hay uno que...

que me suena mucho... porque yo...

(BALBUCEA)

(VOZ GRAVE) ...yo creo que es el que me la jugó

¡hace 15 años!

¡Los 15 años que me he pasado en el trullo

haciendo trabajos forzados!

Este no se calla ni debajo del agua, jefe.

A ver si voy a tener que entrar a explicarle al niño

quién lleva aquí los pantalones. ¡Filemónnnn!

Deme esto, que se va a enterar el listillo este, hombre.

¡Espere, espere! ¿Ha hecho testamento?

Que lo haga él.

No hace falta, se lo va a dar todito todo a usted ahora mismo.

¡El "aquello"! ¡Un momento!

Es un segundo.

Jefe, si pone el piso a mi nombre,

me va a ahorrar un montón de papeleo.

Sí, sí, no me ponga esa cara...

Otro que viene a chupar cámara.

¡Ah, récord de audiencia!

Y todo gracias a Yo. ¡Pínchame!

-(TODOS) ¡Oh...!

¡Yo!

-(TODOS) Oh...

-Soy una persona más del equipo.

Una piececita dentro de este valioso engranaje humano.

Lo importante es que el trabajo sale gracias al esfuerzo de todos.

¿Tú a qué venías, a hablar de tu libro?

¿Y esta acelga quién es? La "tía".

Estoy de la TIA hasta la punta del "aquello".

(TODOS) ¡Ole!

-¡Toma, toma! -¡Por lista!

(BALBUCEA)

(VOZ AGUDA) Jopelines, otra vez. Qué caca.

¡Son ustedes dos piojos de hiena!

¡Dos proyectos de protozoo inacabado!

¡Les dije que lo escondieran en un lugar discreto

y me lo plantan delante de 200 millones de espectadores!

Solo espero, por su bien,

que no lo haya visto el tarado de Jimmy.

Pero, hombre, Súper, ya sería casualidad

que, de 200 millones, uno haya sido precisamente el Jimmy.

(Mugido)

Anda, un mensajito ahora.

"Voy a hundir la TIA".

Hundir la TIA, ¿quién será el cachondo?

Es normal que te asombres, chati,

no todos los días se ve un cuerpo como el mío...

Desde luego, y además que le hace juego con la cara.

Pero ¿cómo va a hundir la TIA?

Eso son cosas que se dicen con el calentón,

pero no lo va a hacer...

Además, eso es imposible, Súper.

Tendría que venir con su helicóptero...

Sobrevolar la azotea...

Soltar una bomba de carga hueca. O dos.

Que le diera tiempo a escapar.

Y todo eso es muy difícil que coincida en el tiempo.

Sí, muy difícil.

Oye, ¿habéis sentido como un ruidito?

¡Dejamos ya de jugar con el edificio!

No, no, no, no, no, no... Si lloras porque no ves el sol,

las lágrimas no te dejarán ver las estrellas.

Llévenselo.

¿A dónde? A su casa.

Ya. Como que sabemos dónde vive.

Si digo a la suya. A la suya de ustedes.

Un momento, ¿por qué a la nuestra?

Porque es una vivienda de protección oficial, ¿entiende?

Aaihn... Oficial, protección.

Señor Filemón, ¿me permite darle un consejo?

Dígame. Es usted imbécil.

Muchas gracias.

¡Qué pasada!

¿Qué, te gusta el casoplón?

No había visto nunca una combinación tan bonita

de tanta mierda y tanto mal gusto. Me encanta. Es como un hogar.

¡Ah! ¡No!

Sí.

¡No, no, no, no, no, no! Sí, sí, sí, sí, sí.

No. No. No Sí, sí, sí, sí.

¡Noooo!

Ah... ah...

Ejem... La que va a caer.

¡Toma nota!

Después de pasar 15 años

en el trullo...

Pues berrea mejor que usted.

por las pruebas falsas que puso un capullo...

Se la está dedicando, jefe. Qué va.

De tanto pensar en hacerle

el "aquello"...

¡El "aquello"! A un pedazo mamón,

a un melón con dos pelos...

Que no se refiere a mí, hombre,

que no, hombre, que no. Ay, que me mato.

De tanto jugar con sus sentimientos,

¡Está destrozando la canción!

queriendo matarle en cualquier momento.

Me está levantando dolor de cabeza. ¡Dios!

De tanto soñar con campanizarle...

Ya no sé ni quién soy...

Ya no quiero vengarme...

Ya no voy a por ti...

¿Qué le había dicho?

Ya no voy a por ti, Filemón, Pi...

Ya no viene a por mí...

este pobre infeliz, taruguín,

pringadillo y tontín.

No se anime, a ver si se le van a pasar los efectos.

Pues viendo que tú ya no eres el de antes...

¿Pero qué hace?

coge estos productos y ponte los guantes...

¿Eh?

Te coges el mocho y te friegas "to" el piso.

Y te dejo el Cucal

por si ves algún bicho...

¡Uh! ¡Yupi! ¡Venga!

¡Cortarrollos! ¿Te meto?

-¡Triste! ¡Que eres un triste! -Déjalo, no merece la pena.

Estando de acuerdo con este cabestro...

Vaya, por una vez.

Que limpiar el suelo es siempre...

lo primero...

Aquí lo entrañable, lo suyo, lo bueno...

¡Os quiero mucho, España!

Es currarse también los detalles pequeños...

¡Oh!

Por ejemplo, lavar... ¡Ole!

la ropita, y planchar...

Y coser, y barrer, y cocinar...

¡A rehogar!

(SILBA)

¡Tú, figura!

En cuanto te friegues los platos, te bajas a por dos botellines,

que este y yo estamos secos, y que te los apunten,

ya, ya los pagarás. Claro, papi.

No te confundas, chaval, que yo no soy tu papi.

Si hubieras querido tener padre, no haber nacido huérfano, machote.

Chócala.

Porque estoy reversizado, ¿eh, Filemón?, que, si no,

te metía la mano por el pompis,

te trincaba la campanilla, y te daba la vuelta

como la capucha de un calamar. El "aquello" que te comenté.

¿Cómo te quedas?

Vámonos, que estos tíos han dejado la casa que da asco de limpia.

-¡Qué pena!, ¿eh?, con lo guarro que estaba todo.

Terreno despejado para Operación "Aniquilar al primito del jefe".

Perfecto, Mari, perfecto.

Ese lo va pagar caro.

¡Mira!

¡Ja, ja, ja, ja!

¡Declaro inaugurados los fuegos artificiales!

¡Yuju!

(GRITA)

Pum, cómo me gusta...

el... pum.

Yo quiero ser feliz...

Y encontrar un papín...

¿Te has perdido, guapín?

Anda! ¡Un señor de juguete!

¿No encuentras tu casita? No tengo casita.

Ahora estoy aquí de acogida.

Pero ¿cómo que de aco..?

¡Orfanato municipal!

Pobrecito, tan pequeño y todavía huérfano.

Y me han mandado a por dos botellines.

¿Qué clase de orfanato es ese?

No sé qué decirle, como me tienen drogado

dos señores que son pareja... ¡Esto es inconcebible!

¡Qué es esto!

¡Quiero hablar con los responsables ahora mismo,

y a ser posible ya!

¡Ay, ay, ay, ay!

¡Por los petarditos!

-¡Taxi!

-¿Pero qué hace? ¡Que esto es del Ayuntamiento!

-Mejor que peor.

¡Ustedes también son responsables de este atropello!

-¿Qué atropello? Pero si ni le he dado.

-Y espérese que el niño no tenga fiebre

y se les caiga a ustedes el pelo.

Ponte el termómetro, bonito.

¡Ahora nos va a llevar usted a una guardería de guardia

para que se ocupen de la criatura! -Tengo una idea mejor.

Mire qué regalito tengo.

-¡A mí no me venga ahora con sobornos, señora!

¡Ah!

¡Ah!

¡Lo que tiene que hacer es meter la llave!

-Le voy a meter yo a usted la llave pero en su sitio.

-¡Eso, ahora huya por el metro!

¡Estamos rodeados de corruptelas y zanjas infundadas!

Riru riru riru riru... ¡Sube al coche, hijo mío!

¿Hi... hi...? ¿"Hijo mío"? ¡Vamos, guapín!

Anda que no le echa morro el Tronchi.

Se va sin regar las plantas... ¡Vamos de paseo!

Sí, sí, sí. ¡Jefe, venga a ver esto!

Tenemos que reaccionar, Mortadelo.

¡Que le van a cerrar la tienda! ¡Coñe!

En el auto de papá... Ponte el cinturón, ¡anda!

...nos iremos a...

(BALBUCEA)

(VOZ GRAVE) ...a la guarida de Jimmy.

A soplarle que le están buscando.

Te está cambiando la voz.

Te estás haciendo todo un hombrecito.

¡Toma ya!

(Gritos, gruñidos y ladridos)

Perfecto, Mortadelito. Hemos perdido a Tronchamulas.

Perdido no. Nos lo han quitado, jefe.

Ya, qué listo es usted. Eso ya lo sé yo.

Pero ¿quién?

Si tuviéramos alguna pista...

Espere, aquí pone algo.

"Propiedad de la banda de Jimmy el Cachondo".

"En caso de extravío, llamar al móvil 609 02 02 02".

02 02 02... ¡"Na"! Todos son números primos.

¿Perdón? Esa pista no vale.

También viene la dirección y una web: "Jimmyelcachondo.com".

¡Que me deje pensar, por Dios!

Intento unir las piezas del jeroglífico.

Yo lo he visto todo.

Si buscan al grandote que salió en la tele cantando...

¡Ale! ¡Ya está!

Sale un enterado y ya tiene el título de detective privado.

Yo paso.

Tengo una idea, jefe.

Pues no me la diga, estoy harto de sus ideas.

¿No cree que es buena idea llamar ahora?

¿Llamar ahora? ¿Está usted loco?

Hay que llamar a partir de las ocho, que son más baratas las llamadas.

¡Ay!

Yo no sé si va a caber todo esto en el helicóptero.

Pues se hacen dos viajes, que aquí no se queda nada.

¿Los ladrillos usados también?

No, si te parece los ladrillitos los dejamos aquí.

(Teléfono)

Guarida secreta de Jimmy el Cachondo, dígame.

¿Hola? ¿Y ahora qué hace?

Un llama-cuelga, hombre. Que llamen ellos.

(Teléfono)

Aprenda.

¿Sí? ¿Quién es?

Sí, que tenemos una llamada perdida. ¿Y qué quería exactamente?

¿De parte de quién? Aquí Mortadelo y Filemón, de la TIA.

Ah, sí, hombre. ¿Y qué le iba a decir yo?

¿No tendrán ustedes por ahí algo o alguien que no sea suyo?

No sé si...

Lo último que nos ha entrado es una caja fuerte de ustedes...

Pero ya está embalada, estamos mudándola a toda prisa.

Como nos han descubierto ustedes... Ya lo siento...

¿No me podrían pasar un momentito con Tronchamulas,

que le tengo que dar un recado?

Espere, vamos a consultar.

-Jimmy, que quieren hablar con tu pri...

¡Ah!

¿Troncha? ¿Troncha?

¡Tronchaaa!

Enhorabuena.

¡Por su culpa están torturando al grandullón!

¡Tendríamos que llegar allí de inmediato, pero es imposible!

¡La guarida está en pleno campo, a 50 km de aquí!

¿Ha dicho en pleno campo? Sí, ¿qué pasa?

Se me ocurre algo, pero peligroso. Suéltelo, ¿qué es?

La teletransportación.

¡Ah! ¡ Pido "condu"!

Así que estos dos boluditos de la TIA nos han localizado.

Le dije que poner la dirección

en la página web estaba cachondo, pero poco seguro.

-¿Pero entonces cómo nos encuentra la gente?

Los voy a separar para que no discutan,

para que no discutan los separo.

¿Pero cómo han venido estos dos, por Bluetooth?

En cuando toquen el picaporte saltará el bromazo de seguridad.

¿O no?

-Pues no. -¿Eh?

-Porque lo he desconectado.

¿Pero tú sabes lo que chupa eso de luz, hombre?

¿Qué pasa, Jimmy, no te alegrasde ver a tu primo?

¡Ah, Dios mío! ¡Vamos a morir!

Yo me ocupo de la estrellita de la televisión.

De la estrellita de la televisión me ocupo yo.

No, si el que nos preocupa...

-Es el Umpa Lumpa.

-Me parece bien que esté pasando la aspiradora, hermana superiora.

Los niños se merecen higiene.

Vengo a dejarles al pequeñín,

pero debo comprobar que todo en esta guardería

está en orden.

¡Cachislamar, primo, si estás igualito! Igualito de mal.

¡Muy bien, colocaditas las escobas!

¡Hombre, piñas para los zumitos de los niños!

Muy sano. Sí, señor. ¿Y este quién es?

¡Su padre!

¿Mi tío?

¡Piscina de bolas! ¡Cómo lo vas a pasar aquí, guapín!

¿Pero en qué andas metido, cachondo?

En vengarme de los soplones que colaboran con la TIA,

los que con la TIA colaboran.

¡La TIA!

¡Los que me tenían endrogado!

¡Me han hecho planchar, zurcir, cocinar,

me han tenido gustándome Julio Iglesias

y me han mandado a por dos botellines!

Anda, mira esta caja.

¡Qué fuerte!

Es de las de ganchito. ¿Hum?

Ahí va la leche. La leche va ahí.

Si dejamos la nevera abierta se nos estropean los alimentos.

¿Y esto? ¡Muy bonito!

¡Los palitos de cangrejo por el suelo!

Si ponemos los palitos de cangrejo en el congelador,

luego sabremos dónde están los palitos de cangrejo.

¡Hombre! ¡Una zambomba!

Pero mira cómo beben los peces en el...

¡Noooo! ...río.

¡La colcha tu hermana!

¡Pero bueno! ¡Un sótano sin inspeccionar!

¡Voy a consultar los horarios!

¡Enfermera!

¡Ay!

¡La madre que te parió!

¡Ah!

¡Ah!

(Ronquidos)

(Cacareo)

¿Conque teletransportación, eh?

Le voy a dar yo a usted teletransportación.

Ya que veníamos al campo, me dije:

"Aprovechemos para traerle esta tele a mi tía Fulgencia,

que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo".

Total, solo nos desviamos 70 Km.

¿Cómo? ¿Pero no nos coge de camino?

¡Pero qué va a coger!

Si es justo en la otra dirección. ¡Será posible!

¡Cagonlamarsalada, el Mortadelín!

Mire, ahí está. ¡Tía Fulgen!

¿Esta vieja es lo peligroso? Para el que conduce sí.

No haberse pedido condu.

¡Si te veo por ahí no te reconozco!

¿Ande vais con esa basura de televisor?

Aquí no hay punto limpio. Es para usted.

¿Qué dices, "pa mí"?

Yo esa mierda no lo quiero "pa ná".

Si tengo yo en la casa un plasma

de 78 pulgadas sonido excel fullhachedemeí

con sonido envolvente 3D.

(REBUZNA)

¿No podríamos usar la mula de usted para llegar a...?

¿A la Diestéfana?

Está hecho. Pero en dos viajes. ¡Primer!

Uno.

¿Pero, qué hace? Y dos. Dos viajes.

¡Oye, que sus dejáis aquí la mierda la tele, coña!

¿Lo dejamos conectado o lo quitamos? Contigo no se sabe cómo acertar.

-Muy bonito, los niños sin merendar

y usted aquí haciéndose la manicura.

Y ustedes, menudo ejemplo.

¿Se creen que no me he dado cuenta de su situación?

-¿A qué se refiere?

-A que están arrejuntaos. ¡Me he coscao!

Ven aquí, garbancito.

Te voy a arrejuntar el cráneo con el culo.

¿Por qué no te metes con los de tu tamaño?

Ha sido él.

¿Pero qué hace?

Chequear la tele que no tengan sintonizados

canales inapropiados para los más pequeños.

¡Qué tele ni qué tele! ¡Dame el telecomando ya, pitufito!

¿Qué tienes aquí, tobillocabra?

¿Que qué tengo aquí, aquí qué tengo? Una cosita para hacer... ¡pum!

Mira qué cosita, clik, clak, clik, toda atomiquita,

tic, tac, tic, ¿cómo saber cuándo va a explotar?

Cuando un pitito empiece a sonar...

Y pi, la bomba va a hacer pi,

cómo me gusta el pi,

justo antes de hacer el pum.

¡Qué alegría, eh!

Y pum, qué cachondo es el pum,

después del pi va el pum

cuando reviente la TIA...

Perdonen que cambie de canal, pero, con tanto pi y tanto pum,

no creo yo que este musical sea adecuado para el niño.

¡No!

¿Qué es lo que venía después del pi?

(Pitido)

¿Qué ha sido eso?

Ha sonado como dos calabazas

llenas de serrín chocando contra el suelo.

¿Desde cuándo tenemos dos cactus ahí, querido?

Pues no sé,

pero uno está justo encima del nido de las hormigas rojas.

(SISEA)

¡Ascensor! Nada, se han debido dejar la puerta abierta.

¡Ay, quédate quietito ya, bonsái! ¡Ay!

Tampoco se ponga así por unas hormiguitas.

Pero si no es por las hormigas, cacho asno,

¡es que me ha puesto el disfraz al revés!

¡Ah!

Voy a subir a hablar con el director,

aunque tenga que hacerlo

por la mismísima escalera de servicio.

Mientras yo voy un ratito a entregar esto en la TIA,

vos, Tronchi, vigílame a tu papi,

¡que no me toque más nada, más nada me toque!

¡Y ustedes dos! ¡Muy importante! No se separen.

¿Qué vamos a hacer? Están armados hasta los dientes.

En cuanto entremos, nos hacen la autopsia.

Tranquilo. Lo haremos al revés. Psicología inversa.

Nosotros no entraremos. Serán ellos los que salgan.

Comienza la cuenta atrás.

Uno, dos, tres...

¡Jefe, que salen antes de tiempo!

Cinco. ¡Se calle, que me equivoco! Seis, siete...

¡Jefe, que se nos pira! Diez, once, doce.

¿Quiere estar a lo que hay que estar?

¡Ya me he perdido, hombre! A volver a empezar desde cero.

Diez, nueve, ocho...

Uy, qué mala pinta... ¿Adónde irá con eso?

"Ozú", hijo, qué descanso.

Es que con Jimmy siempre es un estrés...

¿Habéis visto a mi padre?

Ah, ¿que el medio metro es tu padre?

Chiquillo, ¿no te has dado cuenta? Si son dos gotas de agua.

-¿Y tu madre quién es, eh, el monstruo de las galletas?

-¿Qué?

Tres, dos, uno...

¡Cero!

Ahora, cuando sobrevuele la TIA...

¡Uy! El sobre de la TIA me vuelve ahora.

(RÍE ENLOQUECIDO)

Usted dirá lo que quiera,

pero a mí la psicología inversa esta me parece una salvajada.

(DESESPERADO) ¡Tronchi!

¡Tronchi!

Tronchi...

Tronchi...

Tronchi...

¿Compraste los botellines, calamidad?

¡Ven aquí, botellín!

¡Tranquilo, jefe, que le meto un chute!

¡No! Espere. Hay que sonsacarle.

Pero si es que ya le está sonsacando a usted las mollejas.

Oye, ¿dónde está la guarida de Jimmy?

¡Aquí!

¿Dónde es aquí? ¡Aquí mismo!

Póngale el invento, Mortadelo,

que ya tenemos todos los datos.

Hombre, Troncha, si no te había visto...

Me estás obligando a hacer lo que no quiero.

¿El qué?

¿Qué va a ser?

Morirme.

Eh, ¿has oído eso, Mari?

-No... Yo no... ¡Dios!

-¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

-¡Qué feo eres de frente, macho!

-¿Cómo que fe...? ¿Eh? ¡Eh!

-No me digas que te voy a perder de vista.

¡No me lo puedo creer, un culo para mí solo!

-¡Y otro "pa" mí!

Anda, dame el último abrazo. Y luego tú por aquí y yo por allá.

Se va a enterar. ¿Dónde va con eso?

A pegar a este tío, por malo.

Le acompaño.

¡Papá!

¡Papi!

(DESGAÑITÁNDOSE) ¡Papi!

¡Papá!

Eh, tú, cabezabuque, da un pasito al frente,

si tienes huevales.

¡Marica playa! ¡Peinaovejas!

¡Cagamatas!

¡Guapetón, sex symbol! ¡Tío bueno!

¡Te quiero muchísimo!

-¿Eh? -¡Huy!

No, no...

-¡Qué poquito ha durado la alegría, hijo!

Yo no sé qué pinto aquí si la cosa es entre ustedes.

¡Calvorota!

¡Vaya por Dios, con lo bien que iba todo!

¡Teletransportación!

¿Eh?

(Pedo)

Qué oportuno, hombre. Se me ha escapado.

¡Ah!

(RÍE MALICIOSO)

(BALBUCEAN ASUSTADOS)

¡Mira que eres, Troncha!

¡Con la de cosas que hemos hecho por ti!

¡Meterme en la cárcel y drogarme!

Lo dices como si fuera algo negativo.

(GRITAN)

¡Ay! Qué malito me encuentro.

¡Ah!

¿Eh?

¡Papá!

Pum, la TIA va a hacer pum.

¿Cree que esos dos burricalvos lo habrán conseguido?

Habrían mandado un mensaje.

(Mugido)

Aquí está.

"La TIA va a despegar". ¿Qué le parece el mensaje, Bacterio?

-A ver si no va ser de ellos...

Ya van a ver qué cachondo

que te vuelen tu casita, tu casita te vuelen.

¡Ah!

¿Y para esto nos sacan de la cama?

¡Nos va a sobrevolar!

-Permítame, yo le ayudo con el paraguas.

¡La madre que te parió!

Se ha debido atrancar en el suelo del ascensor.

¡No!

¡Tire para arriba! ¡No me responden los mandos!

Se lo pongo aquí, en la estantería.

¡Esto no sube!

¡Ahora sí!

¡Deja de jugar!

La cosa va a ser más cachonda de lo que pensaba. (RÍE)

Pase delante, jefe, que yo sé que usted atrás se marea.

Voy a llamar al encargado por megafonía.

¡Ah!

¿Y ahora para qué se pone de culo?

¡Dejamos ya de ti...!

¡No se lo va a creer,

pero me mareo más delante!

¡La bombonita!

¿Oiga? ¿Oiga? ¡¿Oiga?!

Ahí, ahí, ahí...

"Na", ¡ni caso!

¡Este señor acaba de traspasar el límite, Mortadelo!

¿Qué quiere decir? Pues que se ha pasado tres pueblos.

-¡Vuelve! ¿Qué querrá ahora? -¿Tirarnos la bomba?

Pum, ya estoy oyendo...

¡Es inaudito! ¡Casi me mato y usted aquí jugando al hula hoop!

¡Venga, mujer!

-¿Lo ve como no?

Necesitamos velocidad "masch". ¿A qué se refiere?

Que necesitamos "masch" velocidad.

(GRITOS)

¡Cójala, cójala! ¡Ojalá, ojalá!

Como que es tan fácil.

¿Otra vez para arriba? Pero si yo voy a la planta baja.

¿Dónde está la parada de emergencia?

Ah, mírala... No, no toque.

¡Quiero hablar con la presidenta de la comunidad!

¡Qué complicado todo, carajo!

¡Ay, ay!

El rojo, el verde... El rojo...

¡Ay!

Bueno, jefe, ya nos vemos abajo.

¿Dónde va?

Desgraciado... Bueno, tampoco se ponga así.

¡Cuidado, la cajita!

No, si al final me arruga el pantalón...

Lo tengo, lo tengo.

¡Ah!

No se queje, yo también me he quedado en mala postura.

¡Ah!

¡Ah! ¡Aguante, jefe!

¡No suelte la bomba por nada del mundo!

Pi, después del pi va el pum...

Ya estoy oyendo el...

(Pitido intermitente)

¡Coñe!

(Pitido continuo)

(Pitido de alerta)

¡Yija! No contaba Jimmy con mi disfraz de cowboy.

¡La tengo, Mortadelo!

¡Bien, jefe, bien!

-¡Filemón la tiene bien agarrada! -¡Bien!

-¡Bien! -¡Bien!

-¡Bien! -¡Bien!

-¡Bien! -¡Bien!

¡Bien! ¡Bien!

¡Dabuten, jefe!

Esto... ¿Qué decía el mensajito?

Uh, ah.

Pase usted primero, que para eso es el jefe.

¡Por eso mismo, usted tiene que llegar primero

para inspeccionar el terreno!

¡Haga algo, Mortadelo!

"Caspa retractus terrenus blandus".

(RÍEN)

¿Eh? ¿Eh?

¡¿Dónde va?! ¡Oye!

¡Papi!

¡Papá!

¿Dónde te han dado a ti el carné, pichaensalsa?

(ASUSTADO) Ah, ah...

Porque va con prisas que, si no, le remata, jefe.

Qué va, hombre. Pero si me ha cogido mucho cariño.

¡Troncha! (SILBA)

¡Troncha, que te dejas los patucos!

¡Huy! Da la vuelta.

Vuelta la que le va a dar a usted.

(GRITA)

No había visto en mi vida un "aquello" tan bien ejecutado.

En mi vida.

Por fin. Yo me bajo aquí. ¡Pues venga!

¡Ah! ¿Eh?

¡Qué pedazo de peldaño!

¡Papá!

¡Papi!

¡Papá!

¡Ah! ¡Al colchón!

¡Apunta bien!

¡Ah!

¿Eh?

-Tenían todavía los dientes de leche esos parvulitos.

Mira, mira cómo gatean de alegría. ¡Papi!

¡Papi!

Quiero cambiar de vida. Eso está muy bien, guapín,

pero ha llegado el momento de que sepas la verdad.

Sebastián, hija mía, tú, tú, tú eres "adoptao".

Bueno, pues vamos "pa" casa, ¿no? Misión cumplida, jefe.

Qué gusto cuando todo sale bien.

Exactamente, con todo atado y bien atado.

Anda, si nos habíamos olvidado de este.

¡Si es que solo somos dos, y yo ya... no doy más de sí!

¿Dónde te habías metido, cachondo?

Nada, que volvía a casa y de repente me dije:

"Che, Jimmy, si no tenés casa, casa no tenés".

Y vine a daros las gracias.

¡Pues de nada! Oye, y enhorabuena, ¿eh?

Que por lo menos conservas el "transformer".

(RÍEN)

(RÍE ENLOQUECIDO)

Te ha quedado precioso el pokémon, Jimmy,

A ver si te gustan nuestros hierritos.

No estarán buscando esto, esto buscando, ¿no?

Anda, coñe, el sobre, si ni me acordaba.

Pues nada, ha llegado la hora de utilizar

el armamento no magnético. ¡Jimmy! Aguántame un segundito.

Ya está, decidme.

Esto, Jimmy, que... que... ¿Tú dónde vas a ir luego?

¿Por? Por si nos acercabas al centro.

¿Son sus últimas palabritas o las quieren cambiar?

Nos quedamos con estas, ¿no? Qué lindo.

Vamos con la cuenta atrás, atrás con la cuenta vamos.

Cinco.

Cuatro. Un momento, Jimmy...

Ay, ¿y ahora qué pasa?

Esto... No es por ganar tiempo, ¿eh?

Pero... esto... ¡¿Qué?!

El trasto este...

Que... ¿Sabes si lo hacen también en cuatro puertas?

Dos, uno... Y ya lo último...

Al final, vamos a tener un disgusto. Tranquilo, lo tengo todo previsto.

¡Eh, Jimmy! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?!

¿Qué te iba a decir yo?

Nada, te lo voy a decir yo a ti, a ti yo a decírtelo voy...

Pum, cómo me gusta, ¿sabes qué? El pum...

¡Jimmy! ¡¿Qué?!

¡Si aprietas ese botón, todo el peso de la TIA caerá sobre ti!

Ah, ¿sí? ¡A ver!

Vaya potra, ¿no? ¿Potra? ¿Potra de qué?

Si lo tenía todo calculado...

Casi todo.

Tome, su documentito.

Anda, que nos pide una misión y le hacemos tres...

¿Cómo que tres?

A ver si no sabemos contar, Vicente.

Una: la cajita. Recuperada. Y completamente seminueva.

Dos: Tronchamulas. Escondido total.

Ni nosotros sabemos dónde está.

Tres: la bomba.

¡De esa quería hablarles precisamente!

Pues no va a hacer falta ya. Desactivada total.

Esa ya no vuelve a explotar.

No es necesario que nos haga la ola si ahora está muy liado...

Por cierto, ¿qué hay en ese documento tan importante

que casi nos cuesta la vida?

Es la receta de una crema de boniatos que me sacó Ofelia por Internet.

Es que ando delicado del estómago y no puedo comer nada fuerte.

Pero... ¿qué les pasa? ¿Por qué me miran así?

(LOCUTOR) "Le hacen comer una caja fuerte caducada

de 60 toneladas de acero picante y le sienta mal el ganchito".

"Se cree que los agresores han huido al Amazonas".

-¡Mortadelín! ¡Filemoncete!

¡Vengan aquí, que les voy a dar la receta del pincho moruno!

(TIRITANDO) ¿Ya ha pasado el peligro?

Sí, pero aguante un poquito más por si acaso, hombre.

¿Cuánto más? Pues hasta que se enfríe la cosa.

Comienza la cuenta atrás...

De tanto correr por la vida sin freno