"¿Pero qué fue antes el huevo o la gallina?".

"Bueno, da igual".

"La única vez que vi a mis padres fue antes de nacer,

pero me lo enseñaron todo sobre la vida

en solo unos segundos".

"Primero, todos los animales valoran mucho los huevos".

(Música de tensión)

"El segundo,

volar es esencial para sobrevivir".

(Música dramática)

¡Oh!

¡El agua se ha ido! ¡El agua se ha ido!

-¡Corred! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred!

-¡Oh, viene la marea, viene la marea! -¡Corred! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred!

-¡El agua se ha ido! ¡El agua se ha ido!

-¡Corred! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred!

-¿Agua?

¡Viene la marea!

-¡Corred! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred!

-¡El agua se ha ido! ¡El agua se ha ido!

-¡Corred! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred!

-¡Viene la marea!

Hay pájaros que no saben que lo son.

¡Agua!

(Música dramática)

-¡Hola, capitán!

-El tiempo es perfecto.

-¡Hola, capitán!

-¡Hola, capitán!

Hola, capitán. Me alegra verte, Brigitte.

Voy a ver el... ¡Oh!

...distrito de la golondrinas.

(SUSPIRA)

(TODOS) ¡Te has equivocado!

¡Eres un comebasura!

No superéis vuestros límites, pulgosos.

¿Algún problema?

No, solo esos pulgosos apestosos, cariño.

Las golondrinas deberían quedarse en su lado.

Necesitaremos más espacio.

(Graznidos)

Lo has hecho genial, cariño.

Todos volvieron sanos y salvos. Sí, no como hace dos años.

Debes dejar el pasado atrás.

Un capitán nunca olvida su responsabilidad.

Jamás volveré a retrasarme.

Lo prometo.

(SUSPIRA)

¿Crees que este año tendremos más suerte?

No es cuestión de suerte, querida.

Pronto tendremos un hijo.

¡Ah!

¡Ay!

(Música dramática)

Ah...

Ah.

¡Ah!

(Música dramática)

¡Oy!

Hola, guapo.

¿Tú de dónde has salido? ¡Oh!

¿Uh?

¿Hay alguien ahí?

¡Pi pi!

Oh... No, no, no. Solo era un grillo.

Ven. Ven aquí.

¡Oh!

¡Oh!

¿No crees que ese no es su nido?

Oh, claro que lo es.

Y este nido no solo será suyo. ¡Oh!

Mira, se ha roto la maldición.

Este año tendremos polluelos.

Fantástico, Blanche.

Pero no sé si él debería quedarse.

¡Oh!

Serás un padre maravilloso.

(RÍE) Fíjate en sus garras.

Ni siquiera se mantiene en pie.

Bueno, por eso necesita que lo ayudes.

(RÍE)

(SUSPIRA)

¡Cucú, Manou! ¡Cucú!

¿Te gusta Manou?

Enséñale. Enséñale a ser como nosotros.

De acuerdo, trabajaremos duro y lo convertiré en toda una gaviota.

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

Pruébalo. Está delicioso.

¿Te gusta?

Venga, venga. Abre la boca, pruébalo.

Por favor.

¡Oh!

¿Te ha gustado? Te traeré algo mejor.

Mira, prueba esto.

¡Buen chicho!

(OFF) "Y cuando por fin me ofrecieron algo sabroso...".

¡Eh, eh, eh!

Las gaviotas no comen bichos.

Déjalo que explore el mundo, aún está aprendiendo.

(OFF) "Las gaviotas no comen bichos".

¡Ahí tienes otro!

¡Prueba esto!

(OFF) "¡Uh! Eso estaba bueno".

(SUSPIRAN)

(OFF) "¿Podemos jugar?".

Es agotador.

(Golpes)

¡Ah! Esas golondrinas son una plaga.

Pero vuelan como ángeles, ¿verdad?

Ah, puede ser.

Pero no tienen ni idea de pescar en el mar.

Igual que la mayoría de nosotros,

demasiado ocupados con la basura de los humanos.

¡Oh! ¡No, no, no, no!

¡Oh! ¡Oh!

Nunca olvidaré cómo Yves echó a las ratas de nuestro nido.

Fue increíble. Sí, Yves es especial.

¡Oh, oh!

(OFF) "Lo he descascarado antes de tiempo".

¡Hala!

(OFF) "Y para empeorar los polluelos creen

que el primer pájaro que ven es su madre".

Mamá.

¡Ah! No, no, no. Yo soy Manou.

Esa es nuestra mamá.

¡Oh! ¡Es un milagro!

¡Ahí está mi hijo!

Hola, pequeñajo.

Mira, tiene el mismo pico que su padre.

Voy a por Yves.

¡Oh, mírate!

Mamá.

¿Eh? ¿Eh?

¡Oh! Su primera palabra ha sido mamá.

¡Blanche, por fin!

¡Mi hijo!

Mira, Yves. Te llamarás Luc.

Como tu abuelo.

Míralo, es monísimo.

Ahora debes cuidar de tu hermano pequeño, Manou.

Te lo prometo, papá.

¡Por aquí!

(RÍE)

(RÍEN)

Yves, es magnífico tener una familia, ¿verdad?

(SUSPIRA) Es un deseo hecho realidad, querida.

Pero también es una responsabilidad.

Sabremos cómo cuidarlos.

Chicos, venid aquí.

¿Veis ese mercado de ahí?

Sí, papá. Claro.

Es muy peligroso.

Nunca, jamás, vayáis allí.

Y tened mucho cuidado con los humanos,

no aprecian mucho a los pájaros.

(SUSPIRA)

(Música animada)

¡Hola, amigos!

¡Ayúdame!

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh! ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

¡Oh!

¡Oh! ¡Oh! ¡Ah!

¡Ah!

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Oh!

¡Oh! ¡Ah!

¡Ah!

(Claxon)

¡Ah!

(SUSPIRA)

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Ay!

(Pitidos)

(Pitido)

(Pitidos)

(Música animada de percusión)

(Música dramática)

¡Ah! ¡Ah!

¡Oh!

¡Oh!

Estoy deseando ir a clases de vuelo.

¿Y yo también podré ir?

Sí, por fin sabremos volar.

¿Puedes enseñarme a hacer eso?

¿El qué?

Eso.

¡Ah! ¡Luc!

¡Oh!

¡Ah!

Siempre cuidaré de ti. Te lo prometo.

(SUSPIRA)

(Música dramática)

(Truenos)

(Continúa la música)

(Risas)

¡Qué bien! -Por fin ha llegado el día.

-¡Sí! -Qué nervios.

-Espero que sea fácil. Bienvenidos a clases de orientación.

Qué ganas. No, tú no.

Solo gaviotas.

¿Y qué pasa con él?

¡Oh!

¡Silencio!

(CARRASPEA)

Chicos, hoy aprenderemos a volar.

Primera lección.

El viento es mi amigo.

Repetid conmigo.

El viento es mi amigo.

El viento es tu amigo.

No, no, no, no, no, no es eso.

El viento es vuestro amigo.

El viento es vuestro amigo.

Nuestro amigo.

¡Ah!

Permaneced atentos, os hace falta.

Acercaos todos al borde.

¿Lo sentís?

¿Sentirlo? Si casi me tira.

Muy bien.

Dejad que el aire fluya por las alas.

Acoplad el cuerpo a él y planead.

¿Veis? ¿Tú tienes ganas de hacerlo?

No, creo que no.

Recordad que el viento es nuestro amigo.

¡Venga!

Abrid las alas y ¡a volar!

¡El viento también es mi amigo!

Vosotros primero.

Tres, dos, uno... ¡Vamos!

Yo no me tiraría por ahí ni aunque lo hiciera con un amigo.

Hola, soy Manou. Hola, soy Percy.

¿De verdad quieres saltar?

Venga, no puede estar tan mal.

(Música dramática)

¡Oh! ¡Ah!

¡Bueno, tal vez otro día!

¡Manou!

¡Oh!

(RÍE)

Tienes que intentarlo.

¡Es mágico!

¡Uh!

Mágico...

¡Pua!

No te preocupes, a mí me pasa todo el tiempo.

Volar está sobrevalorado.

Me han dicho

que ayer alguno tuvo problemas con el agua.

Pero el agua es básica para las gaviotas.

Así que hoy aprenderemos a nadar.

Fijaos bien.

Recordad que tenéis que remar con los pies.

Venga, seguidme.

Muy bien. Así se hace.

Ahora tú.

Ah... Tú primero.

¿Otra vez? Sí. El agua no es mi amiga.

¡Ah!

¡Oh! ¡Oh!

No olvidéis remar.

¡Oh!

Bien hecho, hijo. Digo,... jovencito.

Venga, es muy fácil.

¡Manou, métete en el agua!

Oh...

¡Oh!

¡Ah!

¡Rema!

¡Rema!

He llegado.

¡Oh! Necesitarás clases particulares.

Luc, enséñale a tu hermano.

Genial. Muy bien. Así, así se hace.

Así, eso es, más o menos.

Bueno, en realidad para nadar tienes que tocar el agua.

Vale. ¡Fíjate en esto!

Pero no te metas entero.

De acuerdo. Escúchame bien, Manou.

Te explicaré algunas cosas

que he ido aprendiendo sobre orientación.

Igual que mi padre me enseñó a mí.

Fíjate en las estrellas.

Ellas nos guían desde el cielo.

¿Ves allí arriba el delfín?

Él nos guía en su viaje al sur.

Y a su lado,

dos alas más abajo está el gran cangrejo.

Es la señal del recuerdo de nuestros ancestros,

el guardián de las tradiciones

y la memoria colectiva de nuestra comunidad.

Y allí, a la izquierda, el pez definitivo.

Nuestro eterno guía, que siempre nos muestra

donde hallar deliciosa comida en el mar,

incluso en invierno.

Es nuestra forma de vida, Manou, nuestra tradición.

Seguimos a las estrellas que nos marcar el camino

contra todo viento y marea.

Arriba, desde lo más alto,

nos guían y nos muestran un futuro brillante y seguro.

¡Manou!

¿Qué haces persiguiendo bichos?

Te estoy enseñando la esencia de la vida.

Sí, papá. Lo siento.

¡Ah! No sé por qué pierdo el tiempo.

(Graznidos)

(Música suave de piano)

Puedo volar. ¡Fuera nervios!

¡Oh! ¡Oh! ¡Ah!

Odio el agua.

(RÍE) ¿Qué intentabas?

¿Ah?

¿Vas a la escuela de vuelo de las gaviotas?

Soy una gaviota.

No lo eres.

Lo soy.

De acuerdo, demuéstralo.

Vuela como ellas.

Hoy no es mi día.

¡Eh! ¿No lo dirás en serio?

Eres una golondrina.

Todos los días son buenos para volar.

Nuestros padres pasan días enteros volando.

¿Por qué dices que soy una golondrina?

Bueno, mírate.

Cuerpo corto y elegante, alas puntiagudas,

te gustan los bichos...

Claro que eres una golondrina.

¡Venga, síguenos!

Es fácil. Agita las alas y sígueme.

¡Oh, oh, oh! ¡Oh!

¡Uh! Mola, ¿eh?

¿A dónde vamos ahora?

(RÍE)

¡Uh!

Increíble.

Oye, ¿quieres probar comida de verdad?

¿Mejor que las luciérnagas?

¡Ya te digo!

¡Oh! ¡Oh!

¡Sí!

(Música dramática)

¡Sí! ¡Lo tengo!

(RÍE)

Vaya... ¡Increíble!

Veo que seguís saqueando las mesas.

¡Eh, eso era mío!

¿Quieres que te lo devuelva?

Hola, soy... soy Manou. Hola. Yo soy Kalifa.

¡Sígueme si puedes!

(RÍE)

¡Yija!

(RÍE)

¡Oh! ¡Caray!

Estás loca. ¿Por qué?

Sí, tío, ¿por qué está loca?

¿Qué? Solo es que Kalifa...

¿Nuestra hermana? Quería decir...

que vuestra hermana es... rápida.

Veo que no has volado mucho, ¿verdad?

Flipa, estaba intentando volar con las gaviotas.

¿Gaviotas?

Me crié con ellas. ¿Cómo dices?

¿Entonces tu familia vive en el otro lado de la roca?

Sí. ¿Dónde está vuestro nido?

No, nosotros no hacemos nidos.

¿Nunca has estado en una cueva?

No. Pues es tu día de suerte.

¿Es verdad que las gaviotas atacan a las ratas?

Cuando nos roban los huevos.

¡Mola mazo!

¿Alguna vez tú has atacado a alguna? Pues claro.

¿Os lo podéis imaginar?

¡Pelear contra una rata, sí!

Eres mi héroe.

Algún día os lo enseñaré.

Hasta luego. (ASIENTE)

-¡Venga, en marcha! -Sí, sí.

¡Vaya!

¡Muy bien, Luc, tráelo aquí!

Así se pesca, hijo.

Manou, cuando quieras.

¡Oh!

Te da miedo el agua, ¿eh?

(Música de tensión)

¿Qué te he dicho miles de veces?

Planea, no aletees.

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Oh!

No, puede hacerlo solo.

¡Uh!

¡Ah!

Jamás serás como las otras gaviotas.

(SUSPIRA)

Vamos a comer.

¡Oh!

"DELICIOSA RECETA PARA COCINAR PAVO"

¡Oh!

¡Oh!

Esas golondrinas son una plaga.

Yves, ¿cómo has podido?

¡Oh!

¿Cómo has podido hacerle eso?

Como gaviota que es debe aprender.

Como hijo tuyo

necesita un poco más de cariño y atención.

Manou siempre cuida de mí.

Yo solo digo que debe ponerse al día

si pretende viajar al sur con nosotros.

¿Qué insinúas, Yves?

No lo abandonaremos aquí durante el invierno.

Es tu hijo. ¡Ah!

La colonia empieza a estar nerviosa.

Me preguntan qué hace viviendo con nosotros.

Pues que pregunten.

Sabe volar, pescar e incluso aguanta de pie con una sola pata.

¿Qué más quieres que te demuestre?

Nada, no debes demostrar nada.

Bueno, si ganara la carrera de los arcos...

Nadie diría que no es uno de los nuestros.

¿Qué te parece, Manou?

¿Ganarla?

Eso está hecho.

(Música dramática)

Hemos venido a ver los mejores vuelos,

la prueba final para nuestros jóvenes.

Nos mostrarán sus habilidades

y demostrarán que están listos para el largo viaje al sur.

Perdón. Perdón. ¡Eh!

Perdón.

¡En sus marcas!

Te toca.

Que gane la mejor gaviota.

Listos... Venga, puedo hacerlo.

¡Ya! -¡Ánimo!

¡Uh!

¡Vamos!

¡Uh! ¡Ah!

(Música animada)

¡Venga, tienes que ganar!

¡Ya lo intento!

Pero el viento no está siendo mi amigo.

Menudo perdedor.

¡Oh! ¡Oh!

(OFF) "¿Queréis saber lo que hice?".

"Empecé a aletear".

(Continúa la música)

Le he dicho que no aleteé así.

Y yo te he dicho que cierres el pico.

(RÍEN)

¡Yuju!

(RÍE) ¡Te pillé!

(GRAZNA) -¡Ah!

¡Lo que sea por ir al sur!

¡Ah!

(RÍE)

¡Ja!

¡Cómete mis plumas, tormenta!

¡Aprende a volar!

(RÍE)

¡Oh!

(Continúa la música)

¡Corre, corre!

Françoise quiere ganar como sea.

Y Manou también.

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Ah!

¿Eh? -¡Eh! ¿Qué ha sido eso?

-Vamos para allá.

(Continúa la música)

¿Llego tarde?

¡Vamos allá! ¡A ver quién es más gaviota!

¡Venga!

(RÍE)

¡Ah!

(RÍE)

¡Vamos!

¡Oh!

(RÍE)

(Continúa la música)

¡Ah!

¡Te tengo!

(RÍE)

¡Ah!

(RÍE)

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Ah!

¡Oh!

¡Oh! ¡Ah!

¡Ah!

¡Vamos!

¡Ah!

(Continúa la música)

¡Ah!

¡Oh!

(RÍE)

¡Oh!

(RÍE)

Ahora viene la parte de los giros locos.

No hay nada decidido.

¡Vamos, vamos, vamos!

¡Ja!

¡Ah! ¡Ah! ¡Cógeme si puedes!

¡Oh!

¡Ah!

¡Llegaré antes al arco!

¡Ja!

¡Jo, jo! ¡Ja!

Manou tiene posibilidades de ganar.

¡Ah!

(Música de tensión)

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

(RÍE)

¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado la carrera!

¡Lo ha logrado!

No sé por qué lo celebran tanto.

¡Uh, uh! ¡Manou, lo has logrado!

¡Bien hecho! ¡Ese es mi hijo!

¡Yuju!

(RÍE) Sí, bienvenido a casa, campeón.

(RÍE) Para, Luc. Lo has logrado.

Estamos muy orgullosos de ti. Bien hecho, Manou.

Ahora me siento como uno más.

Bueno, es que lo eres.

Hoy puedes reemplazarme y vigilar los huevos por mí.

Y yo por fin podré dormir un poco.

¡Sí! Soy el ayudante del capitán.

(Schreiber BSO "Manou")

(Ululato de búho)

¡Ah! Se acabaron las burlas de Françoise,

se acabaron las pruebas...

y el pescado.

¿Eh?

¿Hola?

¡Eh!

¡Estos huevos son nuestros!

¡Fuera de aquí!

¡Oh!

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah!

¿Eh?

(Chillidos)

(Música de tensión)

¡Oh!

Estoy bien, de verdad.

Nos han robado un huevo y no has podido salvarlo.

¡Oh, mi bebé!

Jamás había pasado algo así.

-Eso, no había pasado nunca. -No había pasado antes.

Lárgate.

Creedme, os juro que he luchado.

Una gaviota habría salvado a su bebé.

Echaos a un lado. Acompáñame, Manou.

Tiene que irse. ¡Basta!

Vamos.

(Música dramática)

(SUSPIRA)

¿Qué? ¿No lo estarás diciendo en serio?

No puedo seguir protegiéndolo.

Pero si atacó a las ratas para defender los huevos.

Pero no los salvó.

Una gaviota lo hubiera salvado.

¿Eso quién lo dice?

Ya es demasiado tarde.

La colonia siempre lo rechazará por ser una golondrina.

Pero sois mi familia.

Él es mi hermano.

No exactamente.

Lo encontré en mi nido.

Estaba solo y hambriento.

Te dije que no debíamos quedárnoslo. ¡Oh!

¡Oh!

¿Entonces ya no soy vuestro campeón?

Manou, tú siempre serás mi campeón.

Créeme, he hecho todo lo que he podido

para integrarte, pero ha llegado el momento de que te vayas.

No me hagas esto, por favor.

Tengo que hacerlo.

(SUSPIRA)

Lo siento, Manou.

(Música dramática)

(SOLLOZA)

Manou...

Ah, sí, es una faena,

pero esos patas amarillas son una panda de creídos.

Se quedan con los mejores salientes porque llegan primero.

Y siempre se quedan con la mejor comida.

Viajan al sur con aires de superioridad.

Tienes suerte de estar aquí.

Gracias.

Pero no todos son así.

Me hicieron parte de su familia.

Bueno, yo he sobrevivido sin familia.

Nunca la conocí.

Me encerraron en una jaula, pero logré escapar.

Y ahora esta es mi casa, mi castillo.

¿Puedo quedarme aquí contigo?

Espera...

¿Pretendes quedarte conmigo?

¿Por qué no?

Bueno, verás, es que no suelo tener compañía.

¡Oh!

Pero, puedo enseñarte a volar.

¿En serio?

(RÍE)

Mira, es como silbar. Igual de fácil.

¡Oh!

Oy, oy, oy, mal ejemplo.

Mejor vamos a la práctica.

(ANSIOSO) Puedo hacerlo. Puedo hacerlo.

¡Vamos!

¡Eso es!

¡Ah! ¡Oy!

¡Oh! ¡Ah! ¡Ou!

¡Ay!

Buen... Casi lo consigues.

Otra vez. Puedes hacerlo.

Muy bien. Haz lo mismo, pero aletea más fuerte.

¿De acuerdo? Vale.

Ya estoy arriba. Aletea. Aletea.

¡Aletea, aletea! ¡Más rápido!

¡Vamos, aletea!

¡Aletea, aletea!

¡Oy! Tal vez se te dé mejor planear.

¡Ah!

Ya lo tienes.

¡Vuela!

¡Oy! Qué pena, casi lo logras.

Como diría mi padre, solo necesitas practicar más.

Oye, me caes bien, pero...

¿Qué?

Tienes que juntarte con otras golondrinas, y rápido.

Las golondrinas vuelan al sur. ¿Por qué?

Y yo qué sé.

Si yo me subo a una escalera para ver las cosas.

Eres tú el que vuela.

¿Y no puedo quedarme aquí contigo?

¿Algunas vez has contado cuántos bichos cazas al día?

No, solo me los como.

Pues son muchos.

Pero en invierno no habrá tantos.

Pero las gaviotas no volverán a adoptarme.

Ya no soy un polluelo perdido.

Es verdad, pero tú luchas contra las ratas.

No me lo recuerdes.

Pues yo sé de una preciosa golondrina

a la que eso la dejaría boquiabierta.

¿A quién?

¡Kalifa!

Deberías llevarle algo bonito.

¿Tú crees?

Eso siempre funciona con las mujeres.

Qué cosas, ¿verdad?

Gracias, Percy.

Adiós, Manou.

¡Ah!

¡Ah! ¡Oh!

(Música dramática)

¿Buscas a alguien?

Ah... Te buscaba a ti.

Pues aquí me tienes.

Sí.

¿Y bien?

Esto es para ti.

Gracias. Quedará de lujo en mi cueva.

Necesito una familia nueva.

Vaya, ¿qué le pasa a la tuya?

No son mi familia de verdad.

Ya, yo también tengo esa sensación a veces.

No, lo digo en serio.

Soy huérfano. ¡Oh!

¡Eh, tío, qué paliza le diste a esas gaviotas!

Increíble. ¿Pero por qué corrías con esos criadores de guana?

Se refiere a los pies amarillos. ¿Quién era tu amigo?

Bueno, él...

Es mi hermano.

¿En serio? Oh, es broma.

¿No?

Bueno, técnicamente...

Yo no lo sé.

Eres muy especial.

No te pongas celoso.

¿Por qué no te unes a nosotros?

¿En serio?

No seas tonto, eres una golondrina, tienes que quedarte con nosotros.

¿Sabes luchar contra las ratas?

-¡Ah!

¡Yuju!

¡Oh! ¿Te gusta tu nuevo hogar?

Me encanta.

Y está al lado del tuyo.

Es estrecho, pequeño y húmedo.

El de las gaviotas era más acogedor.

Pues ve acostumbrándote.

Buenas noches, Kalifa.

Buenas noches, Manou.

Deja que te eche una mano con el romero.

¿Hola? (RÍE)

(RÍE)

¡Uh!

(Golpe)

¡No soy de esa clase de golondrinas!

¡Caray!

Buenos días.

¿Te apetece un buen desayuno?

Oh, gracias. Me parece muy sospechoso.

Digo, delicioso.

Pero antes debo alimentar a mis hermanos y hermanas.

Pero si todo es fresco, tienes que probarlo.

Mira, aún se mueve.

Sorbe con cuidado.

Dale vueltas con la lengua,

disfruta de su salado sabor a océano...

y trágatela.

Qué sabrosa. Gracias.

¿Me ayudas con estos rollitos de proteínas?

Alucinante.

¿Qué están haciendo?

¿Es una especie de baile típico?

No, todos los días nos quitamos las pulgas.

Es divertido.

A ver si tú tienes.

¿Insinúas que soy un pulgoso?

¡Ajá! Mira esto.

¿Ya me las has quitado todas?

(Silbido)

Ahora te toca a ti.

Oh...

¿Qué, preparado para mi tratamiento especial?

Yo lo llamo el gran tornado.

¡Oh! ¡Ah!

No te avergüences, es natural.

¡Ah!

(Música dramática)

¿Qué tal estás, Manou?

Ojalá pudiéramos volver a volar juntos.

¡Ah!

(SUSPIRA)

Luc, ¿estás ahí volando?

Echo de menos tus bromas.

Venga, es la hora de la caza vespertina.

Quizás en otro momento.

Pero siempre volamos juntos, sin excepciones.

¡Ah!

¡Eh! ¿A dónde vais?

Deja que la corriente te lleve. Eso intento.

¡Oh!

¡Au! ¡Oye, ten cuidado!

Creo que prefiero volar solo.

Tienes que dominarlo si quieres ser uno de los nuestros.

¡Oh!

¡Ayuda! ¡Ah!

¡Oh!

(RÍE) ¿Estás bien?

¿Así vuelan los espantarratas?

(RÍE)

¿No deberíais estar recolectando comida?

Sí, sí... -¡Mira, vuelo como un águila!

Vaya, creo que esto es demasiado para mí.

¿No podríamos volar en parejas, tú y yo?

¿Por qué lo hacéis? No lo entiendo.

Volamos en bandadas, todos somos el mismo ser.

¿Y sabes lo mejor?

Que yo también formo parte.

Tú sígueme. Ya verás, es muy fácil.

¿Preparado?

¿Para qué? ¡Gira! ¡Ahora!

¡Ah!

¡Cómo lo sabías? Habéis girado sin avisaros.

Una mente en colmena, piloto automático.

Tú también puedes.

¿Yo aprendí a volar en formación?

Es más seguro.

¿Pero qué dices? Cierra los ojos y siente la corriente.

Bromeas, ¿no?

¡Oy!

Confía en mí. Escucha el aleteo de los demás.

Deja que te guíen.

(Rheinland-Pfalz "Particles")

¡Vaya!

¿Ya lo has entendido? ¡Sí!

¡Otra vez!

¡Sí, me encanta!

(RÍE) Esto es mágico.

¡Uh!

(Continúa "Particles")

¿Habéis visto a mi hermano?

-¡Eh! -¿No sabes orientarte, gaviotita?

-Solo saben orientarse de noche.

(RÍE)

Es bajito,

con el cuerpo estiloso, alas estrechas,

plumas oscuras, cuello blanquecino y pico puntiagudo.

-¡Venga, hombre, cierra el pico! ¡Hay muchos pájaros así!

No, él es... especial.

Eso lo he oído antes. Te refieres a Manou.

Estará de camino a la fiesta de verano.

Esta noche toca la banda.

Me encantaría verlo. ¿Puedo ir?

¡Léeme el pico: "Jamás"!

(Música dramática)

Hola.

Hola. -¿Qué pasa?

¿Estás preparado? ¡Sí!

(Música rock suave)

¡Guau, qué bien te veo, artista!

¡Tenemos a una estrella del rock!

¡Yuju!

¿Y tú con qué vas a tocar?

¡Con esto!

¿De quién fue la maravillosa idea de organizar un concierto?

Fue idea mía.

¿Preparados?

¡Uno, dos...! ¡Uno, dos, tres!

(Música rock suave)

¡Miradme! ¡Qué pasada!

¡Sí!

(Música rock rítmica)

Lo siento, me he dejado llevar.

(Cassandra Steen "Fly with me")

(Continúa "Fly with me")

(GRUÑE) ¡Ahora se nos va a poner romántica!

Oh, sí, vaya rollo.

¡Mosca!

(Continúa "Fly with me")

¡Soy una golondrina!

Ya te digo, vuelas como una golondrina.

Acércate.

Quiero contarte un secreto.

A ver si lo adivino,

¿te ha gustado mi canción?

Sí.

Y me gustas tú, mucho.

Y tú a mí, mi protector.

¡Te pillé!

(RÍEN)

¿Manou?

¡Manou!

(Música animada)

¡La comida corre de mi cuenta!

Preparados...

¡Qué bueno!

¡Sí, nena!

No. -¡Manou!

-No. ¡Ajá!

-¡Espérame!

-Se hace así.

-¡Manou!

¡Esperadme! ¡Manou!

¡Manou!

¡Ah!

¿Dónde están todos?

¡Ah! Ahí estáis.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(Música de tensión)

¡Ah!

¿Eh?

¡Luc!

¡Qué ganas tenía de verte!

¡Ayúdame!

¡Eh! ¡Dejadlo en paz!

¿Qué está haciendo? -Pues no lo sé.

¡Pero parece divertido!

(RÍE)

¿Estás loco?

¡Ah!

¡Eh! ¿Listos para pelear?

¡Vamos!

¡No volveré a repetíroslo!

¡Dejadlo en paz!

¡Uno, dos...!

¡Ou! -¡Yuju!

Gracias.

¡Oh!

¡Qué flipada, tío! -¡Ha sido la mayor estupidez...!

No, es lo más valiente que he visto en mi vida.

Tengo un gran plan.

Ahora no, Luc.

Llevo varios días queriendo decírtelo.

¿Conoces a este tío?

Él es mi hermano Luc.

Ella es Kalifa y ellos sus hermanos, Poncho y Yusuf.

¿Qué pasa? -¡Eh!

Vaya, ¿te has echado novia?

Encantada de conocerte.

Lo siento, pero debemos irnos. Pronto va a empezar a llover.

De acuerdo. Ya... ya voy.

Os iréis enseguida, ¿no?

¿Vendrás con nosotros?

Todos los pájaros deben ir al sur.

¿Así que qué problema hay?

Quiero estar con Kalifa.

Pues tráetela. Nos quedaremos con la bandada.

No te gustaría volar con 50 golondrinas al lado,

te lo aseguro. Vale, ellos no tienen por qué venir,

pero Kalifa y tú podéis acompañarnos.

Estaréis a salvo conmigo.

He aprendido la lección.

Tú eres una gaviota y yo una golondrina.

¿Y qué? Somos un equipo. Juntos somos más fuertes.

(Música dramática)

Ah, ya lo pillo.

Las golondrinas son más importantes.

Tú siempre serás mi hermano.

Volveremos a vernos la próxima primavera.

Déjame en paz. Cuídate.

(SUSPIRA)

Tranquilo, Manou, hiciste lo correcto.

Además, cada vez tienes más experiencia

peleando con esas ratas asquerosas.

No me lo recuerdes.

Verás, a la mayoría nos cuesta encontrar nuestro sitio en el mundo.

¡Oh!

Me encanta esta canción.

(Música melódica suave)

¿Dónde encontraste eso? Estaba tirado en la playa.

¿Quieres alguna canción? Es mucho mejor que un palo hueco.

¿Cómo puedo elegir entre dos familias?

¿Me lo preguntas a mí? Yo nunca he tenido familia.

Perdona. ¿Y tampoco has tenido una compañera?

¡Oh! La perdí en la cena

de Acción de Gracias de hace dos años.

Vamos, confía en ti mismo, Manou.

Debemos irnos, el tiempo va a cambiar.

¿Cómo lo sabes?

Tengo un presentimiento.

¿Por eso me duele la cabeza?

No, te duele porque le pegaste cabezazos

a esas tres ratas.

Conozco un sitio precioso que te encantará.

¿Vienes?

¡Muy buena idea!

En otra ocasión, Percy.

¡Oh!

No, no lo entendéis.

Les dio una paliza a todas esas ratas y me salvó.

El manazas de Manou no es capaz de salvar a nadie.

¿No te acuerdas el huevo robado?

Yo recuerdo que te ganó en la carrera.

¡Basta!

Sabemos todo lo que haces para proteger nuestra comunidad,

Françoise.

Tú, sígueme.

Tú...

Debería haberle pateado el trasero.

Pronto iremos al sur.

No puedes ir peleándote con otros miembros de la colonia.

Debemos confiar los unos en los otros.

Yo confío en Manou.

Sé que lo echas de menos, pero ahora no es el momento.

Las gaviotas y las golondrinas siguen caminos diferentes.

Deja ya el tema, Luc.

Vale, me quedaré aquí con Manou.

La colonia necesita que todos estemos unidos.

Se acabaron las discusiones. Vendrás con nosotros.

(BURLA)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

Esto es mucho mejor que vuestro sitio, tan precioso.

¡Oh!

¡Oh!

¡Eh!

(Música de tensión)

(SILBA FLOJO)

(SILBA FLOJO)

¡Ah!

(SILBA FLOJO)

¡Ah!

(SILBA FLOJO)

(SILBA FLOJO)

(SILBA FLOJO)

(SILBA FUERTE)

¡Uh!

¡Manou!

No es un buen momento.

Las ratas está robando los huevos.

¡Oh!

Tranquila.

Los recuperaremos.

¿A dónde han ido? Al casco antiguo, detrás del mercado.

Vamos a por Yusuf y Poncho.

¡Oh!

¡Oh!

(DRAMÁTICO) ¡Entregaría mi reino por unas alas en condiciones!

¡Oh!

¡Vamos!

¡Me enfrentaré a una rata, sí!

¡Oh!

¡Ahí están!

Entraré y echaré un vistazo.

¿Y luego qué?

No sé, improvisaré. Oh.

¡Uh! ¿No podías esperar?

He pensado que necesitarías ayuda. Sí, necesitaremos mucho más que eso.

¡Ah! Vale. Vamos.

Vosotros no os mováis de aquí.

(RÍE)

¡Oh!

¡Sigue! ¡Por aquí!

¿Qué pasa?

¿Por qué no estáis dentro?

Es que es muy sofocante.

Os habéis criado en una cueva.

He subido mi listón.

¡Hola, chicos! ¡Eh!

¿Qué hace una gaviota ayudándonos a salvar nuestros huevos?

Digamos que es un asunto familiar.

Venga, recuperemos los huevos.

¡Sí, hagamos eso!

¡Oui! (CHISTA)

¡Oh!

¿Qué habrá en esos barriles?

Eh...

"Viñedos de Bogeluare".

Es vino.

¿Qué?

Los humanos se lo beben para pasarlo bien.

Sí.

(CHISTA)

Vaya, ni mi cueva está tan sucia.

Silencio. Debemos pillarlas por sorpresa.

(Gruñido)

¿Eh?

Chicos, por aquí todo despejado.

Esto no pinta bien.

Vaya... ¡No, no, no!

¡No!

¡Vamos!

(RÍE)

¡Poncho, haz algo!

¡Ay!

¿Qué ha sido eso?

¡Sí! ¿Podemos irnos ya?

No, esto mola mazo.

Vale, y ahora...

Esta es su casa.

Creo que puede salir bien, Luc.

¿El qué?

¡Descorcha los barriles!

Beber vino no va a solucionar nuestros problemas.

Tú hazlo.

Vale, allá voy.

Uh, qué fuerte estás.

¿Uh? Quiero decir, vamos gaviota, vamos.

Está chupado.

Ah, ya veo qué quieres hacer.

Tenemos que levantar esta reja.

¿Eh?

¡Oh!

¡Oh!

El ruido las despertará.

Debemos darnos prisa.

¡Ahora!

(Música de tensión)

¡Lo siento! -¿Preparados?

Sois unas criaturas salvajes.

¡Rápido!

¡Botellas fuera!

Que empiece el juego.

-¡Chupaos esta! -¡Y esta!

¡Toma!

¡Oh, oh! ¡Cuidado, Manou!

¡Sí!

¡Fuera!

(Chillidos)

Mirad, ha funcionado.

¡Devuélvenos nuestros huevos!

¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido!

(AMBOS) ¡Oh!

¡Uh!

Este huevo es enorme.

¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta!

¡Uh!

Hola, chicos.

-¡Dale su merecido!

(RÍE)

Rápido, con todas vuestras fuerzas.

Eso está hecho.

Aunque no estoy en muy buenas condiciones físicas.

¡Pesan un huevo!

¡Ah!

Pesan demasiado.

Tenemos que llevárnoslo antes de que...

(Estruendo)

¿Eh?

¡Oh, no!

¡Fuera de aquí!

¿Eh?

Tenemos que irnos ya.

¡Rápido, se acercan!

¡Quita! ¡No os acerquéis! -¡Bicho!

¡Lárgate!

¡Eh!

¡Ah!

Nunca los recuperaremos.

(Silbidos rítmicos)

Hola, chicos.

Hola, Percy.

Me alegra verte por el barrio. ¿Sabes? ¡Me encanta esta canción!

¡Sois un público fabuloso!

¿Dice que las ratas son fabulosas?

¡Percy, tu baile es la caña!

¡Luc, tira de la red!

¡Sí!

¡El baile patearratas!

(RÍE) ¡Qué divertido!

Deberíamos hacerlo más a menudo.

(RÍE)

Adiós.

(Música dramática)

¡Mirad!

(Murmullos)

¡Oh!

¿Qué pasa?

Eres mi héroe.

Luc... No es nada.

¡Esto es intolerable! -¡Fuera de aquí, gaviota!

Un poco de respeto.

No hubiéramos rescatado los huevos sin él.

Ya. ¿Y quién le pidió ayuda?

Fui yo. Y yo.

Nosotros no. -Este no es su sitio.

Si él se va, yo también.

Y yo también.

No seas tonta.

Es un patas amarillas.

No, es mi hermano. ¡Comebasura!

¿Cómo va a ser una golondrina hermana de una gaviota?

-¡Fuera de aquí!

Ya estoy harto.

Me marcho. -¡Vete con las gaviotas!

¡Kalifa, venga ya! ¿A dónde iréis?

¿Alguien ha visto mi bufanda?

(TODOS) ¡No!

¿Eh? ¡Oh! ¡Oh!

¿Hasta cuándo tenéis pensado quedaros aquí?

¡Oh, cuidado! -¡Oh! Lo siento.

No toques nada.

Sé orientarme.

En dos días podremos irnos.

(GIMOTEA)

Las echas de menos, ¿verdad?

No, en absoluto.

Puedes irte, lo entiendo.

No hasta que dejen de ser tan cabezotas.

¿No oléis como a humo?

Ah, se acerca una tormenta.

¿Por eso vuelve a dolerme la cabeza? Sí.

Las golondrinas notamos las tormentas antes de que empiecen.

Y creo que esta será fuerte y peligrosa.

Pero, las gaviotas van a viajar...

Típico de los patas amarillas. No tienen ni idea.

Manou, espera. Lo siento.

(Campanadas)

¿Uh?

¡Manou!

¿Qué tal estás?

No podéis iros, se avecina una gran tormenta.

¿Qué? Ah, ¿sí?

Kalifa me ha dicho... Ya, ¿y quién es...?

Es su novia. ¡Oh!

¿Tienes novia?

Y ella qué sabrá.

Las golondrinas lo sentimos. ¿Lo sentís?

Bah, a mí me guían el conocimiento y la tradición.

¿Puedes predecir cuándo cambiará el tiempo y empezará a llover?

Nadie puede. Las golondrinas sí.

¿Confías en ella? Sí.

Gracias, pero saldremos como habíamos planeado.

Pero es una locura.

Es mi problema, no el tuyo.

¡Pulgoso!

¡Basta! Luc, di algo.

¿Por qué no esperamos y vemos qué pasa?

Luc, he dicho que basta.

Prometí que no nos retrasaríamos.

Saldremos cuando lo teníamos planeado.

Si fuera una gaviota me harías caso.

(SUSPIRA) Deberías haberle escuchado.

No cambiaré nuestro plan.

¿Por qué? Eres el líder de esta colonia.

Y como líder de la colonia que soy,

no volveré a cometer el mismo error otra vez.

No lo entiendes, cariño.

Hace dos años esperamos a que el viento amainara.

Creíamos que era lo más seguro.

Despegamos con el cielo despejado, no corríamos peligro...

Pero llegamos a la costa italiana y nos encontramos

una tormenta monstruosa.

El viento azotaba con fuerza y venía cargado de arena del desierto.

No pudimos escapar y perdimos a tu abuelo.

Todos perdieron a alguien.

Tuvimos suerte de sobrevivir. ¿Eh?

¡Oh!

Tranquilo, quédate con lo bueno.

¿Con qué?

Que ya no eres uno de ellos.

Genial, gracias por dejármelo claro.

¿Crees que volveré a verlos?

Lo lograrán.

¿Por qué estás tan segura?

Porque es una golondrina.

¿Vas a poder volar con esa herida?

¡Je, je, je!

Estúpidas ratas.

Luc, ¿estás bien?

Estoy bien.

¿Veis? El cielo está despejado.

¿Preparados? (TODOS) ¡Sí, capitán!

¡Vamos, colonia, África nos espera!

No te preocupes,

cuando nos elevemos solo tendrás que planear.

¿Y hay que elevarse mucho.

-¡Venga, todos juntos! ¡A buen ritmo!

-¡Vamos! -¡No os separéis!

¡Oh! ¡Ah! ¡Será un polluelo monísimo!

¡Oh!

¡Oh!

¡Está saliendo!

¿Eh?

¡Mamá!

¡Vaya! ¿Qué es eso?

Qué feo es.

Tiene las patas húmedas.

¡Es una gaviota!

¿Una gaviota? -¡Ah!

Estaría con los otros huevos robados.

¿Tú eres mi mamá?

¿Eh? ¡No, no, no!

Papá.

¿Alguien sabe lo que quiere?

Tendrá hambre.

Está bueno.

¡Oh! -A lo mejor tiene pulgas.

Que duerma un poco. -Sí.

(CANTURREA)

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! -¡Espera!

¡Ah!

¿Dónde están las gaviotas cuando las necesitas?

Conocemos a una media gaviota.

¡Ah! ¡Uh!

¡Ah! -Vale, voy a por él.

¡Ah!

(Música dramática)

¿Eso es la tormenta?

¡No, solo es una ráfaga de viento!

Sí, dijo el profeta de las tormentas.

No os preocupéis, es nuestro capitán.

¡Ah! ¡Luc!

Todo saldrá bien. Eso espero.

¡Oh!

Manou, ayúdanos, por favor. No se come los bichos.

No para de lloriquear y no cabe en la cueva.

Lo siento, no puedo.

¿Pero por qué?

Tú sabes lo que necesitan las gaviotas.

Y ahora eso es algo bueno, ¿no?

Pero mírala, pobrecilla.

No podemos salvarla.

La desterrarán y la marginarán, como a mí.

Lo sentimos, Manou.

¿Queréis salvarla?

Pues debemos cambiar las cosas.

Se acabaron las disputas entre pájaros.

Lo digo en serio. Sí, pero ¿cómo?

Las gaviotas van directas a la tormenta.

Debemos ayudarlas.

Yo no pienso meterme en esa tormenta.

Y menos por las gaviotas.

Sé que no soy como vosotros, me criaron las gaviotas.

Conozco nuestras diferencias.

(GRITAN)

No superéis vuestros límites, pulgosos.

Pero también sé todo lo que tenemos en común.

Todos vivimos aquí,

todos volamos

y viajamos al sur antes del invierno.

Todos somos pájaros.

Todos protegemos nuestros huevos de las ratas.

Los dos nos criamos y vivimos como pájaros.

Podemos cambiar el destino,

construir un futuro juntos.

Fíjate en las estrellas.

Yo voy a salvar a mi hermano,

una gaviota, la gaviota que rescató los huevos robados.

¿Os unís a mí?

(Música dramática)

¡Ah!

Me voy.

Y yo contigo.

¡Y yo! -¡Y yo!

-¡Y nosotros cuatro!

-¡Yo también! -¡Cuenta conmigo!

Es una locura. ¡Eh!

Sin ninguna duda.

Siempre volamos juntas.

Ah...

¿Te gusta la música?

(TARAREA)

Oh, veo que tienes talento.

Te llamaré Patty.

La tormenta les alcanzará antes que nosotros.

Lo sé.

(Música dramática)

¡Vuela más alto! Eso intento, mamá.

Pero no puedo.

¡Ah!

¡Ah! ¡Luc!

Me duele mucho la herida.

(Truenos)

¡Yves, debemos cambiar de plan!

¡Estoy abierto a sugerencias!

¡Vaya, ahora está abierto a sugerencias!

¡Ah! ¡Luc!

¡Ah!

¡Colonia, amenizar ahora!

(Música dramática)

(Gritos)

(Gritos)

(Gritos)

¡Ah!

¡Manou!

¡Ahí estáis!

¡El servicio de emergencia de las golondrinas al rescate!

(RÍE)

Rápido.

¿Qué...? ¿Cómo...?

¿Cómo nos habéis encontrado?

¡Porque somos golondrinas!

¡Llegáis justo a tiempo!

¿Te apetece otra aventura, hermano?

Primera misión cumplida.

Bien, Manou. ¿Y qué hacemos ahora?

¡Seguidme! ¿A dónde?

¡Al ojo de la tormenta!

¿Qué? ¿No lo dirás en serio?

Eso es demasiado peligroso. ¿Tienes una idea mejor?

Es lo más seguro.

Confiad en mí.

¡Eh! ¿Estás segura?

Es una cosa de golondrinas.

¡Elevaos, colonia!

Oye, ¿por qué hacíamos esto?

¿Porque todos somos pájaros?

¡Venga, saco de plumas!

¡Yo no puedo más!

¡Dale caña!

Saco de plumas, eso me ha gustado.

¡Seguidla!

¡Ánimo!

(Música dramática)

Suicidio.

¡Ya casi hemos llegado!

¡Hay que virar al otro lado!

¡Oh!

¿Estás loca?

(Música de tensión)

¡Ah! ¡Ayudadme!

¡Por favor!

¡Ah!

¡Kalifa, admito que tienes muchos recursos!

Sí, pero ¿cómo salimos de aquí?

Esperaremos hasta que se acabe.

No, debemos ir al punto más alto y rápido. El ojo desaparecerá...

(BALBUCEA)

Las gaviotas no vuelan tan alto.

Abierto a sugerencias, ¿recuerdas? Sí.

Por eso me adoptasteis en su momento.

¡Pues venga! ¿A qué estamos esperando?

¡Cuando lo ordenes!

Permaneced juntos, vamos a la cima.

(Música de tensión)

¿Dónde está la cima?

¡Por aquí!

Suerte que todavía te funciona el instinto de las golondrinas.

¡Creo que se me ha roto!

¡Seguid! ¡Seguid!

(Continúa la música)

(Gritos)

¡Menudo viajecito! ¿Están todos a salvo?

No veo a Luc.

¿Dónde está Poncho?

¿Y el saco de plumas?

Aparecerán enseguida.

Todos son fuertes.

No tanto, él está herido.

¡Vamos! ¡Nada de trucos!

¡No, otra vez, no!

¿Estás bien?

No debimos salir hoy.

No tenía elección.

¡Oh, las reglas!

Por su culpa vamos a perder a nuestros dos hijos.

Creo que reajustaremos las reglas.

¡Manou!

¡Ah!

¡No!

¡Ah! ¡Os equivocasteis de tren!

¡Arriba, no hacia abajo!

¡Aletead como locos! ¿Como una golondrina?

¿Como quién si no? ¡Aletead a toda velocidad!

¡Seguidme!

(Música de tensión)

(Música dramática)

¡Luc! ¡Manou!

Aquí está más tranquilo.

¿Quieres intentarlo?

Bien hecho, Luc.

¡Ah!

Gracias, hijo mío.

¡Manou ha salvado a nuestra colonia!

Con la ayuda de sus amigas las golondrinas.

Sí, sin vosotras hubiera sido imposible.

Gracias. Gracias a todas las golondrinas.

¡Sí!

¿Amigos? Sí, amigos.

(Música dramática)

Hola a todos.

-Buenos días.

-Buenos días.

-¡Sí!

(Risas)

Hola, capitán. Me alegra verte, Brigitte.

Piensa bien tu elección.

¡Oh, qué cueva tan bonita!

Con grandes vistas.

Pero huele a golondrina.

Hola, vecinos.

Mirad mi nuevo nido.

Mola, ¿a que sí?

¡Oh! ¿Crees que es a prueba de ratas?

No te preocupes, preciosa, he derrotado a muchas ratas.

¡Tío, ven aquí! ¡Tienes que ver esto!

¡Percy está aprendiendo a volar!

¿Echamos una carrera?

¡La playa es la meta!

(RÍE)

¿Es por aquí?

Clases de vuelo.

Patty, ven aquí.

Sí, Percy papá.

¿Percy puede volar?

¿Por qué no? Ha criado a un bebé gaviota.

¿Podemos apuntarnos?

Ah, ah, ah...

Solo enseño a golondrinas y gaviotas.

¡Oh!

¡Era broma!

Poneos en fila y seguid mis instrucciones.

¿Seguro que es una buena idea?

¡Corred!

Parece que la marea está mucho mejor.

¡Corred! -¡Corred! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred!

¡Corred! ¿Correr?

No, no, no, no. Hay que correr y saltar.

¿Preparados? -¡Salta y corre!

¡Salta y corre! ¡Salta y corre!

¡Vamos!

¡Sí, vosotros podéis! ¡Podéis!

¡Corred!

(Música animada)

¡Ah!

(Música créditos)