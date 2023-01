Hechizados

"Hace muchísimo tiempo, en algún lugar

en los confines de la tierra, dos magos increíblemente poderosos

se enfrentaron en una batalla a muerte por una hermosa princesa".

(Música misterio)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Ah, ah.

Oh.

¡Fin! No podrás derrotarme. Chernomor,

el bien siempre derrotará al mal y yo soy el bien.

Blablablá.

Ah.

(RÍE)

(GRUÑE)

Ah.

¡Uh!

¿Eh?

Ah.

(TOSE)

Bah...

(GRITA)

Parece que te vendría bien un poco de aire fresco.

(GRITA)

(RÍE)

Nina, amor mío, ya estoy aquí.

(NIEGA)

¿Eh?

-¡No, Fin, es una trampa! -Oh, oh.

-Ah. -¡Nina, Nina!

-¡Fin!

-Ah, ah...

Ah.

Nina...

Sor... presa.

Has sido un idiota al dudar de mis poderes.

Parece que el mal ha ganado.

¿Quién? ¿Quién es el mal? ¡Yo!

¡Yo!

¡Yo! Ah.

En breves momentos, el poder de tu amor

me pertenecerá a mí. Nina...

-Fin, amor mío. Ah.

(RÍE)

Por fin.

A ver... ¿En qué puedo convertirte?

¿Un conejo? ¿Un saltamontes?

¡Oh! ¡En una flor! Ah, ah.

Esto... no se quedará así.

Encontraré la forma de arreglar esto.

¡Lo arreglaré! Tienes que ser derrotado,

malvado Chernomor.

(SONRÍEN)

Oh, una poción de teletransporte. ¿Estás tratando de escapar?

Adelante, huye, cobarde.

(AMBOS) Oh...

Me aseguraré de que recuerdes este anochecer...

Es increíble. Vamos a ver al caballero.

Hasta el final de tu patética vida.

(RÍE)

(Murmullo)

Ruslan...

(SUSPIRA)

Chernomor, Ruslan... Eh, "nunca te lo perdonaré".

Ruslan, ¿eh? ¡Ruslan!

Ah, eh... ¿Dónde estás, mi querida Julieta?

Sal y asómate al balcón. Ay.

Quiero contemplar tus bonitos ojos. ¿Qué Julieta, qué balcón?

Oh, estás loco. Oh, quiero decir...

Chernomor, nunca te lo perdonaré, encontraré la forma de...

Ah... Vamos, ¿qué sentido tiene?

Ya se ha ido todo el mundo. No, no, no.

Actuaremos hasta que se vaya el último espectador.

¿Qué? Espectador u oyente.

Eh, eh. ¿Quién ha dicho eso? Tampoco puedo oíros.

Aunque la verdad sea dicha, tal vez...

(SUSPIRA) Nestor, todo el mundo está harto

de tus cuentos sobre hechiceros.

¿No puedes escribir algo moderno? ¿Algo sobre caballeros?

Lo que tienes que hacer es aprenderte el guion,

solo piensas en esos dichosos caballeros.

¡Pero a que son una pasada...! Llevas una armadura,

la espada en la mano y, a lo lejos, en la distancia, puedes ver...

A ti limpiando el escenario. A una hermosa princesa

que necesita que la rescaten y no a mí limpiando el escenario.

Oh, quiero dejar esto y convertirme en caballero.

Los hijos de caballeros serán caballeros,

pero tú eres hijo de un actor, así que no tienes alternativa.

Lo siento, esto es lo que hay. Gracias por recordármelo.

Vaya, se van muy deprisa.

(JADEAN)

Parece que las propuestas de matrimonio no han ido muy bien.

Sí... Y nos han robado a todo nuestro público.

Bueno, intentemos buscar algo para cenar.

Sí, sí. Mientras tanto, yo tengo que escribir otro capítulo

de mi obra definitiva y genial.

HECHIZADOS

(Llaman a la puerta)

"Mila, este comportamiento es inaceptable".

¡Pero no quiero casarme!

Ya es suficiente. Abre la puerta ahora mismo.

Oh...

(JADEA) Problema resuelto.

Nadie va a entrar... ¿nunca? ¡Mila!

Oh... Pero cómo has... Si estabas ahí fuera...

Ajá, un pasadizo secreto, lo sabía.

Mila, el matrimonio no es algo a lo que debas temer,

me aseguraré de que tu futuro marido te proteja como lo hago yo.

Ese es el problema. Esto es lo que tú consideras protección.

(IMITA) "No vayas allí, es peligroso.

No vayas allá, es peligroso". ¡No vayas a ninguna parte

porque todo es peligroso! Ah...

Quédate en casa, Mila, toda la vida.

Y, mientras tanto, otra navega los siete mares,

escala las montañas y doma a los dragones.

¿La ves a ella? Pues así seré yo.

Dame, no permitiré que tengas este aspecto.

Además, lleva demasiado lápiz de labios y maquillaje.

Oh. ¡Ah!

Lo siento.

No es una cuestión de maquillaje y qué me hizo pensar a mí

que serías capaz de entenderlo. Eres una princesa, Mila,

ya va siendo hora de que actúes como tal.

Ya sé lo que significa. Una princesa tiene que ser aburrida,

predecible y educada y, sobre todo, estar deprimida.

De... de... depri... ¿qué?

Me vuelves loco con tus dichosas palabrejas.

Oh... Eres igualita que tu madre. Oh, madre...

Ella sí que me entendía.

Mila, no estaré aquí eternamente.

Y si me voy de forma tan inesperada como lo hizo tu madre,

quiero asegurarme de que alguien cuide de ti.

Pero... yo no quiero que nadie cuide de mí.

¡Puedo arreglármelas sola!

Sueño con... hacer grandes cosas en el futuro.

Incluso aunque sea una pequeña aventura,

será mejor que esto. Quiero sentirme viva en el mundo

y no atrapada en este estúpido castillo.

(GRUÑE) ¡Mila, eres insoportable! ¡Eso no es decisión tuya!

¿Eh? Te casarás de todas formas.

Si no eliges a un rey antes de mañana,

yo voy a elegir uno por ti. Palabra de rey, así se hará.

¡No hay más que hablar!

(VOZ LEJANA) Ah, quiere aventuras... ¿Que no es decisión mía? ¿En serio?

¿Para eso la hemos criado?

(Música)

Ah, ah. Aquí tenéis.

(RÍEN)

(RÍE) Gracias, gracias. No era necesario.

¿Mañana a la misma hora?

(A LA VEZ) ¡Adiós!

Buen botín, ¿eh?

(Relincho)

Uh. ¡Vamos!

-Espera.

(Frenazo)

(ACENTO FRANCÉS) ¿Qué ha pasado?

Estoy mareado. -¿Otra vez?

-Lo siento, pero... -Ratmir,

no tienes que reírte de tu hermano. Y deja de hurgarte en la nariz

de una vez. Oh, "mon Dieu". ¿Por qué soy el único

en toda la familia que tiene cerebro? Eh, usted, señor.

Estaría bien que se disculpase. ¿Alguien ha dicho algo?

Me ha aparecido oír algo. Ratmir, dime,

¿tú has oído a alguien hablar? -Sí, sí, Farlaf, a ese tipo de ahí.

¡Oh! -¡Idiota!

¿No sabes seguirme la corriente? Veamos a quién tenemos aquí.

Menudo bufón hemos encontrado... Cómo un bufón se atreve a quejarse

ante mí, su alteza el caballero Farlaf, y en el futuro, tu rey.

Yo no soy un bufón, su alteza caballero Falafé.

Ah, Farlaf. "Je suis Farlaf".

¡Rohday, Ratmir! -¿Eh?

-Ahora conocerás el verdadero poder del noble.

Como iba diciendo, ahora conocerás el verdadero...

¡Rohday! -Será un momento.

-Ahora conocerás el verdadero poder del noble sir Farlaf.

(ROHDAY VOMITA)

(RÍE)

(RÍE)

¿Podíais...? Oh, sigo siendo un caballero

y mi destino son los banquetes, los castillos y las princesas,

mientras que el tuyo son... los bolsillos vacíos,

los harapos y la compañía de ese engendro volador.

Uh. Nada en este mundo podrá cambiar eso.

-¡Farlaf, esperadme!

¡Una! ¡Es un herrerillo! ¡Y yo...!

Yo no soy un bufón.

Uh... Ah.

Vaya, este lugar no parece muy peligroso.

(RÍE) Hola, encanto, se nota que necesitas ayuda.

Ah...

No, gracias. Estoy perfectamente.

Hola, guapa. -¿Qué trae a una belleza

como tú a esta zona? ¿Tu mamá y tu papá

no te han advertido que este barrio está repleto de ladrones?

-Cierto... Esa gente es terrible de verdad, ¿sabes?

-Pero hoy es tu noche de suerte. Podemos protegerte

a cambio de una buena rebaja del precio de ese bonito collar

que llevas colgado en el cuello. ¡De eso nada!

Oh, mi cara. ¡Ay! ¿Por qué te has quedado ahí parado?

¡Ve a buscarla!

(JADEA)

¡Ah!

Uh. Oh.

Ah, señorita, ¿se encuentra bien?

Ah...

(TRINA)

¿En serio?

¡Ah!

Otra vez no.

Oh, disculpe, ¿necesita ayuda?

Tranquila, solo quería ayudarla.

Si quieres ayudarme, por favor, llama a los guardias

o a un caballero tal vez. Un caballero...

¡Yo soy un caballero! ¿Estás seguro?

Sí... Sir Ruslan a su servicio.

¿Cuál es el problema, "milady"? Ah... Ellos.

Te he pillado.

Piérdete, nenaza, este botín es nuestro.

Oh... Dame ese collar

o te arrepentirás. Ah, es el colgante de mi madre,

No pienso quitármelo.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

No... porque yo soy un caballero y no voy a dejar

que os aprovechéis de la señorita. Uh.

Vaya, vaya... ¿Qué pasa? Seguramente,

intentaste escatimar comprando esta baratija en las rebajas,

pero a mí, en cambio, no me gusta racanear

cuando estamos hablando de armas. Oh, está bien.

El plan B... ¡Mirad allí! ¡La guardia!

¿Eh? ¿La guardia?

Guau... ¡Por ti!

(Sonido metálico)

¿Estás de broma?

Esa espada no asustaría ni a una gallina.

Ah, esta es la versión más reciente.

¡Ah!

¡Ah!

(GRUÑE)

Oh, ah.

(RÍE)

(GRITA)

Ah... ¿Ah?

(TRINA)

Ahora te vas a enterar de quién soy yo.

(Hélices)

¡Ah!

¿Hola?

(GRITA)

Y eso... que voy a medio gas.

Oh. ¿Eh?

(SILBA)

Uh.

Ah...

Tenemos que irnos. ¿Pero no hemos ganado?

(GRITA)

¡Tenemos que irnos! Sígueme.

¡A por ellos!

¡Que no escapen!

(Música acción)

¡Por aquí!

(GRITA)

(CHISTA)

Estaban aquí y, de repente, han desaparecido.

(TRINA)

Oh.

Parece que los hemos despistado. Ah... Eh...

Lo siento. No pasa nada, vámonos.

Ya estamos a salvo.

Muchas gracias por rescatarme. No ha sido nada.

Para un caballero tan experimentado como yo, esto es pan comido.

Nos entrenamos, precisamente...

(TRINA)

Oh.

Ah... Dime, así que no eres de por aquí.

¿Qué te hace pensar eso? Aquí todo el mundo sabe

que, en este barrio, hay... ¿Criminales?

Ahora también lo sé yo. Bueno, ¿de dónde eres?

Eso da igual. Dejé atrás ese lugar

y ya no quiero volver. Ajá.

¿Así que debo imaginar que era un lugar terrible?

No... No era terrible, solo... aburrido.

Probablemente, te cuesta imaginar lo que se siente cuando tu destino

está predeterminado desde tu nacimiento,

cuando nunca en tu vida te ocurre nada emocionante...

Cuando lo único que puedes ser es la persona que los demás creen

que eres y cuando nada en la vida es...

¿Decisión tuya? Exacto.

Nada es decisión tuya. ¿Y por ese motivo

has decidido escapar?

(SUSPIRA) Tan solo quería saber de cómo era la vida real...

con aventuras reales y total libertad.

Ahora me doy cuenta de que es absurdo.

Hasta ese hombrecillo ridículo de la pared se está riendo de mí.

Oh.

(TRINA)

No tiene nada de absurdo. Si lo que quieres son aventuras,

tendrás aventuras. ¡Espera! ¿Adónde vas?

Tengo una idea, siempre que no tengas miedo

de confiar en desconocido.

Oh.

(Canción en inglés)

(SONRÍE)

Al alba siempre refresca un poco. Ruslan, el amanecer...

Mira qué bonito es.

Nunca antes en toda mi vida me había sentido tan viva.

Ha sido un verdadero honor para mí el poder acompañarte.

(Viento)

¡Ruslan! ¿Qué está pasando?

Oh.

¡Ruslan! ¡Mila!

¡Socorro!

(Música peligro)

(GRITA) ¡Ruslan!

¡Ah! ¡Ruslan!

¿Eh? ¿Qué es eso?

Oh, la princesa... ¡Majestad!

Ah...

¡Mila! ¡Hija mía!

¡No!

¡Guardias!

¡No!

¡Ruslan!

Ah, disculpen.

Perdón.

Paso.

Quítate del medio. ¡Ah!

¡Socorro!

¡Por favor!

¡Ya te tengo!

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Patético idiota... Un triste mortal

no puede resistirse a la brujería del gran Chernomor.

¿Chernomor?

Me llevaré lo que deseo de la forma que quiera.

¡Ruslan, aguanta!

Mila, pase lo que pase, que sepas que te encontraré.

¿Me has oído? Te encontraré...

estés donde estés. Me crees, ¿verdad?

¡Ruslan!

¡Ah!

Tú, respóndeme, ¿qué le has hecho a mi pobre hija?

¿A su hija? ¡A Mila!

Dime, ¿qué le has hecho? Ella... ¿es una princesa?

Yo no le he hecho nada, ha sido raptada por Chernomor.

¿Chernomor? ¿Quién es? ¿Dónde puedo encontrarle?

Ah... No lo sé con certeza. ¡Respóndeme!

¡Responde ahora mismo! En las tierras mágicas.

¿Pero qué dice? -Está como una regadera.

-Ha perdido la cabeza. -Quizá se golpeó la cabeza.

-Sí, seguramente habrá sido eso. -¡Está mintiendo!

-Por supuesto. -Sí, sí, miente.

-Miente, no hay duda. Sé que parece una locura,

pero en la obra que interpreto... ¡Cállate! ¡Ya basta!

Te enseñaré lo que pasa cuando a alguien se le ocurre mentir al rey.

¡Guardias, encerradlo en las mazmorras!

No lo entiende... Hay que darse prisa,

Mila corre un grave peligro. ¡Silencio, miserable campesino!

No, por favor, estoy diciendo la verdad.

¡Soltadme! ¡No estoy loco! ¡Quiero ayudar...!

Mi señor, ¿qué hacemos ahora?

Gente de bien, escuchad el decreto del rey.

Aquel que consiga traer a la princesa sana y salva

se convertirá en su esposo.

(TODOS) Oh...

"Magnifique".

(Vítores)

Es obvio que no estás bien de la cabeza, mentecato.

¿A quién se le ocurre intentar engañar al rey

delante de todo el mundo? Pero... yo no he mentido,

tenéis que creerme. A partir de ahora,

solo te creerán las ratas de tu celda.

-Sí, son ratas muy crédulas.

(RÍEN)

(TOSEN)

¡Oh!

-Hola.

-Eh, tú, ¿qué crees que estás haciendo?

Oh, discúlpeme, pero voy a tener que cancelar

mi visita a las ratas de su prisión.

¿Eso es todo lo que sa...? ¡Ay!

Vayamos a ver a Nestor.

Ay.

(Relincho)

¡Apártate! -¡Ah! ¿Cómo te atreves?

-Bueno, ¿en qué dirección vamos ahora?

-No lo tengo claro. -¿Quién sabe dónde encontrar

a la princesa?

Oh, Ruslan. ¿Dónde estabas?

Nestor, escúchame. ¿De dónde sacaste ese cuento

sobre Chernomor? ¿Cómo que de dónde lo saqué?

De aquí dentro. Creé ese cuento con mi fértil imaginación.

Ah... ¡Dime la verdad! Pero qué problema tienes.

Te estoy diciendo que salió de mi imaginación.

El problema es que ese tal Chernomor existe realmente

y hoy ha raptado a la princesa. ¿Qué? Es una broma...

(TRINA)

Ya veo que no es una broma. De acuerdo,

pero prométeme que no se lo contarás a nadie.

Nestor...

¡Está bien! Sufrí el bloqueo del escritor una vez.

Verás... Ya no se me ocurría nada. Ya sabes, era una tortura.

¡Nestor! Inicialmente, lo saqué

de un libro que pedí prestado y en ese libro leí...

¿En este libro dice algo acerca de cómo encontrarle

o, tal vez, cómo derrotarle? No... Nada de eso, pero...

había una historia tronchante sobre un sapo gigante

que si le das un beso, se convierte...

¿A quién le robaste el libro? Lo pedí prestado.

Oh... Ya lo entiendo. Eso ni se te ocurra.

El dueño de este libro es una persona terrible y peligrosa,

así que mantente alejado de él. Aún estoy intentando olvidar

el camino hacia su casa. Así que no te has olvidado

de donde está. No, no. Lo recuerdo perfectamente,

como si fuese ayer. Ah... Mi lengua es mi peor enemigo.

Dime, ¿por qué te preocupas tanto por esa princesa?

Te lo contaré de camino. ¿Vienes conmigo?

¿Acaso tengo elección?

¡Arre!

Yo digo a la derecha. -Es por aquí.

(DISCUTEN)

¡A la derecha y no se hable más!

¡Seguidme! Esto es imposible.

-¿Qué es imposible? -Esos idiotas no tienen ni idea

de hacia donde vamos. -Entonces, no los necesitamos, ¿no?

Vayamos solos. -Idiota...

Nosotros tampoco sabemos hacia donde ir.

-Está bien. Entonces, ¿quién lo sabe?

(RÍE) Puede que nuestro pequeño amigo el bufón lo sepa. Seguidme.

Te digo que he ido por ese camino miles de veces

y no hay ninguna posibilidad... -¿Eh? ¿A dónde van?

¡Callaos! Mirad, esos saben algo. Sigámosles.

-Eso digo yo. -¡Corre!

¡Arre!

Ah, ah, ah.

(Música animada)

¡Arre!

¡Arre!

(Continúa la música)

(Música suave)

Ah.

¡Arre!

¿Hola?

¿Hola? ¿Hay alguien ahí?

Guau...

(Música intriga)

Ah, vale, parece que no hay nadie en casa.

Bueno, lo hemos intentado, pero no hay nadie,

así que será mejor que nos larguemos de aquí.

(VOZ LEJANA) "La trampa para ratones ha saltado.

Te lo recuerdo, bichejo. Parece que ha llegado

el día de saldar cuentas, ¿eh?".

¡Estamos acabados!

Ah, ah.

(TRINA)

Oh.

(Música intriga)

¡Ja! Así que eso es... ¿Este es tu monstruo?

Oh... ¿No te doy suficiente miedo? Por favor,

perdóneme, mi querido señor gato, solo queríamos...

(RUGE) ¿Y qué tal ahora? ¿Te gusta más así?

Ah... sí, así está bien.

(Música peligro)

(Magnetófono)

(Música acción)

(GRUÑE)

(Música tensión)

Necesitamos calmarlo de algún modo, ¿qué les gusta a los gatos?

(TRINA)

La crema, la menta... ¿Los pájaros?

Tranquilo, tú no eres una opción. Tráeme ese mapa.

Ah, ah. ¡Ruslan, haz algo!

(LLORA) Por favor...

¡Sí! ¡Aguanta un minuto! ¡No tengo un minuto!

Fuera, fuera, fuera. Por favor...

(Música tranquila)

Oh, ha funcionado.

Está bien, está bien. Ya es suficiente, por favor.

Señor gato, ¿puede escucharnos, por favor?

De acuerdo, os escucharé, pero quitadme esa cosa de delante.

¡Ya no lo soporto más!

Tenéis solo un minuto. Queríamos devolverle su libro.

¡Ah! Y pedirle disculpas.

¿Algo más? No.

Bueno, verá... Chernomor. Chernomor...

Oh, cielos, ¿ha vuelto a raptar a una chica?

Pues... sí. Y tú quieres rescatarla.

Exacto.

(GRUÑE)

¡Ah! Tienes que estar bromeando.

Chernomor ha destruido a ejércitos completos y ha decapitado a gigantes

y, ahora, tú...

(OLFATEA) Un actor y trovador decides, de repente...

¿No sabe cómo derrotarle? Yo no he dicho eso.

Entonces, sí que lo sabe. Tampoco he dicho eso.

Seguidme.

Una vez cada cien años, durante el anochecer carmesí,

Chernomor rapta a una princesa que se haya enamorado

para reavivar sus poderes mágicos con la fuerza de su amor.

Entonces, ¿Mila está enamorada? Oh, el amor es ciego.

Pero respondiendo a tu pregunta, todo apunta a que tú eres

el objeto de su amor. ¿Está seguro?

Es algo que tendrás que preguntarle tú mismo.

Responde... "El amor es ciego". Oh, ¿debería ponerlo

entre signos de exclamación? En fin, Romeo, solo tienes dos días

para rescatar a tu amada. ¿Solo dos días?

¿Pero dónde puedo encontrarla? ¿Y cómo derroto a Chernomor?

Tranquilízate, trovador, eso no lo sé.

Pero creía que sí lo sabía. No. Pero sé de alguien que lo sabe.

¿Me sigues? ¡Fin!

Pero si quieres encontrarle, tendrás que viajar

hasta una tierra extraña. "Una tierra extraña".

¡Oh! Ay, Dios... Una tierra extraña, eso no.

No una tierra extraña cualquiera, sino una tierra muy mágica.

Viajaría hasta los confines de la tierra por Mila.

Un chico valiente. Pero he visto a muchos otros valientes

aventurarse en las tierras de Chernomor

y ni uno solo de ellos ha vuelto. En todo caso,

si ya has tomado tu decisión, adelante.

(Gong)

Oh. ¡A trabajar, perezosos!

Aquí hay otro valiente idiota que no sabe retirarse a tiempo.

¿Qué estáis mirando? Estos son vuestros nuevos clientes.

Oh, casi me olvidaba. cuando crucéis al otro lado,

es muy sencillo. Tenéis que seguir en línea recta

y, cuando ya no puedas seguir más, utiliza esto.

Gracias. Ojalá pudiera pagárselo de algún modo.

No tienes que pagarme, pero debes saber que creo

que es una misión suicida. Y otra cosa respecto a esto...

No digas nada a nadie de lo que has visto aquí.

Estaré callado como una tumba.

(RÍE) Oh, muchacho, me temo que pronto estarás

literalmente callado como una tumba. Decidme,

¿vosotros necesitáis una invitación especial?

(TARTAMUDEA) No, no, no. Yo también voy.

¡Patada mágica! ¡Ah!

Uh.

No parece ser muy difícil. Bueno..., no lo sé.

Yo solo percibo libros. ¿Te has fijado

en lo peligrosos que son? Con esa sonrisa de depredadores...

Oh.

Vamos. Ya verás como todo va a salir bien

y, tal vez, puedas escribir una obra teatral de nuestras aventuras.

Sin miedo ni arrepentimiento,

se abrieron camino hacia las fauces de la muerte.

Bueno, se acabó la comedia romántica.

Ah.

(Risa)

¿Ruslan? ¿Eres tú?

(RÍE)

¡Oh! Silencio...

¿Eres tú quien me ha raptado? ¿Por qué usar

ese lenguaje tan chabacano? El término "reubicar"

me parece mucho mejor. ¿Y ahora quieres casarte conmigo?

¿Qué? ¿Casarme contigo? Oh, no...

Odio esos clichés pasados de moda. ¿Solo es posible raptar

a una mujer con el propósito de casarse con ella?

(RÍE NERVIOSA) Pues... sí.

¿Un matrimonio? ¡Ni de broma! Pues gracias a Dios.

Será parecido a una especie de matrimonio,

pero mucho mejor para mí. Simplemente,

te arrebataré el poder de tu amor

y, luego, te convertiré en una estatua de piedra.

Te quedarás así o así o... tal vez así.

¿Qué? ¿Dices que me convertirás en una estatua de piedra?

Oh, vaya... ¿Lo he dicho en voz alta?

Tú no te pongas nerviosa, no te dolerá.

Ven, toma una galleta. Sí... Deja que te enseñe

lo que voy a hacer con tu galleta. Ah.

¡Has fallado, mujer histérica!

(RÍE)

(RÍE)

Esto es la guerra.

Oh.

Oh.

¿Es un gorro de invisibilidad? Esto ya no tiene gracia.

¡Devuélveme el gorro! ¿Me has oído? ¿Dónde estás?

¡Ay!

¿A dónde vas? Eres una idiota si crees

que puedes escapar de mi castillo. Entonces, me esconderé

hasta que Ruslan venga a rescatarme. ¡Ja!

Los mortales jamás han podido encontrar mi castillo.

¡Recuérdalo! ¡Nunca!

Oh, qué comportamiento tan zafio. Bueno,

me aseguraré de que no te aburras.

"Caramelus, pastela, monstruo candes, trulalá".

Uh, mis dulces esbirros, id y traedme a esa mocosa.

(IMITA) "Hasta que Ruslan venga a rescatarme".

¡Traédmela de inmediato! Y tú, querida, sé cruel.

Veamos a dónde ha ido nuestra invitada.

Ah, ahí está.

(VOZ LEJANA) "Intrusos, intrusos".

¿Qué está pasando?

"Han llegado humanos a través del portal".

A saber quiénes serán esos. "Ruslan, Nestor,

uno valiente, otro asustado". Oh...

Ruslan me resulta familiar. Creo que he oído ese nombre.

Oh, no... ¡Ruslan! Vaya, ha venido a rescatarla.

Bueno, en ese caso, compraré flores para tu funeral, Ruslan.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(Portazos)

Menuda caseta para perros. -Huele como un gato.

-Oh, ¿qué es eso? ¿Un gatito?

-¡Soy un gato! -Y, además, un gato que habla.

¿Qué andas maullando, saco de pulgas?

-No hemos visto al bufón salir de este lugar,

así que... por aquí tiene que haber un pasadizo secreto

en alguna parte. -Bien, bola de pelo,

sabemos que un trovador ha venido a rendirte visita hoy.

-¿Dónde está? ¿A dónde ha ido? -Oh, vaya...

Justamente ahora que acababa de limpiar.

Esperad un segundo.

(SOPLA)

Muy bien, empecemos.

("El Danubio azul", Johann Strauss)

(BOSTEZA) Ahora..., un pequeño respiro.

Bueno, ¿ahora qué?

Por lo visto, no hay por donde seguir, ¿no?

Parece que deberíamos haber recolectado al menos unas bayas,

me muero de hambre. Nestor,

¿cómo puedes pensar en comida en un momento como este?

(GRUÑE) ¡Se acabó! Iré a buscar algo para comer.

Mientras tanto, tú puedes quedarte aquí

y decidir si hay alguna ruta por la que seguir o no hay ninguna.

Ay, madre mía... ¡En menudo lío nos hemos metido!

(JADEAN)

Qué extraño.

(ESTORNUDA)

(GRITA) ¡Nos están atacando!

¡Oh!

-Ups, lo siento.

-Sigamos las huellas del bufón.

(Risa lejana)

(Música suave)

Entonces, ¿no se puede cruzar al otro lado?

(TRINA)

Usaremos el regalo que nos hizo el gato.

¿Pero cómo se usa? Tal vez si...

Ah, no...

Tal vez tenga poderes mágicos y haya que pedírselo,

ya sabes, educadamente.

(TRINA)

(CARRASPEA)

(DECLAMA) Oh, grandiosa y verdosa vaina de guisantes,

por favor, sé misericordiosa

y muestra a estos viajeros perdidos

la forma de llegar hasta el gran mago.

Oh, gran vaina de guisantes...

(TRINA)

Tienes razón. Es ridículo. Habrá que pensar en algo mejor.

(TRINA)

¿Ah?

(Respiración agitada)

(TRINA)

Sí, claro, como en aquel cuento sobre una vaina de guisantes.

Veamos.

(Música)

A ver... Uno... Dos...

Necesitamos agua.

Ajá. Sí.

¡Oh!

¿Adónde...?

¿Adónde ha ido?

¡Pequeño ladronzuelo peludo!

(Música acción)

¡Atrapa a ese hámster!

(Continúa la música)

Pues, nada...

(Continúa la música)

(GRITA RALENTIZADO)

(Fanfarria triunfal)

(TRINA) (RÍE)

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Te cogeré!

(Música suspense)

(SORPRENDIDO) ¡Ah!

(Música acción)

(FRUSTRADO) ¡Ah! ¿En serio? Así que sabes volar...

(GRITA) ¡Ah!

¡Ah! ¡Ah! ¡Toma esto! (GRITA)

(RÍE)

(Música acción)

(GRITA) ¡Ah!

(SORPRENDIDO) ¿Ah?

(TRINA)

Está bien. Cálmate. Ya vale...

(TRINA) Oye, te estás pasando.

Puede que solo tenga hambre.

Pero necesitamos esta vaina, aunque no sea para comer.

De algún modo debería mostrarnos el camino

hacia el mago Fin, ¿pero cómo?

(JADEA) Eso todavía no lo sabemos.

¿Qué? ¿Tú lo sabes?

¿No vas a escapar?

(TRINA)

Quizá la solución sea dársela al hámster.

Toma.

(Crujido)

(Estruendo)

(Música suspense)

Oh... Esto es realmente increíble.

(Continúa la música)

Oye, ¿crees que esto se podrá comer?

(ASUSTADO) ¡Ah! (SORPRENDIDO) ¿Eh? ¡Ja!

¿En serio? ¿Vas a entrar ahí? ¡Vamos!

¿No podemos jugar a otra cosa? ¡Ya voy! ¡Ya voy!

(Música suspense)

¡Vaya!

¡Guau!

¿De dónde habrá salido todo esto?

¿Qué más da? Tengo tanta hambre...

(GRUÑE) ¡Oh!

¿Quién eres tú?

¡Eh!

¡Para!

¡No!

¡Ah! ¡Ah!

(GRITAN)

(Música acción)

¡Caramelos de colores! ¡Ah! ¡Oh! Oh...

¡Ah! ¡Dejadme!

(Música tensión)

¡Atrás!

¡Alejaos!

¡Dame eso! ¡Oh! ¡Oh!

(RÍE)

¡Se acabó!

Me habéis hecho enfadar.

(Música acción)

¿Eso es todo lo que sabes hacer?

(RÍEN MALVADOS)

Ups...

(Continúa la música)

(RÍE)

¡Caray! ¡Sabía que los dulces eran malos para la salud,

pero esto es ridículo!

(Música suspense)

(RÍE) Y así es como las princesas

quemamos las calorías que nos sobran.

Ahí estas, pequeño diablillo.

¡Ja! (RÍE AVERGONZADO)

(JADEA) ¡Espera! ¡Para!

No me fío ni un pelo de ese hámster. ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Has visto ese puente?

¿Y si sus hambrientos amigos viven en esta cueva?

Si tienes tanto miedo...

quédate. Ah... Oh...

(Maullido)

(NERVIOSO) Por otro lado, ese hámster parece muy sincero.

(ASUSTADO) ¡Espérame!

(GRUÑE)

Esto es muy poco.

Sin embargo, creo que será más que suficiente

para destruir a un par de míseras almas humanas.

"Pustus mocus colibocus"...

¡Ahora crea...

al monstruo... de piedra!

(Música ominosa)

(Música suave)

(Crujido)

(GRITA)

¡No! ¡No! ¡Espera! ¿Qué diablos le pasa?

¡Fin! No queremos hacerte daño.

Largo. Marcharos. Soy un mago poderoso.

Os hechizaré. Moriréis. Moriréis. Todos.

(CONFUNDIDO) ¿Tú no eres Fin? ¿No eres el gran mago?

He venido a... Oh. ¿Así que pretendes hechizarme?

Pero no pienso escucharte... (CANTURREA)

¿Qué podemos hacer con él?

¡Uh! ¿Nos lo cargamos con una piedra?

(TRINA) ¿Qué? Se me da bien lanzar piedras.

(GRITA) ¡Ah! ¡Os hechizaré a todos! ¡Perdeos!

Necesito pensar.

Uh...

¡Ah! ¡Tengo una idea!

(Música)

Vamos a empezar a echarte maleficios

y, si no consigues hacerlo tú primero, te hechizaremos.

Os hechizaré ahora mismo. Vais a morir todos.

¡Muy bien! ¡Empecemos con el maleficio!

¡Abracadabra!

¡La muerte caerá sobre vosotros!

Pues más vale que lo hagas más rápido,

porque ya hemos empezado con nuestro maleficio.

¿Cómo empezaba?

"Quecus necus pritecus,

quecus recus...

¡Muertequeco!".

(FINGE) Oh, Dios... Me ha lanzado un hechizo mortal.

(RÍE)

Estoy... Estoy perdiendo las fuerzas.

Ah...

¿Qué? ¿Mi hechizo?

Oh, oh...

(TOSE)

Oh, cielos.

Ha llegado la hora de mi muerte.

Oh, estrellas, os contemplo por última vez.

Oh, viento, nunca más volverás a rozar mi piel.

Oh, montañas.

Montañas preciosas y radiantes. Y los arroyos y las corrientes.

Y los narcisos. Perfumados y hermosos.

¡Nestor! Ah...

(Silencio)

¿Qué pasa? ¿He recuperado todos mis poderes?

¡Ah! He matado a esas pobres personas...

Eh... Eh... ¿Estáis completamente muertos?

Oh...

¡Perdóname, desconocido!

Ajá. No hace falta que te disculpes. (GRITA) ¡Ah!

Tranquilízate. No te haremos daño. Fin, el gran mago....

(GRITA)

Querido Fin, te dejaremos a solas muy pronto.

(GRITA) La cuestión es que Chernomor...

¡Bla, bla, bla, bla! Chernomor ha raptado a la princesa

y necesito saber dónde se la ha llevado.

¿Me entiendes? (OLISQUEA)

Un actor...

Peor aún. Un actor de segunda o de tercera categoría.

Aunque valiente, eso sí.

Yo también fui valiente. Mucho más que vosotros...

Pero Chernomor... Chernomor también me arrebató eso.

(LLORA)

El poder de Chernomor está en su barba.

Así que, si se la cortáis... ¿Toda su brujería desaparecerá?

Es posible. Muy posible.

Aunque nadie ha conseguido hacerlo nunca.

¿Dónde puedo encontrarle?

Su castillo se eleva sobre las rocas puntiagudas.

No podrás derrotar a Chernomor con una espada corriente.

Para hacerlo necesitarás una espada mágica y especial.

Y yo que esperaba que esto fuese pan comido...

Pero la espada está protegida por un poderoso héroe.

Ojalá recuperase mi antigua valentía.

Dinos cómo encontrar la espada. Oh...

Caminad 300 pasos al este desde la entrada de mi cueva,

veréis una piedra peluda, después girad a la derecha

y caminad 100 pasos, después girad a la izquierda y...

Eh, eh, eh, para. Estoy intentando dibujar un mapa.

Después cinco docenas de pasos de alce

hasta llegar a una piedra peluda.

Espera. ¿Piedra peluda? ¿Otra vez?

600 pasos de lince hasta llegar a un árbol,

después a la derecha y recto, luego a la derecha de nuevo

bordeando el camino escarpado y donde veáis unos campos sombríos

cubiertos por una densa niebla, es ahí donde está escondida la espada.

Pero daos prisa, porque ya se acerca el anochecer carmesí.

(RÍE)

Bueno, Nestor, ¿has dibujado un mapa bonito?

Oh... Depende de lo que consideres bonito.

Parece más arte moderno que un mapa. No entiendo nada.

¿Tú lo has entendido? (ASIENTE)

Vaya, eres insustituible. Bueno, ¿a qué esperamos?

Hámster... ¡Ruslan!

¡Eh! ¡Eh! ¡Esperad!

¡Gente!

¡Chicos!

Hámster, ¿qué pasa?

¡Oh! ¿Por qué vais tan rápido?

Especialmente con el estómago vacío. ¡Recórcholis!

(GRUÑE)

Ah... ¿Eso es una sonrisa de encantado de conoceros

o de os voy a comer?

(RUGE)

(GRITA)

(Música acción)

Definitivamente la segunda.

Parece que los hemos perdido.

(GRITA)

¡Corred!

Parece que ya los hemos encontrado.

-¿Por qué iban gritando?

(GRITAN ASUSTADOS)

(Música acción)

(Gritos ralentizados)

¡Ah! ¡Ah!

Ah... Hola... (CROA)

(GRITAN)

(Música acción)

(LOS TRES SORPRENDIDOS) ¡Uh!

(GRITAN ATERRADOS)

(RUGE)

Esa inútil montaña de piedras...

(ENFADADO) ¡Ah! (RESUELLA) ¡Ah!

Parece como si estuviese... viva.

¡Oh!

(Música suave)

(Crujido)

Oh... ¿Qué ha pasado aquí?

Una batalla.

Bueno, es obvio... que esto no ha sido un baile.

(Ronquido suave)

¿Qué hay por ahí? ¿Qué ves? (CHISTA)

(Ronquido)

(RONCA)

¿Este es tu héroe legendario?

¡Hola, señor héroe! ¿Señor? Necesitamos su ayuda.

¡Oiga! ¡Señor héroe!

¿Tienes idea de cómo despertarle? ¿Y si le quemamos la barba?

No me parece que sea una buena idea.

Es muy fácil criticar, pero a ver si eres capaz de proponer algo mejor.

¿Qué le pasa?

(ASUSTADOS) Oh...

(ENFADADO) ¿Una rata?

Oh... El gran héroe... Huele como si hubiese una rata.

No, no, no. Me llamo Ruslan... Y soy un actor.

Oh, ¿lo ves? Allí hay una rata.

Dime rápidamente por qué estás aquí

pero, primero, llévate a tu rata de aquí.

¿No te has dado cuenta de que soy alérgico?

Me han dicho que usted custodia una espada mágica.

Eh... Sí. En efecto.

Oh, vaya, qué fácil ha sido.

Solo será tuya si eres capaz de llevártela.

¿Qué quiere decir con eso? Pregúntaselo a ellos.

(Rugidos)

(ASUSTADO) Pero están muertos, ¿no?

Que empiece el espectáculo.

(RÍE MALVADO)

(Música animada)

(EXHALA)

Esto es una espada de verdad.

¿Sabe? En realidad no ha sido tan difícil.

Oh... Cuántas veces he oído esas palabras...

(RÍE) (LLORIQUEA) No...

No quiero morir. Eso también lo he oído muchas veces.

Exacto. Ya sé qué hacer.

Um... "Ya sé qué hacer". Eso es nuevo.

Tú eres mi superarma. Eh, ¿qué estás tramando?

Eh, tú. No, no te acerques más a mí. ¡A cubierto!

No, no, no, no.

Qué pretendes hacer, ¿eh?

(Música animada)

(Estornudo)

(Estruendo)

¡Sí! ¡Hemos acabado con ellos!

Siguiente parada: el castillo de Chernomor.

(Música suave)

(RÍE MALVADO)

¿Eh?

¡Has logrado llegar hasta aquí!

Y, aún más, traes la espada.

¡Caray, pues sí que deseas rescatar a esa mujer histérica!

(Música)

El sol está a punto de ponerse.

Tenemos que superar esas rocas de algún modo. Nestor...

Tú y el hámster id por la derecha y yo iré por la izquierda.

Quien encuentre una forma de pasar, que silbe.

Vale. Allá voy. Ah... Pero yo no sé silbar

(SILBA)

(RÍE) Parece que el hámster sí que sabe...

Más te vale que no escriba obras de teatro.

Muy gracioso. Por favor, dime que no sabes escribir.

Una, tú ve a buscar a Mila.

Dile que voy de camino a rescatarla.

(TRINA)

(Música)

¡Oh!

¡Mila! ¿Has logrado escapar?

He venido a rescatarte, tal y como te prometí.

Has venido. ¿Para qué?

¿Cómo que para qué? Para rescatarte. Soy yo, Ruslan.

¿Ruslan? Ese pobre payaso y bufón

que me mintió diciendo que era un gran caballero

solo para seducirme y que cayese rendida a sus pies.

Aquí no hay ningún misterio.

Casándote con la princesa te convertirías en rey.

¿Qué bufón no aprovecharía esa oportunidad?

Mila, ¿qué estás diciendo? No te reconozco.

¿Qué te hace pensar que me conoces lo más mínimo?

Pero me pareció que... En eso tienes razón.

Te lo pareció.

¿Cómo pudiste llegar a pensar que yo, la hija del gran rey,

estaba realmente interesada en un actor mediocre como tú?

Bueno, dime, ¿qué has venido a hacer aquí?

(TRISTE) Rescatarte.

(RÍE) ¿Rescatarme?

¿Acaso crees que quiero que me rescaten?

Yo... Aquí tengo todo lo que necesito.

Todo aquello que tú nunca habrías sido capaz de darme.

Un castillo majestuoso, riqueza, poder...

e incluso amor.

¿Amor? Sí. Amor.

Chernomor me ama y nos casaremos hoy mismo.

Y mañana nos iremos de luna de miel a dar la vuelta al mundo.

Es lo que he soñado toda mi vida.

Pero este anochecer de color negro...

Oh, por favor. Es solo un cuento de hadas.

Ruslan, por favor, entiéndelo.

Yo no te necesito.

Amo a Chernomor.

Y si te queda, al menos una pizca de honor,

no deberías interponerte en el camino de mi felicidad.

No. No lo haré. Oh, buen chico.

(RECUERDA) "El pobre payaso y bufón

que me mintió diciendo que era un gran caballero.

Amo a Chernomor".

Por aquí no hay nada. Puede que por tu lado haya un camino.

¿Eh?

¿Qué le pasa?

Ruslan, ¿has encontrado un paso?

¿Ruslan?

Tenías razón.

¡Ja! ¡Recórcholis! ¡Lo sabía!

¿Por qué lo dices?

Oh...

¡Ah! (TRINA)

Oh...

Hola. ¿Estás aquí? Sé que estás aquí.

¿Sabes? Acabo de conocer a tu novio. Ruslan, ¿verdad?

Qué encanto.

Me ha dado un tanta lástima cuando se ha enterado de que Mila...

No tiene ningún interés en él...

Ay, qué disgustado estaba, madre mía. ¡Qué pena!

Ni siquiera sé si conseguirá recuperarse de tanto sufrimiento.

(RESUELLA) "¡Mentiroso!".

Eso es un insulto, encanto.

Mira por la ventana y compruébalo tú misma.

Ahí está tu héroe. Volviendo deshonrado a casa.

"Oh, no...". ¡Ja! ¡Te pillé!

(RÍE)

Ahora es demasiado tarde para resistirse.

(TRINA)

¡Oh!

Venga, vamos, ven conmigo. Disfrutemos del anochecer.

Qué idiota he sido.

Y yo haciéndome ilusiones.

(TRINA)

Lo he visto con mis propios ojos.

¡Déjame en paz!

Oh... ¡Ruslan! No es el fin del mundo.

(Rugido)

Aunque eso, en realidad, sí que parece serlo.

Bueno, si este es el final, encaja perfectamente

con todo lo que ha sido mi vida. Estoy preparado.

¡Adelante! ¡No!

¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy aquí, montón de pedruscos feísimos!

¡Aquí, amigo! ¡En tu pastelito de piedra!

¡Ja! Es un buen chiste... Debería anotarlo...

(RUGE) (GRITA ASUSTADO)

(TRINA)

(Música acción)

Reacciona de una vez.

No es el mejor momento para relajarse.

Mira, ya encontrarás a otra.

Alguien de tu liga, de tu estatus social.

Pasase lo que pasase no hay motivo para estar tan triste.

Lo sé, pero estoy muy triste. Bueno, ya se te pasará.

Pero ahora haz pedazos a ese montón de adoquines.

¿Pero cómo ha podido ser tan cruel y tan fría?

Si no haces nada va a ser el monstruo quien será cruel

y nosotros seremos quienes nos quedaremos muy fríos. ¡Ay!

(JADEANDO) Ya... no puedo... correr... más.

Y yo no puedo vivir sin ella.

(TRINA)

¿El colgante?

¿De... De dónde lo has sacado?

(TRINA)

No.

Ella no lo llevaba puesto.

¡Oh!

Bueno, me has engañado, Chernomor.

Esta será tu última actuación.

(JADEANDO) Oh, se acabó. Ya no puedo seguir...

¡Aparta tus manos de mis amigos!

(Música épica)

¡Ja! Creo que ya sé cómo llegar al castillo.

Nestor, todo era mentira.

La Mila que yo vi no era la Mila real.

No llevaba puesto esto.

Ella me dijo que nunca se lo quitaría,

así que, en realidad, ella no fue quien me rechazó

y puede que aún me esté esperando o incluso puede que me ame.

¿No te alegras? Oh, me alegro.

Me alegro mucho.

¿No me ves dando palmas?

No hay tiempo para tirarse a la bartola. ¡Vamos!

¡Debemos rescatar a Mila! El sol está a punto de ponerse.

¿Qué dijo el gato? ¿Qué el amor es ciego?

¡Basta! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Dejad que todo se vaya al garete!

No me importa.

Todos esos monstruos, ranas, pantanos apestosos...

-Y el bufón. -Bufones, princesas...¿Bufón?

¡Ah! ¡El bufón!

¡Ahí estás! Cómo te echaba de menos.

Ah... ¡Viejo despreciable! ¡Cállate! ¡Se acabó!

Muy pronto te volverás muy callada y obediente, como un guijarro.

Tranquila. Pienso cuidar muy bien de ti.

Te limpiaré el polvo de la cara de vez en cuando.

(RÍE MALVADO)

¿Qué? ¡Pero! ¡Si te habías ido!

¡Ja! Yo no soy tan tonto... Ja... Claro que no lo eres...

(INTENTA HABLAR)

¡Tranquilízate!

¡Mila!

(Viento)

(GRITA)

Ajá... La armadura mágica... Tu brujería no me afecta.

¡Ríndete ahora! Tienes razón.

A ti no te afecta pero, en cambio, a mí...

¡"Aconus agonus enormus dragonus"!

(RUGE)

¿Quién se supone que debe rendirse ahora?

(Música tensión)

Ah... ¿Te apetece dar una vuelta?

Ningún problema.

(Música acción)

(GRITA) ¡Ah!

(RÍE)

(Continúa la música)

¡Ah!

(RUGE)

(GRUÑE)

Creo que has perdido esto.

¡No!

(Música suave)

¡Oh!

¡Lo ha conseguido!

¡Oh! ¿Eh?

Ah...

(RÍE)

¡Ah!

(TRINA)

(GRUÑE)

(RÍE MALVADO)

Oh.

Se acabó.

¡Lo has conseguido!

¡Has ganado!

Te voy a dedicar el poema más grande en la historia de la humanidad.

O una obra de teatro. O, mejor, una oda.

Empezaré a escribirla ahora mismo. No tenemos tiempo para odas.

Mila aún sigue en peligro. Retira el escudo mágico.

¿Yo?

(RÍE)

El proceso ya se ha puesto en marcha

y no existe ninguna fuerza en el mundo capaz de detenerlo.

Oh, Au... Au.

La salvaré. ¡Ruslan! Vas a morir...

Una vida sin Mila es peor que la muerte.

Esto no puede ser real. Es mi único miedo.

(Música suspense)

Qué gran interpretación.

Es una lástima que el actor no pueda salir otra vez a hacer un bis.

(RÍE MALVADO)

(Gritos)

(Música dramática)

Nestor, cógela.

Ah...

¡Ruslan!

¡Mila!

¡Yo...!

Ruslan, un paso más, te lo suplico.

¡Yo te rescataré!

Aquí nadie va a rescatar a nadie.

¡Ah!

¡Ruslan!

Imita la comedia, como dicen en Francia.

(LLORA) Tranquila, querida.

No llores por ese patético payaso.

Es indigno de ti. No como yo. Soy un caballero.

Con un linaje y con los modales apropiados para ti.

Serás muy feliz cuando nos casemos.

¿Cuándo nos casemos?

(SUSURRA) Plan B. Ah...

Oh, ahí viene mi padre. Oh, Vladimir. ¿Dónde?

¡Aquí! ¡Oh!

(Música acción)

(TRINA)

(Continúa la música)

"Nadie se mete con la princesa".

(Continúa la música)

(Golpes)

¡Ja!

(Música)

Esto ha sido asqueroso.

¿Quién te crees que eres?

(CROA)

(GRITAN ASUSTADOS)

Ah...

Ah...

(GRITA) ¡Socorro...!

(LLORA)

Ruslan...

Mi caballero...

El mejor hombre sobre la faz de la tierra...

¡Ya estoy aquí! ¡He recuperado mis poderes!

Tomad, campeones y ganadores. Coronas de laurel para todos.

¿Por qué estáis todos tan tristes? Hemos ganado, ¿no?

Ah...

Oh...

Eso no es problema.

Por cierto, me llamo Fin.

Creo que no nos hemos presentado oficialmente.

Ruslan está muerto. ¿Eso no le parece un problema?

Guau, guau, guau, ¡guau! Tranquila, jovencita.

Eso de que puedo arreglarlo todo iba en serio.

¿Arreglarlo todo? Bueno, sí.

Por cierto, debería mencionar que yo soy un mago.

¿Y tú puedes resucitar a Ruslan?

No. No puedo resucitarle,

pero puedo recuperar todo lo que le han robado.

Por eso no hay ningún problema. Apartaos.

En un instante seréis testigos

de un truco digno de un cuento de hadas.

"Cadaladó, nadaladó".

Devolvedle lo que le habéis robado.

No más pérdidas. No más caídas.

Y que la luz de la vida la recupere enseguida.

(Música suspense)

¡Oh! ¡Ah! ¡Está respirando!

¡Ruslan! ¡Estás vivo!

(RÍE) ¡Me alegro tanto de que estés vivo!

No me estrujéis. Oh...

¡Fin! ¡Amor mío! -¡Mina!

¡Mi estrella!

(RÍE)

-Oh.

Mila... ¿Sí?

Quiero decirte algo.

Yo no soy del todo un caballero.

Incluso diría que...

que no lo soy en absoluto.

Pero me gustas mucho y me encantaría, si tú me dejases,

ojalá pudiera, si no te importa...

No me importa lo que fueses, pero sé lo que eres ahora.

Eres el hombre al que amo. ¿Y si te pidiese matrimonio?

¿Qué dirías?

Sí. Te diría que sí.

Te quiero.

Oh... Oh, todo es tan hermoso y bonito...

que habrá que ponerlo por escrito.

(Música triunfal)

Y vivieron felices y comieron perdices.

(Continúa la música)

(Música créditos)