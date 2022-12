(Jadeos)

Bueno, ya no hay vuelta atrás.

¡Oh!

(GRITA)

¡Ah!

(GRITA)

¡Oh!

Esta...

es la Isla de los Monstruos.

(Rugidos)

FRIENDS, GRUÑÓN Y LA ISLA DE LOS MONSTRUOS

Así que era cierto.

(RÍE) ¡Así que era cierto!

¡Existe!

¡Qué bien!

Qué fácil ha sido encontrar la Isla de los Monstruos.

Además, estaba realmente cerca.

(RÍE)

¿Eh?

¡Champiñón! Pero ¿qué haces aquí?

¿Eh? ¿Cómo lo has hecho?

(BALBUCEA)

Eh, Champiñón,

quieres ir a buscar setas, ¿verdad? (ASIENTE)

¡Eres un tarugo!

¿No ves que este sitio no es para niños pequeños?

Estoy aquí porque mamá está enferma.

¡Vamos, para! ¿Qué haces, tonto? ¡No llores!

Está bien, escucha.

No debemos hacer ruido, tenemos que estar calladitos.

¿Entendido, Champiñón?

Ah...

(RÍE)

¡Qué guay!

Los rumores eran ciertos.

Esto está lleno de setas.

¡Oh, mira, ahí está esa tan rara!

Si las vendemos, sacaremos un buen dinero, Champiñón.

Así podremos comprarle la medicina a mamá enseguida.

Champiñón, ayúdame aquí, anda.

Los mayores son unos cobardes.

Todas esas historias de no atravesar la Roca Central.

¿Sabes lo cerca que estaba este sitio?

¿Que hay monstruos? Pues que salgan, que a mí me importa poco.

¡Bambú! ¿Eh?

(RUGE)

¡Oh!

Vámonos.

(RUGE)

¿Eh?

¡Champiñón!

¡Ah!

(BALBUCEA)

¡Sí, bien hecho, Gruñón!

¡De eso nada! ¿Eh?

Garzo, se me ha escapado.

¡Ah!

¿Eh?

(GIME)

(TOSE)

(TOSE)

(CARRASPEA)

Dígame, ¿ha pasado algo?

Bambú ha quebrantado la norma.

No puede ser.

Me dijo que iba a buscar setas.

¡Oh!

Pero ¿qué has hecho? Cuéntamelo.

Lo siento, mamá.

Iba a intentar conseguir dinero.

He atravesado la Roca Central

y he llegado a la Isla de los Monstruos.

Pero ¿por qué?

Porque estoy preocupado por ti, madre.

Estás tosiendo cada vez más.

Igual que hacía papá antes de morir.

Por eso pensé... ¿Y Champiñón?

¿Y Champiñón? ¿Dónde está Champiñón?

¡Bambú! ¡Bambú!

Habla, muchacho, ¿dónde está?

Acababa de encontrar unas setas muy raras

de las que había oído hablar.

Entonces aparecieron unos monstruos y nos escapamos.

No puede ser.

¿Lo has dejado allí, muchacho?

(TODOS) ¡Oh!

¡Champiñón!

¡Dejadme ir a salvar a mi hijo! ¡Soltadme!

¡Tengo que ir a buscarlo! ¿Quieres morir?

Los monstruos te comerán si vas allí. ¡Champiñón!

¡Champiñón! Viene la anciana.

(TODOS) ¡Oh!

Escuchad, siento la furia de los monstruos.

Pero no tal como suena desde más allá de la Roca Central.

Han maldecido a tu primogénito por quebrantar la norma

y ahora dirigirán su rabia hacia nosotros.

Es una pena.

Champiñón no volverá, debes olvidarte de él.

Es probable que ya lo hayan devorado. Olvídate de él.

(LLORA)

Entonces es cierto lo que cuentan.

Es verdad que hay una isla más allá de la Roca Central.

¿Cree que ahora tendremos algún problema?

-No tengo ni idea.

Pero si las leyendas son ciertas,

los monstruos fueron desterrados allí hace mucho tiempo,

en la época de nuestros tatarabuelos.

Hace por los menos 200 años o quizá más.

-Si hace tanto, seguramente se habrán olvidado ya de la guerra.

-Ahí es donde se encuentra el problema.

Se dice que los monstruos viven diez veces más tiempo

que nosotros los humanos. Si lo pensáis con detenimiento,

descubriréis que los monstruos, que en su día fueron desterrados,

aún viven allí.

Su irá ha estado germinando durante todo este tiempo.

Esto tendrá que acabar en una forma sencilla.

Pero ¿qué pasa si la ira de los monstruos

se vuelve contra nosotros?

-Debéis pensar que los monstruos se reproducen a un ritmo alarmante.

En este momento debe haber unos mil aproximadamente.

-¿Unos mil?

-Debemos realizar una ceremonia de reconciliación

lo antes posible para aplacar su ira.

Sobre todo, no os deshagáis de la fila.

-Sentadito. -¿Estáis todos?

(TODOS) Sí.

Recuento.

Uno. -Venga, rápido.

-Dos. -Tres.

Cuatro. ¡Brinco!

(TODOS) ¡Ay!

Otra vez, ¿vale? -Ven conmigo.

-¡Es que es buenísimo!

Venga, continuemos.

Por lo que veo estáis todos aquí.

Venga.

Así que... Vaya, este se ha quedado atrás.

Han pasado 200 años desde la guerra.

Lo cual significa mucho tiempo para los humanos.

Al igual que este, otros humanos intentaron romper el pacto

y llegar hasta aquí.

Tan solo quedamos unos pocos monstruos actualmente.

Y la verdad es que corremos el riesgo inminente de extinguirnos.

(BALBUCEA)

(TODOS) ¿Eh?

¡Sí!

¡Ay, qué asco!

(PROTESTAN)

Qué tontería. ¿Qué has dicho?

Digo que lo que acaba de decir es una tontería.

El otro humano se ahogó claramente. ¿Es que no me escuchasteis?

Así que dejad de haceros los preocupados, los agobiados .

Siempre igual.

Cretinos.

Gruñón,

en cualquier caso,

aquí ya no estamos muy seguros.

Los tiempos están cambiando.

Si es verdad lo que andan diciendo,

los monstruos de la Montaña Fantasía han sido destruidos por los humanos.

Y si eso es verdad, no tardarán en venir aquí.

Y ya no tenemos noticias de los del Valle Ayakashi

desde hace mucho tiempo. Bueno, bueno.

No hay que preocuparse, nos tenéis a nosotros.

Por muchos humanos que vengan, podemos encargarnos de ellos.

¿Verdad, Gruñón? ¿Eh?

Escucha. Venga, venga.

¡Ah! Eh, Gruñón.

Si, pero los dejó escapar. -Es culpa suya

que ahora estemos metidos en este lío.

¡Es verdad! Gruñón siempre hace lo mismo.

Conmigo se comporta como un abusón. Es cierto. ¿A que sí?

¿Qué pasa? ¡Ay!

¿Estabas diciendo algo, verdurita?

¿Quién ha dicho algo? Suéltame, por favor.

Ay, ay...

Gruñón, siéntate. Métete en tus cosas.

Y a vosotros os sugiero que hagáis lo mismo.

(TODOS) ¡Ay! -¡Qué miedo!

¿Qué vamos a hacer con ese?

(BALBUCEA)

El humano ha visto este lugar.

No podemos dejarlo vivo para que lo cuente.

Te voy a lanzar por aquí y se acabó.

(TODOS) ¡Oh!

¡Cálmate!

Ay, ay.

Pero ¿a vosotros qué os pasa?

¡Oh! -Puedo pasar de ti.

Podría ser un rehén. Si por un casual a los humanos

se les ocurriese venir hasta aquí y atacarnos,

ese niño podría servirnos como rehén.

Gruñón, te encargarás de cuidarlo. ¿Eh?

Después de todo es culpa tuya que esté aquí.

Ya sabes que los humanos se transforman en salvajes

al cabo de unas décadas al convertirse en adultos.

Cuando esa suceda, serás el único que pueda controlarlo.

¡De eso nada!

¿Por qué tengo que ser yo quien se ocupe del maldito humano?

¿Es que no se acuerda ya de lo que me hicieron a mí?

Escucha, esto es una orden. Si no piensas obedecer,

puedes abandonar la isla e irte. (CHAMPIÑÓN GRUÑE)

Pues me voy.

¡Eh, Gruñón!

(FARFULLAN)

¡Fuera, quitad de en medio!

¡Y no grites tanto! -¡Te puedes ir ahora!

Oh, ya la armamos bien gorda.

Menudo revuelo tenemos.

Oye, tú, deja de comer eso,

te va a doler la barriga.

Jo, vaya lío.

El maestro ha ordenado que alguien se haga cargo del niño humano.

Pero ¿quién podrá encargarse de él?

-Tendría que ser Gruñón, ¿no?

-¿Y quién va a ocuparse de llevárselo a él?

¿Qué tal tú? Eres su vecino. -¡No, no!

De eso nada, ni hablar, yo soy melón.

-¿Y vosotros? -¡Yo no!

-¡Oh!

-Ni de broma.

(EMITE SONIDO)

Tú tampoco servirías.

Claro, lo harás tú, eres su compañero.

-Es verdad, siempre estáis juntos. ¿Yo?

¿Que se lo lleve yo?

¡Oh!

Vale, vale. Ya lo he captado, lo he entendido, lo pillo.

Así se habla, Garzo.

De todas formas, ya que le pasaremos este marrón,

tenemos que hacer que sea llevadero.

(RÍE)

¡Eh, mirad! ¿Os gusta mi casa nueva?

¿A que es chula?

(SISEA) ¿Eh?

¿No te das cuenta de que han empezado la negociación?

¿Cómo dices? ¡Oh!

¡Ay, Mezzi!

Mezzi, ¿qué pasa?

(GRUÑE) ¡Ay!

-¡Oh!

¡Toma!

¿Desde cuándo te pones tú de su parte? ¿Eh?

Venga, cálmate un poco.

¡Deja de decir que me calme, estúpido!

Nunca pensé que serías tú quien me trajese a esta cosa aquí.

Ah... ¿Cómo se te ha ocurrido?

Cálmate y escúchame.

Primero deja que te haga la propuesta.

¿Eh?

Ahora tengo yo el derecho de recoger setas. ¿Verdad?

¿Y a mí qué me cuentas?

¿Crees que soy estúpido?

En todo caso, esas son buenas noticias para ti.

Las compartiremos.

Te dejaré a ti el 40%

y yo me conformaré con el 60.

Eh... ¿El 40? Sí.

¿Por quién me has tomado? ¡Eso significa que me quedo menos!

Tú ahora quédate con el niño. Y cuando se acabe la cosecha,

puedes mandarlo en barco. ¿Qué te parece? Es un buen plan.

¿Hasta entonces? ¡Es todo tuyo! Sí.

¡Eh!

(GRUÑEN)

(BALBUCEA) Oye.

¿Y a ti qué te pasa, niño?

No me mires con ira.

¡Champiñón! ¿Eh?

¡Champiñón!

¿Y eso qué es?

¿Es que te llamas así? Me da igual.

¡Champiñón! ¡Champiñón! ¡Champiñón!

¡Champiñón! ¡Champiñón! ¡Champiñón!

¡Champiñón! ¡Champiñón! ¡Ah!

¿Eh?

¡Uh!

Te pedimos que seas benévolo con nosotros

y que permitas conseguir llegar a una tregua.

¡Ah!

(GRITA)

¡Ay! ¿Qué es eso?

¡Es terrorífico!

¡Se destapó la irá! Los monstruos están furiosos.

¡Ah! (RÍE)

¿Creéis que le estará yendo bien?

-La verdad, no lo parece. -Garzo siempre hace lo mismo.

¡Espera, espera!

¡Cuidado! ¡Ay!

Pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado?

Ese demonio humano ha intentado quemarme.

No te enfades tanto, solo son cosas de niños.

¡De niño nada! ¡Eso es un monstruo! (GIME)

Cálmate de una vez y madura, Gruñón.

Piensa que esto te beneficiará. Si te quedas con el niño,

todo el mundo dirá: "Anda, Gruñón es un buen tío.

Parece que tiene buen fondo. ¿Quién lo iba a decir?".

¿Eh?

Supongo que lo tienes, ¿a que sí? ¿Eh?

Siempre te ha gustado llevarte bien con todo el mundo.

Pero ¿dónde está?

¿Eh?

¡Ah, ah, ah!

(RÍE)

¡Ah!

(GRITA)

¡Oh!

¡Es algo horrible!

Parece que la ira de los monstruos va en aumento.

¿Eh?

(GRITA)

¿Eh?

¡Ah!

¡No puede ser verdad! ¡No puede estar pasando!

¡No puede ser! ¡Cuidado, ahí viene!

¡Ah!

¿Por qué? ¿Por qué?

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh! (RÍEN)

¡Me he quemado!

(LLORA)

Oh, no, mi casa.

(RÍE)

Vamos a echar a ese niño al mar. ¿Y lo que me decías de las setas?

Ahora me interesa. ¡No me importa lo más mínimo!

¡Si no lo mato ahora mismo, no me lo perdonaré nunca!

Tengo que acabar con él.

(RÍE) ¿Tú de qué te ríes?

¡Cállate!

(LLORA) ¿Qué? ¿Ahora lloras?

¡Pero si te has caído tú solo!

(LLORA DESCONSOLADO)

¡Cierra la boca ahora mismo, cállate!

(LLORA)

Estúpido, haz algo para que se calle.

¿Qué quieres que haga? Eres tú el que le cuida.

Pero eres tú el que lo ha hecho llorar.

Hala. (LLORA)

¡Cállate!

(RÍE)

¿Eh?

(GIME)

Gruñón, grítale.

Cuando gritas, no llora.

(GRITA)

(RÍE)

(RÍE) Qué gracioso es.

Oye, Gruñón, grítale otra vez.

Si no, volverá a ponerse a llorar.

Ya estoy cansado.

Prueba tú con él, anda.

Vamos. Eh...

Vale.

Ahora vas a flipar de verdad.

Vas a ver cómo puedo desaparecer delante de tus ojos.

¿Qué te parece? ¿Eh?

(LLORA)

¿Eh?

Vale, ahora vais a ver lo que es bueno.

¿Eh? ¿Dónde está?

Veamos. ¿Qué haces? No hagas el payaso.

Aquí está, qué bien.

La seta transformadora.

(BALBUCEA) ¡Devuélvemela!

De eso nada.

¡Oye! ¡Eh!

Allá va. ¡No!

¡Ah, no! No debiste ser tan tacaño.

¡Solo cogeré un poquito!

¿Te la has comido? ¿En serio?

¿Te la has comido?

Ya lo noto, ya lo noto.

(RUGE)

¡Me encanta comer niños para desayunar!

(RUGE)

(RUGE)

(RUGE)

(RUGE)

(SUSPIRA)

Gruñón, ¿te acuerdas de cómo nos sentíamos

cuando llegamos a esta isla? ¿Eh?

No parabas de preguntar por tu mamá y de llorar. ¿Eh?

Desde luego eras un llorón.

Aunque desde entonces has cambiado mucho.

¿No?

Deja de hablar de eso.

Y pensar que antes llorabas tanto como este mocoso.

Hace tiempo que el llorón eres tú.

De eso nada.

Lo que pasa es que yo soy muy sensible.

En aquel tiempo lloraba más que nadie en el mundo.

Por eso ahora ya nunca lloro.

Oye, mírame, ¿te acuerdas de nuestro trato?

Si no lloraba durante 200 años,

nunca volverías a llamarme llorón. Um...

Seguro que eso fue hace... ¡No seas tramposo!

(SISEA)

Ese fue el trato que hicimos de niños.

No sé qué decirte.

Durante todo este tiempo me he controlado muchísimo.

Ahora ya casi han pasado 200 años.

No permitiré que te olvides de ello. Vale, vale.

Pero ahora, el problema que tenemos entre manos es otro.

Um...

¡Mamá!

¡Socorro! ¡Mamá!

¡Mamá, rápido!

¡Tú también debes subirte aquí!

¡No puedo! ¡No puedo dejar a mi madre aquí!

¡Tu madre está muerta, Gruñón! ¡Tienes que dejarla y huir ahora!

¡No es cierto! ¡No es cierto!

¡Garzo! (LLORA)

¡Ven con nosotros!

¡Ah!

¡Mamá! ¡Vete!

¡Mamá!

¡No te preocupes por mí! ¡Vete!

¡Mamá! ¡Vete!

(LLORA)

¡Mamá!

Oh.

(Serrucho)

(Martillazos)

Oye.

Mira, te he hecho esta barca para que vuelvas a tu aldea.

(BOSTEZA)

Venga, aprovecha ahora que la marea está alta.

Tienes que llegar hasta la Roca Central

y la misma corriente te llevará a casa.

Si ves que el barco no se mueve y no avanzas, entonces usa esto.

¿Podrás usarlo?

Escúchame bien.

Vas a volver a tu aldea ahora mismo. ¡Vete!

¡Que te vayas de aquí!

(GRITA)

(BALBUCEA)

Me había olvidado de que esto te gustaba.

El problema es que tú a mí me caes realmente mal.

Solo con mirarte ya me repugnas. ¡Maldito humano!

¡Ahora te vas, lárgate!

Sí.

(BALBUCEA)

(BALBUCEA)

Oye, Garzo. ¿Eh?

Ah, hola. Perdona por lo de ayer.

Tranquilo, la he arreglado otra vez.

Ahora tiene un nuevo diseño. ¡Oh, ya lo veo!

Es un diseño muy moderno. ¿Eh?

¡Oh, oh!

¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado?

¡Es una silueta de monstruo! (RÍE)

Oh, ¿el paseo matutino?

Sí.

(LLORA) ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Dónde te habías metido?

No debes dejarlo solo.

¡Ah!

(GRUÑE) Vale.

¡Y no vuelvas más!

¡Ah!

Maldito niño. (BALBUCEA)

Déjame en paz.

¿Me puedes decir a qué estáis jugando?

¡Ah!

(GRUÑE)

No puedo más. (BALBUCEA)

(GRITA)

(BALBUCEA) ¡Oh! ¡Vaya!

¿Ya estás de vuelta otra vez? Sí.

Bueno, pues entonces te enseñaré un truco especial.

Esto te servirá para que no se enfade mucho contigo.

¿Vale?

(JADEA)

¿Eh?

¡Pero será posible!

¡Ya vuelve a estar aquí!

¿Quién es?

(EMITEN SONIDOS)

(RÍE)

¿Ves? Te dije que esto le gustaría mucho.

¡Llevas haciendo el mismo chiste desde hace años!

Y tú te sigues riendo igual desde hace tantos años.

(RÍE) No puede ser, no tendría que reírme.

Tengo que lograr deshacerme de este crío.

Pero si está volviendo cada vez que lo echas al mar.

La verdad, creo que a este niño le caes muy bien.

¿Cómo?

(RÍE) No me gusta ni de broma.

Es un niño humano, diabólico.

Pronto se transformará en una bestia.

¡Ay!

(RÍE)

Como vuelvas otra vez, no tengas ninguna duda

de que cuando te vea, te voy a comer.

Ya te lo he dicho, odio a los humanos

con todas mis fuerzas. ¿Lo entiendes?

(LLORA) No me mires así, ¿vale?

¡Ah! Venga.

¡No vuelvas aquí nunca más!

¡Ah, ah!

¡Ya está!

Ah.

¿Se ha ido ya? Sí.

Lo he asustado y lo he mandado de vuelta llorando.

Es tan solo un niño. ¿Estará bien?

No sé si será muy seguro.

La corriente se lo llevará de vuelta.

Ya se las arreglará para llegar a su aldea.

Se está levantando algo de viento.

(Truenos)

¡Oh!

¡Ay!

(RUGE)

¿Cómo demonios te has atrevido a intentar comértelo?

¡Vamos, Garzo! ¡Eh!

¡Uno!

¡Dos!

¡Tres!

¡Ah!

¡Cuatro!

¡Eh!

¿Por qué?

(RÍEN)

¡Ah! ¡Ah!

Soy un crack con el bate.

Lo que pasa es que yo las lanzo bien, tontorrón .

(LLORA)

Champiñón, no llores, los hombres no lloran.

(GIME)

Eres tan pequeño que me cabes en una mano, ¿sabes?

Agárrate fuerte, que nos vamos.

¡Ah, ah!

¡Ah, ah!

(RÍE)

¿A que mola, Champiñón?

¡Uh!

¡Ah!

(RÍE)

¡Ah!

(RÍE)

Bien.

A ver, a ver qué te parece.

(RÍE) ¿Qué tal?

Está bueno, ¿eh? Te gusta mucho, ¿a que sí?

¿Sabes qué? Está hecho con setas de cabeza de fraile.

Es una seta realmente rara. Pero este otoño

recogeremos montones de estas en la colina, ya lo verás.

Eso gracias a nuestro nuevo derecho de cosecha.

Estúpido, que te vas a quemar.

Además, esas son para mí, no para ti.

Tú estas no las puedes comer. Venga, ya está.

Es solo un bebé, déjale comer.

Um.

Oye, devuélveme esas setas ahora mismo.

¡Son mías! ¿Esta también?

¡No, por favor, no lo hagas!

Una seta de las hadas. Eso ya lo sé.

¡Um! ¡Oh!

No puede ser.

¡Um! ¿No hay?

¡Maldito Garzo!

No deberías dejar que un manjar así se te pudra en un estante.

¡Hay que comerlo o se estropea!

¡Devuélvemela! De eso nada.

¡Oh! ¡Oh!

(AMBOS) ¡Para, Champiñón, no la comas! ¡Quieto!

Buen chico. Venga, dámela.

(GRITAN)

¡Se la comido, se la ha comido!

Ven aquí, escupe. Esta seta tiene propiedades mágicas.

Escúpela ya. Escúpela.

Vamos. Hemos malgastado esa seta en un niño pequeño.

¡Venga, escúpela!

¡Ah!

¡Ah, se la ha tragado! La seta de las hadas.

Hacía un montón de años que la tenía guardada.

¡Qué rica!

¡Ah! ¡Ah!

¡Ah! La verdad,

esta seta no es nada fácil de encontrar.

La tenía guardada desde hacía tanto tiempo.

La próxima vez me la comeré sin pensarlo.

No te pongas tan rojo por eso, hombre.

¿Rojo dices? ¡Ya nací así! ¡Ya nací así!

(RÍE)

Oye, Gruñón, esa es una seta de fuegos artificiales.

Seguro que al crío le encanta.

A mí la que de verdad me hace gracia es la otra.

(BALBUCEA)

¿Eh?

Es una seta globo. Si te la comes, se te hincha el cuerpo.

¿Eh? ¡Cuidado!

Oh, oh.

Ah.

Mira que te he dicho que no comas eso.

(Aire)

Pero ¿qué? ¿Cómo?

¿Una seta de las hadas?

¡Qué pasada!

Qué guay.

Escucha, tú te has comido la mía, así que es para mí.

(RÍE)

Ven acá, ven aquí.

¿Eh?

¿Me la das?

(ASIENTE)

Mocoso, será una broma.

No te la voy a quitar, eres un niño.

¡Qué rica!

Ya.

Eso sí. ¿En serio?

(ASIENTE)

Bien, entonces me la comeré yo.

Pero una cosa, te aseguro que la próxima que encuentre

te la daré para que te la comas tú.

Prometido. Vale.

Prometido.

¡Uh!

Estaba deliciosa.

(BALBUCEA)

La cena ya casi está lista.

Sí que estás cansado.

Oye, deberías comer algo antes de dormir.

Eh, que te estoy hablando.

¿Qué te pasa, Champiñón?

(GIME)

Oh.

Tiene mucha fiebre.

Qué fastidio. Lo que faltaba.

Tienes que hacer algo, Garzo.

Madre mía, qué desastre.

Mira que llegan a ser estúpidos.

Por ese motivo me caen tan mal los humanos.

Parecen salvajes, pero son debiluchos.

No hay quien los entienda, ¿sabes?

Le he dado jengibre y el caldo de arrurruz.

Eso debería hacerle efecto.

¿Crees que funcionarán?

Contigo funcionaron como si fuera un hechizo, ¿recuerdas?

¿Eh?

Ya, pero él es un niño humano.

A lo mejor no le hace el mismo efecto que me hizo a mí.

Tú siéntate aquí, vamos. Estás demasiado nervioso.

(GIME)

¿Qué pasa?

¿Estás bien? ¿Te duele algo?

Mamá, mamá.

Me parece que echa de menos a su mamá.

Mami.

¡Mamá!

¿Qué pasa? ¿Acaso te estás acordando de la tuya?

¿Te acuerdas de aquel monstruo que pasó por aquí

hace unos cuantos años con las aves migratorias?

Pues un día me contó una cosa que me sorprendió.

¿El qué?

Me dijo que en el sur existe

otro monstruo que parece que es igual que yo.

¡Cómo dices!

(SISEA)

Champiñón está durmiendo.

¿Y por qué diablos no me lo habías dicho hasta ahora?

Seguro que se trata de tu madre. ¿Por qué no vas a verla?

No estoy seguro de que sea ella.

Pero ¿qué más te da? No lo entiendo.

Al menos hay una posibilidad de que esté viva.

Yo nunca en la vida tendré esa oportunidad.

Pero es que para llegar hasta allí

tendría que cruzar territorio humano.

Imagínate que consigo llegar hasta allí y resulta que no es ella.

Pero ¿cómo es posible que seas tan gallina?

¡No me lo puedo creer!

De gallina nada.

Llevo mucho tiempo pensándolo.

Pues deberías pensar por qué eres tan gallina.

¡Ja!

Vale, voy adentro a cambiarle la compresa a Champiñón.

(SUSPIRA)

Garzo, ya le ha bajado. ¿Eh?

¿Qué dices?

¡Oh, la fiebre!

¡Sí que le ha bajado la fiebre!

Pobrecito.

Debe echar mucho de menos a su madre.

(RÍE)

Toma.

(BALBUCEA)

Ten.

(RÍE)

(BALBUCEA)

(ASIENTE)

A ver. No, no, cuidado.

Cuidado.

¡Cuidado!

(BALBUCEA)

(TODOS) ¡Oh!

(RÍEN)

(BALBUCEA)

(BALBUCEA)

Baja.

Champiñón,

ojalá recuerdes siempre estas maravillosas vistas.

Oh.

No entiendo por qué tenemos que ir a la aldea de los humanos.

Yo no puedo hacerlo.

Eh, eh.

Es imposible, no puedo.

¡Oh!

Ya voy, sí, ya voy.

Parto.

Vamos.

(GRITAN)

Tortuga, cúbrete.

Ay, ay.

Uy, uy.

Tengo mucho miedo. -No quiero mirar. Tengo miedo.

Venga, empecemos de nuevo.

Vamos, recuento.

Uno. -Dos.

-Tres. -Oh.

No me digas que quieres ser el quinto. Pues sáltate uno.

-¡Quinto! (SISEA)

-Pero no grites. -Sí, perdón.

Lo siento, lo siento.

Señor, hola. Esto...

Soy un simple viajero.

¿Sabe por qué ponen tanta vigilancia en esta aldea?

-Un niño de la aldea se ha perdido en una isla prohibida

habitada por monstruos. Llegó allí con su hermano,

pero parece ser que se lo ha comido un monstruo.

¿Se lo ha comido? ¿Qué?

¿Se lo ha comido? -Ya se lo he dicho, un monstruo.

¿Un monstruo? ¡Qué va! Los monstruos no comen personas.

-De eso nada.

Me han dicho que le quitaron los ojos y se lo comieron entero.

-¿Eh? Pero si solo comen setas.

-¿Qué?

Por lo que parece,

a los monstruos les gusta alimentarse de carne humana.

No nos atrevemos a dormir por si nos atacan.

(EMITE SONIDOS) ¿Eh?

Oiga, ¿no le parece que va vestido un poco raro?

No será que usted...

es uno de esos malditos monstruos, ¿verdad?

(NIEGA)

Tiene usted la cara llena de unos extraños bultos.

Es que... Es que...

tengo granos. -¿Esos son granos?

¿Lo dice en serio? -Sí.

Oiga, es de mala educación mirar los granos de los demás.

-Nos han descubierto, nos han descubierto.

¡Madre!

-¡Ah! -¡Oh!

Oiga, ¿acaba de hacerse más bajito?

-No lo entiendo. ¿De qué está hablando?

¡Ah! -¡Oh!

Ay, ay. Ha encogido, lo veo.

-Qué tontería, ¿verdad, amigo?

-Eso es una tontería. La gente no encoge, ¿no lo sabe?

-Un mo... mo... -¡Nos ha descubierto!

(TODOS) ¡Ah!

Eran... monstruos.

¡Están aquí los monstruos!

¡Han llegado los monstruos!

¡Han huido por allí! ¡Iban hacia el mar!

-¡Vamos, vamos!

-¡Eh, no me dejéis solo!

(BALBUCEA)

Bueno, creo que ha funcionado. Funcionado.

Venga, vamos. Eh, espera.

¿Qué pasa? ¿Sigues siendo un gallina?

No es eso, hombre.

¡Oh! ¿Qué demonios hago aquí?

O sea, que sigues siendo un gallina.

Gallina. Cállate. De eso nada.

Es solo que me estoy pensando dos veces lo de tu plan.

Vaya, veo que te has puesto azul.

Parece mentira, nací con este color. (RÍE)

Bueno, venga. Sigamos con el plan.

Primero desapareceré y luego os haré la señal.

¿Queda claro?

(ASIENTEN) Vale, vamos a repasar.

Esto significa pararse y esto continuar.

Por lo menos intentad recordar la de pararse.

Por lo menos, dice. Por lo menos, dice.

Vale, adelante.

(RÍEN)

Parad, viene alguien.

Oh.

Vale, aquí no hay nadie.

Yo me quedaré vigilando.

(ASIENTEN)

Bueno, Champiñón.

Esta es tu aldea.

Mira.

¿Um? Sí.

A partir de aquí tienes que ir tú solo.

(GIME)

Champiñón, no puedo ir contigo a la aldea.

(GIME)

(GRITA) (RÍE)

(RUGE)

(RÍE)

Gruñón.

Ya te lo he dicho, tienes que ir solo.

¡Gruñón!

¿Cómo? ¿Qué es lo que has dicho?

Gruñón.

Oh.

Gruñón.

Gruñón.

Gruñón.

Gruñón.

No.

Venga, vete ya.

Tienes que irte.

¡Gruñón!

Champiñón,

ya sabes que los hombres no lloran.

Mira, Champiñón.

¿Eh?

¡Ah!

¡Oh!

¡Mamá!

¡Mamá!

¡Mamá!

¡Mamá!

(RÍE)

¡Champiñón!

Mamá.

¡Mamá, mamá! ¡Champiñón!

(LLORA) Mamá.

Estás vivo. ¡Mamá!

¡Eres tú! Creía que habías muerto. ¡Mamá!

Champiñón. Mamá.

Eres tú, estás aquí. Estás vivo.

Estás vivo, mi niño.

Mi niño.

¡Oh!

Después de todo, las madres son lo mejor que hay.

Por siempre.

Aún quieres volver a ver a la tuya, ¿verdad?

(SUSPIRA)

Gruñón.

¡Gruñón, Gruñón!

¡Gruñón!

¡Gruñón!

¡Gruñón!

¿Qué pasa? ¿Estás bien, Gruñón?

¡Gruñón! Déjame.

(GRUÑE) ¡Gruñón!

¡Espérame! ¡Gruñón!

Los que quebrantan las normas, deben meditar,

arrepentirse de sus actos. -Bien dicho, se merecen un castigo.

Nosotros nos resistimos, pero nos obligaron.

Oh, oh...

(GRITAN)

No debéis volver a cruzar nunca más la Roca Central.

¡Ja! ¡Esto no es nada para nosotros!

¿Verdad, Gruñón?

Oye, ¿qué pasa? ¿Le tienes miedo a las alturas?

¿Es eso?

¿Eh?

Qué va, no es nada de eso. Mírate,

te has puesto pálido.

(Crujidos)

Oye, ¿no tendrás que ir al baño?

¡Ni hablar! ¡Ni se te ocurra hacértelo encima!

¡No aguanto! ¡Maestro, maestro!

¡Estoy muy arrepentido! ¡Perdóneme, por favor!

¡Maestro!

Oh.

(Ruido)

¡Champiñón!

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

(BALBUCEA)

¿Me has hecho un dibujo?

Oh.

(BALBUCEA)

(RUGE)

¡Oh!

¡No, eso no!

Tranquilo.

El pobre, qué miedo ha debido pasar.

No te preocupes, mira la valla.

Mírala, los monstruos malos no pueden pasar.

Aquí estás seguro.

(LLORA) Tranquilo.

¿Qué estás haciendo?

¿Y tú a qué has venido?

He visto que subías hasta aquí y me estaba preguntando

qué es lo que se le habrá perdido por esta zona.

Pues estaba dando un paseo. ¿Un paseo?

No me da la impresión de que estés dando un paseo.

Eso no es asunto tuyo.

¿Quieres dejarme en paz?

Estás buscando una seta del hada.

Pero ¿qué estás diciendo?

¿Cómo van a crecer las setas de hada en un sitio donde da tanto el sol?

¿Eres tonto? Gruñón,

debes olvidarte de Champiñón.

No sé de qué estás hablando.

Los humanos y los monstruos no pueden ser amigos y lo sabes.

Eso ya lo sé.

¿Qué te crees?

Yo odio a los humanos, ¿sabes?

A Champiñón lo olvidé hace tiempo por completo.

¿Entonces por qué buscas una seta del hada?

Porque en realidad estás pensando en llevarle una a Champiñón.

Te entiendo, pero no lo hagas.

¡Cállate de una vez! Gruñón.

¿Por qué no me dejas en paz? ¿Eh?

Siempre estás que si esto, que si lo otro.

¿Acaso eres de mi familia?

¿Eh? Gruñón.

Yo me ocupo de mis asuntos, así que no me des más la lata.

¿Sabes qué? Tu madre podría estar viva,

¿por qué no has ido a buscarla?

¡Porque eres un cobarde! ¿Eh?

Por ti, Gruñón. ¿Eh?

Me necesitas.

No te puedes valer por ti mismo.

¿Que es por mí, dices? ¿Dices que es por mí?

¿No lo sabías? Todos los de la isla te odian,

yo soy tu intermediario. ¿Eh?

Gracias a mí puedes vivir en ella sin tener problemas.

¡Estoy harto! Y encima siempre estás enfadado.

Oh.

Yo nunca te lo he pedido. ¿Qué?

¡Que nunca te he pedido ayuda!

¿Cómo?

¿Cómo te atreves a decirme eso?

(GRUÑEN)

Oh, olvídalo.

¿Sabes qué te digo?

Haz lo que quieras.

Sí, por supuesto que voy a hacerlo.

Hasta luego.

¡Bah!

¡Oh!

Esta es la aldea. -Ja.

(RÍE) Fíjate en esta valla.

Se diría que tienen miedo.

Creo que ganaremos un dinerillo aquí.

(RÍEN)

¡Han llegado los samuráis y parecen muy fuertes!

¡Oh!

¡Disculpen el retraso!

Por fin han llegado.

Disculpen el retraso.

(RÍE)

Buenas.

¿Fue usted quien escribió esta carta?

Así es, muchas gracias por venir.

Escuchad, estos que veis son unos famosos

exterminadores de monstruos y nos van a ayudar.

Protegerán la aldea y no les permitirán entrar.

¡Ah!

(MURMURAN)

¡Oh!

Ahora que nosotros estamos aquí, ya no tenéis nada que temer.

-Señor Patán. -Señor Patán.

-Oh.

Ahora que estamos aquí, ya no tenéis nada que temer.

Podéis estar tranquilos, os protegeremos.

(TODOS) ¡Oh!

Caray,

hay que ver lo que han montado aquí.

¡Oh!

(BALBUCEA)

Champiñón.

¿Eh?

¿Eh?

¿Qué es eso?

¡Madre mía!

¡Ha venido el monstruo!

¡Ha venido el monstruo! ¡Está aquí!

¡Un monstruo, ha venido un monstruo!

¡Está aquí!

-¡A trabajar! ¡Los monstruos!

-¡Oh! -Apártate.

Hola, ¿qué tal? Soy Gruñón, de la Isla de los Monstruos.

Soy amigo de Champiñón, he venido a visitarle.

Esto no es ninguna trampa.

Maldito monstruo. No deben tener ningún miedo.

No estoy tramando nada raro, se lo prometo.

Tan solo he venido a traerle una cosa muy especial.

Es una seta de las hadas. ¡Ah!

Ten cuidado, se va a enfadar. -¡Claro!

¡No!

¡Ah!

¿Veis? Le he abatido.

Está escapando.

¡Vamos!

¡Oh!

(JADEA)

Ah, ah.

¡Ah! ¡Oh!

¡Allí está!

Se dirige a la isla. Deprisa.

Tú ve por el otro lado. Entre los dos lo acorralaremos.

-Seguramente no tenía ni idea de que estábamos aquí.

Se arrepentirá de esto.

-Con su piel nos haremos un buen uniforme.

-No lo veo. ¿Dónde se ha metido?

Sal de tu escondite y déjame rematarte.

¿Eh?

¿Eh?

¡Eh, eh!

No tengo ni idea de dónde se ha metido.

-No me digas que le has dejado escapar.

-¡Qué se le va a hacer! Hemos terminado.

-¡Pues vaya!

Me hubiera encantado reventarle la cabeza como a una sandía.

-Tranquilo, seguro que nos pediría clemencia.

-Sí. ¡Socorro, no me maten! (RÍEN)

-Qué debilucho, no lo parecía con lo grande que era.

(RÍEN)

Ay.

Garzo, has venido a salvarme.

(GRUÑE)

¡Oh!

Qué terco eres. Nunca me haces caso.

Te dije que lo olvidaras.

Lo siento.

(RÍEN) ¡Dejemos la aldea!

(JADEA)

Garzo.

Garzo. (RÍE)

¿Qué es lo que te hace tanta gracia?

Garzo.

¿Quién es?

(RÍE)

No me hagas reír, se me volverán a abrir las heridas.

(RÍE)

Parece que ya vas recuperando el ánimo.

(RÍEN)

Ahora veo que tenías razón.

Estoy en deuda contigo.

Yo no soy nada sin ti. Te debo una.

Por fin te has dado cuenta. ¿Eh?

Seguramente si no hubieras venido, ahora sería el uniforme

de uno de esos tipos. Has arriesgado la vida.

Gruñón, ¿lo ves? Te lo dije.

Los monstruos y los humanos

no pueden ser amigos, ¿sabes?

Yo solo quería que Champiñón

pudiese probar la seta del hada una vez más.

Quería volver a ver su cara por última vez.

Pero ya he desistido.

No volveré a ver a Champiñón.

Bah, eso me recuerda

que tengo que salir un momento.

No te importa quedarte solo un rato, ¿verdad?

¿A dónde vas? Afuera, casi ha amanecido.

Y me gustaría ver cómo sale el sol, me encanta verlo.

¿Cómo dices?

No me creo nada.

Quieres hacer caca. ¿Eh?

No seas infantil. Tienes que dormir.

Te ha entrado el apretón, no mientas.

Deja de decir tonterías si no quieres que te deje solo.

¡Te estás cagando! ¡Vale, ya está bien! ¡Te dejo!

¿Sabes? Te estás haciendo caca.

¡Caca! ¡Te estás haciendo caca!

(RÍE)

Te estás haciendo caca.

¡Cómo tarda!

Nadie se tira tanto tiempo cagando.

¿Estará estreñido?

¿O será todo lo contrario y no puede parar?

No creo que haya vuelto a casa de verdad.

¡Garzo!

Gruñón,

la verdad es que no puedo perdonar a los humanos después de todo.

Garzo.

No, nunca he podido.

Desde el día en que quemaron nuestra aldea

no he podido olvidar ni perdonar lo que hicieron.

Y la verdad es que los humanos y los monstruos

no somos tan diferentes.

¿Te encuentras bien?

No quiero hacer esto, de verdad.

Pero he llegado a mi límite.

Es demasiado tarde.

¡Garzo! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjalo!

Lo he visto claro.

Gracias a ti me he dado cuenta.

¡Ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer!

Déjame hacer lo que tengo que hacer.

(RUGE)

¡Garzo, ya estoy mucho mejor!

¡Mira, ya no me duele nada! ¡Mira!

Se van a enterar esos monos.

¡Que sepan lo que pasa cuando provocan a los monstruos!

Pero ¿qué se han creído?

Les voy a enseñar lo que es un monstruo.

(RUGE)

(RUGE)

¡Garzo, no lo hagas!

¡No vayas allí! ¡No recibo órdenes de ti!

¡Garzo, no vayas allí! ¡Vuelve aquí, vamos!

¡Garzo!

¿Eh?

¡Un monstruo! ¡Se acerca un monstruo enorme!

¡Ah!

¿A qué viene tanto alboroto a estas horas?

-¡Mirad eso!

-Pero ¿eso qué es?

(RUGE)

¡Eso es lo que llamo yo un monstruo!

(GRITAN)

Patán, extermínelo, por favor.

Expulse a ese monstruo de la aldea inmediatamente.

-En primer lugar, debemos atraerlo hacia nosotros.

-¡Vale! -Un poco más cerca.

¡Ah!

-¡La verdad es que me lo he pensado mejor!

(RUGE)

(GRITAN)

(RUGE)

¡Corred!

-¡Vamos, vamos!

¿Eh?

(RUGE)

¿Garzo?

-¡Por favor!

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Un momento!

Cálmate, Garzo.

¡Apártate!

Entiendo cómo te sientes, pero tranquilízate un momento.

No te preocupes por mí. ¿No ves que estoy bien?

¿Tú de qué lado estás? ¿Eres un monstruo o no?

¿Cómo quieres que esté de tu parte en esto que estás haciendo?

¡Entonces tendré que matarte!

Garzo, déjalo ya.

¡Yo no quiero luchar contigo!

Estos humanos han intentado matarte, estúpido.

¿Cómo quieres protegerlos?

Ha habido un malentendido.

No me puedo creer que seas tan inocente.

¡Champiñón!

¡No pelea más!

¡Cállate, enano! ¡No!

¡Ah!

¡Oh!

(LLORA)

¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres entenderlo?

¿Por qué no quieres entenderlo? ¡Ah!

Vamos,

¿es que quieres convertirte en uno de ellos?

¡Ah!

Ah.

¡Maldito traidor! ¡Ah!

Ya podéis empezar a remar.

(RUGE)

No voy a permitir que lo hagas.

¿Aún puedes moverte?

¡Mira que eres testarudo!

¡Gruñón!

¡Gruñón!

¿Ese monstruo se llama Gruñón?

¡Gruñón!

(RUGE)

¡Gruñón!

¡Gruñón, levántate!

¡Gruñón!

¡Ah!

¡Gruñón!

Un monstruo luchando

para defender a los humanos.

¡Apártate! ¿Por qué?

¡Entonces tendré que hacerlo yo por ti!

(RUGE)

(JADEA)

¿Se te está acabando el efecto de la seta?

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

Vuelve a la isla, Garzo, ¡ahora!

(JADEA)

Y tú...

puedes quedarte con esos malditos humanos

para siempre.

¡Ay, Gruñón!

¡Gruñón!

Champiñón.

(BALBUCEA)

¡Gruñón!

Parece que a pesar de todo,

hay monstruos buenos.

¡Señor Gruñón! ¡Señor Gruñón!

¡Señor Gruñón! ¡Señor Gruñón!

(JADEA)

Gruñón.

(RÍE)

¡Mamá, ven!

¡Ay!

Lo siento.

(RÍE)

¡Qué rico!

(RÍE)

(BALBUCEA)

(RÍE)

¡Ah! (RÍEN)

¡Sí!

¡Más rápido!

Venga, otra vez, porfa. -¡Quiero más!

-¡Un ratito más!

Y esta bienvenida, ¿a qué viene?

(MURMURAN)

A ver, ¿qué demonios os pasa?

¿Qué le ha pasado a Garzo?

Bah, no tengo ni puñetera idea.

Garzo nos dijo que te diéramos esto. ¿Eh?

Eh...

¿A dónde se ha ido ese atontado?

¿A dónde se ha ido ese atontado?

Al otro lado de la isla.

¡Ay!

¡Eh!

¡Ya nos podrías decir qué pasa! (SUSPIRAN)

(JADEA)

"Querido Gruñón,

si estás leyendo esta carta es porque, seguramente,

lo que he hecho ha valido la pena.

Perdóname, pero tuve que engañarte para que mi plan funcionara

y pareciera más convincente.

Lo siento.

Si te hubieras puesto de mi parte, no habría funcionado.

Los humanos habrían pensado que eras un monstruo malvado.

Después de mucho pensarlo,

he decidido partir en mi viaje.

Seguramente estaré lejos durante un tiempo.

Pero no te preocupes,

seguro que encontraré a mi madre.

Y tú también estarás bien.

El haber conocido a Champiñón

te ha cambiado por completo.

Ahora te llevarás bien con los humanos

y con los monstruos de la isla.

Hasta siempre.

Nunca te olvidaré.

Debes saber que seré tu amigo siempre.

Garzo".

¡Garzo! ¡Garzo!

¡Garzo!

Garzo, ¿dónde estás?

¡Garzo! Seguro que has desaparecido,

así que haz el favor de salir.

¡Garzo, sal de una vez!

Sé muy bien que estás escondido en algún sitio. ¡A mí no me engañas!

(GIME)

(LLORA)

(LLORA DESCONSOLADO)

(LLORA)

¡Ah!

Gruñón,

¡ya te he dicho que los hombres no lloran!

(RÍE)

(RÍEN)