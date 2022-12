Al aire, patos

(Graznidos)

(Graznidos)

¡Uh! (RÍE)

¡Hola, Larry! Hola, Max.

Perdona, Larry. ¡Uh!

¡Hasta más ver! Esto es un atropello.

(RÍE) Perdonadme, llego tarde.

¡Max se ha desbocado!

(RÍE)

Quiero gansos a la derecha, izquierda, arriba y abajo.

Y mirad bien antes de soltar lastre o al menos dad un graznido.

(Pedo)

¡Jenkins! Haber ido antes de salir. ¡Ah! Como decía...

¡Ah!

Max, llegas tarde.

(BURLÁNDOSE) Max, llegas tarde.

De nada me sirves ausente. No en mi bandada.

Estadísticamente, es improbable que perezcáis

en el aire. ¿Pretendes darnos ánimos?

No, hay otras mil formas de meteros en un lío.

Una sola pluma desviada

y acabaréis mirando vuestro castillo de popa de dentro afuera.

De ahí el entrenar.

(TODOS) Entrenar, entrenar y más entrenar.

Gansos del mismo nido

migran unidos.

(TODOS) Migran unidos.

Una duda.

Mi amigo Ojo Loco quiere saber si tenemos que emigrar

en formación de uve.

¿Perdona?

¿No podríamos probar con otra letra?

La w, por ejemplo.

Vale.

Max, no alteres las normas.

Bien, para que lo sepas,

durante generaciones, la formación en uve ha demostrado ser

aerodinámicamente... -¿Y qué tal en a?

Técnicamente

es casi una uve invertida, ¿no, Bing?

Serás... Volamos en uve. Gansos del mismo nido

migran unidos. -¡Ah!

(TODOS) Migran unidos.

¿Y qué tal en "hashtag"?

Ni siquiera sé qué es eso.

No, no, no, no, no, no, no.

Ha de ser una uve. Gansos del mismo nido migran unidos.

He dicho...

gansos del mismo nido migran unidos...

¿Dónde están todos?

¡Seguidme, uh!

¡Sí!

("Paradise")

¡Por aquí!

¡Más rápido, tortugas!

¡Ah, qué pasada!

(RÍE)

¡Uh!...

¡Esto es volar!

(Para la música)

Chao. Chao, para.

¡Ay!

(GRITA) Deprisa.

Si no como algo ya, me voy a morir de muerte.

Venga, hermano, que has comido hace cinco minutos.

Sabes que no debes desviarte.

Chao,

ven ahora mismo. ¡Mira!

No, nada de orugas. Lo sabes perfectamente.

Luego te da por vomitar. Es que tengo hambre, Chi.

Tú siempre tienes hambre.

Habrá comida de sobra en Valle Feliz.

Muy bien, chicos.

Debemos partir antes de que llegue la nieve.

Vamos, ya noto el aire más frío.

¿Qué pasa?

Hola, Julita, espero haberte tenido en vilo.

¡Max! ¡Ay, no!

Hola, Max. ¿Por qué no nos buscamos

un rinconcito apartado para disfrutar de la luna llena?

Hice la luna para ti, ¿lo sabías?

Tú hiciste la luna para mí, sí, claro.

Esta noche nos vamos al santuario.

¿Recuerdas? Mi padre me va a matar.

No sabía que las gallinas volaran.

¿Me estás llamando gallina?

(CACAREANDO) ¡Adiós! ¿Quieres echar una carrera?

Cuando quieras.

("Paradise")

Eres rápido.

Vaya... Menuda gansa.

Por tu izquierda.

Quita de ahí.

¡Mua! ¡Genial!

¡Eso no vale!

Espera. Necesito otro.

Debo de estar loca.

¿Por qué precisamente tú? Hombre,

soy un guaperas y un encanto y... ¡Uh!

Soy el mejor volador

de la bandada.

¿El mejor de la bandada?

¡Ah!

¡Oh!

¡Peligro! -¡Socorro!

¡No!

¡Oh!

(Para la música)

Eh, ten cuidado, hijo, acabo de cambiar el techado.

Oh, oh.

¡Ay, ay, ay!

Te dije que tenías sobrepeso.

Lo que hay que oír. A ver, ¿quién se ha puesto morado

a ranas esta mañana?

(GRULLA) ¿Cómo te atreves? -Mira lo que ha conseguido.

Nos ha enfrentado.

Max, tu aterrizaje forzoso me ha costado una pata.

Y solo tengo dos. ¿Ves esto?

Me he quedado sin pata.

(LLORANDO) ¡Estoy cojo! -No, espera.

¡Mi pata!

Ay...

No obstante, mi colega y yo

estamos aquí a título oficial como representantes

de Los Lagos.

Una comunidad de apoyo a la familia.

Ya, ¿y cuál es el problema?

Sí. ¿Cuál es el problema?

Pues el problema...

El problema. -Es que tú no apoyas a la familia.

¡Ah! -¡Oh!

Vámonos, Giles.

(Pedo)

Oh, regalito.

(RÍE)

No, me he lavado las plumas esta mañana.

Max, papá está que trina.

Tu padre siempre está así. ¿Me das otro besito?

Ven aquí... (GRAZNA)

Hola, papá. ¿Qué tal estás, majo?

¿Cómo se te ocurre?

Lo siente, papá.

¿Cómo? Venga, relajaos.

No ha habido heridos. Solo nos hemos divertido un rato.

¿Divertido? Migrar no es diversión, sino cubrirte las plumas caudales

por si viene algo por detrás. ¡Ah!

Esto sí es divertido. ¿Veis esa pluma? Vuela de norte a sur,

como el viento. ¿Qué nos dice eso?

El invierno se adelanta.

Muy lista. Y por si alguno lo ha olvidado,

justo por eso migramos, para adelantarnos a la nieve

y llegar a las piscinas termales

antes de acabar en el supermercado

con los menudillos metidos en nuestros panderos.

Sería muy incómodo.

Saldremos esta noche, quiero a los mejores voladores en primera fila.

Ya sabéis quiénes sois. No es un simulacro.

(BOSTEZA)

Tú no, tendrás una oportunidad para madurar y demostrar tu valía.

Guiarás a los jóvenes al santuario.

¡Hola, Max, aquí!

¿Es una broma?

Hola, chicos.

No puedo volar con las críos, son pueriles.

No, me niego. Escucha, graciosillo.

Quizás ellos te enseñen algo sobre el trabajo en equipo.

Trabajo en equipo...

Volar con los críos... ¿Qué te parece?

¡Yo! Son tan lentos que sería como volar al revés.

El mejor volador de la bandada no vacilaría.

Exacto. Aunque saliera mañana, llegaría antes que vosotros.

Sí, pero porque vuelas tú solo.

Cualquiera puede hacer eso, permanecer unidos es lo difícil.

Sí, te doy la razón, pero, venga, ¿ir con los jóvenes?

Grazna si me necesitas.

Si no, nos vemos cuando sea.

Enterré un tesoro, está en...

(RONRONEA) Ah...

¡Chicos, esperadnos! ¡Chao!

¡Por favor! ¡Chist! Mira.

(RONRONEA)

Dos huerfanitos, tan solos en este ancho mundo.

Tan vulnerables, tan tristes,

tan deliciosos.

Son presa fácil, cojámoslos. Con paciencia.

Pronto anochecerá.

Ay...

Max, es el día de la migración. ¿Por qué no te vas

con los otros?

Ya iré mañana, Larry.

Me muero por ver sus caras cuando les esté esperando en el punto

de avance. Hijo,

si vives tu vida como si fuera una carrera,

es muy probable que obtengas exactamente lo que quieres.

¿Ves? Lo que yo decía.

Lo que quiero decir es que sobrepasarás a todos

y acabarás solo, sin nadie más.

Yo solo sé, Larry, que la vida es una carrera

y que nadie quiere perder.

¿Te he contado ya lo de la liebre y la tortuga?

Verás, mi primo decidió echar una carrera

con una liebre. Todos le decían: "Estás loco,

las tortugas no están hechas para correr".

Pero él siguió adelante

y no te imaginas lo que pasó.

Voy a lanzarme.

La tortuga cruzó la meta primero.

No, nunca volví a verlo.

Ese chiflado no tenía sentido de la orientación.

(RÍEN)

Muy bueno, Larry. Max.

¡Ah!...

¡No soy una rana! Perdona, Larry.

¿Estás bien? Perfectamente.

Me ha despejado las fosas nasales.

Acabarás tú solo...

Me dan igual los consejos de una roca parlante.

(CROAN)

Recapitulando, bandada.

Esto no es un simulacro.

La posibilidad de accidente en este punto

es excepcionalmente baja.

Solo uno de cada cinco es susceptible de morir.

¡Ah!

(GANSO) Excelente formación, reclutas,

como una uve. Buen despegue.

Venga, bandada, a vuestro aire.

Volad libres. (RÍE)

Es broma, id en uve. Lo siento, llego tarde.

Julita, ya empezaba a estar preocupado.

Perdona, papá, intentaba hacer entrar en razón a Max.

¿Max en razón?

Antes volarían las ranas.

Sin acritud, Chauncy.

Ah...

("Thunder to the Ground")

# This broken

# arrow

# hangs over my head.

# Hold steady.

# Oh, hold steady.

# Keep your eyes on me

# when they're closing in.

# We begin again.

# Thunder

# to the ground. #

Tranquilo, hermanito.

Creo que se ha ido.

¿Tú crees? (RUGE) ¡Ah, corre!

(GRITAN)

(RÍE)

Gatitos, cena para dos. La mesa está lista...

¡Oh!

Siento importunarle.

Ya nos íbamos.

De eso nada, nuestra cena está aquí fuera.

(RUGE)

Será una broma. Lárgate.

Si pudiera volar,

hoy cenaría ganso.

(LARRY) ¡Cuidado, Max!

Si es ganso lo que quieres, pues a la izquierda.

¿Dónde estás? Aquí, genio.

¡No, un combate, no!

(RÍE)

No he oído un chapoteo.

(Chapoteo)

Ahí lo tienes.

¡Ah!

¡No, hay agua

por todas partes!

¡Odio el agua!

¡Me vengaré de ti!

Aunque sea lo último que haga.

Debía ser un pez gato. (RÍE)

Vaya.

Ay... No me van nada los gatos.

¿Es aliento a lombriz? Pero qué...

¡Ah, ah! ¿Patos?

Fuera.

Fuera, bichos.

No entiendo nada.

¿Estos son tus hijos?

Claro, Larry, soy su madre.

¿Eres nuestra madre?

¡No, suelta! ¡Mamá, te quiero!

No, no, no, no, para. Siempre quise una madre como tú.

Vaya, vaya, vaya. ¿Quieres soltarte?

Max, no sabía que estabas encinta.

¿Qué? Enhorabuena, mamá gansa.

Miradme, ¿tengo cara de mamá? Aún no ha improntado.

Así que cree que cualquier ser alado es nuestra madre.

¿Improntado? Está improntando mi pata.

¿Te das cuenta de que eso es repugnante? Qué asco.

Esto es... Me largo de aquí.

Espera, por favor. ¿Qué?

Verás, yo soy Chi y él es mi hermanito Chao.

Nos separamos de nuestra bandada.

Esa es la cosa.

Ni soy su madre...

¡Mamá! ...ni soy vuestro niñero.

Yo no soy una niña.

Tengo 16 días. Oh, perdóname.

No sabía que fueras tan anciana.

¡Eh!

¡En serio, para ya, mi cola, para!

¡Déjalo! Chao, para.

Suéltalo.

Espera. Al chocar con nuestra bandada,

nos has puesto en peligro, lo cual te hace responsable.

¿Qué? ¡Ah!

Aquí el único en peligro soy yo.

Me vais a desplumar vivo.

¿Puedes ayudarnos o no? Va a ser

un no, de ninguna forma, no quiero tener nada que ver contigo

ni con esa minipiraña. Tengo que coger un vuelo.

¡Eres un pedazo de giliganso!

¿Giliganso? ¿Eso es un insulto? ¿Eh?

Pero ¿qué...? ¿Quieres soltarme de una vez?

¡Ay! Oh, no.

(LARRY, RÍE) Vaya día.

Al menos sé que no puede ir a peor.

¡Ah!

¡Ah!

Vale, tú tranquilo, Max, que quizá no es tan grave.

(Crujido)

¡Ay! Venga, Max...

Allá vamos, vamos.

Estoy volando. Estoy volando...

No estás volando.

Genial.

Pero qué interesante.

Frazier, parece que la nueva madre es incapaz de volar.

En efecto, Giles. Ahora parece

un pato mareado.

En rigor, un ganso. -Es una desgracia.

Estar herido en la naturaleza. -Sí, tengo entendido

que podría ser reducido a fuagrás en un periquete.

Sería un espectáculo. -Sí, cena con espectáculo.

(RÍEN) Esperad, ¿qué?

Chicos, escuchad.

(Crujido)

¡Ah!

Ya sé que me he pasado algunas veces, pero...

Ya sabemos lo que pretendes. -Sí. ¿Qué pretende?

Cuidemos de él porque es un pájaro indefenso.

Gansazo, ganso. A ver, solo digo que caminar

los tres juntos al santuario no sería tan grave.

¿No? ¿Caminar?

¿Con estas patitas esmirriadas? ¿Te has vuelto loco?

No solo sería peligroso viajar a pie, sino que francamente

haríamos el ridículo.

Chicos, vamos, ya sabéis lo que me pasará.

Se avecina el invierno.

Sí, serás pato muerto. -Ganso en rigor.

(LARRY) Sé lo que estás pensando.

Estás pensando:

"Ojalá tuviera un compañero, un buen amigo

que camine conmigo". ¿Me equivoco?

Gracias, pero...

Sé que las tortugas no migran, pero mi madre decía que no llegaría

a ninguna parte si no me jugaba el pescuezo.

¡Ándale, amigo!

Vale, vale. Piensa, piensa,

piensa, Max, piensa... Un momento.

Lo que necesito es algo para despistar a los malos.

Una póliza de seguros, sí.

Oh, ya lo tengo. No necesito ser más rápido que un depredador.

Necesito ser más rápido que un compañero.

O unos compañeros. Amiguitos...

(RÍE)

¡Cha, Cho!

¡Hola! ¡Chan y Chop!

¿Dónde estarán esos patos? ¡Hombre, hola!

Si estáis aquí...

Hemos empezado con muy mal pie.

Os perdono. Venga, vámonos.

No hablamos con extraños. ¿Qué?

¿Extraños?

Pero sí soy yo.

¿Yo? ¿Quién es yo?

Soy yo, Max, el ganso guaperas.

No, no me suena ese nombre.

Sí, creo que no nos han presentado.

A ver, soy... Soy el que habéis llamado...

mamá.

¡Mamá! ¡Ya, chaval, venga!

Algo me huele mal. A lo mejor es tu hermano.

(Pedo)

Pero ¿qué...? ¿Quién trata así a su madre?

¿Por qué ahora quieres ayudarnos?

¿Por qué?

Porque...

Porque lo hago de todo corazón. ¿Vale?

Oh.

Está bien, vale, vale.

Si no queréis mi ayuda, podéis ir solos.

Si queréis que os coman unos monstruos...

Ñam, ñam. Eso dice el monstruo.

Sí,

lo hace de todo corazón.

Exacto, soy un ganso muy bueno.

Siempre ayudando al prójimo, intentando hacer las cosas bien.

Ya sabéis, quizá ayudando a los patitos extraviados

que solo quieren encontrar a su bandada,

quizá cargando un poco del peso del mundo sobre mi espalda.

Mamá, ¿puedes llevarme a hombros?

Ni hablar. Bájate. ¡Ay!

Vámonos.

Venga, aligerad el paso.

Espera. Oye, ¿quieres esperar?

Solo porque nos ayudes no tienes por qué mandarnos.

¿Perdona? Sí, claro que sí.

Y, como mando yo, vais a tener que cumplir mis reglas.

A ver, por ejemplo, la regla número 1: lo que yo diga vale.

¿Vale para qué?

Ay.

Está bien, regla número 2: nada de preguntas

sobre la primera regla. Vale, mamá.

Regla número 3: no me llaméis mami, mamá,

mama, mamma mia, madre...,

nada que empiece por m.

¿Entendido? Entendido, gansazo.

¿Más reglas? Sí.

Regla número 4: caminamos rápido, sin quejas ni lloriqueos.

Vista al frente y, sobre todo,

ni se os ocurra jamás desviaros del camino.

Mira que eres tonto. No, tonta tú.

Tonto al infinito. Y tú, supertonta.

Tonto del haba, megatonto.

¿Sabes qué te digo? Que tú eres tonta, tonta, tonta

multiplicado por tonta. Vaya tontería.

Por lo menos no soy un pato. ¿Qué quieres decir?

Ya sabes que... ¿Dónde está Chao? Se ha escapado.

¿Estás de broma?

(LARRY, SUSPIRA)

Está haciendo un tiempo muy bueno.

Ah, ¿qué ha sido eso?

Pero...

¡Un monstruo!

¡Eh!

¿Tú no te habías muerto?

¡Qué asco!

Soy un gato, idiota.

Tengo siete vidas.

Pues ahora tienes seis.

Muy bien, a lo que íbamos. ¿Adónde se ha ido el ganso?

Max es mi amigo.

Me llevaré esa información a la tumba.

De acuerdo.

Se ha roto un ala. Así que debe caminar hasta el santuario.

¿No puede volar?

¿El ganso no puede volar?

(RÍE)

Es pato muerto.

Un ganso en rigor.

Vaya, eso significa... Moved la salsa, chicos.

Hoy cenamos ganso a la pequinesa.

Recuerda esta reunión.

Yo lo recordaré. Tengo memoria tortugráfica.

Tortugráfica, muy bueno.

Muchas gracias.

No hay de qué. Esto no es bueno.

Tengo que avisar a Max en seguida.

Es hora de meter la quinta.

(Chirridos)

(Motor acelerando)

Oh, será fanfarrón.

¡Oh!

¡Jolín! Tampoco hacía falta atarlo.

Escucha. Debo alcanzar a mi...

Digo... debemos alcanzar

a vuestra bandada y los paseos por su cuenta del pequeño

caramemo

me están..., digo... nos están retrasando.

¿Ves? Lo trato con el respeto que se merece.

Por si te falla la vista, tiene cara

de memo.

¡Ay!

Venga, vamos. A ver...,

nuevo plan.

¿Nuevo plan? ¿Es que teníamos uno viejo?

¿Qué?

Atajaremos campo a través y luego volveremos al camino.

Pero nos desviaremos.

Puede que nos desviemos del camino,

pero iremos en la buena dirección. Eso no tiene sentido.

Mira, soy un ganso migratorio, tengo un estupendo instinto,

así que, desde ahora, iremos volando en línea recta.

Pero... Pero... Pero...

nosotros no sabemos volar.

No, no, no, me refiero a ir muy rápido.

Es una forma

de decir...

Solo es una forma de hablar, ¿vale?

(CARRASPEA) Eh, don atajitos...

¡Ay!

¿Qué pasa ahora?

¿Cuál es el problema que tenemos ahora?

¿Eh?

Ese, arrozales.

(Graznidos)

Recordad, bandadas,

en línea recta y con constancia,

derechos a la nube sin rodearla. Si os alcanza un rayo,

el procedimiento correcto es caer del cielo

humeando sutilmente.

Eh, cariño, te veo un poco distraída. ¿Qué te pasa?

Perdona, papá. Me preocupa Max.

Ah, Julita...

No te sientas mal por no haberlo convencido de que viniera.

Se resguardará y lo veremos en primavera.

Seguro. Sí, sí, eso.

Tienes razón. Claro que ya se habrá muerto.

¿Qué, muerto? Estará momificado,

pero lo veremos. ¿Qué?

Si los zorros no lo encuentran.

¿Has dicho zorros? ¿Qué?...

Lo logrará. Sabe lo que hace.

No sabes lo que haces,

¿verdad? A ver, ¿es que no sabéis

divertiros? Terminará en menos

que canta un gallo. Bien. Sí, claro.

Espera. ¿Qué estás haciendo?

No, bájame.

Bájame ahora mismo. Muy bien, como quieras.

¡No, no! Espera. ¿Tú no te vienes?

Ni loco, eso parece peligroso. ¡Ah!

(GRITAN) ¡No!

("Takeoff")

¡Cuidado! ¡No me gusta!

¡No quiero morir!

Venga, no me tapéis los ojos. Quiero ver por dónde voy.

¡Ah, no quiero verlo!

No era para tanto.

¡Ah! ¡Ha sido muy divertido!

(TOSE)

¿Divertido? Venga, vamos a bajar otra vez.

No sabes, ¿verdad?

¿El qué? Divertirte.

¿Divertirme? Sé divertirme.

Yo inventé la diversión. Mi segundo nombre es juerga.

Antes de que aparecierais, yo era superdivertido.

¡Sé divertirme!

¿Vais a enseñarme vosotros, dos patitos

de 16 días?

Pero qué tontería más grande.

¡Ah!

Eso sí es divertido.

(Truenos)

No puedo más. ¿Cuánto falta?

Está lloviendo.

Sois patos, vivís en el agua.

Olvidadlo.

Vamos.

¡Uh! Por qué poco.

¿Eh?

¿Eh? ¿Dónde...? A ver, chicos.

Estoy cansado, me pesan las patas. Y...

¿Qué hacéis ahí abajo?

Por favor,

si es un truenito de nada.

(GRITAN)

¡Un granero! ¡Veo un granero! ¡Hay un granero!

¡Granero a la vista!...

Ay...

Vamos.

Hola. ¿Te importaría que estos patitos huérfanos

se refugien un par de horitas en tu granero esta noche?

Gracias.

De ningún modo, esto es para gallinas, no para aves acuáticas.

(GALLINA) ¡Stanley! ¿Qué pasa, quién anda ahí?

Nada, pichón, ya me encargo yo.

¿Encargarte de qué?

Oh, parecéis agotados.

Pasad, chiquitines.

Edna os cuidará.

Pero, tesoro... -Cierra el pico, Stanley.

Los huevos los pongo yo.

Hola... Sí.

Verás, voy...

Voy con ellos.

Soy su tutor legal, así que... ¡Stanley!

Me tiene cogido por la cresta.

Sería mejor que me empanaran y me sirvieran para la cena.

Bueno, aquí estaréis cómodos.

Os he puesto paja nueva. Buenas noches, pequeños.

Que descanséis y que soñéis con los angelitos.

Buenas noches, polluelos.

(Trueno)

(GRITAN) Alto, alto, buscaos vuestra cama.

Ahí tenéis un sitio.

¡Ah, rañas!

¡Odio las rañas!

Lo has conseguido.

Están riquísimas.

Y ahora, a dormir.

Tengo miedo. ¿Por qué no le cuentas un cuento?

Suele calmarle. ¿Un cuento? ¿Por qué voy yo a...?

Cuéntaselo tú.

Por lo que más quieras, cuéntale algo

para que podamos dormir. -Stanley,

no alborotes.

¿Te irás a dormir si te lo cuento?

Está bien, marchando un cuento.

Había una vez un... Unos...

patitos.

Dos, sí, dos chiquititos.

¿Somos nosotros? Yo no soy macho.

Eso da igual. (STANLEY CACAREA)

No importa, un patito y una patita

estaban... perdidos en la niebla.

Estaban perdidos en la espesa y oscura niebla.

Era tan densa que no veían ni un palmo

delante de sus picos.

Nunca encontraremos la salida.

Habrá que cruzar el río.

Pero eso tampoco es seguro. ¿No?

Pero es mejor que esto.

Vamos. "Pero..."

¿por qué deben cruzar el río?

Pues ¿para llegar al otro lado?

No, no, no, porque... Porque, si no cruzan,

jamás... Jamás podremos dormir. Lo sé.

Estos van a ver quién lleva los pantalones...

¡Stanley! -¿Sí, pichón?

Así que todo empezó bien.

No quiero cruzar, Chi, tengo miedo.

Venga. No pasará nada.

Pero, cuando llevaban medio camino,

oyeron un ruido.

Un sonido muy extraño,

algo que no habían escuchado nunca.

Galoop.

Galoop.

Galoop.

No me gusta.

Volvamos.

Sí. Chi y Chao se dieron la vuelta,

pero la niebla se volvió más espesa aún.

No había vuelta atrás y lo sabían.

Entonces lo oyeron de nuevo.

Galoop. Ese sonido.

Galoop. Se acercaba por el agua negra

más cerca. Galoop.

Y más y más cerca hasta que...

una cosa amorfa y horrorosa

se alzó lentamente frente a ellos y....

(Truenos)

¡Ah!...

(GRITAN)

(GRITAN) (GRITA)

(LLORA)

No tienes ninguna maña con los niños.

¿Qué? Pero si me habéis dicho...

¿Cómo iba yo a saber que iba a ponerse a llorar?

Venid aquí. Vamos, venid con Edna, queridos.

No me gustan nada los patos.

Vale, yo qué sé, si ni siquiera quería contarles el cuento.

Gallinas estúpidas...

Monstruos... Los monstruos no existen.

(Risas)

Estará ahí, en alguna parte. ¿No lo notas?

Sí, sí. Las atmósfera está de lo más eléctrica.

¿Tenías que decir eso?

(GRITA)

Monstruos.

Nuevo plan, estarán bien.

Bueno... ¿Eh? ¡Estoy mejor!

Creo que podré volar.

Ahora no, Stanley, no delante de los huevos.

(RONCA)

Aquí mando yo.

(CROA)

(CROA) Pero ¿qué...?

(CROA)

¡Chist! (CROA)

¡Chist!

(CROA)

¿Quieres callarte?

Venga, les irá mejor sin mí.

Mentira.

No me juzgues. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo.

Mentira.

Me están retrasando.

Yo no les he prometido nada.

Mentira cochina.

(CROA)

Así aprenderás. (TODOS) Mentira. Mentira.

Mentira. -Mentira.

Mentira. Mentira. Me largo de aquí. ¡Ah! ¡Duele!

Ah... ¿Qué haces?

Ah, hola. Hola. (RÍE)

No hago nada, solo estaba haciendo taichí.

Ya sabes, calentando un poco, en fin, estirando...

¿Queréis hacer taichí

o "taichao"? Sí,

te deja como nuevo. Je, je.

Tenemos un gran día por delante, así que venga,

ahuequemos el ala. Ay...

¿Y qué hay de desayunar? Vamos, Chao.

Espero que madure pronto.

El patito solo está cansado, pichoncito.

Me refería al ganso, Stanley.

Hola, ganso caragansez.

Mi hermano tiene mucha hambre.

Que coma cuando lleguemos.

No tienes ni idea de la que te espera.

¡Ah! ¡No, no, no!

¡Déjame en paz! ¡Ah!

Pero ¿qué...?

¡Ah!

¡Ah! No me lo habías dicho.

Está totalmente desquiciado. ¿Qué hacemos?

Hola, bonito, ¿te encuentras mejor?

(VOZ DE MIEDO) Necesito comida ahora.

¡Ay! Vale.

Esto es malo, muy malo. Aguanta, hermano.

Comida ahora.

¿Dónde narices voy a encontrar...?

¿Qué te parece? ¡No!

¡Ah! ¡No!

¡No me gusta!

¿Mejor?

¡Ah!

¡No!

Toma, hijo.

¡No!

Oh... Al fin.

(Ruidos gástricos)

(Arcada)

¿Eso qué es?

¡Qué asco! ¡No me gusta!

¡No me gusta, qué malo!

(GRITA)

¡No me gusta! Toma, bonito.

Ay...

Venga, Max, vámonos.

(Risas)

(GATO) Bueno,

gallina, dímelo otra vez.

¿Adónde se fue el ganso?

No tienes derecho...

Chitón, bonita, si no, despertarás al bebé.

¿Cómo se llamaba? Ah, sí, es verdad.

Creo que se llama

desayuno. -¿Desayuno?

Yo te daré de desayunar, pedazo... -¡Suelta a Andrew ahora mismo!

(EDNA) Stanely...,

mi héroe.

(CACAREAN)

(GATO, GRUÑE)

¿Por dónde se han ido?

Por ahí.

¿No podéis ir un poco más rápido?

Espera, ¿y Chao?

Ha vuelto a escaparse, ¿verdad?

¿Y ahora qué le pasa?

Cree que vas a abandonarlo. Tiene miedo.

¿Y por qué piensa eso?

Venga, qué disparate.

Mira,

¿sabes lo que hacen los gansos si necesitan ayuda?

Graznan. Solo tienes que llenar los pulmones...

y luego soltarlo de golpe así.

(Graznido)

Hala, se te da de maravilla. (GRAZNA)

¿Ves? Es simple. (GRAZNA)

(RÍEN)

¡Chist!

(HOMBRE, CANTA EN MANDARÍN)

Seguidme.

Espera.

¿Qué crees que estás haciendo? ¡Espera! ¡Espera!

(CANTA EN MANDARÍN)

¡Ah!

¡Socorro! ¡Ayuda!

¡Eh! ¡Lo siento!

(Gritos)

(GRITAN)

(RUGE)

No ha sido para tanto.

(GRITAN)

(Timbre)

(GRITAN)

¡Cuidado!

Qué vista tan fea.

(Ladridos)

(Chirrido de ruedas)

(Pedo)

¡No, no!

Por qué poco.

(Pedo)

(Pedo)

Qué asco.

¡Oh, no!

¡No!...

¡Yo no quería esto!

¿Por qué?

Oh, miau.

¡Ah!

Genial.

(GRITAN)

Oh, oh.

Otra vez, no.

(Pedo)

("Takeoff")

# Time to hit the road.

# The wild is calling.

# Gonna skip, gonna dip.

# And have me some fun.

# Takeoff.

# Hey! #

Genial, ¿y ahora qué?

¿Qué? Solo es un muro.

Podemos rodearlo.

Venga, no puede ser tan largo.

Ya, una cosita...

(RONCA)

¿Estás dormido?

¿Estás dormido?

(RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

¿Está bien?

Ni idea, parece que fuera a poner un huevo.

¡Ah!

¿Cómo me haces eso?

Oh...

Chao, para ya.

Podría haber arañas ahí dentro.

¿Rañas? No veo rañas.

¡Chist!

(Aleteos)

Qué ganas de volver a volar.

¿Qué se siente? ¿Cómo, volando?

Bueno, ahí arriba, estás solo con las nubes.

No hay nada comparable.

Es una libertad total.

Y nadie me mete las plumas en el pico.

¿Qué? Espero volar algún día.

Claro que sí, ¿por qué no?

Decían que en Valle Feliz no nos haría falta.

¿En Valle Feliz? Sí, es donde íbamos

hasta que cierto ganso chocó contra nosotros.

Dicen que es un sitio tranquilo, donde solo van los mejores patos.

¡Me he roto la cabeza!

Bueno.

Chi, no sé yo si será tranquilo con Chao allí.

Tú tendrás muchos hermanos. No, se los llevaron.

Yo era el último huevo.

Vaya, lo siento, eso es terrible.

Bueno, no me acuerdo.

Era muy joven. Además, la bandada es mi familia.

Y... ¿Qué?

Bah, nada. Acabo de ver lo mal

que me he portado con mi bandada,

sobre todo con Julita.

Sí, mi exnovia Julita.

Digamos que metí la pata. ¿Y le pediste perdón?

No, no le pedí perdón, claro que no.

¿Y por qué no? Porque no se pide perdón.

Disculparse es un signo de debilidad.

Qué tontería.

Además, si lo hiciera, ella... ¿Sería tu novia otra vez?

Sí, buena observación. Eres bastante lista,

pero no lo sabes todo.

¿Como...? No sabes volar.

Vamos. No, Max.

No, no me importa,

no quiero. Tú calla y extiende tus alas.

Aprenderás en un periquete, vamos. No, no.

¡Venga, aletea!

Bien, perfecto, bien.

Qué bien. Ya te sale, lo tienes.

Tienes un don innato.

¡Estoy volando de verdad!

¡Oh, no, uh!

Ay.

¡No, no, no, Chao!

¡Sí! ¡Ah!

¡Estoy volando!

¡Ay, chicos!

¡Uh!

¡Oh, no! ¡Ah!

¡Qué locura!

¡Esto es increíble! ¡Estamos volando! ¡Estamos volando!

¡De verdad volamos!

Oh, oh.

(RÍEN) ¡Cuidado!

Estoy bien, perfectamente.

Por suerte, he aterrizado en algo blando.

Sí, en nosotros, papanatas. Tienes un culo muy grande.

No tengo un culo grande.

Solo tengo unas patas muy finas.

Bueno, venga, vámonos.

Es muy divertido,

pero las hojas significan que el invierno se acerca

y hay que irse. Y el invierno significa nieve

y la nieve no es nuestra amiga.

Oh, "brrrr".

Venga ya, se acabó el juego.

Voy a contar hasta tres y, como no hayáis salido,

mejor ni os lo digo. Uno... He dicho uno.

Dos... Venga, tres. ¡Ah!

(RÍE) ¡Seréis pirañas!

Os tengo.

Os habéis metido con el ganso... (RÍE)

¿Chi?

¿Dónde está Chao?

Se ha escapado otra vez.

Bien hecho, bandada, hemos llegado al punto de avance

sin bajas, salvo Max, claro, pero no tiraremos la toalla.

Gansos del mismo nido migran unidos.

(TODOS) Migran unidos. -No nos rendimos.

Max no vendrá, Julita. ¿Qué?

Él no te merecía. Papá, no empieces otra vez.

Hazme caso, tú necesitas un ganso fuerte

con un intelecto infalible y una guarnición de humildad,

una guarnición bien grande, alguien como tu padre.

Si es como tú,

papá, es lo que intento decirte,

es guapo. ¿Guapo?

Es fuerte, es temerario y un poco fanfarrón.

Bueno.

Pero, debajo de ese exterior narcisista

y exasperante... Espera, espera. ¿Narcisista?

No sé por qué me gusta Max, papá, es raro.

Ay, el corazón quiere... -Lo que quiere el corazón.

Está más claro que las plumas de mis alas.

No te emparejarás con ese ganso de tres al cuarto.

Intenta impedírmelo, papá.

Oh. Qué violento.

Buenas tardes, señoras.

(AMBOS) ¿Señoras?

(Soplido del viento)

¿No creerás que está...?

Sí. ¿En serio?

Totalmente. No, ¿de verdad?

¡Chao!

(Eco)

No está ahí, ¿ves? No es tan bobo como para meterse en una cueva

que pone las plumas de punta.

¡Cómo mola esto!

(Eco)

Ah, sí lo es.

Venga, hay que ir a por él. Alto, alto, deja, deja.

Deja que te plantee una cosa.

¿Cuánto quieres a tu hermano?

Mucho, ¿vale?

Le quiero mucho. Pero tienes que entender

que este es un hábitat

subterráneo. Y yo suelo ir

por encima.

(Eco)

Eso no ha sonado

muy bien, ¿no?

Ay... Venga, vale, vamos a por ese canalla.

No, no, no, no, es que está bajo tierra,

está oscuro, huele mal y... Genial, vamos a por él.

¡Ah! ¡Chao!

¡Sí!

Es por aquí.

No, no, no, no tan rápido.

Espérame.

Soy un ganso y tengo la piel de gallina.

¿Te das cuenta?

Vale, vale, estoy bien.

No va a pasar nada.

¿Estás seguro? Sí.

¡Ah! ¿Qué ha sido eso?

Algo me ha tocado. ¿El qué?

No lo sé, es viscoso y apestoso y...

(RÍE)

Pero si es Chao... (DE LEJOS) ¡Chicos!

¡Ah! Tenéis que ver esto.

¡Ah!

¿Quieres ser mi amigo?

¡Ah, espérame!

¡Ay, mamaíta!

¡Vaya!

¡Oh, parecen estrellas!

Creo que son luciérnagas.

¿Luciérnagas?

¿Y cómo brillan tanto?

Por la reacción de dos sustancias químicas en sus cuerpos.

(HIPA) ¿Y tú cómo lo sabes?

(Pedo)

Qué asco. Tendré que darme un baño.

Pica.

Chao, mira. Parecemos nosotros.

(RÍEN) ¡Oh!

(RÍE) Os pillé.

(IMITANDO A LAS GRULLAS) Oh, Max, mi amigo y yo

queremos hablar contigo.

¡Me acuerdo de ellos! Bla, bla.

Un ganso en rigor. Y una tortuga que habla

como si tuviera una rana en la garganta.

(RÍEN)

Vaya, qué chulada, Chi. No soy yo.

¿Eh? Je, buen intento, Chao. No soy yo.

Pues si no eres tú y tampoco es él

y seguro que yo no soy...

Mis aves favoritas juntitas.

Pito, pito, gorgorito.

Chicos, corred.

(GRITAN)

¡Chi!

¿Dónde estás?

¡Max! ¡Oh!

¿Dónde estáis? ¡Chi!

¡Eres ganso muerto! ¿Me oyes?

Max, el gato viene a por nosotros. Max, tenemos que irnos.

Nos está buscando. # Vamos, chicos,

# salid a jugar... #

¿Por dónde se sale de aquí?

¡Ay!

¿Qué estás haciendo?

Ahora veréis.

Por ahí. Venga, corred.

(HIPA)

(HIPA)

(HIPA) Venga, patitos.

# Salid de donde estéis. # (HIPA)

Por aquí, venga, corred.

Ahí está la salida. No podéis esquivarme eternamente.

Venga, subid, venga. Está aquí.

Subid.

Daos prisa.

No puedo subir. Sí que puedes, sigue.

# Un, dos, tres. #

Venga, vamos.

¡Rápido!

Chicos, esto me huele a gato encerrado.

(GRITA)

¿Ya está? Uh, creía que iba a ser una caída...

(GRITAN)

(TOSE)

(RÍE)

¡Max!

Qué mareo. Qué alucine, Max.

Necesito echarme un rato.

¡Toma!

Qué mal cuerpo. Yo no sé si tengo cuerpo.

¡Bomba!

¿Estoy loco o Chao es indestructible?

(RÍE) Corrientes de aire... Has estado muy astuto.

Bueno, en fin,

es una cosa que inventé. Intenté enseñárselo

a mi bandada,

pero no estaban listos aún.

¡Es el camino!

¡Es el camino!

¡Lo has encontrado! ¡Lo lograste, Max!

(RÍEN)

¡Sí! ¡Nos vamos a casa! ¡Qué bien!

Vaya, ¿qué os parece? Os dije que os traería.

¿No? Sí.

¿Sabéis?

Siempre sigo mi instinto.

Ahora solo tenemos que cruzar el río y seguro que alcanzaremos

a vuestra bandada.

Sí.

¿Valle Feliz es nuestro hogar? ¿Qué?

Ahora no sé si quiero volver con los demás.

No hablarás en serio. Bueno...

Somos como una familia, ¿no? Has improntado, ¿verdad?

No lo he hecho adrede.

¡Mi bandada!

¡Chicos, chicos, esperad!

¡Esperadme! ¡Soy yo! ¡Soy...!

¡Por favor!

Bien, bandada, alcemos el vuelo

al infinito. (GRAZNA)

¿Adónde va? Max, Max.

¿Adónde vas? (GRAZNA) No.

No, no...

Esperadme, por favor.

¿Qué le pasa a Max?

No, no lo sé.

¡Max!

¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa?

¿Que qué pasa?

¿No lo veis? Era mi bandada,

podría haberlos alcanzado, pero no habéis parado

de entretenerme.

¿Cómo voy a llegar al santuario ahora? Debí dejaros

con los cerdos. ¿Ibas...?

¿Ibas a abandonarnos? Sí, iba a hacerlo

a la primera de cambio. Os he guiado hasta vuestro camino.

Este tiempo no nos estabas ayudando, nos estabas usando.

Sí... No, no, al principio...

Encontré vuestro camino, ¿vale? Chicos, ahora tengo que irme.

¿Sabes qué, Max?

Tu instinto apesta.

Venga, Chao.

No te vayas, mamá. Por favor.

He dicho que nos vamos.

Olvídale.

(RÍE)

¡Ah!

¡Chicos, chicos, esperad! ¡Uy!

¡Esperad!

¡No!

Oh, no.

¡Volved aquí!

¡Ah!

¡Que alguien me ayude! ¡Volved, por favor!

(CHILLA)

¿Julita?

(ARDILLA) ¡Cuidado, que voy!

¡Ay, ay, ay! ¡Ya llego!

¡Oh!

"¡Tachán!".

Otro aterrizaje perfecto, tío.

Espera, ¿eres un ardilla?

¿Sabes qué?

No me va ese rollo de encasillar.

Creo que nos limita. No te tildaría

de tejón. Claro,

porque no soy un tejón. Sí.

Ya ves para dónde voy, lo has pillado.

Hola. Soy Carl. Choca esa, tío. ¡Oh!

Espera un momento.

Sí. Estoy captando un aura negativa

en esta zona general del ala. Se llama dolor. Me he lesionado.

¡Tío! Menuda potra tienes.

Por suerte para ti, tengo un don para la sanación.

Chi kung, colega. ¿Chi qué?

¿Significa Dios en ardillo? ¿No tendrás galletitas?

¿No? ¿Galletas? No.

¿Qué decías? Has dicho que puedes curarme el ala.

¿Por? ¿Qué te pasa? Ah, sí.

Eso, tu ala, claro. Sí.

Prepárate porque esto es un proceso de cuatro pasos. Primero,

estimulación. ¿Estimulación?

(Crujidos)

Seguida de manipulación. ¡Espera!

¡Ah!...

Luego, un simple caso de agudización.

(Crujidos)

Y finalmente, la "pièce de résistance",

la incapacitación. ¿Incapa...? ¡Eh!

Buenas noches, tejón.

Nunca hallaremos el camino desde aquí.

¿Qué vamos a hacer?

Supongo que tendremos que cruzar el río.

¡Ah!

¿Qué pasa? Es igual que en el cuento de Max.

Sí, bueno, se le da bien inventarse cosas.

¡No, Chi!

En serio. Venga, anda. No existen los...

(Burbujeo)

...monstruos.

Será una tortuga, ¿no?

Seguro.

No me gusta.

Volvamos. Sí.

Chao, ¿por dónde se vuelve?

Ah...

¡Ah, mira, Chi!

Parece...

¡Sí, veo el otro lado!

Chi...

(GRITAN)

(GRITA) ¡Tejón!

Estás despierto.

Pero ¿qué me has hecho? Obvio.

Curarte el ala, tío.

No es esa ala.

Oh... "Uno momentino", tronco.

Esto, aquí. Espera. Ah, ah.

¿Has oído una oveja? ¿Qué? No.

Yo tampoco.

¿Qué estás haciendo?

¿Eh? ¡Ah!

¡Ah! Eh, cuidado, grandullón.

Tranqui, tejón.

Siéntate.

¿Seguro que va a funcionar? "No problemo", tío.

Soy sanador, es mi rollo.

Funciona con todos mis colegas. ¿Tus colegas?

Ah, así que no eres

la única ardilla aquí arriba. ¿Ardillas?

¡Qué tío, ardillas!

¡Ah, tío, esto...!

Esto no son ardillas, ¿estás loco?

Ay, ardillas.

Sí, antes éramos muchas,

volábamos, lo pasábamos guay,

pero luego se piraron.

No me digas. ¿Por qué? Ya sabes.

Se echaron novia, tuvieron familia y me dejaron tirado.

Sorprendente. Le dije a mi amigo Rocky:

"Rocky, me alegro por ti y la parienta".

"Pero ¿qué voy a hacer ahora los martes?".

¿Por qué será que te dejaron?

Eso justo dije yo.

Pero ahora están amargados con sus críos.

¿Ah, sí? Bueno,

ellos dicen que están felices, pero, vamos,

los niños solo comen, hacen caca y se quejan. ¿No?

Sí, eso es cierto.

¡Ah! Me derrite el cerebro.

Pero ¡qué tontería!

Tengo que... Olvida a los niños, debo llegar al santuario.

¿Qué?

Para el carro, tío, ¿vives en el "spa"? Jo, jo, jo.

¿Crees que podrías colarme? ¿A ti?

Bueno,

¿por qué no? Venga, va.

(RÍE) ¡Toma ya, qué flipe!

Los inviernos aquí son chunguísimos.

El año pasado se me helaron las nueces.

¿Eh? Espera. ¿Qué niños?

(TIEMBLAN)

Ya está, todo bien, todo está perfecto.

Carl, no lo entiendo.

¿Cómo voy a curarme colgado de una rama?

Tío, tú extiende los brazos como si fueran alas.

¿Cómo que como si fueran alas? ¡Son alas!

Haz como que no tienes y luego haz como que sí,

y después suéltate de la rama.

¿Soltarme? Carl, no puedo volar, ¿recuerdas?

Tengo el ala hecha trizas. ¡Tío!

Para volar, lo importante es dar el salto.

Ya sé cómo se vuela.

Lo que me preocupa es la caída.

No, lo que me preocupa es darme contra el suelo.

Venga, no me seas agonías.

¿Qué podría ir mal?

Estás atado a la cuerda.

Tío, todo es mental..., menos lo físico, claro.

Venga, Max.

Tú puedes, allá vamos.

Una..

Dos...

(GRITA)

¡Uh!

¡Ten fe, tío!

Uy.

Porras.

(GRITA)

(RÍE) ¡Uh!

¡Qué pasada!

¡Uh!

(RÍEN) -¡Eh!

¡Estás volando como un tejón, tejón!

¡Estoy volando, Carl! ¡Estoy volando!

(RECUERDA) "¡Madre mía,

estoy volando de verdad! ¡Cómo mola!".

¡Eh, que no es por ahí, tío! Sí.

Pero voy por el buen camino.

(Conversaciones indistintas)

¡Chao! ¡Chao, rápido, ven!

(BOSTEZA)

Qué alegría volver a veros.

¡Vaya!

(Música tradicional china)

(HABLAN EN MANDARÍN)

(Explosiones de petardos)

¿Es que no te parece raro?

Venga, será el camino a Valle Feliz.

Yo creo que no.

(Conversaciones indistintas)

¡Oh, no! ¡Uy, ah!

Deberíamos habernos quedado con Max.

No digas tonterías, no le importamos.

Claro que sí.

Era genial y gracioso.

Y nos ha cuidado. Si no hubieras sido

tan cruel, estaría aquí.

¿Cruel? Solo quería protegerte porque te portas como un crío.

Crees que me cuidas.

Pero no. Valle Feliz no es real.

Y tú no eres mi madre.

Puede que no, pero ahora solo me tienes a mí.

(GRITAN) ¡No!

¡No, no, no, suéltalos!

¡Ah!

VALLE FELIZ

¿Eh?

No.

Chi... ¿Sí?

Lo siento mucho.

(MUJER, HABLA EN MANDARÍN)

¿Qué?

¡Oh!

¡Ah!

¡Es Max!

¡Chist! Venga, vamos.

Vamos, rápido, ahora, vamos.

Rápido, escondeos en algún sitio.

(ERUCTA)

¡Oh!

(HIPA)

(HIPA)

¡Ah!...

Venga, rápido.

(GRITAN)

(HABLAN EN MANDARÍN)

(GRITA)

Rápido, fuera, fuera.

¡Salid de aquí!

¡Ya os alcanzaré!

¡Max!

¡Sí, corred!

Corred todo lo que podáis.

¡Oh! Ay, porras.

¡Ah! ¡Aquí, Max!

¡Por aquí!

Vamos, corred, corred.

(HABLA EN MANDARÍN)

¡Oh, no!

¡No!

¡Chicos, Chao, Chi!

¿Dónde estáis?

¡Aquí! ¡Max!

¡Oh!

(Música tradicional)

¡Chi, Chao, chicos!

¡Aquí!

¡Más despacio, esperad!

¡No, por ahí, no!

¡No!

¡Eh, chicos!

¡Sígueme! No, no, no, no, no, no.

¡No, Chi, Chao!

¡Chicos!

No...

¿Eh?

¡Suéltanos! (GATO, RÍE)

¿Has perdido algo, ganso?

¿Sabes?

He disfrutado mucho de la cacería, pero prefiero la tortura,

el desmembramiento y un fuerte regusto.

¿Eh? ¿Qué es eso?

¡Ah! ¡Vamos, corred!

Venga, rápido, corred.

Vamos.

Vamos.

¡No!

¡Uh!

Mátalo... ¡No!

¡Déjalo, no le hagas nada! Niños,

olvidaos de mí, marchaos, venga. Tranquilo. Yo cuidaré de la familia

cuando no estés.

Despídete, papaíto.

¡Max!

Llámame mamá.

¡Tú vienes conmigo! ¡No!

¡No, Max! ¡Max, vuelve! ¡No!

¡Ah!

¡No!

¡Suéltalo!

No puede ser.

No... No.

¿No puedes dejarnos en paz?

Las aves son tan arrogantes...

Siempre salen volando

en cuanto huelen el peligro,

pero nadie va a salir volando.

Esta noche

vas a irte gimoteando.

No, tú vas a irte volando. (ERUCTA)

No, no, no. ¡Miau!

¡No, no!

Miau...

Ay... ¿Estás bien, mamá?

Creí que os había perdido. Venid,

venid...

Creí que os había perdido.

No, genial, chicos, es...

(Soplido del viento)

...la nieve. Tenemos que irnos.

¿Adónde nos vamos? A casa. Os venís a casa conmigo.

Seguid, chicos, lo conseguiremos.

Seguiremos andando, ¿vale?

Seguid mis huellas. Podemos hacerlo.

¡Max! ¿Eh?

Arriba, venga.

Sujetaos bien.

¿Estás bien? Sí.

¡Ah, ahí va! Mira.

Chi,

¿qué es eso? ¡El santuario!

¿Por qué hay tanta bruma? Es porque hay

piscinas termales, ¿verdad, Max?

¿Max?

¡Max!

¡Max, no!

¡No!

(LLORA)

Ah...

Chicos...

Chicos..., vais a tener que seguir sin mí.

¡No, no! Pero...

Pero...

¿no te vienes con nosotros?

Esta vez, no, hijo.

Pero tienes que venirte.

Si no, ¿para qué has luchado tanto?

Para llevaros con una familia.

Eh, solo debéis cruzar

la cresta. ¡No!

¿No lo entiendes? Tú eres nuestra familia.

Sí, sí, lo soy.

Y os estoy diciendo...

que tenéis que poneros a salvo, ¿vale?

Es lo que hacen las madres.

Podéis hacerlo, chicos,

llegaréis en menos que canta un gallo.

¡No!

Seguiremos juntos porque eso es lo que hacen las familias.

Más rápido, hermanito. Empuja, ¿vale? Empuja.

Empuja.

¡Oh, no!

¡No puedo, Chi, pesa mucho!

¡Me duelen las alas! ¡Chao!

Grazna, Max nos dijo que lo hiciéramos. Tú puedes, Chao.

¡Grazna!

Grazna sin parar, vamos, hazlo. (GRAZNA)

¡Tú puedes!

(GRAZNA)

¡No ha funcionado! (GRAZNA)

(GRAZNA)

¡Cuidado!

Estabilizado.

Tenemos contacto. ¡Julita!

Me has tenido en vilo. ¡Sí!

Eh, chicos, lo habéis hecho muy bien.

¡Cuidado, Frazier!

¡La cabeza! -¡Son patos!

¡Otra vez, la cabeza!

¡Gansos en rigor! -Sí, no nos habéis dado.

Sí, no nos habéis dado.

¡Cuidado, que voy!

¡Oh!

Ah...

Oh, duele, duele.

¡Ah!

Perdona.

Vale. ¡Ah!

¡Oh, no! A ver. ¿Dónde no te duele?

¿Esto te duele?

Pues sí, pero...

¿Y te duele esto?

Mejor. Sigue, sigue. ¿Y esto también?

Ah. Hola, papá, señor.

Así que has vuelto, ¿eh?

¿Aún no te has estampado?

Me sorprende, la verdad.

(RÍE)

¡Me alegro de verte!

Gansos del mismo nido migran unidos.

¿Verdad, papá? (RÍE)

Uy, qué tarde es, tengo que ir a preparar...

la migración de primavera. Hasta luego.

¡Migran unidos!

(TODOS) ¡Migran unidos!

Julita, ya no quiero ser un ganso solitario. Yo...

Perdóname por, ya sabes, por todo. Calla, ven aquí.

Ay, me duele.

Pero ¿sabes qué? Tampoco tanto.

Uh, mamá, ¿vas a casarte con ella? Che, che, che.

Los niños, cómo son...

¿Qué te ha pasado estos días?

Julita, estos son mis hijos, Chip y Chop.

Chope y Chain. Chip y Choop.

Chomp y Choo Choo. Chape y Choo.

(RÍEN)

En realidad, son Chi y Chao y quiero que formen parte

de la bandada.

¿Qué te parece?

¿Y por qué no...

parte de la familia?

¡Sí, uh! ¡Cómo mola!

(RÍEN)

Espera.

¿Crees que con dos será suficiente?

¿Qué? ¿Dos? En realidad dos son más que...

Bueno, dos, ¿por qué no esperamos mejor a la primavera, no?

Es lo que hacen todos.

Tampoco es que me importe lo que hagan los demás.

Tú ya me entiendes, yo quiero que seas feliz.

Pero si tuviéramos dos más...

(RÍEN)

("Paradise")