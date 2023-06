La abeja Maya: la película

(Música)

(Música)

(BOSTEZA) Qué sueño más agradable.

¿Hola?

¿Dónde estoy?

¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Ay!

(BOSTEZA)

(RÍE)

¡Hola!

Ten paciencia, abejita, todavía es muy pronto.

Pero es que quiero contarle mi sueño.

Había una cosa enorme marrón y amarilla

y luego había algo azul.

Las abejas no sueñan. ¿Por qué?

Pues...

Pues porque no.

A descansar.

Las abejitas se despiertan cuando el sol se alza sobre los narcisos.

¿Por qué no puedo hacer lo que quiero?

¿Hacer lo que quieres, dices?

¡Oh!

(RÍE)

Paciencia, abejita. (RÍE)

Ya tendrás tiempo de aprenderlo todo.

¿Qué es una abeja?

Una abeja tiene que portarse bien y ser obediente.

(CANTA) "Duérmete, abeja, duérmete ya".

(TARAREA)

(CANTA) "Duérmete, abeja, duérmete ya".

Ya basta, pequeña.

-¡Eh!

-Adentro.

-Una abejita haciendo lo que le viene en gana, es absurdo.

(SE ASUSTA) ¿Qué estamos haciendo?

¿Cómo? No, no, escúchame, no pienso repetírtelo.

Vuelve adentro de una vez.

Por fin.

Ya está arreglado.

-Qué abejita más graciosa. -¿Graciosa?

A ver cómo se llama. Abejita 396.

-396.

Maya.

-¿Un nombre para una abeja? Qué memez.

¡Ah!

(RÍE)

¡Hala!

(Música)

¡Hola, abejitas!

(Continúa la música)

¿Qué es esto tan rico? ¿Eh?

Qué divertido.

¡Las abejas no se divierten! ¡Suéltame!

(GRITA)

¡Oh! ¡No veo nada!

(GRITA)

(RÍE)

¡Disculpen! ¡Eh, oye!

-¡No veo nada, no veo nada! (GRITA)

¡No quiero ver nada!

(SUSPIRA) Escuche el zumbido, majestad.

Es el sonido de las abejas

haciendo que funcione la colmena de forma eficiente.

(GRITA)

(RÍE)

Qué divertido ha sido. ¿Lo ha visto?

Estaba ahí arriba y, de repente...

Abeja grande, lleva una cosa en la cabeza.

(RÍE) ¿Le pesa?

(FURIOSA) ¡Silencio! ¡Limpia este desastre!

Esto es una colmena, no el nido de un avispón.

-Guarda el aguijón, Zumbina, es muy pequeña.

Seguro que ha sido un accidente.

-Si permitimos que las abejas correteen por ahí,

la colmena sería un caos. -Tiene razón.

Cada abeja tiene adjudicada una tarea.

¿Cuál es la mía?

Paciencia, pequeña, ya encontrarás tu lugar.

Primero, tendrás que aprender a trabajar con las demás.

-¡Pero ha roto las reglas, tenemos que castigarla!

-Procure que llegue al colegio a salvo, Zumbina.

-Por supuesto, majestad.

¿Cada abeja tiene su tarea?

Tenemos que hacer algo con la reina, Crawley,

no es la adecuada para dirigir esta colmena.

Bueno, pequeña alborotadora... ¡Oh!

(Música)

¿Qué?

(RÍE)

Alto. Alto.

¿Qué clase de abeja eres?

Una abeja que camina como tú, tontorrón.

Bah, eso es imposible. Las abejas no se comportan así.

-¡En guardia, soldado!

-¡Largo!

(RÍE)

¡Atención!

¡Oh!

¡Atención!

(RÍEN)

(CARRASPEA)

(RÍE)

¡Oh!

(Música)

¡Hala!

(HUELE)

(RÍE EMOCIONADA)

¡Vaya! ¡Qué bonito!

(RÍE)

(Violín)

¡Jope, cuántos colores!

¡Ajá! Sí, sencillo y al grano.

(CANTA) "Cuántos colores nos dan las flores.

Quedarse en casa es fatal".

Niña, es estupendo. ¿Dónde aprendiste a escribir letras así?

Es como si vieras el mundo por primera vez.

Llevas la música en la sangre, abejita, y lo que está dentro...

"¡Laaaa!" Debe salir. (RÍE)

Vamos, inténtalo. "¡Laaaa!"

"¡Laaaa!" (VOZ MÁS ALTA) "¡Laaaa!"

(GRITA) "¡Laaaa!"

Sí, debes seguir ensayando. (RÍE)

Eres muy graciosa, abeja verde. ¿Abeja verde?

(RÍE) Veo que es la primera vez que ves el mundo.

Disculpas, señorita, soy Flip, el saltamontes.

Me dedico a pasear por el prado. ¿Qué es el prado?

¿Qué es el prado?

Niña, tienes que salir más a menudo. ¡Ale hop!

Observa tú misma.

¡Oh! El prado es mi hogar.

¿Vives aquí?

No solo yo, hay muchos insectos que viven en el prado.

Grandes, pequeños, curiosos, apestosos...

De todo. Hasta donde alcanza la vista.

Arriba, abajo, del cielo al suelo,

desde la colmena, pasando por los tulipanes hasta...

(SUSURRA) Los setos de Gorgo,

donde ninguna abejita debería adentrarse.

¿Por qué?

Porque allí vive un monstruo comebichos gigante

que se llama Gorgo, pero...

Ya basta. ¿Dónde están tus amigos? Las abejas viajan en grupo.

Que yo sepa, no tengo amigos.

En la colmena no caigo bien a nadie.

Creo que no soy una buena abeja.

Parece grave.

¡Eh!

Oye, ¿qué haces?

No interrumpas al gran doctor Flippenstein.

Tienes buen corazón.

Di: "A". A...

Hay que ver, las abejas tienen dientes.

¿Qué?

Cera antiabeja, prometedor.

En mi opinión profesional, el diagnóstico es muy positivo.

Eres una buena abejita, no dejes que nadie diga lo contrario.

(Rana)

Será mejor que te acompañe a la colmena, niña.

No, Flip, ¿puedo quedarme aquí?

(Música)

Nos acercamos a las coordenadas de la caléndula.

Inicien proceso de recolección de polen.

-¿Qué ocurre?

-¡Avispones! ¡Agarrad las cestas!

-Qué tímidas son. -Nos zamparemos su miel.

-Vaya, vaya, vaya... ¿Qué tenemos aquí?

Los avariciosos de siempre que quieren quedarse con todo el polen.

-Agarrad las cestas. Han llegado unos ladrones bobalicones.

-¡Retira eso, bicharraco estirado de colmena!

Los avispones no robamos.

-¡Vuelve por donde has venido, ladrón de polen!

-¡Uh! Nos tiemblan las patitas.

Nos vamos, tenemos que instalar el campamento. Hasta otra...

Vecino.

(RÍE)

-Por suerte para ellos, tenemos trabajo.

-Vaya vecinos.

-¡He perdido la cesta!

-¿Lo ves? Ladrones.

¡Volvemos a la colmena! Tenemos que informar a la reina.

No, bicho Flip, me quiero quedar. Aquí todo es grande y soleado.

Estar fuera de la colmena es más agradable.

Ya estás en casa. Tengo que irme.

A las abejas no les gusta que nadie se acerque a la colmena.

¡No quiero quedarme! No te enojes.

Pronto volveremos a vernos.

¿En serio? ¡Sí!

Las flores y las abejas pegan más que las arañas y las telarañas.

Pero si quieres conocer el auténtico prado,

llama a tu nuevo amigo Flip.

Siempre estoy en la...

Las abejas no hablan con otros bichos.

No era un bicho cualquiera, era Flip.

¡Hasta otra!

¡No, espera, Flip! ¡Quiero irme contigo!

Las abejas no salen de la colmena solas. Vuelve al trabajo.

"Las abejas no hacen eso, no hacen lo otro..."

Bla, bla, bla. Bichos...

(HUELE) ¡Oh!

(Música)

(GRITA)

(TODOS) ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo!

¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo!

(Música)

Como consejera real,

debo recomendarle que eche a esa panda de avispones.

-Pero no nos atacaron. -Bueno, no, todavía no.

Pero si dejamos que se instalen,

pronto llegarán otras tribus de avispones.

Y seguro que convertirán el prado en un horrible nido de avispones.

¡Matarán las flores y los bichos y luego...!

¡Luego se nos comerán! Debemos enseñarles quién manda aquí.

-Yo mando aquí, no lo olvides.

-¡Oh, majestad!

-¡Ah!

¡Sí!

¡Aquí la tiene, majestad! ¡La cosecha de jalea real anual!

(Gritos de alegría)

Crawley, ¿qué ocurre?

-Me temo que está taponado, su consejera.

-Eso es evidente. Destapónalo. -¿Yo? Pero...

-¡Vamos, hazlo! -Sí, señora.

-¡La jalea real!

¡Huele que alimenta! (ENFADADA) ¿Que alimenta?

¿Sabes lo que has estado a punto de hacer?

¡Es la reserva de jalea real de este año, niña!

¡La vida de la reina depende de ello, no puede comer nada más!

No puede comer nada más...

Crawley, ¿estás pensando lo mismo que yo?

-¿Que las mariposas no son siempre chicas?

-No.

Estoy pensando que la jalea real

es la respuesta a nuestro problemilla con la reina.

Lo siento, señora reina. ¡Vaya! Qué entrada más teatral.

¿Estás bien, querida? ¡Oh, sí!

Las bolitas de flor están muy blanditas y sabrosas.

(ERUCTA) ¡Oh!

(RÍEN)

Eres un pelín salvaje, pequeña.

Ya veo que tendré que echarte un ojo de vez en cuando.

¿Cuál de ellos, señora reina? ¡Silencio!

¡Te he dicho que te comportes!

-Y yo te he dicho que la lleves al colegio.

-¡Oh! Sí, por supuesto, majestad.

-Vete zumbando, Zumbina. (RÍE)

¡Tú, al colegio! ¡Ah!

(RONCA)

El prado no es todo flores y rayos de sol,

también existen peligros, como los avispones.

¡Avispones!

¡Escondeos!

¡No!

¡Avispones!

(RÍEN)

¿Qué ha pasado? ¡Oh, Willy!

¿Cómo esperas reconocer a un avispón si siempre te duermes en clase?

¿Yo? No, no, no. Es culpa de los ojos.

Se me cierran de vez en cuando. (TARAREA)

Deja de hacer ese ruido infernal. Las abejas no cantan.

¿Por qué no? Porque cantar lleva a la música.

La música lleva a la pereza y una abeja perezosa...

Gorgo, el monstruo devoraabejas, adora a las abejitas perezosas.

-Gracias por esa descripción tan detallada.

Te estábamos esperando, Maya. ¿Maya?

Pues sí, así es como te llamas. ¿En serio? ¡Maya!

Me gusta mi nombre.

Maya, Maya. ¡La abejita Maya!

Vamos, pequeña, ve a sentarte. ¿Podemos hablar, Zumbina?

¿Qué haces? Sentarme a tu lado.

Es que nadie quiere sentarse a mi lado.

Quiero decir, una buena elección, Maya. Soy Willy, pégate a mí.

Sé un montón de cosas.

Voy a realizar mi tercer primer vuelo, ¿sabes?

¡Hala! Debes de saber de todo, ¿verdad?

No eres como las demás abejas.

Todo el mundo me lo dice.

No, no, no, no. Lo he dicho en el buen sentido.

Podemos ser compañeros de primer vuelo.

¡Me encantaría!

¡Señorita profe! ¿Cuándo saldremos a volar por primera vez?

¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Silencio, 396!

Me llamo Maya.

Paciencia, Maya.

Primero os mostraré los peligros del prado.

Estábamos hablando de los avispones. ¿Qué es un avispón?

¡Es el peor enemigo de una abeja!

Son enormes en bichos con escamas,

tienen garras gigantes y los ojos rojos.

(SUSURRA) No hay nada que les guste más

que las abejitas rebozadas en polen para cenar.

Por la noche se convierten en bestias aulladoras.

(GRITA)

-En sus cuerpecitos peludos ocultan parásitos

entrenados para atacar a los avispones.

Y si dejáis que se os acerquen, os chuparán hasta el alma.

(GRITAN)

Mirad por dónde vais.

-¡Cuidado!

-Lo siento. (GRUÑE)

¡Eh, hijo! No irás a llorar, ¿verdad?

Yo no te he educado para que fueras un avispón llorón.

Papá, detesto las abejas. Así me gusta.

Mucho ojo, y no salgas del campamento.

Las abejas viven cerca de aquí. Papá, no es justo.

Quiero ver uno de esos horribles chupaalmas.

A lo mejor, cuando seas mayor. Ya soy mayor.

¡Mira lo que has hecho! ¡Hoy ya llevas tres!

-¡Por mis antenas torcidas! Quédate donde pueda verte, hijo.

Pero es que... Nada de peros.

Te quedarás en el campamento.

Usad las pinzas, perezosos.

Quiero terminar el campamento antes del anochecer.

Ya soy mayor.

¡Eh! ¿Quién quiere unirse a mi club de cazadores de bichitos?

Oh... Cobardicas.

Saldré por mi cuenta.

Recordad, niños.

Los bichitos comen abejas y no dejan ni las cejas.

Y por eso no debéis fiaros nunca de otro bicho. ¡Nunca!

¿Pero y si son tus amigos? ¿O son superbonitos?

¿O quieres que te ayuden?

Preferiría morirme antes de pedirle ayuda a otro bicho.

Pero eso es una tontería.

Supongo que sí.

-¡Señorita Casandra!

¡Te lo advierto, no me interrumpas más!

¿Quieres comentar algo, 396? (NIEGA)

Mejor.

He conocido un bichito que no me ha comido.

¿Y por qué el prado es tan malo si es tan bonito?

¿Y cómo es que los avispones son tan malos, si no los conoce?

¿Y quién es Gorgo?

¿Por qué las abejas no podemos bailar, cantar

y salir con lo bien que se está fuera?

¿Solo porque una vieja sea una amargada

y no quiere que cantemos? Oh, oh...

¡Se acabó! ¡Castigada sin primer vuelo!

Te quedarás sin volar.

-Seguidme, niños, no os alejéis.

Y acordaos de aletear. -¡Vamos allá!

-¡Me encanta volar! -¡Ven conmigo!

(Música triste)

¡Eh! ¿Qué haces aquí?

¿Por qué no estás con los demás niños?

Bueno, porque no quería dejarte sola.

¡Oh, Willy, eres el mejor amigo del mundo!

¡Eres el mejor! Y tú eres mi primera amiga.

¿Eh? Nada, nada.

Willy, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no encajo en la colmena?

Encajar es sencillo.

Deja de hacer preguntas y obedece las órdenes.

Es lo que hacemos los demás.

Claro, que, entonces, dejarías de estar tan loca

y de ser tan divertida. Serías como todos los demás.

Tienes razón, Willy. Yo soy el problema, no la colmena.

Tengo que decírselo a la consejera real.

A partir de ahora, haré lo que me digan.

Pero no le digas que ha sido idea mía.

¡Maya! ¡Se va a poner muy contenta!

¡Crawley! Crawley, llorica escurridizo, ¿dónde estás?

-Estoy aquí, gran consejera. -¿Lo has hecho ya?

-Claro que sí.

(RÍE)

¡Uh! Madre mía, Crawley.

¿Sabes? Creo que los avispones han robado la jalea real.

-¿Pero la jalea real no es eso?

-Tenemos que encontrar a los ladrones y destruir su campamento.

¿Estás de acuerdo?

-¡Oh! Pero no han sido ellos, sino nosotros.

-¡Eso ya lo sé!

Pero los demás no lo saben, ¿no es así, Crawley?

-¿Qué? Yo no... (RÍE MALVADA)

Le estaba buscando, señora consejera.

¡396! He venido a decirle...

¿Qué está haciendo con la jalea real?

¡Silencio! Te lo advertí. Las abejas no hacen preguntas.

¡Fuera de aquí! Espere, señora consejera.

Tenía razón, tengo que aprender todas las normas.

Imposible. No hay lugar para alborotadoras en la colmena.

No, no, cambiaré, se lo prometo. Déjeme intentarlo.

Olvídalo, 396. Este ya no es tu hogar.

Desde hoy, quedas desterrada de la colmena.

¿Dónde voy a vivir ahora? (RÍE)

Para los bichos caídos en desgracia solo existe el prado.

Mejor, me gustan los bichos.

Son mucho más amables que usted, doña mandona.

Pues vete, 396.

Seguro que el prado está plagado de bichitos varios

deseando conocerte. (RÍE)

O comerte.

Abeja antipática y arrugada.

Ya lo verá, encontraré mi lugar en este prado.

¡Oh!

(Música)

Allá voy.

(GRITA)

¡Oh!

¿Maya?

¡Estoy volando!

Oiga, una abeja tan pequeña no creo que sobreviva en el prado.

-Exacto.

Ve tras ella y asegúrate de que la naturaleza sigue su curso.

-Oh...

¡Oh, no!

Tienes que salvarla, Willy. ¡Bah, no! No le pasará nada.

¡Sí le pasará! ¡No seas cobarde y hazlo!

¡Maya, espera! ¡Maya! ¡Maya!

(Música)

(RÍE)

(Continúa la música)

¡Yuju!

(HUELE)

(RÍE)

¡Yuju!

¡Hola, prado, ya estoy aquí!

¡Uh! Qué planta más brillante.

(GRITA) ¡Eh! Qué maleducada.

(GRITA)

(GRITA)

¡Voy a salvarte, Maya!

¿Willy?

(GRITA)

(GRITA)

¡Tranquila, Willy te salvará! Soy yo, Willy.

¡Maya! ¿Qué estás haciendo aquí? He dejado la colmena, Willy.

Y no volveré nunca más. (RÍE) Ya, claro.

Sí, muy buena. ¿Qué has dicho?

La consejera real dice que no puedo quedarme,

pero, hasta ahora,

no se me está dando muy bien vivir fuera, la verdad.

Creo que no encajo bien en ninguna parte, amigo.

Maya, eres una abeja. Vivimos en colmenas.

Hasta yo lo sé. No podrás sobrevivir aquí sola.

Bueno, pero ahora ya no estoy sola. ¡Oh, genial! Me parece genial.

Vale, nos comerán a los dos. ¡Flip!

¡Oh, no! ¿Ya se te ha ido la olla? ¡No!

Flip el saltamontes chiflado. Él sabe cómo vivir en el prado.

Me enseñará dónde encajar. No podemos salir si está oscuro.

Esperaremos a que amanezca.

(GRITA)

Si esta noche se nos comen, no te lo perdonaré en la vida.

(Música)

¿Las ranas se la han comido, Crawley?

-Sí, señora. -Excelente.

-¡Maya! ¡Willy!

¡Niños!

(Ranas)

(AMBOS) ¡Larva, hoja, piedra!

La hoja cubre la piedra. Qué rápido aprendes.

(AMBOS) ¡Larva, hoja, piedra! Ajá, he vuelto a ganar.

Ñam, ñam, ñam, el ciempiés se come la hoja.

Te toca mirar fuera primero.

Bueno, también sería el primero aunque hubiese ganado

porque soy una abeja valiente.

(GRITA)

¿Qué ocurre, Willy? ¡Un monstruo!

¡De ojos y colmillos grandes! ¡Quiere comernos!

Qué bonito. ¿Seguro que es un monstruo, Willy?

¿Se ha ido?

Tranquila, lo he espantado con mi... Grito de ataque.

Gracias, mi héroe.

Bueno, ¿dónde está ese saltamontes tan flipante?

Eh... Por algún rincón del prado. Precisa un poco más.

Habrá que pedirle a otros bichos que nos indiquen.

Oh, Maya... Vas a conseguir que nos coman.

¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo!

¡Hijo! ¡Muchacho!

Por todas las latas de Cola, ¿dónde se ha metido ese chaval?

¡Eh, despierta!

¿Cómo puedes dormir sabiendo que mi hijo ha volado?

-¿Está volando, jefe? -¿Qué? ¡No!

Ha desaparecido, no le encuentro.

Anoche debió de escabullirse. Tenemos que buscarle.

Y me refiero a todo el mundo. Quiero recuperar a mi hijo.

-Chicos, a buscar al pequeño. -Sí, señor.

-¡Hijo! -Lo encontraremos, jefe.

(Música)

Espera, Maya, me ha entrado más hambre.

Vamos, Willy, tenemos que buscar a Flip.

Estoy cansado. Siempre estás cansado.

Estoy en edad de crecer.

(BOSTEZA) Tengo que dormir.

¡Oh! ¡Hay algo debajo de esa hoja!

A lo mejor, sabe dónde está Flip. ¡Maya, no! ¿Qué haces?

No parece peligroso.

Tiene rayas y es pequeño como nosotros,

pero brilla bastante. No soy pequeño.

¡Hola! ¡Eh! Esa hoja es mía.

Buscamos a un saltamontes chiflado llamado Flip, ¿lo has visto por ahí?

¡Bah! Cosas de críos.

Yo estoy buscando... No, no puedo decíroslo.

A menos que os unáis a mi club secreto de cazadores de bichos.

¡No, Maya! En la colmena tienen un dicho.

"No te unas al club de un bicho extraño".

¿A quién llamas extraño, cara peluda?

Nos apuntamos. Me caes bien. Eres valiente.

Y ahora, agarraos las rayas

porque quiero cazar a los bichos más desagradables de todo el prado.

¡No, no, no, no! Los chupa-almas tragamieles.

¡Bien! Quiero conocer esos bichos tan guais.

¡De eso nada! Está bromeando.

Andando, cazadores, el peligro nos espera.

Por cierto, ¿qué clase de bicho eres tú?

De los que pican, me llamo Sting.

Sí, claro, como yo. (RÍE) Ya, qué gracioso.

No, de verdad, ¿qué eres? ¿Tú qué crees? Soy un...

¡Avispones! ¡Avispones!

¡Hijo! ¡Hijo!

Anda, mi padre.

¡Avispones! ¿En serio?

¡Escóndete, Maya, te devorarán! ¡Díselo, bicho!

¡Vamos, díselo!

Creía que teníamos un nuevo amigo. Le han cogido los avispones.

Seremos los siguientes.

En la colmena tienen un dicho, "Quédate y vivirás más".

Son malos tiempos para las abejas.

La colmena corre un grave peligro.

Hoy han entrado los avispones y han robado la jalea real.

Tenemos que recuperarla.

La vida de la reina depende de ello. -Pero no tenemos pruebas.

-Crawley, creo que la reina necesita acostarse.

-Por aquí, majestad. -No debemos precipitarnos.

-Demostrémosles a los avispones mugrientos

quién manda en el prado. -Será posible...

-¡Un momento! ¡Maya y Willy han desaparecido!

Tienen que haber salido el exterior.

-Yo no soy una niñera.

Los pequeños son tu departamento.

Si no te importa, ahora tengo que proteger una colmena.

-¡No, espere!

¡Espere! ¡Tenemos que hacer algo! Por favor...

-¡Que me corten las antenas!

Nunca creí que llegaría el día

en que una abeja le pediría ayuda a una hormiga.

-Por favor, coronel. -Descuide usted, los encontraremos.

Señores, estamos buscando a dos abejitas.

Tienen pelo, rayas, los ojos saltones y la cabeza grande. ¿Queda claro?

(TODOS) ¡Ojos saltones y cabeza grande, señor!

-Bien. ¡Bart, Bert, por ahí! ¡Tex, Lex, por allá!

¡Troy, Trey, por ese lado!

Arnie y... Barney.

(AMBOS) ¡Listos para la acción, señor!

-Dense la vuelta. (AMBOS) ¡Sí, señor!

-Los dos no.

Dese la vuelta el de la izquierda. -¡Sí, señor!

-Me refiero a mi izquierda.

-¿A su izquierda cuando está de cara o cuando está de espaldas, señor?

-Olvídenlo. -¡Señor, olvidado está!

-En fin, vayan por donde quieran. Por ahí mismo. Y no rompan nada.

¡Les ordeno que no rompan nada! -¡Sí, señor!

Cuente con nosotros, señor. -¡Lo romperemos todo, señor!

-No, no tenemos que romper nada. -No romperemos nada, señor.

-¡Atención! (AMBOS) ¡Sí, señor!

-Solo hagan el favor de marcharse. (AMBOS) ¡Sí, señor!

Señor, le pido permiso para hacerle una pregunta, señor.

-Adelante, soldado.

-¿Me recuerda la misión, señor?

(GRITA) -¡Buscar a dos abejitas!

(VARIOS) ¡Vueltas y más vueltas y más vueltas y más vueltas!

Me da muy mala espina.

Y no me asusto con facilidad. No seas tan quejica.

Parecen chiquitinas. ¡Hola!

No tengáis miedo, pequeñinas, queremos pediros indicaciones.

Ahí no hay nadie, anda, vámonos. ¡Oh, Willy, por favor!

¡Visita! Saludad, hijos míos.

(TODOS) ¡Hola!

-Justo a tiempo para el desayuno.

Tengo hambre.

¿Y vosotros, niños? Tenemos fruta podrida.

¿Y bien? ¿Qué trae a dos pequeños polinizadores

a la casa de la polilla?

Estamos buscando a un bicho, Flip. ¿Al saltamontes? ¡Claro!

Estará divirtiéndose en alguna fiesta.

¡Oh, una fiesta! ¿Y cómo daremos con él?

Muy fácil. Esperad al atardecer.

Volad en línea recta hacia una luz brillante

y luego dad vueltas y más vueltas y más vueltas y más vueltas...

Creo que habrá que preguntarle a alguien más.

Pues sí.

Puede que él sepa dónde está la fiesta.

¡No, es un escarabajo pelotero!

Dicen que como huelas una de sus bolitas, te quedas tieso.

Eres un exagerado. (HUELE)

Disculpe, señor pelotero. ¿Que qué?

Pero si a mí nadie me dirige la palabra.

Estamos buscando una gran fiesta. A mí nunca me invitan a fiestas.

Al parecer, es por el ambientador que uso.

Puede acompañarnos.

Gracias, niña,

pero la mayoría de insectos no son tan amables con el viejo Kurt.

Id vosotros. Suelen celebrar las fiestas en la Tronco Disco.

Os diré dónde está. Primero hay que... Aguántala.

Para llegar a la Tronco Disco, hay que seguir esta zanja.

Luego, girar a la derecha por las margaritas hasta el río.

Luego, seguid el camino hasta la... (GRITA)

¡Mi bola!

¡Y sobre todo, no crucéis el bosque de las arañas!

Cruzar el bosque de las arañas, muy bien.

(RÍE) Maya, apestas.

¿Te doy un abrazo? No, no, no, no.

Dame un abrazo. ¡Socorro!

¡No corras, Willy!

Ya está.

-Si seguimos a este ritmo, nos saldremos del mapa.

-¿Dónde estamos? -¡Shh!

Capto vibraciones de abeja. Y algo más.

Una especie de aroma muy fuerte. -¿Es polen?

Donde hay abejas, siempre hay polen. -Tiene que ser polen.

-¡Polen! -¡Ven a mis brazos!

No huele precisamente a polen.

-Y tampoco sabe a polen para nada.

"Es fácil, cruzad el bosque de las arañas"

¿Qué clase de escarabajo pelotero retorcido diría algo así?

Te lo dije, Maya.

El estiércol se le ha subido a la cabeza.

Hola, cazadores de bichos. ¡Hola, Sting!

(SUSURRA) Me estoy acercando a esos asquerosos chupa-almas.

¡Qué divertido! ¿Divertido?

En este bosque hay monstruos y arañas, Maya.

No te vas a poner a llorar, ¿verdad? Ni que fueras una larva de abeja.

Pues... Gracias.

Piensa, Willy. ¿Qué bichejo es?

Antenas puntiagudas, pies puntiagudos, ¿cola puntiaguda?

Es igual que...

(GRITA) ¡Un avispón! (AMBOS) ¿Dónde?

¡Él! ¡Él! En la colmena tienen un dibujo igualito a él.

Pero no tiene los ojos rojos,

¿y no te parece un poco bajito? ¿Yo bajito?

¡Eh! Un momento... ¿La colmena?

¡Sois abejas! ¡Atrás! ¡No me chupéis el alma!

¡Mira, está cambiando de color!

¡Corre, Maya, se está convirtiendo en un monstruo araña!

¿Un monstruo qué? (GRITA)

Hola, pequeñajo. Veo que te has perdido.

No, no, no, no.

¿Quieres cenar conmigo esta noche? No tengo hambre.

Por favor...

Chicos, ayudadme. Chicos...

Tenemos que salvarle. No, Maya.

La araña se nos comerá. No, si no logra acogernos.

¿Qué estás haciendo?

Cuatro alitas son más rápidas que dos.

Tenéis que ayudarme, amigos. Mueve las alas, yo te guio.

¿Por qué tienes que guiar tú? ¡Willy!

¡No me dejéis aquí! ¡Allá vamos!

(GRITA)

¡Cógele!

¡No te preocupes, te salvaremos!

(RESOPLA ALIVIADO)

(GRITA)

Abejas...

-Y no rendirse jamás.

Y esa, amigo mío, es la clave para ser un experto rastreador.

-¿Sabes, Barney? Eres una hormiga sabía.

-¡Shh! Esta vez sí te capto vibraciones de abej...

-De abeja, se pronuncia de abej... De abej... ¡Eh! ¿De qué va ese?

-Respeto, hermano sol.

Agradecemos enormemente tus regalos.

Saludad, hijitos míos. (TODOS) ¡Hola!

-¡No!

-¿Por dónde íbamos?

(TRAGAN SALIVA)

¡Oh, ya! Luces brillantes.

Y vamos a dar vueltas y más vueltas y más vueltas

y más vueltas y más vueltas...

Ha ido de poco.

La próxima vez que le salves la vida a alguien, procura no matarle.

Oh... Salvado por un par de abejitas.

¿Qué dirá mi padre? ¿Gracias?

No conocéis a mi padre. Ni ganas, chico.

Déjale, Maya. No, Willy, espera.

No podemos dejarle aquí así.

Tenemos que encontrar la Tronco Disco antes de que anochezca.

¡Esperad! ¿La Tronco Disco?

Yo sé dónde está, puedo acompañaros.

No necesitamos tu ayuda, ya sabemos a dónde vamos.

Está por ahí cerca.

¿Te refieres a la isla de Gorgo? ¿Gorgo?

Si me sacáis de aquí, os mostraré el camino.

¡No, Maya, es una trampa! Willy, él sabe cómo llegar.

Y habrá una fiesta, ¿no te acuerdas?

Seguro que habrá polen y... ¡Polen! ¡En marcha!

¡Vámonos! ¡Vamos!

¿A qué estáis esperando? ¿Y qué hay de tu padre?

¿No estará preocupado? ¿Mi padre preocupado?

(RÍE) Es el bicho más duro del mundo.

(LLORA) ¡Mi pequeño! ¿Dónde está? -Jefe.

-Se me ha metido algo en el ojo. -¡Mire!

-¡Largaos, tragamargaritas! Esto es territorio avispón.

-Territorio abeja,

os damos hasta el alba para abandonar nuestro prado, chupatroncos.

-¿En serio? Los avispones nunca nos doblegamos.

¿Qué me dices ahora? ¿Eh? (RÍE BURLÓN)

-Ya lo veremos.

-¡Largaos antes de que os arranque todos los pelos!

-Os hemos avisado, habrá graves consecuencias.

(RÍE) -¿A quién le asustan esas bolitas de pelo con rayas?

Seguid buscando. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo!

(Música)

¡Ajá!

-¡Es mi premio!

-¡Mío, mío, mío, mío!

-¡Oye, la he visto primero!

(ASUSTADO) Avispones...

Vale, vale. A ver, recuerda el entrenamiento.

No toques nada, déjalo todo tal como estaba.

(AMBOS) Oh...

Puede que no se den cuenta.

(Música)

¡La Tronco Disco!

¡Vuelos en libélula! ¡Vuelos en libélula!

¡Compren sus billetes para volar en libélula!

-Estupendo.

-¿Quieres volar, pequeña?

Puede que luego. Cuando quieras.

¿Y bien? ¿Dónde está el tal Flip? Que comienza.

¡Mariquitas y bichos de jardín! ¡Mirad!

¡Y... Hop!

Bienvenidos a la Tronco Disco.

¡Dale caña, Mosqui!

¡Añadámosle algo de melodía!

Ahora, la caja de ritmos.

¡Bien, un aplauso para Los Rebeldes!

¡Ahí va, hoy tenemos mucho público!

Gusanos, mosquitos, grillos, tábanos...

Tenéis cara de picar mucho.

¿Hay algún bichito de otra zona? ¡A mí, a mí! ¡Elígeme a mí!

Bienvenida, pequeñina. ¿Ya te han puesto nombre?

Maya. ¡Maya! ¡Oh, me gusta!

¿Y qué te trae a la Tronco Disco, Maya?

Me dijiste que, si tenía una pregunta, que acudiera a ti.

Pues pregunta, aquí todos somos colegas.

¿Dónde encajo yo, Flip? Oh, es muy fácil.

Las abejas encajan en las colmenas, Maya.

Pero es que no les caigo bien. Seré que soy diferente.

Por favor, Flip, tienes que enseñarme a vivir en el exterior,

en el prado. Toma, sujeta esto.

Maya, la respuesta que buscas está aquí debajo.

Entra ahora en la flor mágica

y te transformarás de inmediato en un bichito que todos van a adorar.

Observad los misterios del prado mientras transformo a Maya.

¡Abracadabra, pata de cabra!

A ver, abejita, ¿cómo te encuentras?

¡Eh! Sigo siendo la misma.

Exacto. No necesitas que te ayude.

Sé siempre tú misma y triunfarás donde vayas.

Démosle la bienvenida a esta abejita entre todos.

La hierba siempre luce más en cualquier otro lugar.

Mirad a través de la valla. Es fácil, en realidad.

En realidad.

A veces, estas abejas te hacen sentir muy pequeñín.

Levanta la cabeza. ¿Te sientes más alta así?

(Música)

No importa qué dirán. No importa.

Busca el ritmo en tu interior y sé tú misma un día más.

Remueve este cuerpecito. Sí, sí, muévelo.

Cántalo, grítalo y sé tú misma un día más.

(DESAFINA)

(TOSE)

Pregunta a tus amigos, que son de allá y de aquí.

Venimos de la misma familia, nos encanta que seas así.

Quién le importas, quién te da amor.

Un buen amigo cuesta hallar.

Rojo, amarillo, da igual.

Si es un buen bicho, ¿de qué tipo? Qué más da.

No importa qué dirán.

Busca el ritmo en tu interior y sé tú misma un día más.

Remueve este cuerpecito. Sí, sí, muévelo.

Cántalo, grítalo y sé tú misma un día más.

Y recuerda, Maya, lo que entra tiene que salir.

"¡Laaaa!"

"¡Laaaa!"

Yo quiero cantar por donde vaya.

Yo misma ser la abeja Maya.

(COROS) Maya. Maya.

La abeja Maya.

Eres una estrella, Maya.

Vamos, deja que te enseñe a mover el trasero.

Tú y yo a bailar.

(RÍE) Grítalo y sé tú mismo.

Hijo.

¡Ah!

(Música de tensión)

¡Bien! Ah. Aléjate de esa abeja ya.

¿Qué te ha hecho?

Mi Avispadillo es el que más odia a las abejas del prado.

Rompe tu malvado hechizo de abeja, te lo advierto.

(RÍE)

¿Te llamas Avispadillo?

Es un nombre bonito.

Papá, puedo explicártelo. Ella y él...

Digamos que me han salvado la vida. ¿Eh?

Pero no es que seamos amigos ni nada.

(Música de tensión)

Oh, te noto un poco tenso, ¿te ha picado el bicho del mal humor?

Relaja las pinzas. ¿Comes adecuadamente?

Vamos, Hank, han salvado a tu hijo.

El saltamontes te ha ahorrado una picadura, abejita.

Pero no vuelvas a acercarte a mi hijo.

Y tú estás tan castigado que si te castigara más,

no haría falta ni que salieras de casa.

No te preocupes.

El pobre aún no tiene las cosas muy claras, igual que tú.

Ya aprenderá. (SUSPIRA) Eso espero.

(TARAREA)

-¿Consejera real? -¿Sí?

Oh, quiero decir: adelante.

¿Habéis dado mi mensaje a los avispones?

-Se niegan a abandonar el prado, señora.

-Excelente.

Puede irse, sargento. -Ah...

-Crawley. -¿Sí, Tramposa?

Oh, quiero decir, esplendorosa señora.

-Ya es la hora.

Vos misma os lo habéis buscado, vieja decrépita.

Ojalá pudiera ser de otra forma. Necesitamos una líder fuerte

y estáis tan... Tan débil.

Crawley, ¿estás pensando lo mismo que yo?

-Eso depende de lo que esté pensando, su magnificencia.

(RÍE)

(Música de tensión)

Quiero decir... Su Majestad. (RÍE)

(Música)

Ah.

Gracias por venir, señor ciempiés. Nos vemos el próximo día.

A veces, moscas, basta de comeros el vómito, la fiesta...

Por fin te encuentro, vamos. Flip dice que nos acompaña a casa.

Yo ya estoy en casa.

¿Aquí, en el prado?

Este es mi hogar.

¿Con el bicho Sting y sus apestosos avispones?

No, con todos los bichos.

Con todos los bichos excepto yo. No te pongas así, iré a visitarte.

¿Por qué molestarte en visitar al aburrido de Willy,

en la aburrida colmena teniendo todo esto?

Me he jugado el aguijón por ti.

¿Y así es como me lo agradeces? Eh, Willy.

(SOLLOZA) Con todos tus nuevos amigos bichitos

ya no necesitas a Willy.

No seas tonto, quédate conmigo.

En la colmena tienen un dicho:

"Siempre puedes contar con un amigo".

Pero también me habré equivocado en eso.

¡Willy! ¡Willy!

(Música)

(RÍE)

De eso nada, Ventorro.

-Hijo, sé que crees que te cae bien esa abejita,

pero te ha comido el cerebro. Papá, no todas las abejas son...

¡Chis! Se han callado. Qué raro.

¡Ah!

¡Por las puntas de mis antenas! ¿Eh? Polen. Han sido las abejas.

Esas viles tragaceras nos han tendido una trampa.

Jamás hay que fiarse de las abejas, ¿lo ves?

Pero... Reunid a las cinco tribus.

Si esas bolas de pelo quieren jugar sucio,

se han equivocado de avispones.

Oh, no.

Bueno, si esto es la Tronco Disco, yo soy una pulga.

Nos hemos perdido, genio. -Ni hablar, cerebro de mosquito.

Mis antenas saben de sobra...

-¿Ah, sí? ¿Dónde? -¡Chis! Espera, espera, espera.

Creo que detecto algo. Estoy muy cerca.

(CARRASPEA) Disculpen, caballeros. ¡Chis! Callaos, ¡chis, chis!

Sí, sí, está claro que hay una abejita por aquí cerca.

¿Es Willy? Nosotros buscamos a una abejita.

Sí, sí, estupendo, niña, pero calla un rato, que estoy pensando.

-Barney, eh, Barney, mira.

Peluda, con rayas, ojos saltones y cabeza grande.

-Un tigre volador. -No, una abeja.

-Una abeja. (AMBOS) Una abeja.

-Y Flip. Eh, Barney, ya te decía que estábamos en el lugar adecuado.

-¿Dónde estabas, abeja traviesa? La señorita Casandra está

muy preocupada porque os habéis escapado.

-¿No sabes que la reina está enferma? Los avispones robaron la jalea real.

(Música de tensión)

Ha sido la consejera, la vi con la jalea real.

Flip, tenemos que volver a la colmena.

¡Willy! Buen trabajo, chicos.

¡Willy! ¿Willy, dónde estás?

¡Willy!

(CROA)

Bla, bla, bla. Ya estoy en casa, querido Willy.

En la Tronco Disco soy muy feliz. Pues perfecto, tú misma.

Yo también me iré a casa y seré feliz.

¡Vuelve al estanque, rana, no estoy de humor!

Tenemos polen. Polen.

No. No, no, no, Willy, mantente firme.

Aunque con el estómago lleno...

No, no y no. Continúa, Willy, continúa.

Está bien, tú ganas. Dame, dame, dame polen.

Ah, ah, ah, ¡ah!

Willy. Willy, vuelve.

Se lo ha llevado la corriente de aire.

Qué bichos alados más grandes.

No son bichos alados, son murciélagos.

¡Ah!

Tenemos que hacer algo.

Cuando cuente tres, impúlsame.

Uno, dos, tres, y... ¡Ah!

¡Pájaro bueno! Espera, Willy, ya voy.

¡Ah!

¡Chis! Ya voy, chicos.

Eh, para atrás, estoy aquí.

¡Maya! Aguantad, chicos.

¡Ah!

(TODOS GRITAN)

(RÍE) (GRUÑE)

¿Estáis bien, chicos? Oh.

¿Willy?

¿Willy?

No, no. Por favor, despierta. (LLORA)

Has dicho que tenías polen.

Willy.

Lo siento muchísimo, ¿aún quieres ser mi amigo?

Claro que sí, nunca hay que dejar a un amigo, Maya.

Sobre todo si es tu única y mejor amiga.

¿Dónde estamos? ¡Chis! En el seto de Gorgo.

¿El seto de Gorgo? ¿Por dónde se va a la colmena?

¿Volvemos a casa? Cruzando la tierra de Gorgo.

No, no, no. Maya, mejor demos la vuelta.

Sí, hazle caso. No tenemos tiempo.

Es el camino más corto. Estoy confundido, ¿qué ocurre?

La reina nos necesita, Willy. Te lo cuento por el camino.

Tiene más chispa que un barril repleto de luciérnagas.

Nos van a comer, está claro.

(Trompetas)

(CARRASPEA) Leales abejas,

lamento informaros de que después de batallar con la enfermedad,

nuestra querida reina... No está al 100 %.

Dicho de otra forma, me temo que ha volado

hacia la gran colmena del cielo.

Ha fallecido. (MUCHEDUMBRE) Oh.

-Pero toda colmena necesita una líder fuerte.

Y por eso yo mismo, vuestro nuevo director de colmena,

me complace presentaros a la nueva reina: Zumbina, la conquistadora.

(RÍE)

-Mis queridas abejas,

hagamos una pausa para recordar a nuestra querida líder.

Todos sabemos quiénes son

los responsables de esta grave injusticia.

¡Esos malditos avispones! Primero nuestra madre reina,

¡y luego será la colmena!

¿Vamos a permitir que se salgan con la suya?

Al amanecer atacaremos a esos horribles zumbadores

y los echaremos del prado. Lo haremos por la reina.

-No, no. Maya y Willy siguen ahí fuera.

(Crujidos)

Ese ruido es la barriga de Gorgo. Tiene hambre, Maya, demos la vuelta.

No te pares, Willy.

Espéranos, Maya. No te adelantes tanto.

¡Ah! ¡Gorgo ha cogido a Maya!

¡Maya! Vamos.

(AMBOS GRITAN) Gorgo quiere comernos.

Suéltanos, glotón. ¡Eh! Estoy aquí.

Maya. Gorgo va a enfadarse muchísimo.

Nunca hay que aterrizar encima de un monstruo.

(RÍE) Es puro sentido común.

Gorgo no es un monstruo, Willy. Tiene razón.

¿Esto es lo que tiene a todo el prado atemorizado?

¡Está hecho de paja!

¿Es un monstruo de paja? Ay, son los peores.

(RÍE) ¡Ah!

¡Ah! ¡Sujetaos!

¡Ah!

Willy. ¡Ah!

¡Ah! ¡Maya!

¡Maya!

¡Maya! Oh, ¡ah! ¡Un pequeño Gorgo!

Ya basta, ahora de vengarse. ¡Toma!

¡Ya! ¡Bua! Willy, que soy yo.

Maya. Chicos. ¿Estáis bien?

Creo que sí. Me quito el sombrero ante ti.

Le has enseñado algo nuevo a este viejo bicho. Vamos.

Antes de que el pobre Gorgo se nos caiga encima.

Soy una abeja monstruosa y voy a chuparos el alma.

Ya basta. Las abejas no chupan almas.

Algunas son muy buenas y amables. Ja. Eres amigo de las abejas.

(TODOS RÍEN)

Oh.

(Zumbido)

¡Ajá! Las cinco tribus.

Bienvenidos, hermanos.

Comed, bebed y disfrutad, porque mañana al alba,

vamos a aplastar a esos tragapolen de una vez por todas.

(JALEAN)

Oh, no, Maya. Oh.

(Música)

Alto, solo abejas.

Tenemos que hablar con la reina. ¿Cómo sabemos que no eres un espía

de los avispones? ¿Y cómo sabemos

que tú no eres una rana disfrazada? Era broma.

Lo siento, órdenes de la reina.

Flip. Ve tú, Maya. Yo te espero aquí.

(Música)

(MEGAFONÍA) Reunión en el gran salón, de inmediato.

¡Oh! ¡Cuidado! Aparta, pequeñajo.

¡Apartaos!

Creo que ya no me gusta la colmena.

¿Cómo vamos a despistar a los guardianes?

Tranquila, Maya, déjame a mí.

Eh, chicos. Fijaos.

Wi, wi, wi, wi, Willy. (RAPEA)

(SUSURRA) Qué bien bailas.

(RÍE) Adiós.

Oh, majestad. Estáis mejor.

¡Ah! 396, ¿cómo...? Es, es imposible.

¿Por qué lleva puesta la corona real?

¿Dónde está la reina? (RÍE)

La tienes delante. ¡Guardias! ¿Qué le ha hecho?

Ya voy, majesticidad. Pastelitos de miel.

Justo como le gustan. ¡Oh! Maya, estás viva, es fan...

Oh, un gravísimo problema. -¿No lo sabes?

Nuestra querida reina ha fallecido. Ah. ¡No!

No te preocupes, 396. Nos vengaremos de esos horribles avispones.

Mentirosa, usted robó la jalea real de la reina y la escondió.

¿Qué?

(IRÓNICA) Es verdad, soy culpable.

Culpable de haberme preocupado tanto.

En contra de mi buen juicio dejé que esta abejita encantadora saliera

sola al prado, pobrecilla. Está claro que ha perdido la cabeza.

Esperad, es mentira. Tenéis que creerme.

Sé dónde ha escondido la jalea real.

Bueno, si estás tan segura, ¿por qué no nos enseñas dónde está?

Esta ahí, ahí dentro.

Pobrecilla, tiene la fiebre del prado.

Ahora todos sabrán lo mentirosa que es.

Miente.

¿No está aquí dentro? Encerradla.

No, soltadme, está mintiendo. Es por tu propio bien, 396.

Ahora, si me disculpas,

tenemos que aplastar a unos cuantos avispones.

Os lo prometo, lo cogió ella. Por aquí, abejita.

No, soltadme. Está mintiendo. Oh, no.

No han sido los avispones.

Por favor, es la verdad. Ya os dije que era una mentirosa.

Dame eso.

Ah.

(RÍE)

-¡Majestad!

(CANTURREA) -Ya voy.

Willy. Maya.

Willy, Willy. (RÍE)

Te sacaré de aquí en un pispás.

(SE ESFUERZA) Puede que tarde un poco más.

¡Ah! No deberías estar aquí.

Willy. ¿Qué estás haciendo?

¡Me espía! ¡Ah!

¡Ah! ¡Ay!

¡Vuelve aquí!

¡Ah!

(RÍE) Cogedle.

-Traidor, detened a ese mocoso con rayas.

(EN BUCLE) -Derecha, izquierda, derecha, izquierda...

¡Ay!

Menuda pérdida de tiempo. Tenemos que librar una batalla.

Uy, ah. Adelante, soldado.

¡Ah!

(SUSURRA) Willy. No se detengan.

(TODOS) Sí, señor.

Mantengan la formación. Willy.

No te vayas. Sí, señor.

-Adelante, soldado. -Sí, señor.

No me abandones.

(Música triste)

(LLORA)

(Música)

¿Flip? ¿Flip?

Suéltame, bicho.

¡Flip, socorro! Espera, ¿eres Willy?

¿Bicho Sting?

Tienes que advertir a la reina,

papá está preparando una emboscada en la colmena.

Pues las abejas han preparado otra para los avispones.

(AMBOS GRITAN) Flip.

(LLORA) (TOSE)

¿Hola?

¿Quién anda ahí? Oh, la reina.

Señora reina, está viva. Majestad, soy yo, Maya.

¿Maya?

¡Chis! Usted tranquila, voy a sacarla de aquí.

¡Ah! No, no, no.

No se duerma, por favor.

Lo siento mucho, majestad, es culpa mía.

Es, es que, quería ver de cerca el mundo exterior.

Si me hubiera quedado en la colmena como una abejita buena

podría haber detenido a la consejera.

Shh. No, no es culpa tuya, hija mía.

Has escuchado tu corazón.

Y eso es muy valiente.

No cambies nunca, mi preciosa Maya.

No, no, no. Despierte, vamos.

(Puerta)

Maya. Willy, has vuelto.

Y Sting. (RÍE)

Perdona lo que dije antes, no iba en serio.

Eres la mejor amiga que podría tener.

Maya. ¡Gracias al buen néctar! Estás a salvo.

¿Cómo sabía que estaba aquí? Un saltamontes encantador,

un valiente avispón y una abejita muy fuerte se han colado

y me lo han contado todo. (TOSE)

Oh, majestad, no nos deje.

Se desvanece.

Necesita tomar la jalea real. La consejera real se la ha llevado.

¿Y cómo haremos que nos la devuelva? No será nada fácil.

Todas nuestras tribus lucharán contra vosotros.

Llevadme ante ellos, solo yo lograré impedir esto.

-Llevémosla en brazos. Es muy lento,

nunca alcanzaremos a las abejas. Ya lo haré yo.

Me adelantaré para recuperar la jalea, vosotros llevad a la reina.

No, Maya. Es muy peligroso.

No eres más que una abejita. Dos abejitas.

Y un avispón.

Y todo un prado lleno de amigos.

Si alguien puede conseguirlo es ella.

No dejas de asombrarme, Maya.

Estoy muy orgullosa de ti. Ten cuidado.

Andando, valientes. El peligro nos llama.

(Música)

(RÍE) ¡Hormigas voladoras! (RÍE)

Están ahí. Aún tenemos tiempo, vamos.

(Música de tensión)

Oh, no, es papá.

Qué bonito.

Los granujas robapolen en formación. (RÍE)

-Preparaos para atacar, abejas.

Ahora necesitamos un milagro para detenerlos.

(Crujidos)

O a Gorgo. (TODOS) ¿A Gorgo?

Vamos, tenéis que confiar en mí.

Venga, chicos, ¿a qué estáis esperando?

Apreciadas abejas, recordad a nuestra recién fallecida reina.

Esto es por ella. Hoy vamos a hacer historia.

(TODOS GRITAN)

-Basta de cháchara. Atacad a esos chupamieles.

-Oh. -¡Al ataque!

-Crawley, al ataque. -¿Al ataque?

Primera fila: preparen cubos.

-¡He dicho que ataquéis de una vez! -Está bien.

-¡Al ataque! -Pero... Zumbina.

-Ahora, imbécil. -¡Lancen la miel!

-¡Atacad de una vez! -¡Oh!

(RÍE) -A nosotros no, zoquetes.

¡A los avispones! (RÍEN)

-¡A la carga! (TODOS) ¡A la carga!

(Música)

Has fallado.

Aparta, bicharraco peludo.

-Quítate de encima, mosquito gordinflón.

¡Crawley!

-Has fallado. ¿Quién quiere enfrentarse a Crawley?

Ah.

(Grito)

¡Ah!

(TODOS) Oh. -¡Es Gorgo!

(GORGO) ¿Cómo os atrevéis a despertarme?

(GRITA)

(GORGO) Tanta batalla inútil me ha abierto el apetito.

(RÍE)

(Crujido)

A la derecha, a la derecha. -Tierra, chicos.

(GORGO) Bichitos traviesos, el prado nos pertenece a todos.

Gorgo dice que las abejas y los avispones

tienen que ser amigos. (GORGO) Y Gorgo dice

que le deis polen a las abejas cuando tengan hambre.

Willy. (GORGO) Y dejad que los avispones

exploren por ahí todo lo que quieran.

(GORGO) Y de paso respetad más a los escarabajos peloteros.

Dame eso. Gorgo, qué miedo.

(GORGO) Si las abejas y los avispones quieren pelea

tendrán que vérselas con un Gorgo.

Oh. (TODOS) ¿Eh?

(RÍE) Hola.

Está con los avispones. -Avispadillo.

Lo han secuestrado. No es verdad.

Avispones y abejas pueden ser amigos. Mirad.

¿Amigos? Amigos no, papá.

Muy amigos. Pero...

¿Y qué hay del campamento? -No fuimos nosotros.

-No, no, no. Escuchad todos, no hicimos nada.

Pero los nidos de avispón son tan endebles que se cayeron.

(AMBOS) Puf.

-Callad, hormigas estúpidas. ¡A por los ladrones de jalea!

Eso es.

¡A la carga! Esperad.

Ellos nos robaron la jalea. Fue la consejera real.

La lleva oculta debajo de la corona. Ay.

-Oh, por favor.

¿Os vais a fiar de una abeja que va por ahí disfrazada

jugando a burdos jueguecitos infantiles?

¡Uh!

¡Oh!

(TODOS GRITAN)

No, papá. No.

Papá, papá. No. Papá.

No podemos salvarles a menos que trabajemos unidos.

Que cada uno coja una parte de Gorgo.

(Música)

Arriba.

Y arriba.

Funciona.

(Música)

Papá. Hijo.

Papá. Mi querido Avispadillo.

(SOLLOZA) No pasa llorar, ¿verdad, papá?

¿Yo? No. Me ha entrado una cosa en el ojo.

Este es mi padre.

¡Oh! Crawley, mi corona.

Mirad, la jalea real. (TODOS) Oh.

-Ladrón, detenedle.

¿A qué estáis esperando?

Crawley, detén a esa abeja traidora o te arrancaré las rayas.

¿Crawley?

-Se acabó, basta de mentiras, Zumbina. Ya has causado mucho daño.

-¿Me estás desobedeciendo?

Soy tu reina, arrodíllate ante mí.

¡Todos! ¡Arrodillaos ante la reina! -¡Oh!

(TODOS) Oh. -Eso está mucho mejor.

Y tú, 396, arrodíllate.

Oh, mucho mejor. Y, hop.

Oh, no puede ser.

Willy, la jalea real, rápido.

Uy, uy, uy, uy.

Beba, majestad.

-Gracias, pequeño. Maya, lo conseguimos.

(Música)

Ay, Zumbina.

-Sé lo que parece, pero... Lo he hecho por la colmena,

por todos nosotros.

Quería que las abejas fuéramos felices. ¡Oh!

Ay. Majestad...

-Compatriotas insectos, Maya tiene razón:

no tenemos que pelear con los avispones

ni con cualquier otro insecto.

-¿Eh? -¿Amigos?

Vamos, papá. ¡Bah! ¡Qué aguijones!

Somos amigos. (TODOS JALEAN)

-Invito a todos los insectos de la colmena a una celebración real.

(TODOS JALEAN)

Sí, Maya, por supuesto que eso incluye a los escarabajos peloteros.

-¿Voy a una fiesta? ¡Voy a una fiesta!

Oh, tengo que llevar un regalo.

¡Llevaré la bolita más grande de todas!

(Trompetas y aplausos)

Willy y Sting,

por vuestra valentía y servicios a las abejas, os declaro a los dos:

héroes de la colmena. Bravo.

Es mi hijo.

(LLORA) (RÍE)

Maya.

(TODOS) Oh.

(RÍE)

Mis queridas abejas,

Maya nos ha enseñado que aún tenemos mucho que aprender.

El Prado pertenece a todos los bichitos,

no solo a las abejas o a los avispones.

Cada animalito tiene un papel.

¿Y yo, señora reina, cuál es el mío? ¿Tengo un papel?

(RÍE) Por supuesto, un papel muy importante,

a partir de ahora te declaro Abeja Embajadora.

Descubrirás cosas sobre el prado y nos informarás de ellas.

¿Entonces soy una abejita como las demás?

Oh, no.

Eres una abejita muy especial.

Sí.

Encajo. ¿Habéis oído a la reina? Tengo mi lugar en la colmena. ¡Yuju!

Música, Flip. A bailar.

(Música)

Tú y yo a bailar.

Toda reina necesita una pareja.

-Zumbina, vete zumbando.

Zumbando, uno, dos, tres. A trabajar.

-Entrega especial de bolitas. Abran paso.

¡Me encanta la fiesta!

(Música)

Majestad, majestad.

Han llegado unos bichos nuevos al prado.

(TODOS) Oh.

Entonces enviaremos a alguien a darles la bienvenida.

¿No os parece?

¿Maya?

(Música y aplausos)

¡Yuju!

¡Maya, no corras tanto!

Aún no sabes el dicho más importante de la colmena.

Siempre hay que esperar a Willy. (RÍE)

Hay un lugar cerca de ti.

Entre 1000 flores para descubrir.