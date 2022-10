Una casa de locos - Experta en compras

EXPERTA EN COMPRAS

¡Eh, chicos! ¿Alguien ha visto mi abono del bus?

¿Has mirado en tu bolso? ¡Gracias, lo he encontrado!

¿Y mi tarjeta de crédito? ¡Mira en tu bolso!

¡Es verdad! Espera, ¿y mi lista de la compra...?

¡El bolzo, mujer! Faldas, tejanos, sudadera de pompom...

¿Te vas de tiendas, Leni? No a una cualquiera.

Rainingers tiene dos días de rebajas del 25 % por liquidación

y he hecho una lista con la ropa de mis sueños.

¡Viva el cambio de armario! ¡Zuerte, Leni!

¡No te arropes mucho! ¡Suerte, Leni!

Jopetas, ¿dónde he metido el bolso? ¡Lo llevas colgado!

¡Ya estoy aquí! ¿Te has peleado con un oso?

-¿Y tus cosas? No he conseguido nada.

¿Qué? ¿Por qué? Ya conocéis a los compradores.

A veces les da por agarrar, empujar y arañar, y tirar...

Eh, a ver, ¡¿has dejado que una panda de cazagangas se llevara tus cosas?!

No me importa. Haré prendas nuevas con las que ya tengo. ¡Yupi!!

Pobre Leni. Siempre acaba igual. ¡Es demasiado buena con lo suyo!

Cierto. Zu naturaleza zumiza la convierte en preza fácil.

Como laz críaz de Connochaetes del Zerengueti.

-¡Tiene que aprender a ser más dura! -Más mala... ¡Dame el mando!

¡Como nosotros!

Leni, ¿te gustaría volver mañana y comprar todo lo que quieras?

Tranquilos, no hace falta.

¡Me he hecho unos pantalones con mi camisón!

Esperad, ahora no tengo camisón.

¡Uy, puedo hacerme uno con estos pantalones!

¡Leni, tienes que aprender a defenderte!

¡Eso, no querrás acabar como los cacahuetes del espagueti!

No, cazi aciertaz. Tú tranquila.

Vamos a enseñarte a ser una persona más resuelta y decidida.

Si insistís. A mí me alegra que seáis alegres.

Tenemos mucho trabajo.

Mañana volverás a la tienda como una nueva Leni

y no dejarás que nadie se le ponga por delante. ¡Firrrmes!

Vale, eres la primera en la cola del baño.

No dejes que nadie te entre con «segundas».

¿Lo pillas? No, Lúan.

¡Pero tranquila, no se colará nadie!

Agh, ya noto la sorpresa que había en los tacos de papá...

Ah, tienes que colarme, Leni... ¡Ay, pobrecilla! ¡Ponte delante!

Apartaos y dejad a la profesional. Lori, adelante.

¡Tengo prisa, Lola! Cuélame.

¿Cómo narices eres tan fuerte? ¡Espero que te guste comer suelo!

Placaje, llave, latiguillo. ¡Entendido!

Segunda lección: La nueva Leni no teme coger lo que quiera.

En esa mesa hay unos trapitos que son muy cañeros,

pero unos tíos están en medio. ¿Qué vas a hacer?

¡Ir a por esos trapitos!

Perdona, ¿podrías apartarte? Puedo esperar a que acabes.

Lynn, enséñale qué hay que hacer. ¡Encantada! ¡Largo de aquí!

¡Toma, toma, toma, sí que sí! ¡Oye! ¡Bobby me regaló esa sudadera!

Correr, cargar, bailar. ¡Entendido!

Tercera lección: Proteger tus cosas.

La nueva Leni no deja que los avariciosos roben sus cosas.

-Este cargador para móviles es el único de toda la casa.

Tu objetivo es quedártelo, cueste lo que cueste...

Ah, tranquilos. Puedo usar el fijo.

¡Leni, no! ¡Leni, no!

¡Piensa en ti misma! Esperad que os lo enseño.

Llevo 17 años protegiendo mis cosas de vosotros.

La clave está en usar una buena llave estranguladora.

¡Vamos... venid a por mí! ¡Au, ay, au...!

¡Gracias por toda vuestra ayuda! Me encanta ser la nueva Leni.

Pero, ¿dónde está la vieja Leni? ¡Oye, tío! ¡Venga ya!

¡Se va a enterar!

¡Espero que te guste comer suero! ¿Era suero o suelo? Entendí suero.

Da igual. ¡Eres la reina!

¡Abran paso! ¡Quita de en medio!

¡Atención! ¡Largo de aquí!

¡Como se debe hacer, tía! ¡Eh, es mío, ni se te ocurra...!

¡Bieeen! ¡Bieeen!

¡Bieeen! ¡Bieeen!

¡Qué cañera! ¡Bien, Leni!

¡Un cambio de armario! ¡No puedo creerlo!

¡Ah, hay que celebrarlo! ¡Pretzels y refrescos...! ¡Invita Lincoln!

Oye, ¿por qué yo? ¡Gracias, Lincoln!

¡Quedamos en la zona de comidas!

-Yo de ti no lo haría.

¡Vaya, Leni no se ha quedado VENDIDA!

-La gente se lo pensará dos veces con ella.

Le hemos cambiado la vida. ¡Por nosotros!

-¡Por nosotros! -¡Por nosotros!

-¡Por nosotros! ¡Por nosotros!

Este top es perfecto para un sábado.

Y esta sudadera quedará perfecta con mis nuevos pantalones.

¿Está segura de que no quedan más bañadores con lunares?

¡Mi nieta no quiere otra cosa!

Bueno, quiere eso y que yo viva para siempre,

pero no puedo prometerle lo segundo. Tome. Quédese el mío.

¡Eres un ángel! ¡Amy se va a alegrar mucho!

¡Vaya, qué jersey más mono! ¿Dónde lo has encontrado?

Creo que era el último. Vaya.

Es tan difícil encontrar jersey que no me den lo que mi médico llama

«Sarpullidos categoría cinco»...

Soy alérgica a casi todas las telas. En fin, ¡disfrútalo!

¡Espere! No puedo ni imaginar lo que tiene que sufrir.

Tenga, coja el mío ¡Pero qué amable eres! ¡Gracias!

¿Se llama usted Banco de América? Ay, madre mía.

Estoy tan nervioso por encontrar una corbata para mi aniversario

que se me ha caído. 25 años. Es importante.

¿Sabe? Me encantaría ayudarle. Pero perderías tu sitio en la cola...

No pasa nada, ¡esto es más importante!

Sí... Hoy podría ser el inicio de una nueva vida para Leni...

¡Los principios de ser una presidenta!

Señora Loud, es la presidenta de una empresa, autora del bestseller

«Come suero» y un ejemplo a seguir para las jóvenes.

¿Cómo ha podido conseguir tantos éxitos?

Bueno, se lo debo todo a mis hermanos.

Había una liquidación de dos días y... ¡Problema resuelto!

Ya tiene algo para ir al baile.

¿Ha venido desde/shebóigan por una blusa con volantes?

¡Quédesela usted! Por favor, ya habrá más faldas.

¡Mándeme una foto, quiero saber cómo le quedan estos pantalones!

¡Menudo hallazgo! Ojalá hubiera podido buscar algo...

Bueno, puede quedárselo... Ah, no puedo aceptarlo.

Es lo único que te queda y has estado mucho tiempo en la cola...

Tranquila. No vendría a comprar aquí si no fuera por gente como usted,

que trabaja tanto...

No, el castillo en el que vivirá Leni tendrá tres piscinas.

¡Ah, y una fuente de chocolate! ¡Un zoo!

¡Ahí está!

Eh, mirad. ¡Esa es mi hermanita!

¡Hola, chicos! Eh, Leni, ¿y tus bolsas?

Ah, no he comprado nada. He dado toda mi ropa.

¿Y lo que te hemos enseñado? ¿Qué ha sido de la nueva Leni?

No es como yo. Lo siento, chicos. Me ha encantado coger lo que quería,

pero me gusta más dar a los demás lo que ellos quieran.

Leni, nos tienes preocupados.

¿Cómo vas a salir adelante si sigues sin pensar en ti misma?

-¡Bobbibito y yo no te podremos ayudar siempre!

-¡Ah, ahí estás, cielo! Te he traído un detalle como agradecimiento.

¡Ah, no era necesario! Espero que le guste el bañador a su nieta.

Seguro que sí.

¡Ojalá los todos jóvenes fueran tan amables como tú!

-Los regalos están bien, ¿pero sabes qué es mejor?

¡Toda la ropa que has dado por ahí!

Disculpe, tenemos un combo número tres, con patatas, para toda su mesa,

por cortesía de la mujer de allí. ¡Bieen! ¡Le queda genial!

¡Y sin sarpullidos!

Disculpa, señorita. Muchas gracias por ayudar a mi marido.

Nunca había estado tan guapo. -¡Toma, un bono para los yogurlados!

¡Es todo un detalle, es mi tienda favorita!

¡Feliz aniversario, señor y señora Banco!

Leni, me alegra que todos esos tengan detalles contigo,

pero me sigue pareciendo más importante que pienses...

Disculpa. Quería conocerte en persona. Soy la señora Carmichael,

directora de Reininger's,

y he oído muchísimas cosas buenas de ti.

Nos vendría bien una vendedora con tu habilidad en la atención al cliente.

¡Genial! Déjeme pensarlo y le diré unos cuántos nombres.

Ah, que iba por mí.

El horario es flexible

y los empleados tienen un descuento del 50 % en todos los productos.

Es como si hubiera una liquidación en mi corazón...

¡Me lo tomaré como un sí! Pásate cuando quieras para formalizarlo...

¡Os veo en casa, chicos!

Vaya. Nos equivocábamos con Leni. ¡Supongo que no hay que preocuparse!

-Si ser amable ha llevado tan lejos, ¿qué conseguiría yo...?

Oiga, señor. ¿Quiere mis patatas fritas?

No, gracias. Controlo mi colesterol. -Adelante, quédeselas.

No, en serio, estoy bien. -Coja... las... patatas.

¡¿Qué pasa en este centro comercial?!