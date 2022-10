Subtitulado por Accesibilidad TVE.

# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar.

# Ropa sucia que escalar, # pañales que huelen mal;

# no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # verás que diversión.

# En una casa de locos...

# ¡diez chicos y yo!...

# No podría ser mejor.

# ¡Ca... sa... de...

# locos! #

Una casa de locos

La científica loca

Einztein propuzo viajar en el tiempo mediante agujeroz de guzano.

Ahora, yo, Liza Loud, he encontrado el modo ezacto de crear uno.

Zolo nececito averiguar cómo obtener la energía necezaria para...

Tienes que tomarme el pulso.

Estoy aprendiendo una técnica de respiración

que me lo baja hasta estar apenas viva.

No, sigue bastante fuerte. -Diablos. Odio lo fuerte...

-Perdonen la interrupción. Como iba diciendo...

Oye, Lis, ayúdanos.

Esta magdalena estaba detrás del radiador.

Tiene algo de moho, ¿pero se puede comer?

Eh, zolo zi queréiz contraer ergotizmo con gangrena,

aleucia tóxica o Stachybotrys chartarum.

Oohh... No, gracias.

¡Con la gangrena me has convencido! -Lez pido dizculpaz. Y ahora...

¡Eh, cerebrito! Hoy tengo bolo en el Sunset Canyon

y necesito saber si los abuelos van a oírme.

¿Me puedes medir los decibelios? Ahora no puedo...

Creo que eztán bien. Máz que mi colección de vazoz de precipitado...

Lo lamento.

No ez fácil zer inveztigadora

en un domicilio poblado por hermanoz ordinarioz e indizciplinadoz.

Ojalá llegue el día en el que tenga un zitio para trabajar...

¿Por qué no hoy?

Puede pasar la tarde con nosotros en el instituto.

En nuestras instalaciones podría continuar su investigación

libre de distracciones.

-¿En zerio? ¡Zería fenomenal!

Diría que tengo un nudo en el eztómago,

pero zabemoz que ez una reducción del flujo sanguíneo.

(Pedo)

¡Pum!

¿Cuándo puedo ir?

-¡Lisa! Me alegra que esté con nosotros.

Permita que le enseñe el centro.

Allí está nuestra biosfera,

esa puerta da al centro de fisión nuclear,

y estos son los aseos.

-¿A qué hora ze forma la cola para el baño?

Me guzta llegar pronto para no perder mi valiozo tiempo.

-Nunca hay cola. -¡Alucino en el ezpectro cromático!

-Aquí está la joya de la corona del instituto:

Nuestro laboratorio de investigación.

Está a su disposición. Que pase una tarde tranquila.

¿Matraces de Erlenmeyer? ¿Vazoz de doz mil mililitroz?

¡Ezto ez el zueño de toda niña de cuatro añoz!

# No tenemos más gazez # que los de aquí...

# Sé que en ezte zitio # voy a ser feliz

# y jugaré que tengo un chimpanzé

# también cantaré # y algún cálculo haré

# con muzhaz probetas podré trabajar # experimentos lograr

# Ninguna guitarra que soportar # zolo zilencio #

Mira, hasta esto se puede oír.

(Todos) ¡Shhh!

#Hazer ecuaziones, planetas mirar,

# sacar concluziones # sin más distraziones

# con todo este equipo podré investigar

# porque este es el sitio...

# donde quiero estar #

Eztimadoz colegaz, lo he rezuelto:

Al combinar zuperimanez, fizión nuclear y cázcaraz de plátano,

ze puede crear energía para abrir un agujero de guzano

en el que quepa un zer humano.

Bum. A viajar. -¡Fantástico! Es un logro increíble.

-Graziaz, doctora Jellzon.

No lo habría conzeguido zi no hubiera trabajado en un entorno tan bueno.

También me he divertido en el baño.

De hecho, creo que pazaré antez de irme.

-¡Espere! No tiene por qué irse.

Mire cuánto ha conseguido en medio día.

¡Imagine si estuviera aquí a tiempo completo!

-Ez un honor...

Diría que tengo un nudo en la garganta,

pero zabemoz que ze eztá eztirando mi ezfínter ezofágico.

-¿Que quieres quedarte? Eh, no lo entiendo, cariño.

¿No puedes trabajar en casa?

(Risas) ¡Boing, boing, boing!

¡Como mola!

(Risas) Los verdes son los míos.

-Hay muchas diztraccionez.

-Vale, pero por eso no tienes que dejar a tu familia

para ir a un instituto cualquiera.

¡¿Qué?! Espera, ¿Lisa nos deja?

-¿Qué es un instituto?

-Cariño, pero si nunca has salido de casa.

Y tienes... cuatro años.

-He anticipado ezta reacción

y he dizeñado ezte diagrama que explica mi perfil psicológico.

La parte verde reprezenta la inveztigación,

que como veréiz, ocupa el 97 %.

La parte naranja, el doz por ciento,

reprezenta mi afinidad por el rap.

Y por último, la parte azul del 1%

reprezenta miz vínculoz zentimentalez.

Colega, pero si eres más fría que el hielo.

-Lo que digo ez que la inveztigación ez mi vida,

y ezta ez una gran oportunidad.

-Vale... ¿Qué opinas, cariño? -Bueno, pequeña, siempre has sido...

independiente. Podríamos ver qué tal te va.

-¡Sí! (Todos) Joo...

Vuelve lo antes posible. ¡Te echaremos de menos!

-¡Me pido su cuarto! Ah, espera, Lily está ahí. Da igual.

-¡Caca!

Tranquilo, pater familias.

Lo que experimentaz ez la liberación de una endorfina

llamada leucina-encefalina que zirve para eliminar toxinaz corporalez.

Ze te pazará pronto.

(Llora)

Algunoz tardan máz que otroz.

Mmm. No ezperaba eza reacción.

Ah, ez mi tripa. ¿Ya zon laz zeiz?

Vaya, cómo paza el tiempo cuando ze zintetizan compueztoz.

(Voz) Cafetería...

Eztoy que me comería un caballus.

Por Pitágoraz, ¿qué ez ezto?

-Es un cubo rico en nutrientes con todas las vitaminas necesarias

para que el cerebro opere al máximo.

-Reconozco zuz méritoz,

pero no ez el paztel de carne de mi padre.

-No coma mucho, el postre es helado de menta y chocolate.

-¡Uuy! ¡Ezo ya ez otra coz...! ¡Au!

-Es Inyectado, por supuesto. -¿Aderezo?

-¡No, no, me vale!

Zaludoz, compañeroz.

¿Vemoz Vacacionez en el barco?

(Televisión) ¡A continuación, en Vacaciones en el barco...!

¿Qué? ¿No conocen Vacacionez en el Barco?

¡Ez mi programa favorito! ¡Oh, lez va a encantar!

Ze lo explicaré:

Karen hizo que Blaine ze luziera,

y ahora él ez el que eztá buzcando pareja, y eztaz muchachaz van...

Jo.

Ah, ¿qué ez ezto? "Querida hermana,

te dejo ezto por zi quierez tuz zándwichez,

ya que no eztaré allí para hacérteloz. Lincoln." ¡Mmm!

Qué atento. Yo podría hacerme uno. No debería coztarme mucho.

Total, hoy he dezcubierto loz viajez en el tiempo...

¿Cómo lo hace?

¡Maldita cremallera! ¿Por qué me cuezta tanto?

Ah, por ezo.

¿Por qué tengo tantoz problemaz para dormir?

Parad de cantar, parad de reir,

Hay que bostezar, hay que irse a dormir.

Ah. Por ezo.

¿"Fízica Newtoniana, volumen 1"? Mmm...

Zupongo que zervirá.

¿Madre? ¿Padre? Una pezadilla...

Ah, cierto. No eztoy en caza.

¿Un fluido zalino ze filtra por mi conducto nazolacrimal?

¿Una zecreción de miz membranaz mucozaz?

Ezto zolo me lleva a una concluzión...

Familia, llamo para corregir mi último hallazgo.

Ahora tengo una mayor comprenzión de mi perfil pzicológico.

Como veiz en ezte diagrama revizado,

el rap zigue teniendo un doz por ciento.

Pero la inveztigación ahora tiene un 48 %

y loz vínculoz zentimentalez ze han zubido al 50 %.

Lo que quiero decir ez... que oz quiero muchízimo.

Ziento haber tardado en entenderlo. Oz echo de menoz.

(Todos) ¡Uuuy!

-Cariño, nosotros también. -¿Por qué no vuelves a casa?

(Todos) ¡Sí! ¡Vuelve a casa!

Me guztaría, pero me temo que no ez pozible.

Zi me marcho ahora, dañaría mi reputación

y el futuro de mi carrera. -¡Jopeta!

¡Ojalá pudieras viajar al pasado

para no haber conocido ese sitio científico tan raro!

-Ay, qué zimple erez, azí no funcionan laz cozaz.

He de irme, debo hacer otra presentación

de miz viajez en el tiempo. Mmm...

Vale... Imanez. Plutonio. Cázcaraz de plátano.

¡Ezperemoz que mi teoría funcione!

¡El agujero de guzano!

¡Ezpero que me eztéz viendo, Einztein!

Allá vamoz. Supongo que no acabaré en la edad media.

(Voz) Transportando a las 9:27 de ayer.

¡Lo logré!

¡Zí, loz once dedoz ziguen ahí! -¿Gú?

Algún día te lo explicaré.

-Puede pasar la tarde con nosotros en el instituto.

En nuestras instalaciones podría continuar su investigación

libre de distracciones.

-Una oferta muy buena, doctora Jelson.

Pero Ezte ez el sitio donde quiero estar.

¡Oye, Lincoln! ¿Me traez uno de tuz famozoz zándwiches?

¿Al estilo Lisa? ¡Marchando!

(Pedo)

¡Pum!

Hogar, dulce hogar.

Conexión perdida

¡Hora de mi llamada a las cuatro con Bobby!

¡Literalmente, el mejor momento del día!

-¡Roberto, ven rápido!

¡Se ha vuelto a averiar el congelador!

-¡Ya voy, abuelo!

Mmm, qué raro. ¿Por qué no lo coge?

-¿Podrías ocuparte tú, Lalo? ¡Tengo que llamar a Lori!

¡¿Por qué hay una serpiente donde las medias?!

¡Agh! ¡Necesita un sitio cálido para sus huevos!

¿Por qué no contesta?

¿No se habrá mosqueado porque no se lo cogí...?

¡Hola, nena! -¡Hola, Bobbito!

-Perdona que no contes... -Perdona que no contes...

Ah, empieza tú... -Ah, empieza tú...

¡Tengo que contarte una historia sobre el congelador de la...!

¡Aah! ¡Otra vez no!

Oh, creía que te gustaban mis historias.

¡No, no, no es por eso!

Creía que me había sentado en una serpiente,

pero es una goma de pelo. ¡Agh! ¡Ha sido una idea pésima!

¿Qué? ¡Eh, no lo hice aposta! ¿Eh? No... ¡No! tú no, nena!

Es Lalo que ha echado la papilla. Ya lo limpiaré luego.

¿De qué hablábamos? ¿Del refrigerador?

¡Ah, sí! Eh... La verdad...

No te interesará, es una tontería. ¡Háblame de tu día!

Ah, vale. ¡No te vas a creer lo que me pasó en mates... la verdad...

Es una tontería.

(Los dos) Bueno, entonces mejor... Lo siento, ve tú...

Espera, ¿tienes que irte? Eh, bueno, vale... Te quiero. ¿Adiós?

Vamos a cenar. Voy a probar algo con bacalao...

Vamos a cenar. La abuela ha hecho, bueno, de todo...

Tío, ¿estás llorando?

¿Qué te pasa, hija?

(Los dos) ¡Bobby y yo hemos tenido una conversación superincómoda!

-Quédate aquí, ¡iré a por ayuda!

-Eh, yo no debería meterme pero... -¡Nosotros sí!

¿Por qué nos costaba hablar? ¿Nos afecta la distancia?

(Los dos) ¡¿Nos estamos distanciando?!

¡Sí! Noo, no hay remedio.

Deja que Lori encuentre a un hombre de verdad.

-Eh, Carl, eh, ¿y si usas el orinal antes de ir a cenar?

Tranquilo, Bobby.

¿Sabías que tu tía y yo nos queríamos a distancia

cuando ella iba a bellas artes?

-Uy, tu padre y yo pasamos un mes separados por la enfermedad del beso.

-¡Esos malditos micros del karaoke están atiborrados de gérmenes!

¡Papá, que asco!

Pero aunque estéis a kilómetros de distancia,

aún podéis mantener viva la llama de vuestros corazones...

-¡Tía Frida! ¡Agh!

-Tienes que esforzarte para que sepa que te importa.

¿Pizzería Royal Woods?

Quiero encargar una pizza especial para una mujer especial...

¡Hola! ¡Traigo un pedido para...!

-¡Uy! ¡Pizza!

¿Por qué tiene forma de corazón?

-Eh, yo creo que es un culo. -¡Es verdaaad!

Y que la cabecera diga "Bobbibito y la Nena son la pareja del año".

¡A Bobby le va a encantar!

No me he suscrito a ningún periódico.

Las noticias las prefiero a la antigua: ¡Por cotilleos!

¡Entrega especial!

¿Por qué no me ha dicho nada de la pizza?

¿Por qué no me ha dicho nada del periódico?

(Los dos) ¿No le haría gracia?

¡Agh, soy una novia asquerosa! ¡Agh, soy un novio asqueroso!

(Los dos) ¡Tengo que espabilar más!

¡Hola, nena! ¡Estoy haciendo un vídeo de mi vida en la tienda

para que te sientas como si estuvieras conmigo!

¡Mira, he puesto las patatas con las salsas! Mucho mejor, ¿verdad?

Ah, y este es el altar de Lori, al lado de los billetes de lotería,

¡porque das buena suerte!

Ronnie Anne, ¿me prestas un sello?

¡Mi vida, tu belleza es mi inspiración!

-¡Hola, cariño! ¡Acabo de lavar tu pijamita chucuchú!

¡Ah! ¡Mamá!

Paso del tema.

¡Hola, nena!

¡Creo que sé por qué has llamado! ¿Una noche virtual?

¡Ah! Odia tanto el vídeo que no quiere ni mencionarlo.

¡Ah, eh! Da igual. ¿Qué es una noche virtual?

¡Ah! ¡Vemos la misma peli juntos mientras estamos al teléfono!

Será como una cita real, aunque estemos separados.

¿Por qué te ríes? ¡Han matado a Nina!

¿Qué? ¿Nina muere? ¡Ay, cachis, ya se ha quedado pillado!

¡Olvida lo dicho! ¡Lo pausaré hasta que llegues!

(Tele) ¿Tienes picor en las ingles?

¡Agh! ¡Asco de anuncios¡ ¡Un segundo!

Agh, aún sigue pillado... Déjalo. Esta idea ha sido lamentable

¡No es verdad! (Tele) ¿Tienes picor en las ingles?

¡Mira, mejor hablamos mañana, Bobby!

¡Ah, vale, Lori!

(A la vez) No ha funcionado. ¡Tenemos que estar juntos!

Buenas, mi vida. Te habrá llegado mi vídeo.

Deja que te explique lo del pijama chucuchú.

(Móvil)

¡Bobbibito! ¡Adivina dónde estoy! ¡Nena! ¡Adivina dónde estoy!

¡Cachis! ¡Cachis!

¡Quédate ahí! ¡Me volveré contigo, tenemos que estar juntos!

¡Mi vida! ¡Olvídale! ¡Yo soy un hombre de verdad!

-¡Carl! ¡Ya te he cortado el perrito caliente!

¡Bobbibito! ¡Nena!

¡Me muero de ganas de enseñarte las cosas románticas

que he pensado para hoy!

¡Yo también! He hecho unas llamadas por el camino.

¡Vámonos!

¡Sorpresa! ¡Quería recrear contigo la primera vez que te pedí una cita!

¿Recuerdas cuando puse brownies en tu taquilla?

¡Claro que sí! ¿Pero cómo vamos a entrar? Es sábado.

No lo había pensado. Tranqui. Seguro que hay otra entrada.

(Sirena)

¡Aaah! ¡Corre!

Nena, estamos a diez kilómetros de la escuela, ve más despacio.

¡No puedo! ¡Reservé un viaje en globo romántico

y se va a ir sin nosotros!

¡Espere! ¡Vuelva! ¡Ya lo he pagado!

Tranquila, nena, ha sido una idea muy buena...

¡Bobbibito!

¡Ay...! ¡Perdón! Siempre me pasa.

Te va a encantar la siguiente sorpresa.

¿Recuerdas nuestra primera cita?

¡Por supuesto! Llevabas corbata,

viniste dos horas antes y me llevaste al...

¡Ay, el bufé frans-mex de Jean Juan!

¿Cerrado por infracciones de sanidad? ¡Venga ya!

Tranquilo, Bobbibito. ¡Me gustaba la idea!

Además, ¡yo también tengo un sitio!

¡Se supone que es el restaurante más romántico del pueblo!

¡Comes todo completamente a oscuras!

¡Uh, moderno!

¡Oye, nena, he encontrado una mesa libre!

-¡No me toques!

-¡Lo siento, señor! ¡O señora con voz grave!

Espera, Bobbibito, creo que he encontrado el interruptor.

¡Aaah! ¿Pero que haces?

Agh, lo siento mucho, Bobbibito. Oye, no le des importancia.

¿Y si cogemos unos nachos donde Flip? Y también unas toallitas.

Queso con chile y jalapeños, el favorito de Lori.

Frutos del bosque con cola, el favorito de Bobby.

(A la vez) ¡Agh,no hay manera!

Nena, no sé lo que nos ha pasado... ¡Yo tampoco!

Pero si nos cuesta tanto, a lo mejor...

hay que asumirlo y pensar en...

(Los dos) ¡¿Dejarlo?!

¡Eh, vamos, lloricas, a limpiar!

Debería lavarme antes de volver.

El abuelo se va a enfadar si la camioneta huele a queso,

o lo que quiera que sea esto.

Lleva diez minutos. ¿No va a volver?

¿Es que no quiere volver a verme? ¿Bobby?

Eh, oye, que la puerta del baño está rota, y no puedo salir.

¡Ah! ¡Espera, voy a por Flip!

Ah, es un poquito temperamental, hay que tratarla con educación.

Maldición. ¡Uno de los dos me debe un pomo!

Vale, Bobbibito, he llamado a los bomberos.

Espero que lleguen pronto...

Sabes que me aterran los sitios pequeños.

Tranquilo, no pienso irme.

Me quedaré al teléfono hasta que lleguen.

¡Ah! Gracias, nena. ¿De qué quieres hablar?

Eh... Bueno, ¿puedo contarte la tontería que me pasó en mates?

¡Ah, sí, me encantaría oírla!

¡Ah! Y la semana pasada, mi padre hizo bacalao para cenar...

Guay, ¿en plan palitos o en plan filete?

Vale, ¿dejarías de comer todos los quesos o todos los postres?

Caray, mmm, es difícil... ¿A que sí? Porque qué hay de...

(A la vez) ¿La tarta de queso?

Ha estado bien. ¡Ha sido fácil!

¿Por qué pensamos que era tan difícil?

¡No tengo ni idea!

Supongo que esa llamada incómoda me puso muy nervioso.

¡Idem! A lo mejor queríamos arreglar algo que no estaba roto.

O sea, nos queremos los dos... ¿verdad?

¡Por supuesto! Eres lo mejor que me ha pasado en la vida.

¡Ay, Bobbibito...!

¡Buena idea lo de pedir que nos lleven, nena!

¡A que sí! ¿No te parece superromántico?

Sí... Oye, ¿y si terminamos la peli esa cuando volvamos?

Aunque sé que Nina muere...

-¡Agh! ¡Vamos, hombre! ¡Esos espoilers!