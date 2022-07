¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡¡¡Sí, capitán!!!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡¡¡Sí, capitán!!!

-¡¡¡Uh!!!

Él vive en la piña debajo del mar.

(NIÑOS) Bob Esponja.

-Su cuerpo absorbe sin más.

(NIÑOS) Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (NIÑOS) Bob Esponja.

-Como los peces, puede flotar.

(NIÑOS) Bob Esponja. ¿Listos?

(TODOS) Bob Esponja.

Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja! -¡Bob Esponja ya llegó!

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja!

Flauta

VACACIONES EN LA LUNA

¿Por qué vamos a casa de Arenita?

Para ver sus diapositivas vacaciones...

¡Ay!

Las tenemos, señor.

¿Quién, qué, cómo, pero...? (LOS DOS) ¡Ay!

-Esos agentes de Seguridad Seca me han confiscado

las diapositivas de las vacaciones. O eso se creen.

¡Mirad! Alguien hizo una copia secreta.

Sí, Bob Esponja. ¿Conocemos a ese alguien?

Hacía alusión a mí, Bob Esponja.

¿Patricio?

Oye, ¿podrías no aludir más? Es confuso.

Vale.

No más preguntas hasta que termine, ¿vale?

Primera: realizo

últimas comprobaciones antes de salir de vacaciones.

Ahí estoy haciendo mi signo de despedida con los pulgares.

Y esto es de cuando un amigo un poco torpe

decidió hacerme una visita.

¡Estoy listo para ver a Arenita! ¡Estoy listo para ver a Arenita!

¡Estoy listo para ver a Arenita, para tocar su timbre!

¡Arenita, Arenita!

Suena el timbre

¡Ah!

Ay, ay...

¡Vaya! ¿Qué te parece mi carromato lunar?

Siento haberlo activado.

No sabía que estuviera conectado al timbre.

No, Bob Esponja, es una coincidencia. Me preparo para las vacaciones.

¿Adónde vas? ¡A la Luna!

¡¿Eh?! ¡¿A la luna?!

Sí, he hecho el equipaje. Estoy lista. ¿Me ayudas

¡Ahora vuelvo! a cargar el carromato lunar?

PANADERÍA FONDO DE BIKINI

Buenos días, Panadero.

Perdón, cogeré un número.

Ay. Ay. Ay.

Ay.

Número 12.

Yo tengo el 12.

¿Qué puedo servirle hoy?

Necesito un milhojas de buen viaje. Tenga.

¿Podría poner unas palabras de nata? A ver qué palabras ponemos...

¡Oh, ya lo sé! "Pásalo bien en la Luna".

A ver qué rima

con Luna: tuna, duna, cuna, aceituna...

Tontuna...

¡Ya lo sé! "Eres mona".

HASTA PRONTO PÁSALO BIEN EN LA LUNA

-"Cuenta atrás: 12,

11,

10,

9,

8... ¡¡¡No!!!

¡¡¡Espera, Arenita!!!

¡¡¡No puedes irte sin tu milhojas!!! 4,

¡¡¡Ah!!! 3,

2, ¡¡¡Ah!!!

1...

-¿Qué pollo frito con pepinillos haces en mi nave?

Quería comprarte un... así que fue a...

y cuando llegué, dijo cuenta atrás.

-"Comienza el lanzamiento".

-Ya no puedo parar la cuenta atrás. Será mejor que te pongas

el cinturón.

Te vas de vacaciones lunares. ¡¿Yo?! ¡Yuju!

¡Turú, tuturutu, turú!

Viaje a la Luna, viaje a la Luna, viaje a la Luna.

Oye, Arenita, Arenita, Arenita.

Arenita, Arenita, Arenita, oye, Arenita.

(ENFADADA) Estoy ocupada, Bob Esponja,

debo recalcular el peso extra.

Solo quería enseñarte el...

¡Prepárate para los quemadores!

¿Qué decías, Bob Esponja? Te traje un milhojas.

No se lleva esta comida al espacio.

¿Y por qué no? Al dejar la gravedad de la Tierra,

todo queda ingrávido, la comida que no esté envasada,

flotará en todas direcciones. ¿Y eso es un problema?

Sí, si se queda pegada en la tracción lineal

de marcha atrás espacial.

¡Oh, bellotas!

"Ups". Lo siento, Arenita.

Menos mal que tengo

mi exclusivo traje espacial diseñado para este tipo de situación.

Intenta no cargarte nada más mientras salgo a salvarnos

el pellejo.

¡Ajá!

¡Ahí está el problema!

Podría haber puesto más bellotas.

Vale, ya vuelve a funcionar.

¿Podrías quedarte un rato de brazos cruzados?

¡A la orden, cruzando manos!

Prepárate para la separación... ¿Qué te parece?

No toques nada mientras nos separamos.

Vale.

Ese parece

un buen sitio.

Muy bien, ya hemos levantado el campamento.

Es hora de hacer cráter boarding. ¿Qué es cráter boarding?

Es sencillo. Hay que montar en la tabla así:

¡Yija!...

Aquí está el tirabuzón de tabla.

Y, ahora, el clásico agarre tejano.

A este le llamo doble mortal de bellota.

¡Ñam! Qué rica.

Sin olvidar el favorito de mi abuelo:

La vuelta a Saturno.

Ay, qué placer.

¡Yija!

No hay nada como los deportes extremos en gravedad cero.

Tu turno.

¿Eh? No sé, Arenita.

Me da un poco de miedo.

Bob Esponja, es fácil, lata de maíz comido.

No sé qué es el maíz, pero me gustan las latas.

Vale, lo intentaré.

Arenita, esto no me gusta.

Oh, parece que en la gravedad lunar Bob Esponja es muy ligero.

¡Bob Esponja, agárrate a esto!

¡Vale!

¡La tengo, ya está! ¡¡¡Ah!!!

¡¡¡Ah!!!...

¡Ah...!

¡Ah...!

Bob Esponja, ¿cómo se llama ese truco?

¡Ah...! Interesante.

Quizá puedas enseñarme a ¡Ah...!

¡Ah...!

¡Ah...!

¡Ah...!

¡Ah...!

Vaya, esto es divertido.

-"Tu verdadero papá es..."

Interferencias

¡Eh! ¿Quién es el verdadero padre de Carol?

Fíjate en esto, Arenita.

Muy bien, sin mirar.

Con un pie, lengua afuera, vuelta, pierna...

¡Ah!

Sí. Y me estrello contra la nave.

Deberías llamar a tu truco el giro con un pie, lengua afuera,

pierna en alto y agujero en el depósito de combustible

de la nave.

¡Hombre! ¡Vamos, Bob Esponja!

Debemos aprovechar lo que queda para regresar.

¡Ay, espera!

¡Debo hacer algo muy importante!

Ya está.

Pero llegaremos, ¿verdad, Arenita?

Mientras quede combustible,

no cundirá el pánico.

Tose

Alarma

Hemos perdido el control de la nave. Bajamos muy inclinados.

¿Eso es malo?

Solo si acabar consumido en una bola de fuego

te parece malo. Bueno, entonces nunca...

¡Ay, ¿bola de fuego?!

¡¡¡Ah!!!...

Arenita, ¿dónde vas?

¡A coger este toro por los cuernos!

¡Oh!

¿Acabaremos consumidos en una bola de fuego?

No si puedo enderezar el morro.

¡Agárrate, cuando lleguemos a la atmósfera,

habrá turbulencias!

¡Ay! ¡Ay! ¡¡¡Ay!!!

¡¡¡Yija!!!

¡¡¡Ah!!!... ¡¡¡Uh!!!

¡¡¡Madre mía!!!

¡¡¡Yija!!!

Gritan los dos

¡¡¡Yija!!!

¡¡¡Uh!!! ¡¡¡Ah!!!

¡¡¡Yija!!! ¡Ah!

Oh...

¡Cielos!

¡Arenita!

¡Arenita, ¿estás bien?! (SE QUEJA) Ay...

Oh, Arenita, lo siento, he arruinado tus vacaciones lunares.

Ay... ¿Arruinado?

¡Cáscaras, no! No las has arruinado.

Hace siglos que no me divertía tanto.

En cuanto arregle el cohete, volaremos los dos a Marte.

Ahora, compremos otro de esos milhojas.

Carcajadas

EL SR. CANGREJO SE VA DE VACACIONES

¿Listos para la emoción?

(TODOS) ¡Sí!

¿Quién quiere divertirse? ¡Nosotros!

¿Quién quiere ver diapositivas de vacaciones?

¡Noso...! ¿Eh?

Seguro que todos conocéis a este tipo encantador,

ese que casi se escapa.

Fijaos en esas orgullosas torres de oro y verde.

Eso es donde todo comenzó.

Son 6 dólares y 75 centavos, por favor.

(MEGAFONÍA) "¡Atención a todos

los empleados de Crustáceo Crujiente,

vayan a Dirección!".

¡Eh! ¿Y mi cambio?

¡Ya estoy aquí!

Será mejor que te sientes.

Caballeros, os anuncio que mañana cerraré

el Crustáceo Crujiente. ¡¡¡Aleluya!!!

Tranquilo, solo me voy unos días de vacaciones.

Creo que el Crustáceo pude permitirse

unos días en el dique seco.

Llevaré a mi pequeña perla

a unas vacaciones pendientes desde hace tiempo.

Esperaba que pudieras venir

con nosotros, Bob.

"Acompáñanos, Bob, acompáñanos".

Por un precio simbólico por supuesto.

¿Qué te parece, chico?

¿Bob Esponja? ¡¿Bob Esponja?!

Sí,... por favor.

¡Genial! Lo pasaremos bien.

¡Ja, ja, ja, ja, ja!

¡Perla, querida!

¿Has hecho el equipaje, lista? -Apuesta tu último dólar.

¡¿Mi último dólar?!

¡¿Por qué?! ¡Nunca haría algo así!

Es una forma de hablar, papi. Digo que estoy muy emocionada.

(LOS DOS) ¡¿Eh?!

Tararea Bob Esponja

Papi, un empleado está en el asiento trasero.

¡Me voy de vacaciones con el Sr. Cangrejo!

¡Me voy de vacaciones con su hija Perla!

¡Me voy de vacaciones con el clan Cangrejo!

Tararea

¡Soy un vacacionista! Hola, compañeros de viaje.

Papi, pensé que iban a ser nuestras vacaciones en familia.

Lo son. Bob Esponja es como el hijo que nunca tuve.

Y paga bien por acompañarnos.

¡Hola, Perla!

Tú y yo pasaremos un buen rato juntos.

Según una tradición familiar,

los invitados deben viajar abajo con el equipaje hasta que salgamos

de la ciudad.

Me alegra honrar esa tradición familiar.

¿Lo veis? Ya os estáis divirtiendo juntos.

¡Ja, ja, ja, ja, ja!

Ya se van.

Dos días enteros sin trabajo y sin Bob Esponja.

Casi demasiado bueno para ser verdad.

Nada puede salir mal ahora que estoy...

(RISA BOBALICONA) ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je, ja, ja, ja!

¡Ay! ¿Has oído algo?

No, el sonido final de vacaciones.

¡Anímate, flor de calabaza, casi hemos llegado!

¿Puedo... salir ya?

Claro, ¿por qué no?, únete al funeral.

¡El supermegacentro comercial! (EMOCIONADA) ¿Ahí es dónde vamos?

No, no, vamos a un lugar mucho mejor.

Sr. Cangrejo, ¿podríamos parar para ir al baño?

Nos estamos divirtiendo, intenta aguantar, chico.

¡Santo cielo!

¡Vamos al Planeta Montaña rusa!

Eh, papi, ¿por qué no paramos?

¡Ah, ja, ja, ja!

Vamos a un lugar mucho mejor que ese viejo parque de atracciones.

¿A Bañolandia? Me vendría bien un cuarto de baño ahora mismo.

¡Bañolandia! ¡Bob Esponja, eres graciosísimo!

(SARCÁSTICA) Sí, es una fábrica de risas.

Ja, ja, ja.

Bueno, chicos, casi hemos llegado.

Al otro lado de esa colina se haya el mejor lugar del mar.

Cerrad los ojos para la gran sorpresa.

Museo adolescente, museo adolescente...

Un baño, un baño.

¡Ya hemos llegado!

¡Podéis abrir los ojos!

¡Ah, ja, ja, ja!

¡Oh, El Museo del Adolescente!

¡Estaba... allí!

No pasa nada, cariño. De todas formas no íbamos allí.

Allí es donde vamos. ¡Ah!

Casa de la Moneda de Fondo de Bikini.

Ahí hacen el dinero.

¿A que no has visto nada más bonito en toda tu vida?

¡Me niego a entrar ahí!

Prefiero remover los escombros del Museo del Adolescente.

Bueno, chico, nos hemos quedado solos y, por supuesto, las monedas.

¿No es el día más emocionante de tu vida?

Pues no.

-Gracias por venir a Fondo de Bikini. Soy Bill, me llaman Billete.

¿Billete? Soy muy consciente

de la coincidencia entre mi apodo y mi trabajo.

Yo seré su guía de hoy.

En esta visita conocerán todo el proceso de la fabricación del dinero.

¿Has oído eso, chico?

¡Todo el proceso de fabricación del dinero!

Ya lo veo, señor.

A su derecha pueden ver el primer paso

de la fabricación del dólar. Aquí se crea

un papel muy especial...

Balbucea

¿Eh? Sr. Cangrejo, está llamando la atención.

Sr. Cangrejo, contrólese, es solo papel.

¡¿Solo papel?! Es como decir que el océano es solo agua.

O-o-o que la Burger Cangreburger es solo un sándwich.

Disculpe.

Eh. Je, je. Je, je, je.

Y en esta zona, a su izquierda,

observarán el proceso por el cual las láminas de plata

se prensan para convertirse en relucientes monedas

que se recogen en cubos de un millón de piezas

para llevarlas a la acuñadora.

¡Un millón de piezas relucientes

de moneadas de pla-plata!

A continuación...

¡Oh! Imaginé que pasaría algo así.

OJOS DE REPUESTO

Muchas gracias. ¡A su disposición!

¡Se van sin nosotros!

Entonces las monedas se vierten en la máquina.

Alcancémoslos antes de que nos perdamos algo. ¡Ay!

¡¡¡Sr. Cangrejo!!!

¡Ji, ji, ji, ji, ji!

No sé qué me parece este cambio tan repentino.

¡Ja, ja, ja, ja! No está mal. ¡Ah!

¡Cuidado, Sr. Cangrejo!

Hola, me llamo Eugene, ¿y tú?

¿Crees en el amor a primera vista?

¡Ah!

¡Oh, casi!

¡Casi consigo su número de teléfono!

Esta máquina se usa para destruir los billetes viejos

triturándolos.

Muy bueno, ¿verdad? Aquí es donde...

¡¡¡Destruyen dinero!!!

¡¡¡No!!!...

TRITURADORA

¡¿Por qué?!

¡¿Por qué?!

Lloriquea

Oh, no es nada, seguro que...

¡¡¡Ah!!!...

¡Vaya!

¡Oh!

¡Ah!

¡Una foto firmada de...!

¡¡¡No!!!... (LLORANDO) ¡¡¡Oh!!!

El dinero hace girar el mundo. El dinero hace girar el mundo.

No se preocupe, es dinero triturado. Se recicla

y se convierte en dinero de nuevo. ¿Ve?

¡Oh, es un milagro! ¡Bien!

¡No puedo más! ¡No puedo soportar más tonterías!

¡Guardias, acompañen a estos dos bobos inútiles

a la salida ahora mismo! No. Oh.

Los ladrones y delincuentes no son parte de la visita.

¡Llévense lo que quieran!

-Ocúpate de ellos. -Ahora mismo, jefe.

¡Oh, no, detente, maldito cuatrero!

¡¡¡Ah!!!

Eso no ha funcionado.

¡¡¡Ah!!! -¿Eh?

-¡¡¡Ah!!!

Sirena

-Ha sido fácil. -Y que lo digas.

Bien hecho, chico. Lo mismo digo.

-Les juzgué mal.

Son ciudadanos valerosos, por eso, en nombre de la Casa de la Moneda,

me gustaría entregarles estos flamantes billetes de un dólar

en una edición especial limitada

con sus rostros impresos en ellos.

-(LOS DOS) ¡Oh!

¡Vaya! Es... ¡Mío!

Aún no me has pagado por acompañarme en mis vacaciones.

-Ni tú a mí por traerme a estas vacaciones terribles.

Son los dos dólares que me faltan para los zapatos.

Debería haber vaciado la cuenta de papi.

¡Bien, zapatos!

Oh... Oh, no.

Oh, oh... ¡Gua!...