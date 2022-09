-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

TRITONMAN Y EL CHICO PERCEBE IV

"Oh, el Krustáceo Krujiente. A través de estas puertas pasa...

...todo tipo de vida marina." -A través de la puerta doble.

¡Ah!

"Y también estos tipos". -Ya te he dicho...

...que no tengo hambre, Tritonman. Tonterías, Chico Percebe,...

...tenemos que coger fuerzas para la lucha contra el mal.

-Vaya tontería. -¡A la caja, vamos!

-¿Qué desean? -Una burger Cangreburger doble...

...y barritas de coral para mí y alguna comida ridícula para él.

-No es por la figura, es que tengo que meterme en los leotardos.

-Ya. Cinco dólares, por favor. -Enseguida, amigo.

¿Valdrá con esto? -No.

-Narizotas, él lleva salvándote el trasero desde antes que nacieras.

¿No tenéis un descuento para una leyenda viviente?

-Esto es un restaurante, no una biblioteca pública.

¿A quién llamas narizotas, narizotas?

-Ah. -Ah.

-Ah. -Ah.

-Cuando te amenace algún peligro, no esperes ayuda por nuestra parte.

-Estoy temblando. Tritonman y el Chico Percebe.

(Ruido)

-¿Tritonman y el Chico Percebe?

Debo conseguir un autógrafo.

¡Ah!

-Si quieres hacerte fuerte como yo, tienes que comer, Chico Percebe.

Aquí viene nuestro camarero. -¡Autógrafo!

-Vacas marinas sagradas, es esa esponja.

-Rápido, chico, al botemóvil invisible.

¡Vamos! -¡Ah!

-¿Dónde hemos aparcado?

-¿Me dan su autógrafo? Oh, se han ido.

El cinturón de Tritonman. -Espera, lo encontraremos...

...con la alarma invisible.

(Alarma)

Ahí está.

-Ah. -Oh.

-Te dije que debíamos coger el automático.

-Eh, chicos, esperen. Tengo algo...

...para ustedes.

-Pisa a fondo. -Has olvidado el cinturón...

...de utilidades secretas de Tritonman.

El emblema de la justicia sumergible.

Durante 65 años ha ayudado a evitar la caída...

...de las naciones. Y los pantalones. No me puedo creer...

...que lo tenga en mis manos. Supongo que debería devolverlo.

O no. (RÍE)

Podría quedármelo hasta después del trabajo.

A solas con el cinturón de Tritonman.

¿Para qué servirá este botón?

Vaya, el rayo empequeñecedor.

Bien.

-Aquí tiene su batido. (RÍE)

(RÍE)

Que aproveche.

Vuelva otra vez. -Bob Esponja, ¿qué está pasando?

¿Eh?

¿Por qué está todo tan pequeño? -No lo sé.

-¿Qué tienes ahí? -Nada.

-En serio. -Nada.

-Tienes algo ahí, déjame verlo. -No.

-Ah, es el cinturón de Tritonman. -Sí.

-No puedo creer que te lo haya prestado.

-Yo tampoco. -Ah, no te lo ha prestado, ¿verdad?

-Por favor, no se lo digas. -Lo has robado.

-Por favor, no se lo digas. -No, no se lo diré.

-Si Tritonman se entera, me expulsará de su club de fans.

Por favor, no se lo digas. -Oh, oh, ahí está el teléfono.

-¡Ah! -Voy hacia el teléfono.

-¡No lo hagas! -Me estoy acercando al teléfono.

-¡No! -Y ahora es el momento que todos...

...hemos estado esperando. -Te lo suplico.

-Hola, me gustaría hablar con...

¡Ah! ¿Qué...? (TELÉFONO) -¿Diga?

-¿Qué me has hecho?

-Lo siento, me has obligado a hacerlo.

-Bob Esponja, si no me devuelves ahora mismo a mi tamaño normal...

...vas a tener graves problemas conmigo.

-Vale.

-He dicho ahora.

¿Me has oído?

Ay, Dios santo, quítamelo de encima.

¿Es que no sabes cómo funciona? -Puedo hacerlo.

-¡Aaaah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Para ya!

Tengo una idea, llama a Tritonman y así podremos...

-No puedo dejar que lo hagas, pero tiene que haber alguien más...

...que pueda ayudarnos. Alguien sabio, con años de experiencia.

Patricio. (RONCA)

-¡Ah! Hola, Bob Esponja. -Patricio, han venido Tritonman...

...y el Chico Percebe y me encontré este cinturón y mira.

-Ah, un muñeco de Calamardo. Déjame jugar con él.

-No, Patricio. -Piloto de combate.

(IMITA UN AVIÓN)

-Patricio. -Llega el puño gigante...

-Patricio, no. No es un muñeco, es el verdadero Calamardo.

Le he encogido por accidente. -Ah.

Y entonces llega el puño y... -Espera, no lo entiendes,...

...esto es serio, no sé cómo desencogerle.

Podría quedarse así para siempre. -No te preocupes,...

...algún día encontrará el amor. -¿Tú crees?

-Claro, pero será con alguien de su tamaño.

Como este pepinillo. ¿Lo ves? Se gustan.

-Eh, no, no, no...

-Si supiera cómo funciona eso. -Déjame echarle un vistazo.

Ah. ¿Sabes cuál es el problema? -¿Cuál?

-Lo tienes puesto en "M" de mini, cuando debería en "W" de wumbo.

-No creo que "wumbo" exista. -Venga. Ya sabes. Yo wumbo,...

...tú wumbas, él-ella wumba, wumbo, wumbendo,...

...wumbado, wumbo y medio...

-Me pregunto que si una caída desde aquí será suficiente para matarme.

-Wumbología, el estudio de wumbo. Es de primaria, Bob Esponja.

-Patricio, siento haber dudado de ti.

-¡Vamos allá!

¡Ha funcionado! -¡Oh, no!

-Mira, Bob Esponja es gigante. ¿Puedo ser yo gigante ahora?

-Patricio, no soy gigante. Te has encogido tú también.

-¿Estás de broma? Menos mal que aún tengo este pepinillo.

-Eh, ¿nos llevarás ahora a Tritonman?

-No, no debe enterarse nunca. Pero ya pensaré en algo.

Lo prometo. Hasta entonces estaréis seguros en este frasco.

-¿Sabes lo que es gracioso?

Mi pepinillo salió de un frasco y ahora vuelve a estar en uno.

Es como un juego de palabras o algo así. (RÍE)

-Sólo dos personas. Nada importante. Nadie más lo ha visto.

-¡Hola, Bob Esponja! -¡Ah! ¡Arenita!

-¿Qué es lo que me has hecho? -Lo siento, Arenita.

Vino Tritonman y... ¡Ah!

-Bob Esponja.

-Hola, Bob Esponja.

-Hola, Bob Esponja, tío.

-Hola, Bob Esponja. -Hola, Bob Esponja.

-Hola, Bob Esponja. -Hola, Bob Esponja.

-Voy a tener que buscarme un tarro más grande.

-Haz frente a los hechos. Has encogido a los habitantes...

...de Fondo de Bikini. Tienes que ir a ver a Tritonman.

-Oh. Se sentirá tan decepcionado. -No nos puedes dejar...

...pequeños para siempre. -¡No me entendéis!

-Bob, tienes que admitir tu error. -Mamá.

-Tu madre tiene razón, hijo. Tritonman lo comprenderá.

-Tú eres Tritonman, viejo tonto. -Es verdad.

-Tritonman, lo siento mucho. Es sólo que te admiro tanto,...

...tu cinturón y... -No te preocupes, hijo.

Lo entiendo. Recuerdo la primera vez que usé el cinturón.

Fue en el año 1911 ó 12. Creo que el presidente...

(TODOS) "¡Sólo dile cómo desencogernos!"

-Ah, sí. El rayo desencogedor. Veamos...

¿Lo has puesto en wambo? "¿Qué?"

(TODOS GRITAN)

-Tengo que conducir cinco millas para ir al baño en mi propia casa.

-Yo necesito un ascensor para subir un escalón.

-Llevamos años encogiendo. -Pero esto es ridículo.

"¡Todo es demasiado grande!" -¡Ya lo tengo!

Ya que no puedo haceros grandes a vosotros,...

...he hecho pequeña la ciudad.

Y ahora una cosa más por encoger. Patata.

-Supongo que esto servirá. -Sí. ¿Qué diferencia hay?

-Buena idea, Bob Esponja. "¡Bien!"

-Me alegro de estar de vuelta.

¿Eh?

CUMPLIENDO LA PENA

-No se preocupe, Sra. Puff. Ésta es la definitiva.

Oh, hecha piezas. Giro hacia allí, izquierda, derecha...

-Oh, oh. -Puedo hacerlo, Sra. Puff.

-El examen se ha acabado, Bob Esponja. Para el bote.

-Espere. Puedo hacerlo, Sra. Puff. Puedo hacerlo.

-La carretera, Bob Esponja. Vuelve a la carretera.

-¡Tengo que aprobar el examen! -¡Oh!

-¡Eh! ¿Qué es lo que tienen en contra de los melones?

-¡Cuidado! -Éste es el examen nocturno.

-Vamos a enderezarte. -Esto te enseñará.

-Ahora vamos a por éste. -Percebes, ¿has visto eso?

-Ese tipo no llevaba matrícula delantera. Vamos a por él.

(GRITA) -Mire todos esos policías.

¿Estará el presidente en la ciudad? -¡Cuidado!

-Es todo un orgullo para mí abrir oficialmente este puente inacabado.

(LA SRA. PUFF GRITA)

-¡Dónde me he equivocado!

Con la apertura de mi nueva autoescuela,...

...prometo que mientras haya un alumno con ganas de aprender,...

...nunca me daré por vencida. -Hola. Soy Bob Esponja.

(GRITA)

-Daos prisa con esa carga de ponche de frutas.

Los ancianos se impacientan.

-¡Viva! ¡Estoy viva! ¡Gracias, Neptuno!

¡Aún estoy viva!

-Bien, amigos. Abramos estas ventanas para que el mundo...

...pueda ver su bonita ropa blanca.

-Fantástico. Por fin he terminado...

...las memorias de mi vida escritas en tinta roja.

No. Percebes.

-Bob Esponja, ¿te encuentras bien? -Eso depende. ¿He aprobado?

-Alto ahí. Queda arrestado. -Alto. No puede arrestarle.

Es sólo un alumno. -No nos referimos a él.

-Pero éste no es mi sitio. Es todo un terrible error.

-Ya. El mío tampoco. -Ni el mío.

-Yo soy inocente. -Éste sí es mi sitio.

-Muy bien. Puedes hacerlo, puedes pasar por esto...

...sin perder la cordura. Ése es un camino que no queremos...

...volver a recorrer. Positivo, pensemos en positivo.

Veamos. No tengo más trabajos que calificar.

Sí. De hecho no tengo más trabajo. No más clases de conducir,...

...no más conducir y no más Bob Esponja.

No más abogados por teléfono, no más Bob Esponja,...

...no más comidas de empresa, no más Bob Esponja.

No más miedo en la carretera, no más Bob Esponja.

No más pagos al seguro, no más Bob Esponja,...

...no más Bob Esponja, no más Bob Esponja, no más Bob Esponja...

¡Aaah! Creo que me va a gustar este sitio.

-La clase no es lo mismo sin la señora Puff.

El sólo pensamiento de ella sola y asustada en la cárcel...

...me hace pensar en ella sola y asustada en la cárcel.

¡No sé cómo va a sobrevivir!

(CANTA) -"Oliendo las preciosas rosas.

Oliendo las preciosas rosas.

(RÍE)

La felicidad es sólo dos tipos de helado."

-Oh, esa pobre mujer... Iré a hablar con Patricio, aliviará...

...mi sentimiento de culpa. -Bueno, todo es culpa tuya.

-Tienes razón.

La señora Puff está en la cárcel y todo por mi culpa.

Soy un cabeza de percebe. Pobre señora Puff.

¡Ya sé! Tengo que sacarla de allí,...

...pero para sacarla de la cárcel primero tengo que entrar.

-¿Cómo vamos a hacer eso?

-Muy bien, ponga el dinero en la bolsa.

¡Mételo!

-Está mirando para el otro lado, señor.

-Bien. ¡Deme el dinero!

-¿De la cuenta de ahorro o de la cuenta corriente?

-En la de ahorro. -¿Me muestra alguna identificación?

-Aquí tiene. -Gracias.

-Eh.

-Tiene un saldo de cero donas y cero centavos en ambas cuentas.

-Oh. -El siguiente.

-Ha ido mejor de lo que esperaba. -Sí, no pensaba que sacaríamos...

...a la señora Puff de la cárcel así de rápido.

-No te preocupes, Patricio, esta vez entraremos en la cárcel.

-Eh, ahí hay un par.

-A trabajar duro, chicas.

-Mira, Patricio, ahí está.

Señora Puff, espere, somos nosotros, Bob Esponja y Patricio.

-Oh, qué gracioso. Por un segundo pensé que esa roca amarilla me...

...hablaba y su voz se parecía a... -Bob Esponja. Soy yo, Bob Esponja.

-¡Ah!

-Vamos a sacarla de aquí, señora Puff.

-Eres tú. ¿Qué haces aquí, por qué me seguiste hasta aquí?

(LLORA) ¿Por qué?

-Muy bien, señora Puff, parece que el calor le afectó a la cabeza.

Si va a hablar con las rocas, creo que deberá trabajar en la cocina.

-Debe ser el calor. Ah, sí.

-Venga. -¡Maldita sea!

Patricio, salgamos de aquí.

¡No, espere!

Allá va el depósito por los disfraces.

-Aquí tiene.

-Eh, mamá Puff, ¿qué hay hoy para comer?

-Hola, Donna. Chili, como siempre. Deja que te dé un poco.

Oh.

-Señora Puff, soy yo, Bob Esponja.

-¿Cuándo van a terminar estas horribles alucinaciones?

-No, soy yo de verdad. Y me he traído a Patricio también.

-Hola. -¿Por qué?

-Porque vamos a liberarla.

-No me refiero a por qué lo has traído.

-Le gusta el chili. Ahora, rápido, entre antes de que alguien nos vea.

-Bob Esponja, no voy a ir contigo.

-Eso sí que ha sido buena, señora Puff. Ahora salte.

-Bob Esponja habla en serio. -Eso es una tontería, Pat.

-Tiene razón. Me quedo.

-¿Pero por qué? -Me gusta estar aquí.

Ésta es mi gente.

Y además, si estoy aquí significa que no tengo que tratar conti...

-Ay.

-...taminantes en el agua. ¿Lo ves?, más claro que el agua.

-Discúlpenos un momento, señora Puff.

Se ha vuelto loca, está completamente institucionalizada.

Olvidó vivir en el exterior, hasta en prisión.

(Claxon)

(Teléfono)

-¿Vienes a la cama, cariño? -Sí, querida.

-Debemos recordarle que hay otra vida aparte de ésta, señora Puff.

S viene, me quedaré después de clase y la decoraré toda.

-Por última vez, ¡no!

No voy a ir con vosotros; es mi última palabra.

-Otra vez hablando con objetos inanimados, ¿eh, Puff?

Vuelve a tu celda, no hay más cocina para ti.

-Oh. -Señora Puff, salte, suba.

-¡Guardias, vengan rápido!

Un ex alumno mío y su amigo con sobrepeso intentan sacarme de aquí.

-Eso no es más que material bruto para hacer perchas.

Necesito descansar.

-Oh. -Salte, señora Puff.

-¡Guardias, vengan a ver!

-Vaya, no me pagan lo suficiente por este trabajo.

-Señora Puff, aquí arriba.

-Oh, ¡guardias, han vuelto!

-¿Qué es todo este jaleo, Puff? -Han vuelto.

(AMBOS) -Señora Puff, somos nosotros.

(GRITA)

(LLORA)

-¿Qué es lo que pasa aquí?

-Alejaos de mí, ¡fuera!

-¿De qué estás hablando, Puff? -No podéis engañarme.

Sois Bob Esponja y ese tipo al que le gusta el cine.

-Admitámoslo, Puff, has tocado fondo.

-Oh. -¡Entra ahí!

Necesitas una larga y próspera estancia incomunicada.

-Oh, bueno, veamos las cosas positivas de nuevo.

Por fin estoy lejos de esos dos.

Sí, sola en mi bonita y blanda habitación.

-Hecha de esponja.

(RÍE)

-¡Ah!

-¡Puedo aprobar el examen, señora Puff, puedo aprobar el examen!

-Oh.

-Tu paseo se ha acabado. -No, no, no... ¿Qué?

-No, ¿qué está haciendo? -¿Qué?

-No, por favor. Debo alimentar un caracol.

¡No puedo ir a la cárcel!

No, por favor. ¡Por favor!

-No me lo puedo creer. Ha sido todo un sueño.

No voy a ir a la cárcel. -¿Por qué iba a ir a la cárcel?

Usted ya ha cumplido su pena.

-¡Ah!

(Sirena)

Otra vez ha sido mi imaginación. -¿Qué hay de cenar hoy, chili?

-¡Ah!

¿Eh? ¿Qué?

Bueno, olvídalo.