SOY TU MAYOR FAN

BIENVENIDOS, PESCADORES DE MEDUSAS

-No me lo creo, estamos aquí en la convención bianual.

-La pesca de medusas es genial. -Cazamedusas último modelo.

-Tocar... -¡No se toca!

-El arpón de medusa. -Tocar.

-¡No se toca! -Mira, el doctor Manoguar,...

...el tipo al que le picó la gran Leni y sobrevivió.

-Me picó, y me duele cuando... ¡Ah! -Tocar.

-¿Tengo que seguirle todo el día? -¡Guau, Patricio, mira!

¿Es posible? -¿Helado?

-No, son los ojeadores de medusas, el primer club entusiasta.

Y su jefe, el mejor pescador de medusas: Kevin Pepino.

-¿Y qué hay de fantástico en un pepino grande?

-Si sólo tocase el dobladillo de su bolsillo,...

...entonces quizá se me contagiaría algo de su grandeza.

-Como amigo, te diré que eso es muy tonto.

¡Oh, Dios mío, Geoffrey Medusa! Espera, tengo que tocarte.

-¡Eh! -Sólo uso materiales compuestos...

...en el mango de mi red. (TODOS REPITEN LO QUE DICE)

-¿Otra pregunta? (TODOS REPITEN LO QUE DICE)

-Hola, Kevin. -Hola, ¿cuál es tu pregunta?

-Hola, Kevin. -Vale, siguiente pregunta.

-Hola, Kevin. -Hola, bobo. Vale, tú atrás.

-Hola, Kevin. -¿Alguien de ustedes tiene una...?

-Hola, Kevin, soy tu mayor fan.

-Eres muy amable. ¡Seguridad! -No, espera,...

...haría cualquier cosa por ti. -¿Y si saltas de un edificio?

(GRITA)

(Golpe)

-Cualquier cosa. -Golpéate en la cara.

¿No te duele? -¿Quieres que me duela?

(TODOS RÍEN) -Esto es genial.

Este tipo es fantástico,...

...tenemos que llevarle a pescar medusas con nosotros.

-No, es un pringado. -No dejaré que se una al club,...

...sólo quiero ver cuántas veces le pican antes de que huya.

-Kevin es un genio. (TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Chico, ¿te gustaría tener una prueba para entrar en el club?

-¡Despejen! -¡Me encantaría!

-Ay, no hay nada como pasear por los campos de medusas...

...a cuestas, ¿eh, ojeadores? (TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Ya estamos aquí. Los campos de medusas, ay...

-Espero que no te hayas olvidado de las redes.

-No, están en el maletero.

No puedo creer que esté aquí con los ojeadores de medusas.

Siempre he querido ser un ojeador de medusas y ahora estoy aquí...

...con vosotros, las redes, los tarros, las medusas...

-¡Alto! Antes de convertirte en un ojeador de medusas,...

...debes pasar una prueba rigurosa. (RÍEN)

-¡Silencio! Tu primera prueba: Coger una medusa.

-¡Eh, he cogido una! ¿Soy ya un ojeador de medusas?

(LOS TRES) -¡Ha cogido una! -Ésa no cuenta.

¡Ay!

-Gua, gua, gua. -Quería decir dos medusas.

-¡Dos medusas! -¡Sí, dos medusas!

-Eso no es lo que quería decir. Quería decir 20 medusas.

-Vamos a ver. Una, dos, tres...

-¡Aaay!

-Gua, gua, gua.

-Los ojeadores de medusas dejan que las medusas...

...coman mermelada en su cara.

-¿Quién quiere chupar mis mejillas? Veo que tengo algunas voluntarias.

-¿Qué tal vas? -Me hacen cosquillas en la nariz.

-No por mucho tiempo. (RÍEN)

-Gua, gua, gua. -¿Quieres parar eso ya?

-¿Estoy ya en los ojeadores de medusas?

-No, tengo más pruebas para ti.

-¿Estoy ya en los ojeadores de medusas?

-No.

-¿Estoy ya en los ojeadores de medusas?

-No. -¿Ya?

-No. -¿Ya?

-No. -¿Ya?

-¡Que no! -¿Ya?

¿Ya? ¿Ya?

-Muy bien, Bob Esponja, es hora de liquidarte.

Es decir, ¿estás listo para la última prueba?

-¡Estoy listo! -Mejor será,...

...porque vamos a capturar una medusa reina.

-¡Una reina! ¿Puedo ayudar?

-No te preocupes, no podemos hacerlo sin ti.

-Esto es fantástico. Nunca había hecho de cebo antes.

Y nunca había visto una medusa reina.

-Entonces, tampoco habrás utilizado nunca una llamada de medusa reina.

¿Por qué no lo pruebas?

(LO HACE SONAR) -He oído esta llamada antes.

-Apuesto a que sí. -¡Eh! ¿Adónde vais?

-No te preocupes, estaremos detrás de este arbusto.

¡Aaay! ¿Quién tiene mi pomada para las picaduras?

-Esto es genial. Cuando pase esta prueba,...

...seré un ojeador de medusas oficial.

Kevin, creo que esto no funciona.

¡Kevin, mira! ¡Mira, está aquí!

¡Está aquí!

¡Aaah!

¡Ah!

Por favor, no se enfade, su alteza, la dejaré ir.

(LLORA)

(TODOS RÍEN)

-¿Eh? ¡Kevin!

-¡Eso es! Deberías haber visto tu cara cuando te perseguíamos.

-¿Y qué pasa con mi prueba final? (RÍEN)

-¿De verdad pensabas que te dejaríamos unirte a nosotros?

-Pero, Kevin, yo soy tu mayor fan. -También lo son ellos.

-¡Eh, mirad, Kevin ha vuelto! (TODOS GRITAN)

-Parecías tan estúpido con tu tonta llamada de medusas...

¡Pringui! ¡Pringui! (TODOS) -¡Pringui!

-No soy un pringui. -¡Oooh!

¡Pringui! ¡Pringui!

¡Pringui, pringui...! (RÍE)

¡Ay!

¡El cnidaria rex! -¡La medusa rey!

-¡La parte del beso!

-¡Kevin!

(TODOS GRITAN)

-Creo que se ha ido. Salid uno de vosotros a comprobarlo.

(HABLA EN OTRA LENGUA)

(TODOS) -¡Sálvanos! ¡Sálvanos, Kevin!

-A mí no me miréis, yo sólo estaba aquí por la moda.

¡Es inútil, estamos atrapados! ¡Estamos atrapados!

¡Mamá, ayúdame! ¡Socorro!

¡Quiero mi manta!

-¿Ahora qué hacemos? -¡Mamá!

-¡Mamá, socorro! -¡Mamá!

-¿Qué es eso?

¿Eh?

(GRITAN)

-¡No me lo puedo creer! ¿Cómo lo has sabido?

-A todos les gustan las tartas. -Gua, gua, gua.

-Bueno, Bob Esponja, ha sido impresionante,...

...pero aún no estás en el club porque no has cogido a la reina.

¡Esperad! ¿Qué hacéis? ¡Ay!

-¡Guau! No sabía que era un gorro.

-No lo era.

-Hola, Patricio. -Hola, Bob Esponja.

¿Entraste en ese club? -Sí, pero lo rechacé.

No se trata de Kevin, se trata de la pesca de medusas.

-Me alegra que hayas aprendido la lección. La mitomanía no es sana.