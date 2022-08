PLANTADO

-Ya te tengo, Gary.

Te cogí, ¡tú la llevas!

Gary nunca me encontrará aquí.

Oh. (MAÚLLA)

-Cogido. Me la llevo.

(RÍE)

Ay.

-Hola, Bob Esponja, ¿qué haces? -Jugamos al Tú la llevas.

¿Quieres jugar? -Claro que sí.

-Muy bien. Te cogí.

Tú la llevas. -¡Me la llevo!

(MAÚLLA) -Te cogí.

¡Te la llevas! (GARY RONRONEA)

-¿Qué le pasa a Gary? Suena como una motora.

-Es sólo una manera de caracol para decirte que le gustas.

-¡Me hace cosquillas!

-Bueno, creo que es hora de que Gary y yo nos vayamos.

Vamos, Gary. Estoy impaciente por irme al sobre. ¿Y tú, Gary?

¿Gary? ¡Gary! -¡Cepillo!

¡Cepillo! -¿Has visto a Gary?

-¡Cepillo!

¡Cepillando por todas partes!

Yo... Ah, aquí está. (MAÚLLA)

-Gary, hay que dejar que Patricio se vaya a dormir.

-No importa. ¿Por qué no dejas que Gary se quede a pasar la noche...

...en mi casa? -¡Es una gran idea!

-¡Una noche en casa! Será genial. Podemos quedarnos levantados...

...hasta el amanecer y ver películas de miedo.

¡Comer palomitas, jugar a juegos de mesa!

(PIENSA) -Esto es fantástico. Mis dos mejores amigos...

...durmiendo juntos. -Después haremos un castillo...

...de naipes y leeremos tebeos. -Que os lo paséis bien, adiós.

-Bla, bla...

(Sirena)

-¡Estoy despierto! -¡Bob Esponja!

-Hola, chicos, ¿qué tal la noche? -Genial, Bob. Mira esto,...

...vaya donde vaya, Gary me sigue. Calla.

(RÍE)

(MAÚLLA)

(RÍE)

-¿Lo ves?

-¡Vamos, Gary, intenta cogerme!

(RÍE) ¿No es fantástico, Gary?

¡Yo corriendo y tú persiguiéndome! No me estás persiguiendo.

-Gary, vamos a jugar a otra cosa.

-Ah, cuidado, estoy justo delante de ti.

¿Qué es lo que me pasa, huelo mal?

(RÍE)

-Eh, Gary, mira, es tu pelota favorita.

(RÍE)

-¡Eh, Gary, mira! Comida de caracol.

(RÍE)

-¡Gary, socorro, ayúdame!

¡Me he pillado la cabeza con la ventana!

(RÍE)

-Muy bien, se acabó. ¡Ah!

(RÍE)

-Gary, deja de hacer el tonto.

Gary, el caracol, contéstame cuando te hablo, ¿vale?

¡Se acabó! Vas a venir a casa conmigo en este mismo instante.

-¡Ay! -Dile adiós a Patricio.

(GARY MAÚLLA) -¡Alto, papá-mamá-esponja enfadada!

-¿Qué significa eso? -No lo sé,...

...pero lo que sí sé es que Gary sabe con quién quiere irse.

Te sugiero que lo sueltes y dejes que él decida.

-Bien, pero quiero recordarle quién le ha dado casa y comida...

...y se ha sentado a su lado cuando ha estado enfermo...

...y le ha masajeado los ojos cuando le dolían.

Gary, adelante, enséñaselo. Bien, Gary, ven conmigo.

Vamos, ven aquí. Vamos, ven.

¡Oh! Camino equivocado, da la vuelta. Gary, no...

No, no. No lo hagas, Gary, no. (LLORA)

-¡Bien! ¡Bien!

Eso responde a la pregunta.

Adiós, Bob Esponja, Gary y yo tenemos cosas que hacer.

-Bien, si así me agradeces todo lo que he hecho por ti...

Supongo que no vas a volver, Gary.

¡No necesito a Gary, buscaré otra mascota!

Será mejor que Gary,...

...voy a conseguir una mascota que no se vaya con mi mejor amigo.

(RÍE)

-Hola, chicos, saludad a mi nuevo amigo Rex.

(LADRA) -Es fiel y sabe hacer trucos.

Observad y aprended. Siéntate, Rex.

Rueda, Rex.

Ahora quieto, Rex. Buen chico.

¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico?

(RÍE)

-Me alegro de que nuestros caminos se separen, Gary,...

...un gusano es la mascota ideal para mí:...

...leal, fiel, siempre a mi lado... ¿Eh?

¿Quién necesita un gusano? Bienvenido, nuevo mejor amigo.

Sal, no seas tímido.

Me recuerdas a alguien a quien conocí una vez,...

...cuyo nombre no se mencionará en esta casa.

Vamos, te lo enseñaré todo, Lary. (MAÚLLA)

-Y ahora, Lary, llegó la hora de la cena.

¡Mira! Buen apetito, Lary.

(LARY OLFATEA)

(LARY BUFA) -De acuerdo, quizá más tarde.

Aquí es donde vas a dormir.

Ahí es donde yo... (LARY BUFA)

-Supongo que puedes dormir ahí, yo dormiré aquí abajo.

Buenas noches, Lary. (LARY BUFA)

(RÍE) -Eh, Lary, ¿quieres oír un chiste?

A Gary le encantaba éste.

¿Cómo llamarías a un caracol en un barco? "Caracorinero".

(RÍE)

(LARY BUFA)

-¿No lo entiendes? Un "caracorinero".

Vaya, Lary es muy distinto a Gary...

...y ambos son muy diferentes de... ¡Jerry!

Oh, Gary, ¿por qué tuviste que irte? (LLORA)

¿Por qué? ¿Por qué?

(Maullido)

-¿Gary? -Hola.

-Hola, Patricio. (GARY MAÚLLA)

-Hola, Gary.

-¿Te importa si Gary y yo hacemos la colada aquí?

-¿La colada? Nosotros solíamos hacer la colada...

-Bob Esponja, ¿nos dejas el jabón? -¿Jabón? Pero...

Nosotros solíamos usar jabón. ¿Quieres aroma fresco o muy re...?

-Ya empezamos. -Re... Re... Resistente.

¡Gary, por favor, vuelve!

¡Gary, por favor, vuelve a casa!

¡Estoy perdido sin ti!

Ya está, si vuelves habrá una norma de no más normas,...

...podrás hacer todo lo que tú quieras.

Si quieres romper el sofá, rómpelo. Y tu caja de arena...

Olvídate de ella, el mundo es tu caja de arena.

Y no tendrás que esperar a que te dé la comida,...

...tendrás acceso a la nevera todo el día.

Y no deberás usar un bol.

Y mi apreciada talla de madera de Calamardo...

...será tu poste personal para rascarte.

¿Qué te parece, no será divertido? -¡Patético!

-Gary...

-Lo siento, Bob Esponja, Gary ahora está conmigo.

Tuviste tu oportunidad y fracasaste,...

...debes dejar de vivir en el pasado.

Afróntalo, Bob Esponja, te estás haciendo daño.

Es lo que quiera Gary, y Gary me quiere a mí.

Muy bien, Gary. ¿Eh?

¡Sólo me quería por mis pantalones!

-No, Patricio, quería la galleta que había en tu bolsillo.

(GARY MAÚLLA)

-Gary... (GARY ERUCTA)

(GARY MAÚLLA)

-¡Oh, Gary, sabía que nunca me abandonarías!

Vamos a dar un paseo, amigo.