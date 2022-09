La paralisis

No hemos podido arreglar el Mundo del Guante

¿Estáis listos, chicos? (TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"EL PARALÍS"

(Música)

Gracias por almorzar conmigo, Bob Esponja.

Cualquier cosa por mi mejor amigo.

No podría haber pasado mi descanso para almorzar mejor.

Ah...

(RÍE) Qué mueca más divertida.

Fíjate en esta.

(RÍE) Me encanta. ¿Qué te parece esta?

(RÍEN)

¿Y esta?

La mejor.

(RÍEN)

Conozco ese sonido,

es el sonido del dinero cayendo por la alcantarilla.

(RÍEN)

Bob Esponja, ¿por qué no estás en la parrilla?

Lo siento, señor, me dejé llevar.

Patricio y yo estábamos haciendo muecas.

(RÍE) Las muecas graciosas me hacen reír.

¿Qué? ¿Has perdido tu cabeza absorbente?

¿Por qué? ¿Ocurre algo malo?

¿Nunca has oído el dicho:

"No tuerzas tu cara así porque te va a dar un aire"?

(AMBOS) ¡Hombre, no!

Dejad que os cuente la historia de Cara Parada.

(Truenos)

Ay, ay.

Fue en un día frío de noviembre.

En Fondo de Bikini vivía un hombre al que le encantaba hacer muecas.

Una de las que más le gustaba era sacar la lengua.

(RÍE)

Pero lo que más le gustaba era sacarle la lengua a la gente.

¡Ay! (RÍE)

Maleducado.

(LLORA)

-¡Eh!

Hasta que un día,

cuando había sacado la lengua 444 veces...

La cara se le quedó paralizada con la lengua fuera.

Para siempre.

Un loco.

Pasó meses sin poder abrir la boca hasta que un día

la lengua se le secó y se le cayó.

(AMBOS) ¡Oh, no!

¿Así que vais a seguir haciendo muecas?

(NIEGAN)

Muy bien, espero que hayáis aprendido la lección.

Me alegro de que el señor Cangrejo

nos avisara antes de que fuera muy tarde.

Acordemos no volver a hacer muecas. Dicho y hecho.

(Música)

Patricio, tampoco sonrías. Eso se considera una mueca.

Vale, lo entiendo.

(HABLA LENTO) No hay problema.

No voy a hacer muecas, no hay que hacer ninguna mueca.

(HABLA LENTO) Sí, esto es... fácil. ¿Cómo vas?

Bien. ¿Y tú?

Ay...

(RÍE)

(RÍE)

(RÍEN)

¡Eh!

(RÍE) ¡Patricio!

¡Patricio! ¿Que qué?

Fíjate, estamos bien. No nos ha dado un aire.

Vaya, tienes razón.

Creo que el señor Cangrejo se equivocó.

Ahora que ya sabemos que su gran cuento no es verdad,

vamos a hacer un montón de muecas.

¿Quieres decir como esta?

(RÍEN)

Ay, ay, ay.

(RÍE)

(RÍE)

¡Ah!

Ay, ay, ay.

Bum, bum, bum.

¡Ah!

(RÍEN)

(RÍE) Ay, no puedo respirar. Ay, no puedo respirar.

Aún no nos ha dado un aire.

Vamos a poner a prueba el mito.

Veamos qué pasa si mantenemos una mueca mucho tiempo.

Sí.

Pero... ¿cuál elegir?

Veamos...

Oh, ¿qué te parece poner los ojos... bizcos?

Después me estiro un labio

y el toque final.

Deliciosamente retorcida, amigo mío.

A esta la llamaré...

La Gary. ¡Miau!

(RÍE)

Gloriosamente repugnante, señor.

No nos guardaremos estas muecas grotescas para nosotros,

compartámoslas con todo el ancho del mar.

(RÍEN)

(Música)

(RÍEN)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Oh!

(RÍEN) -Necesitáis ayuda.

Mira, Bob Esponja.

(Risas)

Mira, mira.

(Risas)

Ahora, ahora.

(Risas)

Ahí va. (RÍEN)

Nunca me canso.

¿Os importaría? ¿Qué? ¿Que hagas muecas?

Claro que no. (RÍEN)

Qué pregunta más tonta.

Tu turno, Calamardo, retuerce bien la cara.

No quiero hacer muecas, ¡lo que quiero es dormir!

¿Lo entendéis? Esa ha sido buena.

(RÍE) Ya, Bob Esponja.

Juguemos a algo nuevo, combinemos lo que te produce

lo que estáis haciendo con el silencio de mi bendito sueño.

Un reto interesante,

pero aumentaremos aún más la dificultad, Patricio.

Te apuesto a que no puedes quedarte con la cara así

mientras duermes toda la noche. ¿De verdad? Fíjate.

(RONCAN)

Pues funciona.

Vaya, Patricio, has aguantado así toda la noche.

En realidad, no puedo mover la cara.

Yo tampoco puedo mover la mía. ¡Muy bien, lo logramos!

No, Patricio, no está muy bien.

Eso significa que el señor Cangrejo tenía razón, Patricio,

nos ha dado un aire.

(GRITAN)

Patricio, Arenita tenía razón, necesitamos ayuda.

¡Arenita! ¡Arenita!

Ay, esto puede ser complicado.

Tenéis que relajar todos los músculos faciales.

Lo que necesitáis es un buen masaje.

¿Eres masajista diplomada, Arenita? Bueno, yo no diría diplomada.

Túmbate, relájate y deja que mis delicadas manos mamíferas

disuelvan esta tensión.

Parece que las cuencas de tus ojos soportan mucha tensión.

Tus hombros están desalineados.

Puedo sentir cómo se deshacen los nudos.

Veamos si puedo ajustar esa mandíbula en su sitio.

Ay...

Vale, los dos. Primero la mala noticia,

con ese aire que os ha dado no se va a ningún sitio,

pero parecéis mucho más relajados.

(Música)

Hola, Bob Esponja. Hola, señor Cangrejo.

¿Estás bien, chico? Has entrado un poco escorado.

Estoy muy bien, hombre.

Estoy pasándolo en grande en la parrilla.

Eh, ¿y esa postura que tienes tan retorcida?

¿No ha oído eso? A alguien acaba de caérsele una moneda.

¿Una moneda? ¿Dónde?

Yo me tomaré otra burguer cangreburguer.

¡Ah!

Eso me dará tiempo.

Bob Esponja, las comandas se están amontonando.

Marchando, Calamardo.

(Música)

¡Ah, me lloran los ojos! Vamos, Bob Esponja, trabaja.

Ya va, ya va.

¡Ay!

Listo.

Sirve tú, estoy descansando.

Aquí, monedita, monedita, monedita.

El señor Cangrejo está distraído, es mi oportunidad.

Monedita, monedita.

Aquí tiene su pedido. Ah...

(Música tensión)

Yo no pedí un acompañamiento de labios

con la burguer cangreburguer. Uh, lo siento.

Me llevo mi pasta a otra parte.

¡Espere, vuelva!

¿Por qué, por qué?

¿Por qué tuve que hacer esa mueca?

¿Qué pasa aquí dentro? ¿Por qué estamos perdiendo clientes?

Y yo qué sé, solo soy el cocinero del lugar.

Mírame cuando te hablo, Bob Esponja.

Quiero verte la cara.

Eh, ¿ha visto esto señor Cangrejo? Es mi personificación de un burrito.

Bob Esponja, más te vale levantarte ahora mismo o...

¿Llego en buen momento, Bob Esponja?

Eh, ya sé lo que pasa aquí.

Tenías que seguir haciendo muecas, ¿verdad?

¿No podías hacer caso de mi advertencia?

Lo siento, señor Cangrejo.

Pensábamos que era una de sus historias.

Estoy perdiendo clientes porque pensaste

que te había contado una de mis historias.

¡Estoy tan enfadado que podría...!

Podría...

Podría...

No, no puedo mover la cara. También me ha dado un aire.

¿A qué viene este retraso?

Espera, Calamardo, no te enfades o podría darte un aire.

¿Un aire? Pensé que eso era un mito.

(RÍE) ¿Usted también?

Esto es demasiado.

(RÍE)

Mi cara, mi cara, mi cara.

Genial. Mirad lo que me habéis hecho.

(LLORA)

Mira, a Calamardo también le ha dado un aire.

(RÍE) (RÍE)

(RÍE)

¡No tiene gracia! ¡Dejad de reíros!

Por favor, dejad de reír.

"DESCANSA EN PAZ, MUNDO DEL GUANTE"

(Música)

(Música)

(Estruendo)

Ah, invitados. Podría ofreceros una limonada.

Pero, bueno, este es el peor parque de atracciones

en el que he estado en mi vida.

Hemos tenido suerte de escapar vivos.

-Estoy de acuerdo. El mundo será un lugar mucho mejor

cuando el Mundo del Guante desaparezca.

(Aplausos)

Perdona, ¿has dicho el Mundo del Guante?

Sí, el Mundo del Guante.

Van a cerrarlo, mañana, y para siempre.

¿Van a cerrar el Mundo del Guante?

(GRITA) ¿Es que el mundo se ha vuelto loco?

Eso depende de tu definición de... Lo siento, tengo que irme.

(Música)

¿Y nuestras limonadas?

¡Patricio!

¡No puedo salir, Bob Esponja, estoy duchándome!

¡Pero, Patricio, es el Mundo del Guante!

¡El Mundo del Guante!

¡Espera, Patricio!

Llegamos, Patricio, el Mundo del Guante.

Fíjate en ese, debe de ser el dueño.

Sí, vamos.

Perdón, señor, hemos oído un rumor espantoso

sobre el cierre definitivo del Mundo del Guante.

¿Cerrar el Mundo del Guante? ¿Es que el mundo se ha vuelto loco?

Toma, ponte esto, hijo. No quiero que cojas frío.

Estupendo.

Te queda que ni un guante, Patricio.

Me sienta como un guante.

Guantes para todas las tallas.

Una moneda ahorrada es una moneda enguantada.

Se puede llevar el guante al guantero,

pero no obligarlo a enguantarlo. Me enguanta, no me enguanta.

En el guante y en el combate todo vale.

¡Guante, guante, guante, guante, guante, guante, guante!

Guante, guante...

Bueno, disfruta del gorro.

Ahora si me permitís, tengo que cerrar

un viejo y desvencijado parque de atracciones.

Entonces, los rumores son ciertos. Va a cerrar el Mundo del Guante.

Sí.

(Música tensión)

(AMBOS) ¡No!

-Entiendo vuestro pesar, pero...

(AMBOS) ¡No!

Señor, es dueño del Mundo del Guante,

¿podría oír a su corazón y dejarnos montar

en nuestras atracciones favoritas por última vez?

Por los viejos tiempos.

Bueno, como de todas formas este es el último día,

y siempre y cuando los dos paguéis la entrada completa, claro que sí.

Adelante.

(AMBOS) Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias.

A los pies de su señor, gracias, gracias.

(Música)

Bueno, ahí está, Patricio,

hora de despedirse del Guante Giratorio.

Adiós, Guante Giratorio.

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

Te echaré de menos, guantecito.

(Música)

Adiós, Caída Mortal.

Oh, tengo recuerdos tan buenos de esta atracción.

Lo sé, Patricio, pero tenemos que ser valientes.

(GRITAN)

¿Ahora cuál, Patricio? Creo que lo sabes, amigo mío.

El Barco del Guante,

es mi atracción favorita de todo el reino del Guante.

Y esta será la última vez que montaré.

Vamos, amiguito, sentémonos.

(TODOS) ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!

(GRITAN) ¡Ah!

No lo entiendo, pero ¿por qué?

¿Por qué cierran el Mundo del Guante?

Con lo bien que funciona.

No lo sé, vamos a la noria.

(Música)

(Ruidos)

¿Has oído eso? Eh, perdón.

No, no era eso.

¡Mira, Patricio! ¡Oh, no!

¿Qué estoy viendo?

¡La noria, las amarras se han soltado!

¿Quieres decir que... las amarras se han soltado?

(GRITAN)

¿Qué haces, Bob Esponja?

Debemos permanecer sentados todo el tiempo.

Tenemos que saltar antes de que se estrelle, vamos.

Pero ¿qué?

¡Es que soy alérgico a los saltos, ya lo sabes!

¡Patricio, ahora o nunca, Patricio! ¡Puedes hacerlo!

Ay... Si tú lo dices. (TIRITA)

Ay...

Ah...

Bien hecho, Patricio. Gracias.

(Gritos)

¡Mira!

Justo en medio del lago del Guante.

Va a estropearle la vista

a los habitantes del castillo del Guante.

Patricio, creo que ha llegado el momento

de que aceptemos la realidad.

Si ha llegado hasta aquí, ¿por qué hacerlo ahora?

Quizá haya una razón por la que vayan a cerrar

el Mundo del Guante.

Mira a tu alrededor, abre los ojos.

Vale.

(RÍEN)

(Música)

(Claxon)

¡Muévete, patán!

-Eh, ¿a quién estás llamando patán, sardina?

(Gritos)

¿Ves a lo que me refiero, Patricio?

Al Mundo del Guante solo le queda un suspiro.

Ya, o un dedo como mucho.

Ojalá pudiéramos hacer algo. ¡Ya sé qué podemos hacer!

Vamos al Mundo del Guante para animarnos.

Espera un momento. Eh, eso es. Ah, ¿sí?

Por supuesto. Solo tenemos que arreglar el Mundo del Guante.

¿Nosotros?

Entonces, todo el mundo volverá a estar encantado

y no tendrán otro remedio que dejarlo abierto. ¿Lo entiendes?

¿Que si te entiendo? Creo que sí.

(Música)

Ya está, Patricio. ¿Recuerdas qué tienes que decir?

Bob Esponja, no soy tonto.

Vengan, vengan, vengan a la nueva, a la mejorada...

Sala de los espejos... ¡Sala de los espejos!

Vaya, nueva y mejorada.

Hala, es fantástica. Funciona.

Oh, voy a entrar.

Eh, ¿qué tipo de espejo es este?

Me alegro de que vayan a cerrarlo.

-Eh, mira, chico. -Ay, mocoso. Estoy harto.

Tres años y medio trabajando aquí y así es como me tratan.

Tendrá que pagar por mi operación de cambio de espinilla.

-Siento que pienses así, pero si tuviéramos que adaptarnos

a las necesidades de todos los empleados...

-Adáptese a esto, jefe.

-Genial. ¿Ahora dónde voy a encontrar otra mascota?

Señor dueño, señor dueño,

¿puedo llevar el disfraz de guante, por favor, por favor?

Siempre he querido probármelo.

Además, el gorro que me prestó antes está un poco desgastado. ¿Lo ve?

Claro. ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal?

(RÍE) Gracias.

Aquí tienes, niño. -Gracias.

Oh, helado de guante. ¡Ay, ay, ay!

Gracias, majete.

GUANTE-KARTS

¿La mascota del parque saltándose la fila?

-Y me robó el helado.

Pensé que me lo había regalado.

(Música)

Vaya, el columpio gigante y la montaña rusa van muy despacio.

Puedo arreglarlo.

(RONCA)

Con permiso.

LENTO, RÁPIDO, RAPIDÍSIMO

(GRITAN)

Mucho mejor.

(GRITAN)

(GRITAN)

Uh...

Así.

¿Eh? Vaya, he aterrizado sano y salvo. ¡Oh!

-¡Ay! -¡Ay!

-¡Ay! -¡Ay!

(TODOS) ¿Eh? ¡Hemos aterrizado sanos y salvos!

(GRITAN)

-Ay, ay, qué daño. -Me he roto la pierna.

(GRITAN) ¡Socorro! ¡Está loco!

¡Volved aquí, hombre!

¡Alto, Patricio! ¿Qué estás haciendo?

Estaba probando su fuerza con este martillo gigante.

Escucha, Patricio, ¿oyes eso?

Sí, es el sonido del silencio total.

Y una bola de heno.

Todos se han ido, Patricio.

No hemos podido arreglar el Mundo del Guante

y ahora se acabó, van a cerrarlo y no hay nada que podamos hacer.

Bueno, sí hay una cosa que podemos hacer.

ENTRADA

Chicos, ¿qué estáis haciendo?

Lo que cualquier persona consciente y responsable hace

cuando no le queda otra elección. Sí, hermano.

Nos hemos encadenado a la verja.

Bueno, espero que no tengáis intención de quedaros encadenados

mucho tiempo o esta noche os perderéis la gran inauguración.

(AMBOS) ¿La gran qué?

-La gran inauguración.

La única razón del cierre del Mundo del Guante

es que esta noche abriremos el Universo del Guante.

Comprobadlo vosotros mismos.

(Música, fuegos artificiales)

(AMBOS) ¿El Universo del Guante? -¿No es estupendo?

En fin, buenas noches a los dos.

La gran inauguración del Universo del Guante,

¿estás listo, Patricio? ¡Y que lo digas!

Vamos a librarnos de estas cadenas, dame la llave.

¿Qué llave?

La llave que te di, la que abre los candados, hombre.

Ah, ya, ya.

¿Ya recuerdas que me dijiste que la guardase en un lugar seguro?

¿Y dónde la guardas?