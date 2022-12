PANTALONES ROTOS

"La Laguna de la Porquería. Para nosotros, un charco de...

...barro apestoso, pero para los habitantes de Fondo de Biquini,...

...un charco de barro apestoso maravilloso."

-¡Qué día más fantástico!

Arenita, mira.

¡Soy Arenita! (RÍE)

¡Eh, Arenita! ¿Quién soy? (RÍE)

(Teléfono)

Hola, Bob Esponja.

¿Podrías bajar la voz? Estoy intentando ser aburrido.

(RÍE) -¡Bob Esponja!

-¿Ha pedido alguien 20 pizzas de pepperoni arena?

(RÍEN)

-Hola, Bob Esponja. -Hola, Larry.

-¿Queréis venir a levantar pesas? -Claro. Vamos, Bob Esponja.

-Ya voy.

-Inténtalo, Arenita.

¡Ah!

-¡Muy bien! -¡Bravo!

-Bien hecho, Arenita. Creo que por hoy ya es suficiente, ¿no?

-¿Qué os parece un poco más de peso? Observad.

¡Ah!

-¡Bien, bien! -¡Bravo!

-Muy bien. Todo el mundo atrás.

-Ahora verás.

¡Ah! -¡Bravo!

(Golpe)

-¡Ah!

(PÚBLICO) -¡Ah! -¡Genial, así se hace, Larry!

-¿Me prestas un par de éstas?

Y ahora, añadiendo dos... Cuenten las dos estupendas nubes.

(Crujido)

(TODOS) ¡Oh!

(RÍEN)

-Eso ha sido gracioso, eres muy divertido.

-¿No es la esponjita más graciosa que jamás hayáis visto?

-Alguien quiere jugar al voleibol.

-¡Bien, bien! -¡Bien!

-La tengo.

(PÚBLICO) ¡Oh!

-¡Allá va!

(EL PÚBLICO ABUCHEA)

-Creo que me he vuelto a romper los pantalones.

(RÍEN)

-Otra vez has hecho que me tronche de risa. (RÍE)

-¡Eh, Arenita! Pásamela. -Vale. Allá va...

-¿Me echa alguien una mano?

-¿Estás bien, Bob Esponja? -Creo que sí.

Pero me he roto los pantalones. (RÍEN)

-Eres la monda, tío.

-¿En qué puedo servirles? -Tomaré unas rajas de melón.

-No tenemos. -No importa, ya me he rajado...

...los pantalones, ¿lo coge? (RÍE)

-¿Algo más? -¿Qué tal un corte?

(RÍE) No, gracias. Ya tengo uno.

(RÍEN)

¿Qué comes, una hamburguesa? -Sí. ¿Por qué?

-¿Sabes lo que iría muy bien con eso?

-No. ¿Qué? -Pantalones rotos.

Pantalones rotos a la moda.

¡El repartidor! ¿Ha pedido 20 cajas de pantalones rotos?

(RÍE)

(MEGAFONÍA) "Surf en la Laguna de la Porquería.

Aquí viene Larry poniendo su postura más característica.

Allá va Arenita sobre sus diez dedos.

Y ahí tenemos a Bob Esponja rompiéndose los pantalones...

...otra vez."

-¡Eh, mirad! El agua ha traído una caja de cartón a la playa.

¡Dios Santo! ¡Es un tío!

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

-¡Bob Esponja! -Acércate.

Necesito... Necesito...

-¿Qué necesitas?

-Un sastre.

Porque me he roto los pantalones. (RÍE)

-No ha tenido gracia, Bob Esponja. ¡Me has asustado!

-¡Tío!

(PIENSA) "Vamos, Bob Esponja. Los estás perdiendo, piensa.

Tu público espera."

-Vamos a ver: levantando pesas, grandes carcajadas.

Frisbee en la cara, se tronchan. Haciendo surf, se desternillan.

Fingiendo que me ahogo, no. Vamos, piensa.

¡Lo tengo! Escuchad todos, ya no hay pantalones rotos.

¡Hay pantalones robados! Que alguien llame a la Policía,...

...hay un ladrón de pantalones suelto.

¡Oh, no! Se ha ido todo el mundo.

Incluso Arenita prefiere estar con Larry.

¡Oh, no, no, no!

La hemos fastidiado.

-¿Qué quieres decir con "hemos"?

-No tenía que hacer el tonto para conseguir la atención de Arenita.

¡Soy el más desgraciado de la playa!

-No, soy yo. Se me olvidó ponerme crema solar.

-¡Vaya faena! -No, soy yo.

Tengo los panecillos llenos de arena.

-¡Ay!

-No, yo soy la más desgraciada de la playa.

Me enterraron en la arena y se olvidaron de mí.

(TODOS) -¿Y a ti qué te ha pasado? -He perdido a mi mejor amiga.

(TODOS) -¿Cómo?

-Fue cuando me rompí los pantalones.

Pensé que todo el mundo me iba a querer,...

...pero fui tonto y torpe, lo estropeé...

...y nunca nadie más en mí quiere creer.

Sólo porque mis pantalones rompí.

(TODOS) -Desde que Larry a Bob Esponja humilló,...

...se convirtió en un perdedor...

...y ya nadie quiere bailar con quien...

...sus pantalones rompió.

-Y no debo estar triste,...

...no es la solución, ni quejarse es una opción.

Pero sentirse solo es mucho peor que quemarse al sol.

(TODOS) -Al lado del mar...

-Es una lección que nunca olvidaré,...

...sabedlo pues comprenderéis...

...que en lo que hagáis sensatos sed,...

...no como quien sus pantalones rompió.

(Aplausos)

-¡Bob Esponja! -¡Arenita!

-Tu canción tiene razón:...

...si quieres ser amigo mío, sé tú mismo.

-Bob Esponja, has estado genial. ¿Me firmas los pantalones?