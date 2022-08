NAVIDAD, ¿QUÉ?

Subtitulado por TVE.

-¿Listos para Navidad? (NIÑOS) -Sí, capitán.

-No os oigo. (NIÑOS) -¡Sí, capitán!

¿Quién vive en la piña debajo del mar?

Bob Esponja.

Absorbe de todo y puede explotar. Bob Esponja.

Si queréis un mundo al revés. Bob Esponja.

Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

¡Bob Esponja, especial Navidad! ¡La, la, la!

ESPECIAL NAVIDAD BOB ESPONJA

(VOZ EN OFF) "Y ahora, en directo desde Encino,...

...el pirata favorito de América y presidente del club de fans...

...de Bob Esponja, el pirata Patchy."

(TARAREA)

-¡Hola, soy el pirata Patchy,...

...presidente del club de fans de Bob Esponja!

¡Oh!

Eso está mejor.

-¡Feliz Navidad! -Es verdad, Potty.

Tienes razón, es Navidad.

Y no hay nada mejor que una Navidad en Fondo de Bikini.

Es una época del año mágica.

Apuesto a que Bob Esponja se prepara para recibir a Santa Claus.

-Desde luego.

BIENVENIDO, SANTA -Estoy listo.

(RÍE) -No está mal para una criatura sin vértebras.

Seguro que Patricio está también ocupado con la decoración.

Yo también me preparo para las Navidades.

¡Masa para galletas!

-¡Potty quiere masa de galletas!

¡Galletas! -¡No, Potty! ¡Espera, para, Potty!

-Potty quiere masa de galletas. -¡Apártate, bicho volador!

Esta masa de galletas es para los niños, no para loros molestos.

¿Tres campanadas? Todos sabemos qué significan las tres campanadas.

(UNOS NIÑOS) -Helado gratis. -No.

Qué listos. No. -Hombre al agua.

-A ti te ignoro.

Es hora de abrir las cartas de los fans.

Gracias, Potty. -Toma.

-Vale, gracias.

¡Dámelo de una vez, pájaro tonto! ¡Pájaro infernal!

-¡Ah!

-Esta carta nos llega de...

(VOZ EN OFF) "Nombre y dirección oculta."

(LEE) Querido Bob Esponja, tengo 10 años...

...y me pregunto si te gusta tanto la Navidad como a mí. Un saludo...

"Nombre y dirección oculta." Buena pregunta.

Pero no siempre celebraron las Navidades en Fondo de Bikini.

-¿No? -No, pesado con plumas.

-¡Ay!

Hubo un tiempo en que nadie conocía las Navidades en Fondo de Bikini.

¿Queréis escuchar la historia de las primeras Navidades de Bob?

(GRITA) -¡Potty!

¿Te has comido toda mi masa de galletas?

-Ah...

-Bien, adelante con el espectáculo.

NAVIDAD, ¿QUÉ?

-Hoy me acercaré en silencio...

...y sorprenderé a Arenita con un supermovimiento de kárate.

(GRITA)

¿Qué diabólica acción está realizando?

¡Fuego! ¡No te preocupes, Arenita, ya voy!

¡Uh!

¡Aparta, Arenita, fuego! ¿Qué?

No hay fuego. -¿Qué estás haciendo ahora?

¿No has visto nunca un árbol de Navidad?

-¿Navidad qué? -¿No conoces la Navidad?

-¿Es una amiga de Tejas? -No puedo creer que no hayas...

...oído hablar de la Navidad. -Cuéntame más cosas sobre...

...la Navidad.

(EL PIRATA PATCHY NARRA) "Arenita tejió una de dulces y flautines.

Le habló de los elfos que fabrican juguetes y los renos voladores,...

...pero lo mejor de todo fue cuando habló de Santa Claus."

-Y todos fingen que les gusta el pastel de frutas.

-Ah. -Y lo mejor, puedes escribir...

...a Santa Claus y decirle qué quieres. Cuando viene, te lo trae.

-Como un genio. (RÍE)

-Yo no sé vosotros, pero cualquiera que dé cosas gratis...

...es amigo mío. -Ése es el espíritu que debe tener.

Tome, empiece su carta. -No me creo que alguien celebre...

...una fiesta en la que un merodeador entra en tu casa...

...y deja regalos. -Como un genio.

-¡Cállate, Calamardo! Intento concentrarme.

Esto es tan bueno como un cheque en blanco,...

...directo del primer banco nacional de Santa Claus.

-Vaya. -Sí.

-Bien, ¿quién es el siguiente? -¡Yo!

-Toma, Patricio. -No hay palabras en este papel.

-Aún no. -¡Bien, un palo que escribe!

-Escribe una carta. -Bob Esponja, crece de una vez.

Nadie me dará un regalo sólo porque le escriba una estúpida carta.

-Se ha roto mi papel,...

...¿podrías darme otro? -Claro, amigo, toma.

Vale, Calamardo.

-Bob Esponja. Gracias.

Querido Santa... ¡No, otra vez no!

-Mira, Patricio. Querido Santa:...

...¿Qué quiero yo por Navidades? Te lo preguntarás.

Quiero que visites a la gente de Fondo de Bikini. Es mi deseo.

Patricio, he diseñado esto para lanzar botellas a la superficie.

Las esperanzas de todos descansan en el éxito de este viaje.

¡Cargando!

-¡Santa!

¿Dónde está Santa? -No viene hasta Nochebuena.

-Chicos, mis demandas... Quiero decir, mi carta está lista.

-Fantástico, ¿qué ha pedido? -Un poni.

-¿En serio? -Con alforjas llenas de dinero.

-Toma, Bob Esponja. -¿Qué has pedido, Patricio?

-Otro trozo de papel.

-¿Y tú qué has pedido, pequeña? -Una par de dientes.

-Me vendría bien un sombrero nuevo.

-Yo necesito un nuevo peinado.

-Yo quiero un vaso de agua para mis dientes.

-Disculpen, que paso. Apártense. -Genial, has acabado.

¿Cuál es tu deseo? -Mi deseo es que la gente...

...de Fondo de Bikini deje de atender a las tonterías...

...que salen de la boca de este tonto de capirote.

-Vaya. Quizá Santa me traiga un diccionario para que te entienda.

Atención, tenemos mucho que hacer. Ahora que hemos llamado...

...a Santa Claus debemos prepararnos para su llegada.

(TODOS) -¡Hurra!

Vacaciones vamos a preparar.

Todos juntos vamos disfrutar.

-Mi coral alguien ha vuelto a cortar.

Bob, Patricio, me queréis arruinar.

Todos cantamos al unísono.

-Bob, Patricio, os vais a enterar.

Esta Navidad será la primera para mí.

Compraremos los regalos como dos buenos hermanos.

-Patricio, ¿quién será el que está ahí debajo?

-¿Quién, yo? Mira la hora. Tengo que irme. Adiós.

-Todos nos volvemos más amistosos.

-Aquí tienes un regalo maravilloso.

Hasta el cubo de basura nos huele incluso genial.

Y esta Navidad será la primera para mí.

(TARAREA)

-¿Qué quieres? Ya no te puedo ni ver.

Corre, ven. No te lo puedes perder.

-Bob Esponja, llévate eso de ahí.

Dos castañas asadas para mí.

Me siento tan contento y tan feliz.

-Una estrella nos hace sonreír.

Y esta Navidad será la primera para mí.

Esta Navidad será la primera para mí.

-¿Calamardo tiene razón? ¿Puede haber Navidades debajo del mar?

Permaneced atentos.

Ya era hora de que volvierais. Ahora puedo terminar mi historia.

Bob Esponja estaba enviando la última carta a Santa Claus.

-Espero que sepa leer portugués. -Bueno, ésa es la última carta.

¡Oh! Espera. Calamardo aún no ha escrito la suya.

¡Calamardo, deprisa! ¡Calamardo, deprisa!

-¿Qué estás haciendo? -No te preocupes, Calamardo.

Yo te ayudaré a empezar. Querido Santa Claus...

-Olvídalo, Bob Esponja. -Vale, demasiado formal.

Hola, Santa... -No, Bob Esponja.

-¿Qué tal Claus? -No voy a escribir una carta...

...a un producto de tu imaginación. -Pero cuando Santa venga,...

...serás el único sin regalo. -Bob Esponja,...

...¿cuántas veces tengo que decírtelo? No creo en Santa Claus.

-Vamos, todo lo que tienes que hacer es escribir una carta.

¿Qué puedes perder? -Mi dignidad, mi cordura,...

...mi comida, mi piso... -¡Calamardo, vamos!

(TODOS ANIMAN A CALAMARDO)

-Santa Claus es un cuento chino, Bob Esponja os ha engañado a todos.

(TODOS ANIMAN A CALAMARDO)

-Esos idiotas van a estar levantados toda la noche...

...mientras yo duermo de un tirón. (RÍE)

(TODOS CANTAN)

-Vamos todos a cantar: "Blanca Navidad".

-Venga, cantemos hasta que venga Santa.

-Santa Claus, Santa Claus, pronto llegará.

Vamos todos a cantar: "Blanca Navidad".

(TODOS CANTAN CANSADOS)

-Eh, ¿dónde está Santa?

-Debería llegar en cualquier momento.

Santa viene esta noche, esta noche.

(TODOS SE ENFADAN CON BOB ESPONJA)

-Gracias por las mentiras, señor "cuento de hadas".

Vamos a perder nuestro tiempo en otra parte.

-Chicos, ¿donde está vuestro espíritu navideño?

Probablemente llegue tarde. -Se habrá parado a comer algo.

Los tipos gordos tienen hambre. -¡Sí!

-Nunca confiéis en un genio.

-Ya es por la mañana. Vaya.

¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!

¡Feliz Navidad!

Espera. Ésta puede ser una gran foto de Navidad.

¿Puedes moverte un poco? Di: Santa Claus.

-Santa Claus.

-Nuestras primeras Navidades.

Estas Navidades parecen mi primera Navidad.

Esta Navidad parece mis primeras Navidades.

(RÍE)

-Tenías razón, Calamardo. Es una fiesta estúpida.

De todos modos, quiero darte esto.

-¿Qué es esto? -Un regalo.

Te lo hice para que no te sintieras marginado cuando Santa viniera.

-Vaya. Gracias, yo... -De nada.

-Bob Esponja me ha hecho un regalo.

Probablemente será un medusa o una Cangreburger pasada,...

...o sus calzoncillos favoritos; quizá sea un regalo...

¿Qué? Parece un clarinete.

Y huele como uno.

Hecho a mano con maderas a la deriva.

Incluso tiene mi nombre. ¿Qué es esto?

(Música)

-¡Vaya!

Es el mejor regalo que me han hecho nunca.

(LLORA) Me siento como un, como un,...

...como un... (REBUZNA)

-Como un gran idiota. ¿Qué le he hecho a Bob Esponja?

¡Bob Esponja!

-Supongo que ya no necesitaré esto.

Así está mejor.

-El pobre lo único que quería era repartir alegría.

-Mejor será que quite esto de la casa de Calamardo.

-¡Ho, ho, ho! -¿Eh?

-¡Ho, ho, ho! -Hola. ¿Quién está ahí?

¡Hola! -¡Ho, ho, ho!

¡Ho, ho, ho! -¡Hola! ¿Quién está ahí?

¡Hola! Déjese ver. ¿Quién es?

-¡Aquí arriba, burro! Quiero decir, arriba.

¡Feliz Navidad, hijo! -¡Ah!

¿Es posible? -Sí, lo es. Soy Santa Claus.

¡Ho, ho, ho!

-¿Eres...?

¿San...?

¿San...?

-Hijo, tranquilízate. -¿San...?

¿Santa...?

-Bob Esponja.

¡Bob Esponja! -San...

-No vuelvas a hacer eso. -Sabía que vendrías, Santa.

Eh, ¿dónde está tu gran tripa? -Es el resultado de la presión...

...del mar sobre mi cuerpo. -¿Y tus renos...

...y tu máquina voladora? -Se lo he prestado...

...al Conejo de Pascua. -¿Y esa nariz? Se suponía...

...que la tenías grande, pero ésa es gigante.

-Vale, soy Santa Claus. -Santa, éste es el mejor regalo...

...que podías haberme dado. Gracias por traer la Navidad...

...a Fondo de Bikini. -Yo no he traído la Navidad...

...a Fondo de Bikini, has sido tú. -¿Yo?

(MAÚLLA)

-¡Feliz Navidad, Bob Esponja!

Oh, me alegro de que se haya acabado.

-¿Tienes un regalo para mí, Santa? -Bueno, yo...

En realidad, yo... -Adelante, Santa Claus.

¿Lo ves? Es real. Ha hecho realidad mi deseo navideño.

No te decepcionará. -Vale, sólo un segundo.

¿Qué le gusta a las niñas: una caja de cerillas,...

...un estuche de afeitado, una copia de mi certificado...

...de nacimiento? Debo tener algo. Piensa.

¡Oh, perfecto! Aquí tienes, niña.

-Gracias, Santa. -Casi me he sentido bien.

-Eh.

-Oh. -Santa, ¿dónde está mi regalo?

-¿Y el mío? -¿Y qué pasa conmigo?

-Veamos lo que Santa tiene para todos vosotros.

Piensa rápido en regalos para toda la gente.

¡Sí!

Una fuente de puré de patatas. -Gracias, es lo que yo quería,...

...un nuevo peinado.

-Gracias, Santa.

-Toma, Patricio. -¡Vaya!

Un reloj de pulsera.

-Gracias, Santa.

-¿En qué estaba pensando?

He regalado mis cosas sólo para que Bob Esponja...

...no se pusiera triste. ¡Estoy loco!

(Puerta)

-Llévense la puerta, es lo que me queda.

-Te lo has perdido. Ha estado aquí y nos ha dado regalos a todos.

Era alegre y con barba. Su nariz era grande...

...y con mejillas sonrosadas. Era simpático y amable.

Su tripa era pequeña, pero su nariz era enorme...

...y tenía alegría navideña. Y... -Al menos, ha acabado.

¿Eh?

¿Qué es esto?

(LEE) "Querido Calamardo, gracias por tu ayuda.

Has sido buen chico este año. Saludos, Santa Claus."

-¡Ho, ho, ho!

¡Ho, ho, ho!

¡Feliz Navidad!

(RÍE)

(RÍE)

-Pues sí, estoy loco.

-¡Feliz Navidad!

-Eh, Patricio, es la Isla de Navidad.

-Hay regalos. ¡Bien! -¡No, una tormenta!

-¡Sí! -Estamos bajando.

-¡Arriad las velas! -¡Enarbolad los penoles!

-¡Poned el canal del tiempo! -¡Los chalecos salvavidas!

-Hola, niños. Bob Esponja me pone muy alegre.

Espero que hayáis disfrutado con la historia de Navidad...

...de Bob Esponja y que vuestras Navidades sean...

...mejores que un tesoro hundido.

Oh, Potty me ha dejado un regalo de Navidad.

¡Vaya!

¡Muérdago! Y ya sabéis lo que eso significa.

Es hora de que alguien bese al pirata Patchy.

Vamos, ¿quién será? ¡Besad al capitán!

-Dame un beso. -¡No, tú no, Potty!

¡No quiero besarte, ya hemos hablado de eso!

¡No, tú no, tú no me beses!

¡No quiero!

-Parece que Patchy está ocupado, así que lo diré yo por él:...

...buenas noches y felices fiestas.