(Música navideña)

¡Feliz Navidad, niños!

Apuesto que os preguntáis por qué Patchy tiene

este camión de Correos. Bueno, este año quería estar

totalmente seguro de que Santa recibiera mi carta,

así que le di el día libre al cartero.

-Uh.

-Pero si ni siquiera sabes cómo llegar al Polo Norte.

-Ah, Potty, loro tonto, todo el mundo sabe

que las instrucciones para llegar al Polo Norte

están en la letra del villancico "Dulce Navidad".

(CANTA) "Deslicémonos por la nieve,

atravesando campos nevados. La, la, la...".

Entonces, buscamos campo nevados. -No, Patchy,

las instrucciones para llegar al Polo Norte

están en el villancico "Aquí llega Santa Claus".

(CANTA) "Aquí llega Santa Claus, aquí llega Santa Claus...".

Gira a la izquierda en la rotonda de Santa Claus.

Retrasado... -Sí, así que no vamos a girar

hasta que veamos campos nevados... (GRITA) -¡Un tenedor en la carretera!

¿Eh? No veo ningún tenedor.

-¡Ah!

(Pinchazo)

(GRITAN)

(Derrapes)

Mientras esperamos que el camión deje de dar vueltas,

veamos los planes de Bob Esponja para esta Navidad.

¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

¡Bob Esponja!

Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

¡Bob Esponja!

El mejor amigo que puedes tener.

¡Bob Esponja!

Igual que los peces él puede flotar.

¡Bob Esponja!

La, la, la...

La, la, la...

La, la, la...

¡Bob Esponja ya llegó!

(Campanas)

La, la, la...

(TODOS) ¡Navidad!

(Cascabel)

"UNA NAVIDAD ESPONJOSA"

(Música)

(Reloj)

(Cascabel)

(CANTA) "Oh, se está acercando ya

mi ansiada Navidad.

La nieva cae y al viento oigo soplar.

Ya casi es Navidad.

Y yo sé que Santa, Santa, Santa Claus

su ojos pone sobre mí.

Me encanta y me hace muy feliz, pues sus ojos

pone sobre mí. Mi casa es mi árbol y luce así.

La, la, la...

Pues Santa, Santa, Santa Claus sus ojos pone...

sobre mí".

Hola, Calamardo, ¿qué vas a hacer hoy?

Poner unas guirnaldas para que Santa sepa,

sin lugar a dudas, que se tiene que largar de aquí.

Vale.

(CANTA) "Santa, Santa, Santa Claus sus ojos pone sobre mí.

Todo lo que hacemos ve, con un ojo en mí,

con el otro en ti". ¡Eh! ¿Qué es eso?

Una trampa.

Una trampa para Santa. Uh.

¿El cebo es una pasta navideña?

(CANTA) "Yo pienso a Santa atrapar,

preso va a quedar. El tiempo parará...

y... todo el año va a ser

Na... vi... dad".

(RÍE)

¡Anda, una pasta!

(CANTA) "Santa, Santa, Santa Claus sus ojos pone sobre mí.

La, la, la, li... ¿Quién anda por allí?

Junto al árbol a alguien vi".

(CANTA) "Oh, Navidad. Oh, Navidad, misterio simpar.

Felicidad y caramelo yo voy a mezclar,

su alquimia así podré lograr".

¡Feliz Navidad, Arenita! ¡Feliz Navidad, Bob Esponja!

(Música navideña)

(CANTA) "Santa, Santa, Santa Claus sus ojos pone sobre mí".

Hola, Señor Cangrejo, ¿está listo para la Navidad?

Claro, la Navidad es mi época favorita del año

porque es la época de recibir. Querrá decir la época de dar.

Eso es, cuanto más das tú, más recibo yo.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(CANTA) "Santa, Santa, Santa Claus su ojo pone en mí.

Todo lo que he hecho ve, el plan que concebí.

¡Menuda diversión! Santa pone su ojo en mí.

Tiene escrita aquí cada equivocación,

así que en Navidades solo recibo yo carbón".

(MONITOR) "Si no fueras el tipo más malvado

de Fondo de Bikini recibirías un auténtico regalo de Santa".

-Te llevo la delantera, Karen. Hay un elemento

en el universo conocido que puede convertir

al más bondadoso e inocente en el más malvado del mundo.

¡Y yo lo he descubierto!

¡Contempla el "malvadonio"!

Regalaré a todos los habitantes de Fondo de Bikini

la golosina navideña más inocente, un bizcocho de frutas.

Cada porción estará impregnada de "malvadonio".

Una vez ingerida, nadie podrá evitar convertirse

en el ser más cruel, odioso y malvado que haya habido jamás,

así Santa pensará que, a fin de cuentas,

Sheldon J. Plancton no es tan malo. Y entonces, por fin conseguiré

mi deseo navideño: la fórmula secreta de la burguer cangreburguer.

(RÍE)

(Música misterio)

Y ahora el ingrediente principal, ¡"malvadonio"!

(Música intriga)

"Malvadonio", cumple tu cometido.

¡Está hecho!

(RÍE MALICIOSAMENTE)

El Malvador 900 hará que el reparto de pastel de frutas infectado

sea pan comido. ¿Y quién será mi primera víctima?

Hola, Plancton, ¿qué tienes ahí? Ah, vaya, una máquina

de bizcocho de frutas, ¿podría comerme una porción?

(Campana)

Por supuesto, Bob Esponja, aquí tienes.

Recién salido del horno y con todo mi cariño.

Ah, qué caliente.

Vaya, está riquísimo. ¿Y no te sientes un poco...

malhumorado? No.

¿Un poco arisco? (NIEGA)

¿Tal vez un poco malvado? ¡No!

Solo siento que este bizcocho sabe absolutamente delicioso.

Ah, debe haberse comido una porción sin "malvadonio".

Come un poco más. Con tu permiso...

¿Y tu humor? ¿Irritado? ¡No!

¿Cómo podría enfadarme si mis papilas gustativas

están nadando en alegría navideña? Mirad, aquí llega más.

(RÍEN) ¡Ah!

(GRUÑE) -Un poco más. ¡Ay!

Tómatelo todo.

Una docena entera.

¿Y bien...? Bueno...

Creo que todos deberían probar tu maravilloso bizcocho.

Ah, ¿sabes qué? Acábatelo tú solo.

Estúpido pastel de "malvadonio"...

Mi regalo para Fondo de Bikini. ¡Bah!

(CANTAN)

Hola, compañeros de festejos, ¿os gustaría un dulce de Navidad?

Claro, Bob Esponja. -¡A quién no le gustan los dulces!

Nada mejor para aclarar la garganta que un bizcocho de frutas, servíos.

(ENGULLEN)

Es un regalo para mi boca. Sabía que te gustaría.

(Pedorreta)

(ENFADADO) Oye, ¿hemos venido aquí para cantar o comer bizcochos raros?

-Eh, calma, Bill, ¿qué quieres cantar?

-Quiero cantar el único villancico que importa, "Dulce Navidad".

¡Desde el principio! 1, 2, y...

(Pedorreta)

-No, no tan deprisa. Cantaremos el mejor villancico que hay,

"Campanas de plata". -Las campanas equivocadas.

-Quiero cantar "Randolf, el caballito de mar de la nariz roja".

-Te vas a enterar. -No tenéis ni idea.

Me encanta ver a la gente tan apasionada por la Navidad.

¿De qué es este barullo?

¡Qué tenemos aquí! El "malvadonio" parece funcionar

con estos personajes. Muy interesante.

(Música festiva)

¡Qué bien! ¡Una cabalgata de Navidad!

La ocasión perfecta para repartir esta deliciosa golosina.

(CANTA) "Hoy, todos un buen bizcocho probaréis.

Si lo acabáis un "hurra" gritaréis". (TODOS) ¡Bien!

"Un buen trozo de Navidad, llevaos a la boca ya.

Algo muy navideño comeréis".

(Pedorreta)

(Estruendo)

(GRITAN)

(Música)

¡Oh!

¡Ah!

¡Oh!

(Pedorreta)

(CANTA) "Un buen trozo de Navidad, llevaos a la tripa ya.

Venga, sin bizcocho no os quedéis".

(Barullo)

Esto se pone cada vez mejor...

(Música festiva)

¡Jo, jo! Y bien, pequeño, ¿qué te gustaría pedirle a Santa

por Navidad? -Quiero un trineo, un camión,

una bici y un tren. Hola, Santa,

toma un poco de bizcocho.

Una pistola de agua, un helicóptero

y... y... se me olvida algo. -¿Por qué no te buscas un trabajo

y te compras toda esa porquería tú mismo?

-¡Uy! -Mientras, cepíllate los dientes.

¡Bizcocho de frutas!

¡Gracias!

Ya basta, me largo de aquí. ¡Ay!

-¡Oh! -Bien sí, y un tobogán con trampolín.

-Éxito. Pronto todos los "fondobikinianos"

serán malvados. Ahora solo debo averiguar qué hacer con Bob Esponja.

(MONITOR) "Una vez más, tu plan contiene un error fatal.

Parece que el amor inocente de Bob Esponja por la Navidad

escuda su corazón de los efectos del "malvadonio".

"Ja, ja, ja. Qué cosquillas".

Vaya... Ese cabeza cuadrada va a echar a perder mi plan

para pasar de maldad a bondad.

Es el momento de poner en acción... ¡el plan B!

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Plan B, te presento a Karen. Ahora, adelante, mi agente autómata

de las travesuras, ve y acaba con el buen nombre de Bob Esponja.

(RÍE)

¿Eh?

Oh, sí.

¡Ay!

(VOZ ROBÓTICA) "Estoy listo, estoy listo.

Listo para destruir la Navidad".

(Música tenebrosa)

(Estruendo)

¿Qué está pasando aquí?

Ah, eres tú, Bob Esponja.

¡Ah!

(Estruendos)

Ah, Bob Esponja, has sido un juguete muy malo.

(Gritos)

Me parece increíble que hayamos sobrevivido

a este terrible accidente sin un rasguño.

¡Ay!

Aquí está el problema.

Ah, esto no me gusta. Una rueda pinchada.

Parece tan triste como un paquete de carne vacío.

(TIRITA) Qué frío hace aquí. ¿Por qué no os vais a casa

y os hacéis una buena taza de chocolate caliente

mientras Potty hace una hoguera?

(TIRITA) Hola, niños, hace tanto frío que mi parche se ha agrietado.

(Crujidos)

Y no he bebido ni comido... ni comido nada

durante más de 20 minutos. (TOSE)

Ahora mismo podría dar buena cuenta de unas alitas de pollo.

Suena bien, ¿verdad, Potty? ¡Ah!

(Efecto magia)

Con un poco de salsa de queso azul... (SE RELAME)

Ah... -¡Ah!

Patchy, ¿qué haces? -Lo siento, Potty,

no sé qué me ha pasado; es que tengo tanta hambre...

-No pasa nada, Patchy, no puedo enfadarme contigo.

(SUSPIRA)

(Efecto magia)

(SE RELAME)

-¿Por qué me miras así?

¿Qué estás haciendo?

(PICOTEA)

(Música animada)

Feliz Navidad, amigos.

¡Vete a freír calcetines!

Eso no ha sido muy amable.

¡Feliz Navidad, Señor Cangrejo!

¿Qué? Eso sí que es tener caradura, Bob Esponja.

¡Esto saldrá de tu sueldo! ¿A qué habrá venido eso?

Hola, Patricio, ¿qué haces? Creo que está claro, Bob Esponja.

Como bizcocho de frutas y tiendo una trampa de tigre para Santa.

Si no te importa, ahora estoy bastante ocupado.

Como quieras, pero no tienes que ser tan desagradable.

Hoy todo el mundo está insoportable. Será los nervios navideños.

Será memo... ¡Ay!

¡Funciona! Hola, gran langostino atigrado.

¡Ah!

¡No!

(Campanas)

Ah, Nochebuena, cuando todo Fondo de Bikini

se inunda de buena voluntad.

Feliz Navidad, Frankie. -Igualmente, Johnny.

¡Uy!

Más bien de mala voluntad. Vaya, si la gente no se porta mejor,

esta Nochebuena Santa pasará de largo por Fondo de Bikini.

Voy a necesitar ayuda.

¡Calamardo!

¡No estoy en casa! Vaya, ¿qué voy a hacer ahora?

¿Por qué no vas a incordiar a Arenita?

¡Buena idea! Tendré que agradecértelo cuando regrese.

(Pasos)

(Golpes)

¡He dicho que no estoy en casa!

(Portazo)

(Música peligro)

¡Bob Esponja, devuélveme mi puerta!

¡Ay!

¡Arenita, Arenita! ¡Necesito tu ayuda!

Es Nochebuena y todos se comportan como auténticos malvados,

tienes que ayudarme a averiguar por qué.

"Ñam, ñam, ñam".

(RUGE)

¡Ah!

¿Por qué tengo que ayudar a esos idiotas?

Porque a esos idiotas no les importa la Navidad.

Arenita, es un problema. ¿Problema?

Mi único problema es que no me queda bizcocho de frutas,

solo tengo un montón de bellotas insulsas.

¡Ah!

Oh, el problema no es el bizcocho, sino que todos, incluso tú,

actúan de forma malvada. Tendré que resolverlo yo solo.

¡Ay!

Maldita sea, has puesto bizcocho de frutas

en mi analizador mágico de Navidad.

(Timbre)

Seré obtusa, mi analizador ha encontrado algo

en el bizcocho de frutas.

¡Oh! ¡Es espantoso! ¿Qué es, Arenita?

El bizcocho está contaminado con "malvadonio".

No me extraña que haya estado de peor humor

que una serpiente de cascabel en una autopista.

Es uno de los elementos más maliciosos

que hay y tu bizcocho está lleno. ¿De dónde lo sacaste?

Me lo dio Plancton, lo hizo él mismo.

¿Que te lo dio Plancton? ¿Y lo repartiste por toda la ciudad?

Ajá. Eres un tontorrón.

Ajá. No me extraña que todo el mundo

se haya vuelto tan odioso. ¡Oh, no!

Yo he comido toneladas de bizcocho, debo ser el tipo más malvado

de la ciudad. Ah, no me parece que te portes así.

Por alguna razón no te afecta. Será una combinación

de cerebro pequeño y corazón puro.

Eres inmune al "malvadonio" pero los demás necesitamos

un antídoto. Haré que el analizador componga una fórmula.

(Sonido electrónico)

¿Qué? Esta fórmula para el antídoto no tiene ningún sentido.

Mm, no es una fórmula, sino una canción.

(TARAREA)

(Efecto magia)

Arenita, esta canción es el antídoto.

(Barullo)

¡Hola a todos!

(Cascabeles)

(CHASQUEA LOS DEDOS)

¡Ah!

(TARAREA)

(Música: "Jingle bell rock")

(CANTA) "Traer gozo al mundo es lo mejor,

pero el mundo no gira a tu alrededor.

No seas malo". (CORO) "No seas malo".

"Es Navidad...

Tratando a todos los seres con amor, no desearán tratarte peor.

Usa intermitentes, devuelve llamadas,

no dejes las paredes agujereadas.

Que tu chicle en mis suelas no vaya a acabar.

Desde abajo el tubo debes apretar.

No seas malo". (CORO) "No seas malo".

"Es Navidad".

¡Es Navidad!

(Música navideña)

(RÍE)

"Sin interrumpir debes escuchar

y bajada esa tapa tienes que dejar.

Es tiempo de familia, alegrías y pavo.

Es el tiempo de ser bueno, no malo". (CORO) "Bueno, no malo".

"Santa Claus lo que pidas te va a regalar.

Si algo olvidó, no te has de quejar. No seas malo.

(CORO) "No seas malo".

"Es Navidad".

(CORO) ¡Es Navidad!

"No seas malo, es Navidad".

(Murmullo)

Enhorabuena, Bob Esponja. Tu canción ha funcionado.

Y en el momento justo. Santa llegará de un momento a otro.

Y tanto... Aquí llega.

(Música: "Jingle bells")

Oh, vaya, Santa, llegaste. Jo, jo, jo. Contén tu alegría, hijo,

me temo que soy portador de mareas adversas.

¡Oh, no! ¡Oh, sí!

Parece ser que este año todos estáis en mi lista de traviesos.

¡Lista de traviesos! Y no hay excusas.

Habéis sido una pandilla de malvados. Pero...

(ENFADADO) Pero... ¡nada! ¡Carbón para todos!

(PROTESTAN) Salvo Plancton.

(TODOS) ¿Qué?

-Estoy igual de sorprendido que vosotros,

pero comparado con los demás, ha sido un santo. ¡Jo, jo, jo!

Aquí tienes, Plancton, creo que es lo que pediste.

¡Mi fórmula secreta! ¿Cómo la conseguiste?

Tengo mis recursos.

-Eh, papá. ¿Eh?

Devuélveme mi cartera, caradura.

Pero... pero... pero...

¡estás totalmente equivocado! Al contrario, Bob Esponja,

tú eres el peor de todos. (TODOS) ¡Oh!

-Y estás siempre causando estragos. -¡Ah!

-¡Ah!

-¿Oh, oh?

(Pitidos)

(VOZ ROBÓTICA) "Estoy listo para destruir la Navidad.

Destruir a Santa". ¿Quieres ir a por Santa?

¡Antes tendrás que destruirme a mí!

"De acuerdo".

¡Ay! Oh, no.

¿Eso es todo?

(GRITA)

Me voy de aquí.

(Música peligro)

(Bocina)

¿Te das cuenta de que eso cuenta como travesura?

¡Deja a ese elfo, impostor de latón!

(Derrapes)

Recién hecho y... salido ¡del horno!

Rápido, Santa, monta.

Gracias por salvarme el pellejo. (RÍE) No hay de qué.

Es evidente que eres muy buen chico, al contrario que el dueño

de esa monstruosidad de cuerda.

¿Qué tienes ahí?

(LEE) "Si me encuentra, por favor, devuélvame al Cubo de Cebo".

(GRITA) ¡Plancton!

-¿Oh, oh?

Entrégalo, Plancton, no empeores las cosas.

Bueno, chicos, démosle a Plancton lo que se merece.

-¡Ay, ay!

-¡Hasta luego, chicos! ¡Jo, jo, jo!

(TODOS) ¡Adiós! ¿Alguien ha visto a Patricio?

(RÍE)

(Cascabeles)

(Golpes)

(LEE) "¡El taller de Santa!".

(GRITA) ¡Estoy aquí, Santa, estoy aquí!

-No voy a entrar ahí.

-¡Santa!

(Música animada)

(LEE) "Lo único que quiero por Navidad

es conocer a mi héroe favorito, Bob Esponja".

-Ah, jo, jo, jo.

-¿Eh?

(GRITA)

-Creo que robar un camión de Correos cuenta, sin duda, como travesura.

¿Qué dices tú, Potty? -Por supuesto, Santa.

(RÍEN)