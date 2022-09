"LOCA CARRERA DE DEMOLICIÓN"

(Música)

(Bocina barco)

Oh... Que comience la locura.

¡Hoy es el día del examen de navegación!

¡Bob Esponja!

Gracias...

No me desees suerte porque no la necesito.

(Música)

¿Qué dice usted, señora Puff? Que comience la fiesta.

Lo siento, señora Puff, ya sé lo que hice mal.

No se preocupe, lo lograré.

No Bob Esponja, otra vez no...

Oh... ¡Oh, no! Estamos volando.

Esto también es bueno.

Un choque más y seguro que habría reventado.

Cogeré el volante.

No, Bob Esponja, no lo toques... ¡Oh, no!

Y lo hizo...

Oh, señora Puff... ¿Cómo se siente?

Madre mía... ¿qué me ha pasado?

-Me temo que ha sufrido un grave accidente.

Parece que cuando se estrelló se rompió el saco de inflado.

-Oh, no... ¿Volveré a ser como antes alguna vez?

-No, querida.

Me temo que no volverá a resoplar.

-¡Ay!

Supongo que desde ahora la llamaremos "señora Pinchada".

(GRUÑE)

(RÍE)

(GRITA)

¿Qué hace, señora Puff? Todo es culpa tuya...

Lo siento, señora Puff...

(RÍE) Qué cosquillas...

¿Por qué no apruebas y sales de mi vida de una vez?

¡Oh, Oh! Oh...

-Ya está. Esto le ayudará a relajarse.

Vaya, no sé por qué está tan enfadada.

Creo que está mejor así. Y como siempre digo...

(Golpe)

Sí, todo el mundo necesita relajarse.

(Música)

Hola, señora Puff.

¿Se siente algo mejor?

(TIRITA)

¡Veo que recibió mis flores!

Sí, soy alérgica. Y a ti.

Esta habitación tan oscura es deprimente.

Necesita la luz del sol.

A RECUPERARSE

(ESTORNUDA)

Vamos, señora Puff, necesita salir de esta habitación tan cargada.

No voy a salir de esta cama. (GRITA)

En marcha.

¿Sabe qué le haría sentirse mejor, señora Puff? Un bonito paseo.

(SILBA)

(Sirena)

¡Abran paso! ¡Llevo un herido!

Perdone, doctor...

¿Qué les ha pasado a esos? Nada grave...

Son víctimas de la carrera de demoliciones de esta semana.

Ven y comprueba la carnicería. La verdad es que es muy entretenido.

(Gritos, golpes)

Truculento, ¿verdad?

Hay que reconocerles que se juegan la vida para que nos divirtamos.

-"Jugarse la vida para que nos divirtamos...".

"¡Oh!, podría librarme de Bob Esponja...".

¡Para siempre! (RÍE)

Y de la peor forma posible... (RÍE)

¿Por qué se ríe?

Acaba de pensar un modo de darte unos puntos extra.

¡Hurra!

Sí, quien ríe el último...

(Risas)

¿Qué le parece, capitán Lutefisk?

¿Podría inscribirlo en el torneo, por los viejos tiempos?

-Vieja chica no estaría donde estoy ahora,

si no fuera por su escuela de navegación.

Pero no sé... Parece un poco... Blando.

-Las apariencias engañan, observe. Aquí, Bob Esponja, coge esto.

(Motor petardea)

(Frenazo, golpe)

Vaya, vaya, es un piloto nato.

Pero necesita una identidad amenazadora.

La carrera se basa en la imagen.

(Música)

Atención, puntos extra, ¡allá voy!

(RÍE) Sí... Puntos extra, sí...

(RÍE)

(Gritos)

¡Bienvenidos a la carrera de demoliciones de Fondo de Bikini!

¡Permítanme presentarles a los participantes!

En primer lugar, la pesadilla de los agentes viales.

¡El Triturador!

-¡Te quiero!

-Y desde las más oscuras profundidades salobres azules,

¡La Escafandra Implacable!

Y, ¡cómo no! ¡Aquí todos le conocen y admiran!

¡El Soplete!

Y el piloto más divertido de todos... ¡El Crucero Cascador!

(Risas, bocinas)

Y concluidas las presentaciones...

(Motor)

Casi se me olvida... (RISAS)

¡El Gusarapo!

-¡Eh! El Gusarapo parece muy duro...

Tal vez deberíamos rendirnos ya. (RÍEN)

-Muy bien, chicos.

¡Enciendan sus motores!

¡Que comience la destrucción!

(Motores)

(Música)

No puedo mirar... ¡Espera! ¡Sí que puedo!

(GRITA)

Pero ¿qué...?

(Gritos)

¿Qué? Esto no va nada bien.

¿Eh?

¡Oh, no! Creo que estoy en su camino.

(Motor)

Intermitentes...

Retrovisores...

Las manos a las 13:50, y finalmente... Gas.

¿Qué?

¿Qué ha pasado?

-Pero ¿qué os pasa, chicos?

Aplastad al bicho.

¡Sí!

(RÍE)

-¡Uh, uh! El Gusarapo ha dado la vuelta a la carrera

con una extraña maniobra de inmersión.

Señora Puff, ¿qué hago ahora?

¿Por qué nada te afecta?

¿Que lo ponga en directa? Gracias, señora Puff, es la mejor.

(Música cómica)

¡Oh!

(Golpes, gritos)

¡Maldito seas, Bob Esponja!

¿Qué ha dicho, señora Puff?

(RÍE) Esta vez te tengo...

-Se acabó, sí...

Sí... ¿Eh?

(GRITAN)

-Si quieres demoler a alguien,

supongo que tienes que hacerlo... ¡por ti mismo!

(Motor)

(Música acción)

No tan rápido, hay un participante más.

Soy El Resoplido.

(Gritos)

¿Eh?

¡Están tapándome la visión!

(Gritos)

(RÍE)

AUTOESCUELA DE LA SEÑORA PUFF

(GRITA)

(RÍE) ¡Oh!

¡Señora Puff! ¡Es usted!

Y ha vuelto usted a hincharse.

Ahora ya todo vuelve a ser normal.

(Estruendo)

Sí... Perfectamente normal...