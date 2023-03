-¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Uuuuu!

Él vive en la piña, debajo del mar.

(NIÑOS) ¡Bob Esponja!

Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(NIÑOS) ¡Bob Esponja!

El mejor amigo que puedes tener. (NIÑOS) ¡Bob Esponja!

Igual que los peces, él puede flotar.

(NIÑOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja!

Bob Esponja ya llegó.

EL GRAN DRAMA

(SILBA)

-Una carta para Calamardo Tentáculos.

¿Hola? ¿Hay alguien ahí?

¿Eh? ¡Calamardo no está en su puesto!

¡Ah!

Aquí falta algo.

¡Ajá!

¡Ja, ja, ja!

-¿Hola? ¡Uh uh! Entrega de correo.

Hola, soy Calamardo.

Bienvenido al Crustáceo Crujiente,

donde nunca abandonamos nuestros puestos.

(RÍE) ¿Qué puedo hacer por usted en este día radiante?

(Aire sale del globo)

-Vale.

(GRITA)

Pero bueno, es difícil tener un sueño saludable

cuando la gente se empeña en tirarme correo basura a la cabeza.

¡Eh! ¡Hurra!

¡Yupi, yupi!

¡Ja, ja, ja!

¡Hurra!

¡Yupi!

¡Yupi! ¡Pipí!

¿Qué? ¡Pipí!

¡Quietos ahí! ¿Por qué estáis tan contentos?

Es mi descanso feliz, señor Cangrejo.

A ti ya estoy acostumbrado, pero ¿qué le pasa a éste?

Este sobre pertenece a un productor famoso,

Woody Barracuda.

Le envié mi obra y ahora va a producirla.

Me voy.

Hasta la vista, perdedores.

Veamos: (LEE) Gracias por enviarnos tu obra,

titulada "Calamardo tocado por el genio".

Su trabajo lo dice todo sobre usted como artista,

como persona y como miembro de la sociedad.

así que nos complace anunciarle

que no produciremos su obra.

¡Ay!

¡Hola, Calamardo!

¿Regresas de tus grandes éxitos como autor teatral?

(GRUÑE) Y tu camisa...

¡Es de algodón de silicona!

Me encanta.

¡Y tu peinado! ¡Es súper estiloso!

¿Esto es una copia de tu obra? ¡Qué emoción!

¿Vas a representarla en nuestro humilde Crustáceo Crujiente?

Eres un auténtico señor de las Artes.

Bueno, supongo que podría hacerlo.

Si la gente ve mi obra, reconocerá mi genio y...

Me haré famoso y entonces...

Ya, ya, ya.

Mis clientes vienen aquí a por comida grasienta y cara.

y no a ver cantar y bailar.

Pero en mi obra no hay canciones...

Señor Cangrejo, la gente paga para comer, ¿no?

Desde luego. También pagaría para ver teatro.

Supongo. Pues si comen y ven una obra,

podría cobrarles dos veces más.

¿En serio? ¿Qué te parece cuatro veces más?

Bueno, ¿y por qué no? Eh...

De acuerdo, pero con una condición:

que los dos sigáis trabajando,

porque como sirvas una burguer Cangreburguer tarde lo cancelaré.

¿Y cómo llamaremos a esta velada con cena y espectáculo teatral?

¿Cena teatral?

(RÍE) ¡Desde luego!

Vamos, pongámonos serios,

necesitamos un nombre que suene...

¡Dramático!

¡Lo tengo! Podemos llamarlo "La hora de la cena cantante".

Pero Bob Esponja, en mi obra no hay canciones...

¡Me encanta!

PRUEBAS PARA LA HORA DE LA CENA CANTANTE

(TODOS) Do, do, mí, mí, do, do, do...

Vaya, fíjese en toda esa gente que quiere participar de mi genio.

Ja, ja, y todos dispuestos a trabajar sin cobrar.

(TODOS) La, la, la, mí, mí, do, do...

(GRITAN)

¿He conseguido el papel?

Todos los papeles son tuyos.

¡Sí! ¡Ah!

¿Y éste es el que manipula la comida?

-Hum, "Hora de la Cena Cantante" por Calamardo Tentáculos.

¿Hola? ¿Quién atiende aquí?

¡Hola!

¡Es la hora!

Por favor, ocupen sus asientos.

Baja las luces del local.

(GOLPE) -¡Ah!

¡Luces de escenario!

-Ñam, ñam, ñam...

¡Arriba el telón!

¿Qué voy a sacar yo de esto?

(APLAUSOS) Un nuevo pulpo llegó a este mundo.

Un cefalópodo prometedor y con gran potencial.

-Un menú burguer Cangreburguer doble con extra de algas.

Fuera de aquí, ¡largo, largo! ¿Qué te dije?

¿Haces tu trabajo o cancelo la obra? Entendido.

Un pulpo prometedor hasta que comenzó a trabajar aquí,

en el Crustáceo Crujiente

sirviendo a los pesados del lugar

basura cardíaca y esclerótica disfrazada de comida.

-¡Sí!

En el Crustáceo Crujiente su talento se malgastó.

-Perdón, ¿me podría dar otra?

No, no pued... ¡Calamardo!

¡Ah! Sí, por supuesto.

Pero ¿quién será quien llene el vacío

que encuentro en mi alma?

(TEMBLANDO) -No lo sé, amigo...

No lo sé.

Con una existencia hecha añicos,

¿Acaso nada es lo bastante humillante para nuestro héroe?

-Oiga, a mi burguer Cangreburguer le falta kétchup.

O eso parece.

¡Falta kétchup! ¡Qué horror!

Por favor, permítame que le ayude.

¿Querría alguno de ustedes un trabajo como éste?

(NIEGAN)

Calamardo, sírvele a ese cliente

la burguer Cangreburguer que quiere ahora

y no olvides cobrársela.

Y además, está el tacaño de mi jefe.

¿Qué has dicho, Calamardo?

Pero señor Cangrejo, estoy actuando.

Entonces no pasa nada, pero sírvele la burguer Cangreburguer.

Claro. ¡Bob Esponja, una burguer Cangreburguer con kétchup!

Y ahora, llega la peor parte de mi trabajo:

Trabajar con él.

¡Bah!

(TARTAMUDEA)

Se me ha olvidado mi papel.

¡Tú no tienes nada que decir! ¿De veras?

Simplemente, quédate ahí y haz...

¡De ti mismo!

¡Oh! Eso lo sé hacer.

¡Marchando una burguer Cangreburguer!

¡Oh! ¿Qué es eso?

¡Un papel en mi cocina!

¡El cubo de la basura está lleno!

Será mejor que llame al camión de la basura.

¡Pip, pip, pip, pip, pip!

No le aguanto.

Sobresaliente.

(POCOS APLAUSOS) Gracias, ya basta.

(CARRASPEA) ¿Quién lo iba a decir?

-¡Oye! ¡Mi burguer Cangreburguer!

Su genio nunca fue reconocido.

¡Venga ya! Sólo quiero mi burguer Cangreburguer.

-Yo también.

Así ha sido.

Desoído, olvidado,

ignorado,

(COMO CAMIÓN DE LA BASURA) Pip, pip...

Desdeñado, ninguneado...

Rechazado...

Y lo peor de todo...

Mal pagado.

¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia!

Je, je, eso es verdad.

-¡Uh! Ya acabó, pide ahora.

¡Aún hay más!

-Nunca acaba.

Frustrado...

En una palabra:

sus múltiples talentos, todos,

desaprovechados.

-¡Anda, vamos!

¡Queremos burguers Cangreburguers! ¡Queremos burguers Cangreburguers!

Calamardo, aún no has servido las burguer Cangreburguers.

Entiendo. ¿Dónde está mi comida?

¡Pip, pip, pip! ¿Eh?

¡Aaah! (GRITANDO) ¿Qué he hecho?

He dejado que el encanto de las cenas

se interponga entre mis burguers Cangreburguers y yo.

Perdona, me arrastró el glamur de la escena

y olvidé mi auténtica vocación:

garantizar que mis burguers Cangreburguers son las mejores.

¿Qué puedo hacer? ¡Bah!

¡No, Calamardo, no!

¡Esas no son apropiadas para el consumo!

¡Aquí tienen! ¡Que aprovechen!

-¡Ah!

¿Eh?

Pero bueno, ¿tanto esperar para esto?

Por favor, usted no distinguiría la calidad

aunque le dieran de bofetadas.

¡Ay! He dicho que aunque le dieran de bofetadas.

(RÍE) Ha merecido la pena.

-Tomaré dos más. -Y yo quiero cinco.

-Dan ganas de tirarle algo.

(GRITAN)

¡Alto! Amables clientes,

las burguer Cangreburguers son para comer, no para disparar.

Piensen en el placer que su grasienta y jugosa carne

y todos sus condimentos le dan.

-Anda, pues tiene razón.

-No deberías desperdiciar así nuestro plato favorito.

Benditos sean todos.

A mí me gusta tirar comida.

¡Ay! (CLIENTES) ¡Batalla de comida!

¡Ay, ay!

¿Y para usted? -Yo me llevo veinte.

-¿Tiene algo más consistente?

Desde luego.

(TODOS GRITAN)

¡Aaah!

¡Je, je, je!

¿A que me da a mí?

(Golpe) ¡Pum!

¡Calamardo, Calamardo!

¡Buenas noticias! La obra ha tenido tanto éxito

que he programado dos pases más y una sesión matinal.

¡Mucha mierda mañana!

(AMBOS RÍEN)

(CONTINUA RIENDO)

EL RODEO ASOMBROSO

(NARRADOR) ¡Ah! La infinita inmensidad

de las profundidades del mar.

Plagadas de criaturas fantásticas.

Eh... Plagadas de... ¿Seguro que están por aquí?

En alguna parte.

Oh... Eso es una roca.

¿Dónde han ido?

(GRITA) ¡Ah! Ahí tenemos a Bob Esponja.

Fíjense bien, porque van a presenciar

uno de los rituales más únicos y misteriosos

de las profundidades.

El concurso de miradas.

(Agua) Glu, glu, glu.

Patricio, ¡hala! ¿Qué?

¡Eres el mejor mirón al que he mirado en mi vida!

¡Guau! Concurso de mirones.

Pensé que jugábamos a no pestañear y que estaba perdiendo.

Patricio, ¿oyes alguna cosa?

¡Ay!

Es una carta para Arenita.

Viene desde Tejas, será mejor que la entreguemos.

¡Arenita!

No se puede abrir.

Bob Esponja, tengo algo que podría ayudarte.

"Como abrir cosas". ¡Genial, Patricio!

Vi la peli pero no había leído el libro.

Yo te lo leo. ¿Latas de basura?

No. ¿Tarros?

No. Cajas, no.

¿La puerta de Arenita? Girar a la izquierda.

¡Ah! Estaba girando a la derecha.

Un error normal, amigo mío. Permíteme.

Y ahora, girar...

A la izquierda.

-¡Yija!

¿Un ataque sorpresa ninja?

(GRITA COMO LOS NINJA)

No sois rival para mi llave ardilla.

Una carta de Randy, mi hermano gemelo.

¿Os importa? En absoluto, léela.

A mí me da igual. -¡Fuera de mi traje!

¡Cáscaras! Randy dice que va a llegar un rodeo.

Debo regresar a Tejas para defender mi título de campeona.

¿Título de campeona de qué?

¿Tienes algodón en los oídos?

No, no es algodón. Es un resto de burguer Cangreburguer pasada.

¿Ese título es por la caza de medusas?

-No. ¿Kárate?

-No. ¿Un concurso científico?

-No. Está en juego mi título de campeona de rodeo.

¿Rodeo? ¿Qué significa rodeo?

(ARENITA) Echar el lazo a las bestias.

Trajes con muchas estrellas.

¡Hacen ruido mis espuelas!

Es el rodeo.

Pantalones asfixiantes.

Que te sientan como un guante.

Con hebillas muy elegantes.

Es el rodeo.

¡Rodeo! ¡Rodeo!

Rodeo. Rodeo.

Hi pitá hi, Hi pitá hió.

Rodeo. Rodeo.

Rodeo. Rodeo.

Hi pitá hi, Hi pitá hió.

-¡Monta el novillo, aguanta! ¡Dale a cien!

¡Brinca bien! ¡Yija!

Es el rodeouuu...

El tractor va como un rayo,

las ardillas en caballo,

Con un salto entre barriles, dando coces son terribles.

Es el rodeo.

¡Rodeo! ¡Rodeo!

Rodeo. Rodeo.

Hi pitá hi, Hi pitá hió.

Rodeo. Rodeo.

Rodeo. Rodeo.

Hi pitá hi, Hi pitá hió.

-Recuerda quién te canta así.

Si te sientes mal.

El loco alegre y juguetón

payaso que es genial.

¿Payaso? No vayas, Arenita, es muy peligroso.

-Tengo que hacerlo, es mi deber.

¡Esto es terrible! No podemos dejar que Arenita vaya sola.

Es demasiado peligroso, ¿verdad, Patricio?

Eh... A mí me da igual.

O algo.

No dormiríamos tranquilos

si a Arenita le pasase algo, sin nosotros para ayudarla.

No podría ni mirarme a la cara.

¿Mirarte a la cara?

¿Y cómo lo haces?

¡Ay! ¡No me veo la carita! ¡No me la veo!

¡No me veo la carita! ¡No me la veo! ¡Ay!

Patricio, no es momento de decir tonterías.

Arenita nos necesita.

¿Lo entiendes?

¡Patricio! ¡Patricio!

¡No más vaqueros ajustados!

Bueno, alguien más me ayudará.

Señor Cangrejo, Arenita necesita nuestra ayuda urgente.

A ver, explícamelo otra vez.

Pero esta vez, evita todo lo que no tenga que ver con dinero.

¡Ajá! Justo lo que pensaba.

¡Ah! Necesito encontrar a alguien compasivo.

Alguien que quiera ayudar de forma desinteresada,

sin preocuparse de su propia seguridad.

Necesito un héroe.

¡Calamardo, Arenita corre un grave peligro!

¡Tienes que ayudarme a salvarla!

¡Oh, no! ¡Arenita está en peligro! ¡Arenita!

No te preocupes, Bob Esponja, no te muevas de aquí.

Voy a por mi equipo de rescatar ardillas.

Estupendo, señor Tentáculos.

¡Que no cunda el pánico!

¡Oh! Hay una última persona a la que puedo recurrir.

¡Plankton!

-¿Qué?

Arenita está en peligro, necesito su ayuda.

-Ahora mismo estoy ocupado.

No, sólo será un minuto.

-Pues me encantaría ayudarte, pero tengo que irme.

(Reloj) Tic, tac, tic, tac.

(Explosión) ¡Puuum!

-Ay. Aaah...

Iré a salvar a Arenita aunque nadie quiera ayudarme.

Creo que sólo quedamos tú y yo, Gary.

Vaaamos...

Gary, el caracol, ¿quieres quedarte aquí

mientras Arenita está en peligro en algún lugar?

-Miau, miau.

¡Ella es la ardilla!

-Miau. No, marrón.

Pero Gary, ¿qué tiene eso que ver con...?

Tú también, ¿eh? Pues lo veremos.

SÚPER POMPAS

(RONCA)

(RONCA)

(RONCA)

(SUENA SIRENA) (TODOS GRITAN)

(TODOS) Pero ¿qué pasa?

Buenos día.

Bob Esponja, ¿qué significa esto?

Arenita está en peligro y nos necesita

para salvarla de los horrores del rodeo. ¡Hay payasos!

Mira, bonito, la próxima vez que me invites

a una fiesta de pijamas,

llamaré a la policía.

¡Oooh! ¡Ay, ay ay!

¡Ay, ay!

Pero... ¡Bob Esponja!

¿Sí, Calamardo?

(TODOS MURMULLAN)

(TODOS) ¡Aaah!

¿Dónde cangrejos estamos?

En Tejas.

(GRITAN)

-Miau.

¿Qué es eso? ¿Ves a Arenita?

¿Y está montando una rana toro?

(ARENITA) ¡Yija!

¡Hola, Arenita!

-¿Qué?... ¡Ay!

Rayos y truenos. Me habéis hecho perder el rodeo, gente del mar.

¿Por qué habéis venido?

Para salvarte de ese rodeo.

-No necesito que me salven.

¡Cuidado! A esa rana toro le ha picado una pulga

y va directa hacia vosotros.

(TODOS GRITAN)

¿Hemos salvado a Arenita?

No, Patricio, no.

¿Hemos ganado algún dinero? -Miau.

-¡Oh, cactus!

Esa dichos rana toro tiene a Bob Esponja.

Aguanta, amigo mío.

(OVACIÓN DEL PÚBLICO)

-La próxima vez, no os metáis en un rodeo.