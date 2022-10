¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Uuuh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(NIÑOS) Bob Esponja.

-Su cuerpo absorbe sin más.

(NIÑOS) Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (NIÑOS) Bob Esponja.

-Como los peces, puede flotar.

(NIÑOS) Bob Esponja. ¿Listos?

(TODOS) Bob Esponja.

Bob Esponja.

Bob Esponja.

-Bob Esponja ya llegó.

¡Ja, ja, ja!

¡Ja, ja!

Flauta

LOS FANTASMAS TONTORRONES

¡Oh!

¿No te encanta mirar a las nubes y pensar a lo que se parecen?

Sí.

Calma mis demonios interiores.

¡Vaya, fíjate en esa nube!

Se parece a Arenita.

No la veo.

¡Ah, fíjate en esa!

Se parece...

Ay...

¡Ya lo tengo!

Se parece a... ¡Una nube!

Oh, es verdad.

¡Eh, mira esa!

Es igual que el Señor Cangrejo. Desde luego.

Eh...

¿Y quién es el Señor Cangrejo?

Y esa nube se parece a una casa flotante que vuela.

Patricio, creo que es una casa flotante que vuela.

Frena

¿Qué es eso, Patricio?

Será una de esas falsas casas encantadas, ya sabes, para críos.

No lo sé, Patricio. Tiene un aspecto pavoroso

y espeluznante.

¡Me parece divertido, voy a verla!

¡Patricio, espérame!

Patricio jadea

Bob Esponja, ¿puedes auparme?

Vale.

Un poco a la izquierda.

Ya...

Un empujón.

Vamos, es fácil.

Grita por el esfuerzo

Hala...

Fíjate en este sitio, no asusta a nadie.

Qué pomo más malo.

Grita

Bob ríe

Vamos a verla por dentro. No sé, Patricio.

Ah, vamos, no seas crío.

Vaya, ¡qué feo!

Truenos

Aunque los detalles son buenos.

Los ojos chillan

¡Ja!, no da nada de miedo.

¡Hey!

Mira qué cuadro tan bonito.

Grita

¿Qué dices, Bob?

¡Bob Esponja, fíjate en esto! Vale, ahora mismo voy.

Incluso las arañas son falsas.

Ojalá algo surgiera del armario como...

Una mano de zombi.

Eso sí que daría miedo.

Pero a este lugar le falta presupuesto para eso.

Estaría chulo, ¿no crees?

Sí, eso estaría genial.

Patricio...

Órgano

¿De dónde viene esa música?

Creo que viene de ese buen hombre.

¿Quién se atreve

a allanar mi casa flotante?

¡Nosotros!

Ya veo.

¿Y qué clase de bestias sois los dos?

Mira con qué detalle le hicieron la boca,

toda podrida y babosa.

Suspira

Ese mal aliento es genial.

El pelo también parece muy auténtico.

Está sucio y apesta.

No te pierdas el mecanismo de la mandíbula.

Una calidad extraordinaria.

Seguro que es una marioneta o un robot.

Debemos de estar en una de esas pizzerías

con robots cantantes y animados.

¿Robots?

¿Marionetas?

¿Pizzería?

Grita

¡Cántanos algo, robot! ¿Qué?

¿Que os cante?

Perdón, tienes razón, casi se me olvida.

Funcionas a monedas, ¿verdad, majete?

Tose

Os canto una canción pirata, ¿no?

No se esfuerce, señor.

Y no creéis que sea un fantasma de verdad.

¡Yo sí, señor pirata!

Vale, os cantaré una canción tan terrorífica

que tendréis que creer que soy un fantasma.

Ríe

Va a ser un espectáculo alucinante.

Sí, alucinante.

Adelante, dedos.

Música

Lo... -Lo...

(TODOS) "Lo la ho".

Son buenos.

A los fantasmas del hondo mar el fondo nos gusta rastrear.

-En ataúdes

solemos dormir, de telarañas es mi cojín.

-A los fantasmas del hondo mar... -El fondo nos gusta rastrear.

-Usamos capas negras guay,

pero sin zapatos porque pies no hay.

Ríe

-Nos gusta aterrorizar y sin calzones os vais a quedar.

Ojos y tripas nos gusta comer y ron aguado solemos beber.

-Nuestra mascota no es un caracol...

¡Gary!

Nos gusta más el gato con colas.

Maúlla

¿Ahora creéis que somos fantasmas de verdad?

¿Y mi pizza?

¿Qué clase de pizzería es esta?

¿Pizza?

¡Yo te daré pizza!

Mira qué chulo.

-Mec. -Mec.

-Mec. -Mec.

-Mec. -Mec.

Gritan

(AMBOS) ¡Anchoas!

¡Sois fantasmas de verdad, sois fantasmas de verdad!

Ríe

Por fin me creéis.

¿Verdad, gamuzas escorbúticas?

¡Le creemos, le creemos!

¡Por favor, no me mate con sus rayos, señorrobot fantasma!

En vez de eso, llévese a mi amigo, está lleno de vida.

Ay, me da algo.

Tienes un gran amigo.

¿Por qué ha venido a Fondo de Bikini, señor pirata?

Tiene gracia que lo preguntes.

Cuando llego a una ciudad, es para aterrorizar a la población

y esclavizar sus almas eternamente.

Ríe

Pero esta vez, se nos ha roto la trócola.

No sabía que los fantasmas tuvieran trócola.

¡Nosotros no, chavalín!

Nuestra sala de máquinas se ha averiado.

Tose

¡Oye, Charlie!, ¿sigues teniendo esa junta de la trócola?

-Aquí la tiene, jefe.

Creo que necesitamos una nueva.

-Y bien, tal vez, vosotros dos idiotas,

distinguidos caballeros, podríais conseguirnos una nueva.

¿Nosotros?

¡Sí, vosotros!

Y como incentivo para que regreséis,

me quedaré con vuestras almas en depósito.

Aquí tenéis un doblón

para comprar una junta de trócola nueva.

Si lo lográis, quizá os dé otro.

Si no regresáis en 24 horas, ¡vuestras almas serán mías

y entraréis a formar parte de mi tripulación horrenda!

Veamos, si quito el jueves, juego el miércoles.

¡Para siempre!

¿Ya podemos salir gritando, señor fantasma?

Desde luego, chavalín.

Tú primero, Patricio.

Gritan

Qué grumete más educado.

Gritan

¡Mami!

Una pola, por favor.

Gritan

¡Fantasmas, fantasmas, una casa flotante!

¡Encantada!

Patricio balbucea

Gritan

¡Socorro!

Patricio balbucea

¡Socorro, socorro, socorro!

¡Eh, esos dos están chalados!

-¡Huyamos!

Gritan

¿A qué se debe todo este alboroto?

(LLORANDO) ¡Regresen!

Bobo Esponja, ¿qué diantres estás haciendo?

¡Señor Cangrejo, ha sido horrible!

¡Un encuentro terrorífico en fase fantasmal!

Íbamos por ahí cuando una casa flotante cayó del cielo.

(SE LE ENTIENDE MAL) Está llena de fantasmas, eso es de verdad.

El capitán nos dio un doblón y dijo que comprásemos una trócola.

Se quedó con nuestras almas, dijo que nos convertiría en fantasmas.

¡Tiene que ayudarnos, sin mi alma me siento vacío!

¿Has dicho "doblón"?

Déjame verlo.

Parece auténtico.

Y el olor es genuino.

¡Eh!

Hecho, vayamos a ver a esos fantasmas.

Los atrapamos y nos quedamos con su oro.

Pero, Señor Cangrejo, no sabemos nada sobre cazafantasmas.

Yo los cazaré por vosotros.

Será fácil con mi nuevo y flamante aspiracriaturas.

Y resulta que lo has traído al Crustáceo Crujiente.

Buscaba a unos gremlins batidos.

No, nada por aquí.

Perfecto, ya está decidido.

Vamos a cazar a esos fantasmas del oro.

¿Y qué le hace pensar que puedo estar interesado en sus delirios?

Calamardo, piensa en lo que todos esos doblones podrían hacer

por el Crustáceo Crujiente.

Podría comprar ese cuarto de descanso que siempre reclamas.

Vale, me apunto.

¡Súper!

Más manos significan más oro.

¿Qué dices, Bob Esponja? ¿Estás listo?

Iré para recuperar mi alma.

¿Quién necesita un alma siendo millonario?

¡Es aquí!

Truenos

Da miedo, ¿verdad?

Nadie vive aquí en una nube de años.

¿Nube de años?

Yo creo que mucho más.

No veo fantasmas.

Aquí solo hay un montón de muebles viejos y sin gusto

y una aburrida imitación de arte.

¡Mire, los doblones!

Ríe

Señor Cangrejo, yo no los tocaría, está lleno de gérmenes de fantasma.

No seas tonto, Bob Esponja, los gérmenes no existen.

¡Agarra, Calamardo!

¡Patricio, piensa rápido! ¿Quién? ¿Yo?

Aprovechemos la oportunidad mientras podamos.

Creo que me he dejado uno.

Parece que está pegado.

¡Ah!

-¿Quién osa a tocar mi preciado oro?

Somos nosotros, señor capitán fantasma.

Hemos traído la junta.

Así que, si no es mucha molestia,

¿podría devolvernos nuestras almas?

Un trato es un trato y soy un hombre de palabra.

Aquí tienes, grumete.

Qué bien me sienta.

Piensa rápido, rosado.

¿Otra vez?

Mi alma...

Ríe

Esas no eran vuestras almas.

Solo un par de refrescos

que han estado demasiado tiempo expuestos al sol.

Ya me parecía a mí un poco insípida.

¿Y nuestras almas?

Nunca las tuve.

Todo el mundo sabe que no se puede retener un espíritu indomable.

Ahora que este asunto ha quedado resuelto...

¿Qué hay de mi oro?

¡Alto ahí!

¡Nadie toca mi botín y escapa!

No me asustas, fantasma, no eres más que aire vacío.

Coged los sacos y seguidme, chicos.

Grita

El pirata ríe

Seáis bienvenidos al vacío.

Ay, que me traga.

¡Ay, que viene, que viene! ¡Ah!

Grita

Ven aquí y no corras, que es peor.

¡Oh!

Hum...

Esto es el limbo.

Al menos tengo un saco de doblones para gastar en la eternidad.

Necesito una caja.

Con un poco de suerte, un botín portátil.

¿Qué es esto?

"Insertar doblón".

¡No!

Vaya, este vacío es muy relajante.

¡Eh!

Tengo un donut en la cabeza.

Ven aquí.

¡Eh!

¡Baja de ahí, eh!

¿Por qué tiene que pasarme a mí?

Ríe

Bienvenido a tu peor pesadilla.

¡Oh, no!

Ríe

¡Eh, tú, espabilado!

¿Es que no quieres comerme?

No mucho, no me gustan los donuts de azúcar.

¿Qué tipo de donuts te gustan?

Eh... ¡Con virutas encima!

"Voilà".

¡No, de chocolate!

¡No, de semillas!

¡No, no, de tortitas!

¡Mira, elige uno para que empiece tu tormento eterno!

Vale, vale.

Qué mandón eres.

¿Qué te parece una buguer Cangreburguer?

Con pepinillos y ketchup.

Ya lo sé, ya lo sé.

Quiero... un donut de azúcar.

¡Ah!

Estupendo, me pregunto cuál será mi visión de sufrimiento eterno.

Lo suponía. ¡Hola, vecino!

Bob ríe

Y ahora es cuando yo me pongo a gritar.

Calamardo grita

Bob ríe

¡Aliento de cadáver, saca a mis amigos o verás lo que es bueno!

Ríe

-¿Y qué harás si me niego, nena con cabeza de burbuja?

-Cuando pruebes mi aspirafantasmas, reirás hasta tu tumba.

-Oh, la gran ardillita va a cogerme.

Ríe

Gracias, nena.

Llevemos el saco al Crustáceo Crujiente.

No tan rápido.

Ese botín es mío.

¡Maldita rata de barco,

he robado este oro limpiamente!

¡Lo tengo!

¡Mi oro!

Dirás "mi oro".

¡Eh, esto tiene gracia!

Dice que pertenece al Holandés Errante.

-¿No te da miedo que quiera recuperarlo?

-Eh... No.

Nosotros fuimos parte de su tripulación.

Le robamos hace cientos de años.

Aún no nos ha encontrado y nunca lo hará.

-¡Eso!

-¿Qué?

-¡Prepárate para el abordaje del Holandés Errante!

-¿El Holandés?

¿Cómo dio con nosotros?

A menos que haya un soplón a bordo.

Mi deber cívico es informar.

¡Tú, pequeña gamuza escorbútica, lo has arruinado todo!

A mí me lo vas a contar.

-¡Cesad ahí, bichejo ratero!

-¡El Holandés!

Qué alegría haberte encontrado por fin.

-¡Nada menos que mi viejo compañero y mi tripulación

me robaron mi oro!

-¿Robar? Solo salimos a comprar pizza.

-Pero si fue hace 300 años.

-Es que nos perdimos.

Y desde entonces andamos buscándote para devolverte tu tesoro.

-¡Oh, mi botín!

Tal vez te juzgué mal, compañero.

Siento haberme enojado tanto contigo.

Grita

¡Vosotros, traicioneros diablos de mar, cuando termine con vosotros...!

Ahora sí que estoy un poco contrariado.

Ríe

El Holandés siempre fue un ingenuo.

-¡Pelos de rana, tenemos al Holandés en la popa!

-Ahora que el motor está arreglado, nunca nos alcanzará.

Explosión

Sala de calderas, estamos perdiendo potencia.

-El motor está en llamas, señor.

¡Nos va a abordar!

-¡Estamos cayendo!

Listos para el impacto.

Gritan

Quejidos

No vayáis a ningún sitio, pequeños.

¡Estáis a punto de recibir la mayor maldición que os haya caído!

No me gusta cómo suena.

Observad.

Ríe

Ríe

MÁS TARDE, EN EL VACÍO...

Bienvenidos al Crustáceo Maldito, ¿en qué puedo servirle?

-Solo quiero usar el baño.

-Pues, como siempre, al fondo.

Aquí tienes tu batido, Arenita.

Ya te tengo, pequeño gremlin.

¿Qué le apetece tomar, señor?

-Quiero un donut de azúcar.

Quejidos

Cuenta de dos dólares.

¿Cómo va la caja?

Todo el mundo paga con huesos.

Bien, el dinero es dinero. No, son huesos de verdad.

Deben valer algo por aquí. ¡Marchando, Calamardo!

¡Que todo el mundo se sujete, voy a voltearlas!

¡Adelante!

Ríe

Gritos