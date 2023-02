-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

ENEMIGO EN LA FAMILIA

(Golpes)

-¡Ah, corred!

(TODOS) -¡Ah!

-Oh, bien, la avalancha para comer. Ahora que mi cebobot...

...os ha dejado caer en mis garras, tendréis que comer...

...en el Cubo de Cebo.

-Eso sí que no. ¿Nos ha secuestrado para vendernos su comida basura?

-Es una técnica de marketing estándar.

-¡Pequeño imbécil! -¡Eh!

-Tiene razón, ¿sabes? -¿Karen?

¿Crees que soy un imbécil? -Bueno, sí.

Pero me refería a lo del secuestro.

-Para ti, todo lo que hago está mal.

-A lo mejor es porque siempre te equivocas.

-Bien, yo estoy equivocado. Tú tienes razón.

-Sí, estás equivocado y yo tengo razón.

Sopor fastidioso, lo he oído. Vuelve aquí y ajusta la pantalla.

-Oh, dinero. Siempre estás a mi lado. (BESA)

-Hola, Eugene. -¡Madre! ¿Qué te trae por aquí?

-Solo quería ver a mi hijo favorito.

-Ya. ¿Cuánto dinero quieres? -Bueno, he visto un sombrero...

...precioso en la ciudad. -¡Oh, mira que hora es!

Siento tener que irme tan deprisa. Adiós. Uf, ¡qué cerca ha estado!

-¿Por qué compraría yo a esa mujer computadora.

Necesito una mujer de verdad, no una chica en una carcasa fría.

-No me dijo nunca una palabra bonita.

-¡Ah!

¡Qué belleza! Es un ángel y sin cables.

Nunca me había sentido así. Ni siquiera sé su nombre...

...y ya me ha robado el corazón. (GRITA) -¡Plancton!

¿Te has enamorado de otra mujer? Yo soy tu mujer.

-Tú eres un electroencefalógrafo femenino integrado conectado.

-¡Ah! Siempre estás con lo mismo: "No eres una mujer de verdad.

Solo eres una computadora."

-¡Ah! ¿Por qué no tendrás un botón de apagado?

-¡Plancton, no te atreverás!

-Y ahora, a cortejar a esa encantadora criatura.

(RONCA)

-¡Aaaah!

-La rosa es roja, la violeta es azul,...

...la dominación del mundo no es nada si no estás tú.

-¡Aaaah!

-Creo que no es aficionada a la poesía.

TE QUIERO

(GRITA) -¡Aaaah! ¡Ah!

-Poesía, notas de amor... ¡Nada funciona!

Quizá algo personal.

(GRITAN)

-¿De verdad soy tan guapa?

-Oh, sí. ¡Soy genial! (BESA)

Marca el número, invítala a cenar. ¡Venga, tú puedes hacerlo!

(RESPIRA CON DIFICULTAD)

-¿Diga? Ah, voy a colgar. -¡Espera, soy tu admirador secreto.

-¿Eres ese robot gigante? (RÍE) -No.

Yo programé al robot. ¿Te gustó el regalo que te envié?

-¿Cómo sabías que quería un sombrero?

¿Me has estado espiando? -Bueno, yo... La verdad es que...

Lo adiviné. Llevo mucho tiempo admirándote de lejos, mi ángel.

Debemos vernos cara a cara. -¿En el Crustáceo Crujiente?

¿Esta noche a las 20:00? -Suena genial. Seré el tipo alto...

...con un clavel rojo. Hasta esta noche, querida mía.

-Rápido, Bob Esponja, trágate mi cartera.

-Vale.

-Lo siento, mamá, no puedo dejarte dinero. Bob Esponja...

...se ha tragado mi cartera accidentalmente.

¡Mamá! Te has comprado un sombrero sin mi ayuda financiera.

-¿Bonito, eh? Justo lo que quería.

-Mamá, no deberías gastarte mi herencia.

Quiero decir, como querías un sombrero, te conseguí uno.

-¿De dónde has sacado esta cosa tan fea?

-Parece estar tan en paz. -Sí.

¿No llevaba un sombrero?

-Ya puedes devolverlo al montón de basura.

-Sí, mamá.

Calamardo, necesito que hagas una devolución por mí.

-Gracias por preocuparte por mis finanzas.

Pero es un regalo de mi nuevo novio.

-¿Novio? Que gaste su dinero, es decir,...

...que pase el tiempo contigo, es maravilloso. ¿Quién es?

-Lo conoceré aquí esta noche.

-¡Fabuloso! Abriremos hasta tarde para que tengáis...

...una cena romántica. Corre a ponerte guapa.

Bob Esponja, hoy trabajas hasta tarde. Sin horas extras.

-¡Eh!

(TOSE) -Disculpe, tengo una reserva para dos.

-Por aquí, señor.

-¡Disculpe! No alcanzo los cubiertos.

-Lo siento muchísimo, señor.

¿Necesita algo más? -¿Tengo la corbata recta?

-¡Está usted estupendo!

Su cita le espera. Por aquí, señora.

-Hola, querida. Debo decir que estás radiante esta noche.

-¡Oh, vaya! Eres pequeñito, pero muy mono. Háblame de ti.

-Bueno, estoy en el negocio de la comida.

Soy algo así como un restaurador. Soy el fundador y propietario...

...del Cubo de Cebo. -No lo conozco.

-Está al otro lado de la calle. -No me suena.

-Está en la contraportada de la guía telefónica.

¡Pagué un pastón por este anuncio! No importa, no importa.

Me gustaría saber algo de ti. -Pues...

-¡Plancton! -¡Cangrejo!

-¡Eugene! -¡Mamá!

-¿Mamá? -¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja!

-¿Esta deliciosa criatura es tu madre?

-¿Este estafador manipulador es tu cita?

-¿Esta esponja tan bella es su camarero?

-¡Bob Esponja! No sé en qué tejemanejes andas,...

...pero no voy a esperar a averiguarlo.

-Eugene, baja a mi novio inmediatamente.

-¿Novio? -Pero mamá...

-Ya has oído a la dama, suéltame.

Eso está mejor. -Vamos, Plancton,

siento que mi hijo haya estropeado nuestra romántica noche.

-Mamá...

¡Tú! -¡Eugene!

-Vine a advertirte, Plancton, aléjate de mi madre,...

...sé lo que estás tramando. -Voy en serio, Eugene, he cambiado.

Y solo ha hecho falta el amor de una hermosa mujer.

-Lo único que amas es el robo y la estafa, deja de intentar...

...sacarle la fórmula a mi madre. -¿De qué estás hablando?

-¡Hablo de la fórmula de la burger Cangreburger!

-¿Tu madre conoce la fórmula de la burger Cangreburger?

-No te hagas el tonto conmigo, por supuesto que la conoce.

Es una vieja receta de la familia Cangrejo,...

...y tú no eres de la familia, te lo diré por última vez,...

¡aléjate de mi madre! -No soy de la familia, ¿eh?

Eso puedo arreglarlo.

-¡Eugene! -¡Mamá!

-¿Qué te dije de interferir en mi vida?

-Mamá, ¿no lo ves?

Intenta seducirte para sacarte la fórmula de la burger Cangreburger.

-Para tu información, Eugene, no me ha preguntado ni una vez...

...por la fórmula. Dudo que ni siquiera sepa que la conozco.

-¿Eh? Eso tiene gracia. -Te prohíbo que interfieras...

...en mis asuntos privados. ¡Vete a la oficina ahora!

-Sí, mamá.

-Que alguien llame al cielo, creo que se ha perdido un ángel.

-¡Oh, Sheldon! -¡Oh, señora Cangrejo!

-¡Oh, cielos! -Atención, atención todo el mundo.

Me gustaría hacer un anuncio. Señora Cangrejo, a la vista...

...de todo el restaurante, te pido la mano en sagrado matrimonio.

(TODOS) -¡Oh! -¿Te quieres casar conmigo?

(TODOS) -¡Oh! -¡Se acabó! No pienso esconderme...

...en mi cuarto como un niño asustado,

es hora de actuar como un hombre. ¡Ah!

¡Por favor, no te cases con él,

no quiero que te cases con el hombre malo, no lo hagas!

-Demasiado tarde, cangrejito, ¡vamos a casarnos...

...y tú serás mi nuevo hijo! (RÍE A CARCAJADAS)

¿Qué es esto, tesoro? -Me siento halagada,

de verdad que sí, pero no estoy preparada para ese compromiso.

-¡Ja, ja, ja! -¿Qué es esto? ¿Hay alguien más?

-Yo... Esto es muy incómodo. Esperaré en el coche.

-No me lo puedo creer, ¡me has engañado!

-Vamos, Plancton, no es lo que crees.

-No quiero oír tus mentiras, me debes algo por engañarme así.

¡Dame la fórmula de la burger Cangreburger y en paz!

-¿La fórmula? De eso se trataba todo, ¿eh?

-No, no, de verdad que no. Es decir, al principio...

Es decir... Tesoro...

¡Oh, oh!

¡Mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca!

-Activada. -Así que has decidido volver...

...arrastrándote a mí, ¿eh? -¿Qué has dicho?

-Nada, cariño...

-Ya, eso pensé que habías dicho, tesoro.

TRITONMAN Y EL CHICO PERCEBE VI, LA PELÍCULA

-¿Eh? Pero es... "Tritonman, el salvador...

...de las profundidades y su joven y fiel sirviente el Chico Percebe".

-¡Tritonman y el Chico Percebe, unidos!

Algaman, aquí está prohibido aparcar.

-Pero yo debo hacer lo que debo hacer. (RÍE)

REMOLCADO

-Los malos no pueden aparcar aquí entre las 06:00 y las 00:00.

(APLAUDEN)

-Miembros del club de fans de Tritonman y Chico Percebe unidos.

(TODOS) -¡Unidos! -Vamos a la segunda cuestión,...

...los estudios Osobross están produciendo la película...

...de Tritonman y Chico Percebe. (TODOS) -¡Oh!

-¡Patricio, no puedo esperar a ver a nuestros héroes favoritos...

...en la gran pantalla! (RÍE)

-Tercera cuestión, el invitado especial sorpresa.

¡Las estrellas de la película de Tritonman están aquí esta noche!

(TODOS) -¡Bien! -Directamente desde el estudio,...

...aquí están. -Hola, pequeños héroes.

-¿Eh? -Vosotros no sois Tritonman...

...y Chico Percebe, ¡sois unos farsantes!

-Por supuesto, somos actores. -¿Actores? ¿Cómo pueden hacer...

...una película de Tritonman sin los verdaderos Tritonman...

...y Chico Percebe? -Escucha, chico, esto es...

...una película de acción, tus héroes son viejos para la acción.

-Trintonman es eterno. -¡Sí!

-Creo que hablo por todos cuando digo que no permitiremos...

...que estos impostores arruinen el nombre de nuestros héroes.

Ningún miembro por derecho de la sociedad de Tritonman...

...y Chico Percebe pagaría para ver esta...esta patraña,...

...yo digo que boicoteemos esta película,...

...¿quién está conmigo?

¡Traidores, esperad que le contemos esto a Tritonman!

-B 47. -¿Eh? ¡Bongo!

-Es bingo. -¡Quítame la mano de encima!

-A 29. -¿Demasiado viejos...

...para una película de acción? -¿Qué pasa ahora, chico?

-¿Sabe que los estudios Osobross están haciendo la película...

...de Tritonman y el Chico Percebe? -No pueden hacerlo.

-Pero lo están haciendo...

...y están usando actores. (LOS DOS) -¿Eh?

-Han rechazado a nuestros héroes. -Y no fueron amables con ellos.

-Nuestro sueño de ser héroes de la gran pantalla no se hará realidad.

-Eso lo hace incluso peor. -Puedes apostarlo, chico.

-Y lo peor es que no me acuerdo de por qué empecé a llorar.

-¿Por qué no hacemos nuestra propia película?

-Patricio, una vez más demuestras tu brillantez.

Haremos una película de Tritonman y Chico Percebe de verdad,...

...aquí en Bancos Sombreados. -¿De verdad?

-Sí, y repararemos el mal que os han hecho los malvados estudios...

...Osobross, y sus actores.

-La reivindicación es nuestra,...

...la reivin... ¿Cómo llegué aquí?

-Bien, Patricio, ¿qué necesitamos para una película?

-¿Palomitas? -No, para empezarla.

(RÍE) Empecemos con el título.

-Sí, sí, ¡yo sé uno! "Aventuras en la ciudad subterránea".

-Estupendo, ¿y qué pasa?

-Hay una ciudad. -Ciudad.

-Es subterránea. -Subterránea.

-Tienen una aventura. -Aventura.

-Fin. -Fin.

Eso es genial. Parece un poco corta.

-Tengo una idea, hagámosla más larga.

-Más larga, sí. Hagamos que Algaman encoja...

...y haga de Tritonman con su minimizador de cara.

-Sí. Y entonces él... Bebe café de queso.

(RÍE) -Muy bueno, Patricio.

-¿Qué hacéis, chicos? -Una película.

-Estupendo. Tengo a la estrella aquí mismo.

(RÍE) ¿Qué me dices?

-Claro, señor Cangrejo. Perla vuelve a aparecer.

-No hablaba de Perla, me refería a la cangreburger.

-Tú puedes aparecer. -Puedo ser una estrella de cine.

-Conozcamos a los profesionales que os ayudarán a cumplir...

...vuestro sueño de salir en la gran pantalla.

Arenita se encarga de los dobles y los explosivos.

-Hola. -Perla es la estrella femenina.

El señor Cangrejo se encarga del catering.

Patricio será el cámara. -Eh.

-Este es Calamardo, del departamento de maquillaje.

-No, gracias. ¿Quién quiere ser el departamento de maquillaje?

-No el departamento, tú eres el artista.

-¿Artista? -Artista del maquillaje.

-Haremos que estas viejas glorias brillen.

Hora de que el artista se ponga manos a la obra.

(Gritos)

-¡Ah!

-Voilá.

-Bien, todos a sus puestos. Calamardo,...

...¿están listos nuestros héroes? -Todo lo que pueden estar.

-¡Ah! Están guapísimos. Están igualitos que hace 30 años.

Muy bien, acción.

-Me encanta mi nuevo trabajo. -Buen trabajo, Arenita.

-Yo, el Hombre Rayo, he regresado de las tenebrosas profundidades...

...en busca de venganza y desterraré vuestras almas...

...a los infiernos. Sus defensas son fuertes,...

...pero no tienen nada que hacer frente a mi rayo de Hombre Rayo.

-¿Qué haces? -Este papel está hecho para mí.

-Ese villano no aparece en la película.

A ver si tenemos algo que te encaje.

Serás el operador de este microbomba.

-Arenita es la operadora de la bomba.

-¿Alguien dijo bomba?

-Muy bien, pero estás desaprovechando talento.

-Patricio, comienza a rodar. TOMA 1

-Tenemos que recuperar esas burgers cangreburgers tragadas.

-No, Tritonman, son burgers cangreburgers robadas.

TOMA 2 -Tenemos que recuperar...

...esas "maguitades" robadas. -Corten.

No, Tritonman, son burgers cangreburgers robadas.

TOMA 5.003

-Tenemos que recuperar esas burgers cangreburgers robadas.

(HABLA DE FORMA INCOMPRENSIBLE) -¡Devuélvemelo!

-Sabía que esto era una mala idea. -Corten.

¿Podrías mantener el micro fuera de la cámara?

Aparte de eso estás estupendo. -Esto es humillante.

No soy bueno con el microbomba. -¿Alguien dijo bomba?

(LLORA) -Papá, tú dijiste que sería una estrella.

-Lo eres, Perla. Tritonman no llegaría a ninguna parte sin ti.

Sal ahí y rómpete una pierna. -¡Sí!

-Bien, acción. ESCONDITE DE ALGAMAN

-¡Al barcomóvil!

-Efectos de sonido.

(Motor)

-Escucha ese motor.

-¡Ah!

-Casi hemos llegado.

(GRITAN)

-Buenos días, Bob Esponja.

-Todo está arruinado. Al menos, tenemos la secuencia.

-Sí, tengo la secuencia. -Patricio, ¿qué es eso?

-Es una cámara. -No, Patricio, esto.

-Es la tapa de la lente. -¿Y la acabas de poner?

-No quería perderla, así que la puse antes de empezar a filmar.

(GRITA) -¡Ay!

(LLORA) La película está arruinada.

No podemos hacer una película. -Pequeño héroe,...

...esto me recuerda al episodio 912.

Estábamos rodeados, Algaman estaba a nuestra derecha...

...y había brécol al lado, pero si hay algo que recuerdo...

...es cómo olvidar. -Patricio, esto es bueno,...

...empieza a rodar. -La lluvia en Sevilla...

...es pura pacotilla. La cuenta atrás.

Quédate, quédate, oh, querida.

Ahora sal ahí y termina esta película, chico.

(LLORA) -¿Por qué llora?

-He cerrado pronto por tu película, ¿dónde están los clientes?

Prometiste un local repleto. -Y aquí llega el club de fanes...

...de Tritonman y el Chico Percebe. Sabía que estaríais...

...en la película de "Tritonman y el Chico Percebe".

-Es que no quedaban entradas para la película de verdad.

200 entradas, por favor. -Esto es un final feliz.

-¡Bien! -Nuestro gran momento,...

...nosotros en la gran pantalla. (BOSTEZA)

-LAX, más de unos 5 millones de burgers cangreburgers.

¿Qué mente malvada se atrevería a infiltrarse en este fuerte...

...y hacerse con su tesoro? Soy yo, Algaman.

Hago lo que debo hacer. -No puedes hacer eso, prohibido.

-Observa.

-Prepárate para sentir mi ira, villano. ¡Ah!

Puede que hayas ganado las burgers cangreburgers,...

...pero la batalla continúa.

¡Tritonman y el Chico Percebe unidos!

(TODOS) -¡Bien!

-Chico, has demostrado al mundo que aunque nuestros pasos...

...sean más lentos, aún nos queda un poco de acción...

...en estos viejos huesos heroicos.

(Crujido)

-Al menos en algunos. (RÍEN)