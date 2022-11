Descubriendo la Atlántida 1ª Parte

-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

-¡Vamos!

Eh, chicos,...

...el tráfico a la hora punta es una verdadera pesadilla.

Algo de música me tranquilizaría. Este es mi estéreo de salpicadero.

¡Oh!

¡Mi disco ultrarraro de Franton en directo número 8 destruido!

...Si este tráfico no se mueve pronto,...

...me perderé los nuevos dibujos de "Bob Esponja". ¡Ah!

(Teléfono móvil)

Me llaman. Sí, soy Painty. Empieza a graznar.

-Painty, los nuevos dibujos de "Bob Esponja" ya van a empezar.

¿Dónde estás? -Atascado en la 101.

Sé bueno y grábamelo. -Tiré esa vieja máquina...

...de Beta a la basura. -¿Que hiciste qué?

-Cálmate, bonito.

-Sabes lo importante que son estos dibujos para mí.

(Claxon)

¿Le importa? Estoy intentando hablar con mi loro.

Lo siento, era un pesado incordiándome.

¿Poppy? Hola, hola.

Se ha vuelto a cortar.

¡Maldito sea este tráfico!

(Claxon)

¡Ajá, por fin en casa!

¿Qué es lo que veo?

Encino ha desaparecido.

¡No!

(LLORA)

¿Sabéis, chicos? Esto me recuerda una vieja historia.

Una historia sobre una ciudad perdida,...

...¿por qué no echáis un vistazo?

(LLORA) ¡Ay, Encino!

DESCUBRIENDO LA ATLÁNTIDA PRIMERA PARTE

-Un hermoso espécimen, Bob Esponja. -Deprisa, Patricio.

¿Qué tal, lista para el álbum de recortes?

-Mejor para el montón de basura. Nunca salen bien.

Vamos a intentarlo de nuevo. -Muy bien,...

...esta será mi obra maestra. -Estoy listo.

(POMPA) "Hola, Patricio."

¡Me lo he vuelto a perder! ¡Esta cámara no es lo bastante rápida!

-Espera, no es culpa de la cámara que no puedas sacar una foto.

-¿Ah, no? -No, es la naturaleza de la pompa.

-¿Sí? -Sí. Deja que te lo demuestre.

El sol se va, se termina un día más.

Ya ha bajado el telón, se ha acabado la función,...

...y todas las pompas deberán explotar ya.

-Como en Navidad los regalos, no parecen durar.

Oh, un rico suflé. Se marcha así, sin más.

-Trataré de hacer...

...una pompa, una pompa, que no se rompa.

Que no se rompa nunca más.

-Bob Esponja... -Ahora no,...

...esta pompa romperá todos los récords.

-Espero que no se rompa hasta que estemos más cerca del suelo.

-¡Qué! ¿Qué he hecho? ¡Ah!

-¡Socorro! -¡Ah!

¡Socorro, nunca saldremos de aquí! -¡No!

-¡Ay!

-¿Qué ha pasado? -Eso es lo que ha pasado.

-¡Guau! ¿Qué es? Parece muy antigua.

-"Antida", ¿qué crees que es? -¿"Antida"?

¡"Esponjántida"! Es probable que pertenezca a tus antepasados.

"Bobesponjántida". Debes llevar el emblema de tus ancestros.

Es tu derecho de nacimiento. -¿Mi derecho de nacimiento? ¡Ah!

Llevemos esto al Museo de Historia Natural, ellos sabrán lo que es.

-Bonito día para estar en la puerta del museo sin hacer nada.

-Si usted lo dice.

-Buenos días, bienvenida al museo, son tres dólares.

-Creía que los martes era gratis. -No, hoy es lunes.

Si no, no llevaría esta camiseta de "Odio los lunes".

-Eso es verdad. -Que disfrute de los cachivaches.

No se quede en su sitio mucho tiempo, o la confundirán con uno.

¡Bob Esponja!

Ha estado cerca. -Estaba...

-"La ascensión de Neptuno", la única pintura que queda...

...de la ciudad perdida de la Atlántida.

Esto es lo que ordenó el médico, pasar el día estudiando...

...las obras de la Atlántida, y lo mejor de todo, sin Bob...

¿Queréis mirar por dónde vais? ¿Qué es eso? ¿Qué hacéis...

...con el amuleto de la Atlántida? -Íbamos...

-¿Ibais a robarlo? -No...

-Ahora sí que habéis caído bajo.

Habéis tenido suerte de que estuviera hoy.

El robo de artilugios podría mandaros a la fría soledad...

¡Habéis encontrado la mitad perdida del amuleto de la Atlántida!

-¿Qué es el "amoleto"? -Amuleto, no "amoleto".

Es la llave a una gran riqueza. -¿Alguien ha dicho riqueza?

-Sí, las calles están pavimentadas de oro, las farolas están hechas...

...de diamantes. -¡Farolas de diamantes!

Me pregunto de dónde sacarán el dinero.

-Por razones desconocidas, esta gran ciudad desapareció,...

...pero nunca se han encontrado las ruinas.

Todos los inventos que damos por sentado...

...provienen de la Atlántida:...

...sus avances en arte, riqueza financiera y armamento.

-¿Por qué hay una pompa en el mural?

-Es la más antigua que existe.

-¡Oh, la pompa viva más antigua viva!

Mira, Patricio, la pompa viva más antigua.

-Es la pompa más hermosa que he visto nunca.

-Eso es solo un cuadro, descerebrado.

Descerebrado. ¡Ja! No tiene cerebro.

La pompa de verdad vive en la Atlántida.

Una vieja pompa palidece en comparación con el arte.

-El dinero. -Y la ciencia.

No os olvidéis de la ciencia. ¿A qué viene todo este jaleo?

-Estos dos cabeza de chorlito han encontrado la mitad perdida...

...del amuleto. -¿El amuleto de la Atlántida?

La leyenda dice que cuando se juntan las dos mitades,...

...se abre el camino a la Atlántida.

¿A qué estáis esperando? Vamos a unir las dos piezas.

Venga, Calamardo.

-Deprisa, Calamardo, ese dinero se va a hacer viejo.

(RÍEN)

-¿El camino mágico a la Atlántida es una furgoneta?

-¡Bonitas llamaradas! -¿Qué está haciendo?

-¡Vaya, por todos los santos! Mirad esto.

Echad un vistazo, chicos. -¡Fabulosa decoración!

-Bonito navío. ¿Quién lo maneja? -Saludos.

Bienvenidos a bordo del barco de la Atlántida.

Este es un viaje sin paradas, así que por favor,...

...tomen asiento, relájense y nos pondremos en marcha.

-Apuesto a que hay algo aquí dentro.

-Así que esto es el lujo.

-Lo que yo daría por un buen masaje en los pies.

(RÍE)

-Atención, pasajeros, por desgracia carecemos...

...del combustible necesario para continuar.

(TODOS) -¿Qué?

-¿Esto es una broma?

¿Dónde está el tanque de la gasolina?

-En la Atlántida consideramos el uso...

...de los combustibles fósiles inaceptable y hemos desarrollado...

...una fuente alternativa que llamamos canción.

El motor de este navío va impulsado por canciones.

Cuando más canten sobre sus deseos, más se acercarán a la Atlántida.

Comencemos a cantar.

-¿Esto tiene algún sentido?

-No, pero yo siempre estoy dispuesto a cantar.

Cantar, cantar una canción,...

...una canción para poder viajar.

Viajaremos a un lugar.

¡Oh, perdón!

Viajaremos a un lugar...

...en busca de sueños.

Es como una pompa que no se escapa. Muy pronto la voy a ver.

Si lloviese el dinero, sería muy feliz.

Todos estos billetes tus amigos quieren ser.

(Risas)

-¡Qué valiente deseo!

Las armas perdidas de la Atlántida, las más avanzadas.

Me haré con ellas tan rápido como termine esta canción.

-¿Habéis oído algo?

Yo no creo que haya una ciudad perdida bajo el mar,...

...donde ser lista es mejor que ser bonita.

Si la ciencia mezclara con mi increíble mente,...

...seguro que haremos cosas maravillosas,...

...como melones con piel comestible.

Como experto en el tema debo decir...

...que tengo mi propia manera de ser.

La Atlántida es la gloria eterna. No hay un solo lugar igual.

Pensar en ti es poesía.

¡Patricio, Patricio, Patricio!

Y me gusta...

-No sé lo que me gusta.

-¡Advertencia! Se ha acabado el combustible.

(Gritos)

-¡Eh, mirad, es la Atlántida! -Es bonita.

(Gritos)

(TODOS) -¿Eh?

-No lleváis aquí ni dos minutos y ya habéis estropeado...

...el jardín de alguien.

-Venga, Bob Esponja, llama al timbre.

-¿Llamar al rey?

-Bienvenidos a la Atlántica. Les estaba esperando.

¡Ay, ay, ay!

¡Ay, ay, ay!

Dejen que me presente.

Soy el señor Alteza Real, pero mis amigos me llaman S.A.R.

-Mis amigos me llaman Bob Esponja.

He venido a ver la pompa más antigua.

-Sí, por supuesto.

-¡Vaya timo! Esta calle no es de oro.

-Si lo que quiere es oro,...

...lo encontrará en nuestra caja fuerte.

-Me gusta el dinero.

-Ya me he dado cuenta. Un placer conocerle.

Vengan, les haré un tour por la fortaleza de la Atlántida.

A continuación, podrán contemplar...

-Se han ido. Ahora a por esas armas.

¡Atrapado!

Vale, a ver qué es lo que tengo por aquí.

¿Qué es esto? El manual de instrucciones.

Parece que he encontrado mi vía de escape.

¡Ay!

-Durante siglos, los habitantes de la Atlántida utilizamos,...

...sin malgastarlos, nuestro talento y energía...

...en la construcción del armamento más sofisticado...

...para defendernos de los invasores.

Pero hace mucho que abandonamos la idea de la guerra y...

...ahora todas esas armas acumulan polvo...

...detrás de esa puerta cerrada,...

...como ejemplo de lo que uno debe hacer si desea vivir...

...en armonía con todas las criaturas de este u otro mundo.

(TOSE) -Vale. ¿Cuándo podremos ver el tesoro?

-Por supuesto. Síganme. -Allá voy, chicos.

-¿Esta gente deja una habitación llena del armamento...

...más avanzado sin vigilar? Está claro por qué se perdieron.

¡Ay!

¡Vaya!

Esta vez nadie podrá detenerme.

(Risas)

-Malas noticias, chicos. Encino sigue perdida.

¡Oh! Pero ¡he arreglado la radio!

(Música)

Bueno, disfrutad del resto de la historia.

-Es un honor y un placer darles la bienvenida a la Atlántida.

No hemos tenido visitas desde hace bastante tiempo.

Ser una ciudad perdida tiene ciertas desventajas.

Pero estoy divagando.

Ahora si me siguen les mostraré algunos de nuestros mejores logros.

-Calamardo, no veo oro por ninguna parte.

Será mejor que esa farola sea de diamantes de 600 kilates...

...o si no...

¡Estate quieto, Calamardo! -Está encima de mi cuello.

-¡Ah! ¡Ay, ay, ay!

-¿Se encuentran bien? -Sí, pero me siento raro.

-Señor Cangrejo, ¿está bien? -Reconocería ese olor...

...en cualquier parte. (LADRAN)

Mis bolsillos están oliendo el botín. (RÍE)

-Esos bolsillos suyos sí que tienen un olfato para los tesoros.

-Son los más cutres de mi casa. -Lo que ven es una visión...

...de la historia antigua de la Atlántida.

Hace tiempo abandonamos la obsesión por la riqueza...

...para centrarnos en buscar el conocimiento.

Coja lo que pueda hasta llenar los bolsillos.

-¿Hasta que llene los bolsillos?

Oh, si lo hubiera sabido antes de venir,...

...una visita al sastre habría ido a hacer;...

...y coserle bolsillos a mi pantalón...

...y llenarlos de dinero un montón.

¡Yuju! Mirad todo este dinero y esta fortuna.

Espero que mi corazón aguante. -Fuera.

-Estoy bien, hijo.

Un accidente malo no es...

...si en una prensa de dinero caéis.

Oh, ser como el dinero es mi mayor ilusión.

Yo solo sé que el verde es el más bello color.

Oh, quiero vivir en un sitio así.

Desde joven lo soñaba, sí.

Que el dinero sea para jugar...

...y toda esta piscina llenar.

Tener un Crustáceo Crujiente con hamburguesas hechas de dinero.

Serán deliciosas y caras y sabrán a miel.

¡Dinero, oro, tesoro!

Y todo para mí.

-Señor Cangrejo, nos vamos a ver la burbuja.

¿Quiere unirse a nosotros? -¿Está de broma? Acabo de llegar.

-Muy bien. Entonces nos vamos. -¿Cuándo vamos a ver la pompa?

-Patricio, ¡chis! -No se entretengan.

No querrán quedarse atrás, ¿verdad? -¡No, señor! Vamos, Patricio.

-Su alteza real, nací con una sana curiosidad científica...

...y me preguntaba si podría echar un vistazo a uno...

...de sus logros científicos. -Por supuesto, señorita Mejilla.

Ya hemos llegado. La culminación de toda nuestra tecnología.

Les presento el hall de la ciencia de la Atlántida.

-¡Por todos los santos! Mirad estos aparatos de alta tecnología.

¿Qué hace este artilugio? -Es un dispositivo conversor...

...de biomasas. Puede coger cualquier objeto casero,...

...este peine, y convertirlo, por ejemplo, en un helado.

¿Alguien quiere probar? (AMBOS) -¡Yo, yo, yo, yo!

-Adelante.

-Sabor a peine. -¿En qué más puede convertir...

...las cosas? -La verdad es que solo...

...puede convertir las cosas en helado.

No terminamos de perfeccionarlo, pero les puedo mostrar...

...el dispositivo de corte más asombroso y fantástico...

...creado por manos atlánticas. Atención, esta gran máquina...

...permite al usuario descomponerse en nanoestaturas...

...pudiendo así luchar contra los gérmenes mano a mano.

-¿Cómo funciona? -Por favor, siéntense...

...y se lo explicaré. Funciona así. -¡Hey, genial!

-¿Dónde ha ido Bob Esponja? -Ahora mismo sus moléculas...

...se están convirtiendo en datos que se recogen en la computadora...

...y se almacenan en estas cintas. Después se ensamblan...

...en una escala más pequeña. -¡Ayúdenme!

-Y finalmente pasan a través de este tubo a este tanque...

...que contiene cada elemento conocido de... ¡Ay, Dios mío!

Parece que nuestros científicos trabajaban en un caso...

...de resfriado muy agresivo. Podría tener problemas.

-¡No te preocupes, Bob Esponja, voy a ayudarte!

-Vale, ya vi suficiente. ¡Sáquenme de aquí!

¿Qué está pasando aquí?

¡Ah, ah!

-Calamardo, no hagas ningún movimiento brusco.

-¡Socorro! (GRITAN)

(TODOS) -¡Socorro, Arenita! -Suena como si tuvieran problemas.

Aguantad, amigos, enseguida voy, tan pronto como me cargue...

...a estas criaturas.

INICIO DE LA MISIÓN: EL GERMEN GUERRERO

JUGADOR 4 INICIO

Atención, malvados bichos, vuestro final está muy cerca.

Ya lo veréis, lo pagaréis.

Con unas llaves de kárate, ¡yija!

Puedo hacer una mezcla que destruya el virus y no dejar...

...que nada se cruce en mi camino, porque el bien voy a hacer,...

...combato la maldad con mis poderos microscópicos.

¡Yija!

FIN DE LA PARTIDA

-Bueno, ¿seguimos con el resto de la visita?

-Podéis seguir sin mí. -Pues entonces, buena suerte.

Qué se divierta. Nos vemos en la cena.

CONTINUARÁ...

DESCUBRIENDO LA ALTÁNTIDA SEGUNDA PARTE

-Podéis seguir sin mí. -Pues entonces, buena suerte.

Qué se divierta. Nos vemos en la cena.

Desde luego, su amiga Arenita es bastante peligrosa.

-Un poco. -De algún modo sabía que,...

...al final, acabaría con vosotros dos.

-Qué vista tan colosal, lleno de bombas por cualquier lugar.

¿Cuál será la ideal para mí?

¿Cómo saber cuál elegir la mejor...

...y cuál provocará más destrucción?

Con tantas armas, ¿cuál puedo elegir?

Mira esta bomba que os va a destruir.

Esta sí que acabaría con ellos.

Y esta es la que más causa temor.

Y me hace juego con los pies.

Vamos, Plancton, elige ya y olvídate de tus pies.

Pito, pito, gorgorito, eres tú y yo me voy.

-Esto es genial y todo eso, pero ¿cuándo vamos a poder ver...

...algo de cultura atlántida de verdad?

-Caballeros, ¿qué es el arte? -¡Ah, ah, yo lo sé!

-Pensé que no lo preguntaría nunca. Es la organización consciente...

...de los elementos de manera que adopten un sentido de belleza.

-Ni de cerca. El arte es lo que ocurre...

...cuando aprendemos a soñar. Adelante, sueñe un poco.

-Hey, se parece a la puerta de mi casa.

-Atención, el salón de las artes.

-¡Increíble!

La creatividad, el arte. Esta pintura es tan realista,...

...parece que como si pudiéramos meternos dentro del cuadro.

-Sí, podemos. -¡Ah!

¡Oh! -¡Guau!

-Este lugar es asombroso.

Es fantástico, es genial, vivo en el arte...

...de la cabeza a los pies.

Desde el principio de los tiempos hasta aquí...

...el arte es lo que el corazón y el alma anhela.

Así que una pluma o un pincel tomarás...

...y si no te gusta, hazlo otra vez.

A partir de ahora, llamadme señor.

No esperaré a ver vuestra reacción.

Soy el hombre del Renacimiento y en tu furgoneta quedaré bien.

Miren donde miren soy arte sin más.

Pedidle a vuestros padres que os hablen más de mí...

...y también sobre el minimalismo y el cubismo.

Puede que sea un tipo cínico, pero por fin hay algo...

...que está a mi altura.

Y puedo decir sin ningún temor...

...que en la Atlántida pasaré...

...toda la eternidad.

-¿Podría dejar de cantar? Intento posar.

-Espera, Nando. ¿Por qué no te tomas cinco minutos?

Me gusta esta forma de calamar. -¡Oh!

-Me parece que me quedo aquí, inspirando a estos artistas...

...con mi belleza. Podéis seguir. -Vale. Adiós, Calamardo.

-Esta parte es famosa por su avance en la ciencia de las fondues.

-Esta excursión es estupenda, pero ¿podemos ver ya la pompa?

-Discúlpenme, la mayoría de la gente no sigue tanto tiempo.

Claro que pueden, pero recuerden esto: esa pompa tiene más...

...de un millón de años. Fue traída cuando los primeros atlántidos...

...colonizaron este lugar, transportada a mano con destreza...

...desde millones de años luz desde nuestro planeta de origen.

Es la reliquia antigua más querida y valorada de nuestro pueblo.

Pero lo que es más importante,...

...recuérdenlo. ¡A divertirse!

-¡Ahí está, Patricio! (AMBOS) -¡La pompa viva...

...más antigua del mundo! ¡Uh!

-¡Mírala, tan antigua, tan flotante!

Es la pompa más hermosa, arrugada y polvorienta que vi nunca.

-Como una delicada pasa de aire.

-Ahora, si me disculpan, tengo que prepararme para la cena...

...de esta noche, así que voy a dejarles a ustedes,...

...simpáticos extranjeros, solos con nuestra más querida,...

...antigua y frágil reliquia. Únanse a nosotros en el comedor...

...cuando hayan echado un vistazo. -¡Gracias, señor alteza real!

Solo mírala. ¡Oh! Las historias que podría contar esta pompa.

Ojalá pudiésemos verla de cerca. -¡Oh!

¡No sé cuánto más podré sostenerla!

¡Ay!

¡Ay!

(RÍEN)

-Eso ha estado cerca, amigo. -Casi hacemos explotar...

...la posesión más preciada de los atlántidos.

-Habría sido nuestra mayor metedura de pata. Deberíamos irnos.

-Vamos a hacer una foto. -Buena idea, Patricio.

Patata.

Patricio, ¿has oído algo?

-Una especie de explosión. -Sí.

(GRITAN)

-Siento llegar tarde. La excursión se alargó.

¿Están disfrutando de nuestra querida ciudad?

-No me iré nunca de aquí. Aprendí más de pintura en unas horas...

...que lo que aprendí en cuatro años en la facultad.

-Absolutamente maravilloso. Eugene, supongo que el salón del tesoro...

...fue todo lo que esperaba.

Arenita, ¿qué le parecieron nuestros laboratorios?

-Son asombrosos. He usado su sala de inventos para hacer esto.

-Espléndido. ¿Qué hace? -Se lo mostraré.

Ahora ya puedo comer bajo el agua sin quitarme el casco.

Es el principio. Debería tener una cura para el resfriado mañana...

...con vuestro laboratorio. -Bob Esponja, Patricio.

Cuéntenme. ¿Han disfrutado con nuestra más apreciada posesión?

-Tenemos que regresar a Fondo de Bikini ya.

(AMBOS) ¿Eh? (RÍE) -Por favor, disfruten...

...de lo mejor de la cocina atlántida antes de irse.

-¿Qué es lo que os pasa? -Tenemos que irnos a casa ya.

-¿Por qué ibais a querer iros de un paraíso?

-Porque... Gary me echa de menos.

-¡Y hemos destruido vuestra posesión más preciada!

(RÍE)

-Si hay algo que nos gusta a los atlántidos es una saludable...

...dosis de humor negro. -¡No es una broma!

¡Estallamos la pompa! (RÍE) -No es la pompa de verdad,...

...es solo una copia para los turistas. Esta es la de verdad.

(AMBOS) -¡Oh!

-¡Llamen a la Guardia Real de la Atlántida!

(GRITAN)

-¡Arresten a estos pinchapompas hostiles!

-¡No os quedéis ahí! ¡Moveos!

-¿No podemos ir más deprisa? -Puede, si usarais vuestros pies.

-No importa, tú sigue así. -¡Oh!

Vamos, Patricio.

(RÍE) -¡Me hace cosquillas! -Aguanta ahí, amiguito.

(RUGE)

-¡Vamos, que no escapen!

-Este es el fin de Patchy,...

...sin agua, sin comida y aún sin Encino.

Y aquí vienen los buitres a por mis huesos.

¡Oh! ¡Voto a bríos! Si es Potty.

Me pregunto a qué sabrán los loros. ¡Vuelve aquí!

¡Oh! Llegan las alucinaciones.

(RÍE)

-Patchy, soy yo, Bob Esponja.

(RÍE)

No pierdas la esperanza. Todo irá bien cuando llegues a Encino.

-Pero Encino ha desaparecido.

-No ha desaparecido si crees en ello.

(RÍE)

-Creer, sí. Creer.

¡Oh! Bienvenido a Encino.

Ha vuelto, Bob Esponja tenía razón.

Todo lo que tenía que hacer era creer. (RÍE)

¡Ay, ay! Quita, quita. ¡Ay, ay!

¡Oh!

Era todo una alucinación.

Encino sigue desaparecido. (LLORA)

¡Oh, un sándwich!

Potty, eres mi salvavidas.

¡Ah! Potty, ya sabes que no me gusta la mayonesa.

¡Eh! Toma, ¿quieres un poco? Vamos, venga.

Cógelo, a mí no me gusta la mayonesa, ¿sabes?

Cuando hace calor la mayonesa se pone asquerosa...

...y si te la tomas, te pones muy malito.

(RÍE) -Inclinaos ante mí, idiotas.

Me he agenciado el arma más potente del arsenal.

Ahora inclinaos ante el nuevo rey de la Atlántida...

...y preparaos para probar mi ira.

¿Eh?

Como decía, ¡preparaos para probar mi ira!

¡Ah, ah, ah!

¡Preparaos para probar mi ira! ¡Ah!

SECUENCIA DE LANZAMIENTO

(RÍE) -¡Ah!

(LOS DOS) -¡Oh!

-La ira de Plankton sabe a helado.

(LOS DOS) -Gracias, Plankton.

-¿Dispara helado?

Es una heladera gigante. ¡Ah!

¡Ay, ay, ay!

-¡Mirad! Un bicho parlante. Este bicho parlante será...

...un sustituto estupendo para nuestro tesoro nacional.

¿Verdad, pequeñín? -Os destruiré a to...

-Asombroso, esto es mucho mejor que esa vieja pompa polvorienta.

-Todavía no he acabado. Cuando salga de aquí,...

...os cazaré a todos como a una manada de... ¡Eh!

¿Es que no sabes leer? "Prohibidas las fotos con flash".

(Barullo)

-Encantado de haberles conocido. Espero que tengan buen viaje...

...y vuelvan cuando quieran. -Hasta luego, gracias por todo.

-Deshágase de esto enseguida,...

...no sobreviviríamos a más visitantes como estos.

-Sí, señor.

-Creía de que las esponjas hacían la vida más fácil.

(CANTAN) "Adiós, Atlántida.

Nos tenemos que marchar...

...a un pequeño lugar,...

...al mejor sitio del Mundo.

Mundo de Bikini, ¿cuándo llegamos ya?

-¿Y qué hay del tesoro? Era lo mejor.

-A Fondo de Bikini, con Gary debo ir.

-En la Atlántida tenía muchas cosas que aprender.

-Tengo ganas de volver y ponerme a trabajar.

-En la Atlántida encontré la pompa más antigua que yo destruí.

-No hay sitio mejor que Fondo de Bikini.

-Pero allí hay un arte sin igual. -Lo siento, es el final del viaje.

-Vuelta a la rutina y a la desesperación.

-Adiós, Atlántida, nos tenemos que marchar.

-¿Cuándo vamos a volver? -Fue lo mejor.

-Ella sí. -¿Qué nos pasó?

-Estoy triste. -Nos vamos ya.

-Quedémonos. -Se terminó. Adiós.

-Creo que voy a llorar. -Adiós, Atlántida.

Nos tenemos que marchar.

Nos vamos a casa ya.

Nos tenemos que marchar. -No quiero ir.

-Nos vamos a casa ya. -Por favor, no nos hagas esto.

-Nos tenemos que marchar.

Nos vamos a casa ya. -Adiós, Atlántida.

-Nos tenemos que marchar. Nos vamos a casa ya.

Nos tenemos que marchar."

-Una bonita historia, ¿eh, chicos?

(Golpe)

He encontrado Encino.

Pero es diminuta. Alguien ha debido...

(Ruidos)

(GRITA)

-Lo siento, señor. Nuestro hijo ha estado jugando otra vez...

...con el encogedor. -No, no, no, no.

Quiero que Encino sea otra vez de tamaño real.

No hay nada como el hogar, no hay nada como el hogar.

-Vale, dámelo, hijo.

Arreglaremos tu ciudad, Barbitas. -¿Barbitas?

¡Oh!

¡Potty!

Bueno, parece que todo ha vuelto a su tamaño, ¿eh, Potty?

¿Potty?

Bueno, chicos, ahora estoy un poco ocupado,...

...pero aseguraos de volver pronto para ver a vuestro amigo Patchy...

...y algo más de Bob Esponja.

Potty, quítate de encima, venga.