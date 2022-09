-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) Bob Esponja. Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) Bob Esponja.

El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) Bob Esponja.

Igual que los peces puede flotar. (TODOS) Bob Esponja.

-¿Listos?

(TODOS) Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

CANGREJOLANDIA

(SUSPIRA) -No sé cómo lo haces, Gary,...

...pero ha sido la mejor tostada francesa que he comido nunca.

(MAÚLLA) -Bueno, es hora de fichar,...

...pero no antes de comprobar mi calendario motivador.

(LEE) "¡Eres un ganador!"

¡Eh, y hoy es el primer día de verano!

¡Feliz primer día del verano, Calamardo!

¿Quieres cantar conmigo la canción del solsticio?

Caminar sobre la hierba está bien,...

...no hacen falta zapatos en verano.

-No soy una persona muy veraniega, Bob Esponja.

-¡Por David Jones! ¿He oído bien? ¿Es el primer día del verano?

¿De verdad? -Sí.

-¡Bien!

-Señor Cangrejo, sufre un caso grave de fiebre veraniega.

¿Qué hay en el verano que le hace tan feliz?

A la luz de las luciérnagas,...

...el intoxicante aroma de las barbacoas,...

...el sonido hipnótico de un cortacésped.

-El dinero. -¿El dinero?

-Quiero decir, los niños. -Oh.

-Verás, durante el verano, los niños no tienen clase.

Un descanso llamado vacaciones de verano.

-Cuéntame algo más sobre las vacaciones de verano.

-Durante las vacaciones, los niños pasean sin vigilancia,...

...con la paga en los bolsillos. Libres para gastar su dinero...

...sin ningún control paterno. Eso es lo que más me gusta.

Habrá gente que se aproveche de la situación vendiéndoles juguetes...

...y chucherías, pero yo duermo tranquilo sabiendo que les estoy...

...proporcionando lo que necesitan: Una comida nutritiva.

¡Venid aquí, chiquitines!

-Acaban de enseñarme el verdadero significado del verano.

MÁS TARDE... -Ya es casi la hora de cerrar.

-¿Qué? ¡Eso es imposible! ¿Qué pasa con el dinero?

Quiero decir, ¿qué pasa con los niños?

Creo que el verano no ha llegado aún.

-A lo mejor están todos en ese parque nuevo de ahí.

-¿Un parque? ¿Atrayendo a mis jóvenes clientes?

Calienta los motores, Bob Esponja.

-¿Ve algo, señor Cangrejo? -¡Oh, están aquí!

Mírales, Bob Esponja, débiles y mal nutridos,...

...sin nadie que les intente vender nada.

Me rompe el corazón. (LLORA)

¡No!

¡Ya no tengo razones para vivir, Bob Esponja!

-La manera en que ha conducido el bote mientras estaba tumbado,...

...ha estado bien. -Es verdad,...

...pero eso no va a alejar a estos mocosos de este parque.

A menos que... Hasta mañana, chico,...

...tengo mucho que hacer. -Bien, señor Cangrejo.

Otro día, otro dólar. Me pregunto qué habrá estado haciendo...

...el señor Cangrejo desde la última vez que le vi y... ¿Eh?

-¡Bob Esponja! Llegas a tiempo para la inauguración de Cangrejolandia.

-¿Cangrejolandia? -Sí, Cangrejolandia.

Donde un niño puede divertirse por el precio justo.

Bienvenido al Krustáceo Krujiente, jovencito. ¿Cómo te llamas?

-Monroe. -Encantado de conocerte.

Bien, el dinero. Es decir,...

...niños, ha llegado la hora del gran descubrimiento del dinero.

Quiero decir, Cangrejolandia. (TODOS) ¡Bien!

-Niños, prometedle al tío Cangrejo que si os entra hambre mientras...

...estáis jugando, entraréis a por unas deliciosas y nutritivas...

...burger Cangreburger. (TODOS) Lo prometemos.

-¡Muy bien! ¡Allá vamos!

Os presento... Cangrejolandia. (TODOS) ¡Bien!

FORT AVENTURA EL MUNDO DE LAS MANGUERAS

EL RODEO DE LAS TOSTADORAS EL COHETE FANTÁSTICO

-¡Ah!

¿Dónde estoy?

-Eso me recuerda que he olvidado daros los cuentos para colorear...

...con documentos de renuncia. El que lo devuelva,...

...conocerá a Kraby, el payaso. (TODOS) ¡Bien!

-Divertíos y no olvidéis comer muchas burger Cangreburger,...

...la comida favorita de Kraby. (TODOS) Queremos a Kraby,...

...queremos a Kraby... -¿Y dónde está Kraby?

-Vendrá cuando cuente su dinero. Entretenles.

-¿Entretenerles? ¿Cómo lo hago? -¡Y yo qué sé! Sé entretenido.

(RÍE) -Hola, niños.

-Tú no eres Kraby, el payaso. -No, no lo soy.

Soy... el compañero de Kraby,...

...el ladrón de burger Cangreburger.

-Patético. -Kraby llegará muy pronto.

Él ha tenido que coger el autobús. Pero, mientras tanto,...

...vamos a divertirnos un poco. ¿Os gustan las pompas?

-No. -Nunca habéis visto mis pompas.

Ya está, una pompa con forma de medusa. ¿Qué os parece?

-Patético.

-Vale. Preparaos para caeros sobre vuestras colas.

¡Tachán!

(BALBUCEA)

(TODOS) Apestas. Que venga el payaso.

-Bien, y para terminar...

(ABUCHEAN A BOB ESPONJA) -¡Fuera, fuera!

(TODOS) ¡Fuera, fuera, fuera!

-¡Aaah!

¡Mis ojos! ¡Ay!

(RÍEN)

-Parece que se ríen cuando me hago daño.

Disfrutan con las desgracias de otras personas.

Chicos, mirad esto.

¡Aaah!

(TODOS) ¡Bien! -Les tengo justo donde quería.

¡Ah! (TODOS) ¡Uh!

-¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(TODOS) ¡Bien! -¡Bravo, bravo!

-¡Eh!

(TODOS) ¡Uah! -¡Bravo!

(TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

-¡Ah!

(TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

(TODOS) ¡Bien!

¡Oh!

-Señor Cangrejo, ya no podré entretenerles mucho más.

-Siempre pensando en ti mismo.

¡Sal ahí y entretenles! ¿Y tus brazos y tus piernas, chico?

-Los niños las están utilizando como boomerangs.

-¿Boomerangs? Oh, no, podrían romper las ventanas.

-¿Qué vamos a hacer?

-Ahora, que he contado su dinero, diles que Kraby acaba de llegar.

-¿De verdad, está aquí?

Oh, vaya, vaya, vaya...

-¡Sal ahí y díselo!

-Atención todos, Kraby, el payaso, está en el edificio.

(TODOS) ¡Bien!

-¿A quién queréis? (TODOS) ¡A Kraby!

-¿Cuándo le queréis? (TODOS) ¡Ahora!

¡Kraby, Kraby...!

-Hola, niños, ¿listos para conocer a Kraby el payaso?

(TODOS) ¡Sí!

-Bien. Allá vamos.

Hola, niños, gracias por venir.

Gracias.

Comed muchas burger Cangreburger.

(TARAREA)

Cangrejo, lo has vuelto a hacer.

-Desde luego que sí. -¡Bob Esponja!

-¿Cómo ha podido, señor Cangrejo?

Prometió a esos niños que verían a Kraby el payaso.

Y todo lo que han visto ha sido a:...

...¡Tacañón el agarrado!

-Eh, yo no soy ningún agarrado.

Devuélvelo a la cocina antes de que se estropee.

-¿Y el verdadero significado del verano?

¿Qué pasa con los niños? (IRÓNICO) -Los niños...

¿Y a mí qué me importan los niños?

Sólo me interesa el dinero de sus padres.

Que sus débiles mentes puedan ser manipuladas fácilmente,...

...con parques baratos y payasos sin talentos, no es mi problema.

Es la supervivencia del más fuerte, la supervivencia del más fuerte.

(RÍE)

(CARRASPEAN)

-Hola, niños, el tío Cangrejo tiene que ir al banco ahora.

-¡A por él!

-Nunca sabré cuál es el verdadero significado del verano.

Una vez pensé que lo sabía, pero se fue hace mucho tiempo.

-¿Te refieres a esta mañana? -Sí.

(TODOS) ¡Bien!

-Venga afuera, señor Bob Esponja, es un milagro veraniego.

-¡Uah! Miles de dólares revoloteando por los aires.

Me imagino que ése es el verdadero significado del verano.

(RÍEN)

-¡Cuánto dinero!

-¿Dónde está el señor Cangrejo?

Se está perdiendo toda la diversión veraniega.

-¡Soltadme!

Tengo que conseguir algo de eso verde.

¡No! ¡De eso verde, no!

¡No, no!

DE CAMPING

-Por fin ha llegado el fin de semana.

Y éste no es un fin de semana cualquiera; es el fin de semana...

...en el que Bob Esponja y Patricio se van de camping.

¿No sería estupendo que se perdieran en el bosque...

...y no volvieran nunca? -Patricio, tengo miedo.

-Eso sería genial.

Llevo mucho tiempo esperando este momento; una cama blandita,...

...té caliente, un buen libro y dos días enteros sin...

(IMITA A BOB ESPONJA RIÉNDOSE)

(RÍE)

-¿Qué es eso que...?

Bob Esponja, ¿no se suponía que estabais de camping?

-Y lo estamos. -Ir de camping no es poner la...

...tienda a dos metros de tu casa. -No importa dónde estés,...

...siempre que estés al aire libre. Mientras que los niños de ciudad...

están en sus camas leyendo libros, nosotros estamos enfrentándonos...

...a las fuerzas de la naturaleza. ¿Te unes a nosotros?

-No. -Muy bien, que te diviertas dentro.

-¿Qué quieres decir con: "Que te diviertas dentro"?

-Pues que te diviertas dentro. Hasta mañana.

-Adiós.

Ah, ya sé lo que estás haciendo, pequeña sabandija.

-Qué.

-No te creas que no sé lo que pretendes.

-Qué. -Dices que yo no puedo hacerlo.

-Pero todo lo que... -Estás diciendo que soy un blando.

Crees que tu pequeño desafío de: "Que te diviertas dentro"...

...hará que venga de camping con vosotros, pero eso no va a pasar.

¿Lo entiendes? De ningún modo voy a quedarme aquí fuera sentado...

...toda la noche con 2 perdedores, así que haceos a la idea, ¿eh?

-Muy bien. Que te diviertas dentro.

-¡Se acabó, ya está! Os enseñaré qué es ir de camping.

-Calamardo se viene de camping con nosotros.

(AMBOS) ¡Bien!

-Ahora veréis lo que hace un verdadero hombre de exterior.

De exterior.

Aquí está. Mi tienda automontable a control remoto.

Observad y aprender.

-Eso ha sido genial, Calamardo. ¿Pero cómo te metes dentro?

-Sí, parece un poco aplastada. -Aún no está montada, idiotas.

-Adaptabilidad. -Qué genio.

-Está ablandando el terreno. -Por supuesto.

-Ay.

-Apunta eso, apunta eso.

-¡Voilà!

¿Pero qué puede ser comparable a dormir bajo las estrellas?

-¡Bravo, Calamardo, qué bueno eres! -¡Sí, bravo!

-Bueno, chicos, ahora me está entrando un hambre increíble.

Es hora de tomar un aperitivo.

Supongo que comeréis algunas ramitas y piedras, ¿no?

-No. Tenemos algo aún mejor:...

...Nubes.

Igual que comen los astronautas.

-Patricio a Bob Esponja. Patricio a Bob Esponja. ¿Me oyes? Cambio.

-Bob Esponja a Patricio. Te oigo. Cambio.

-Patricio a Bob Esponja. Me gusta ir de... Cambio.

-Bob Esponja a Patricio. A mí también.

(IMITAN UN WALKIE)

-Bob Esponja a Patricio. Sírvete. Cambio.

-Ah, genial.

Patricio a Bob Esponja. Lo más delicioso ha aterrizado.

-Bueno, los dos astronautas podéis comer esas nubes.

Yo me comeré una lata de albóndigas de percebes...

...cuando coja mi abrelatas. -¿No cogiste el abrelatas...

...cuando saliste de excursión? -¡Estamos a unos pasos de mi casa!

-Esto es el campo. Eso no cuadra con el espíritu del camping.

-¡Es cierto! -¡Vale, comeré una nube!

-¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(RÍE)

-Bueno, además de escupirme comida derretida, ¿qué más hacéis...

...para divertiros, chicos? -Después de un largo día...

...de acampada es bueno relajarse con una bonita canción...

...junto al fuego. A ésta la llamo: "La canción de la canción...

...de la fogata". (CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

-¿No es relajante? -No.

Esto es relajante.

-¡Oh, no!

¡Te salvaré, Calamardo!

¿Estás bien? Eso es, mastica y traga.

¿Estás mejor? -¡Estaba bien hasta que...

...me has metido esa comida balística por la tráquea!

-Pero tenía que hacerlo, es demasiado peligroso tocar...

...el clarinete en el campo. Podría atraer a...

Un oso marino. -¿Un oso marino?

¿Te refieres a ésos que no existen?

-¿Qué estás diciendo? -¡No existen, sólo son un mito!

-Los osos de mar son muy reales, lo dicen en "El caso"...

...de Fondo de Bikini. (LEE) -Me casé con un oso marino.

-Sí, y en "El ciencia farsante mensual".

-¿Los osos marinos y los cuentos de hadas son reales?

Es lo más estúpido que he oído en mi vida.

-Puede que sea estúpido, pero también es tonto.

-Patricio tiene razón, los osos marinos no son cosa de risa.

Una vez conocí a alguien que conocía a alguien...

...que conocía a alguien que conocía a alguien...

...que conocía a alguien que conocía al primo de ese alguien...

-¡De acuerdo! Debería tener más cuidado.

De hecho, ¿por qué no me dices las cosas que no debería...

...hacer si quiero mantener alejados a los osos marinos?

-Es fácil. Primero, no tocar el clarinete.

-¿Qué más? -No mover la linterna rápido.

-Las linternas son su presa natural.

-Es una broma. -No pisar fuerte, es un desafío.

-Continúa. -No comer queso.

-¿En lonchas o en tacos? (MURMURAN)

-En tacos. -Bien, ¿y?

-No llevar sombrero. -De forma tonta.

-O zapatos de payaso. -O falda de aro.

-Y nunca... -Nunca.

-¡Nunca! -¡Eh!

(AMBOS) -¡Hacer el chimpancé!

-Es impresionante las cosas que atraen a un oso marino.

(AMBOS) -¡Son horribles! -De repente tengo la sensación...

...de que estamos en peligro. (AMBOS) -¿Por qué?

-No lo sé, es sólo una sensación. -No.

-Sí. -¡No!

(IMITA A UN CHIMPANCÉ) (AMBOS) ¡No, por favor!

(IMITA A UN CHIMPANCÉ)

-¿Qué hacemos? Seguro que viene un oso marino y nos come.

-No te preocupes, haré un círculo antiosos marinos en el suelo.

-Los expertos dicen que es la única defensa ante un oso marino.

(RÍE) -¡Sois muy crédulos! ¿Lo veis? He hecho todo...

...lo que atrae a un oso marino y no ha ocurrido nada.

Si de verdad existen, ¿por qué no aparece ninguno por aquí?

-A lo mejor es porque no llevas el sombrero de una forma tonta.

-Oh, qué tonto he sido. ¿Queréis decir así?

-No, así. (RUGE)

-¡Ah!

¡Ay!

¡Ah!

-Calamardo, ¿estás bien? -No.

-Rápido, salta dentro del círculo antes de que vuelva.

-Los osos marinos suelen atacar más de una vez.

-¿Estáis locos? Un círculo en el suelo no parará a ese monstruo.

¡Tengo que huir! (AMBOS) -¡No!

(RUGE) -¡Ay!

-¡No corras, los osos marinos lo odian!

-Gracias por el consejo. Creo que entonces me iré cojeando.

(AMBOS) ¡No! (RUGE)

-¡Ay!

-¡Odian la cojera más que la carrera!

-Entonces, tendré que... (RUGE)

-¡Ay!

-Debí avistarte sobre lo de reptar. -¡Ay!

¿Qué he hecho ahora? -No lo sé, creo que no le gustas.

-¡Intenta pasarte por otro! -¡Toma, dibuja un círculo!

-Vale. (RUGE)

-¡Ay!

-Eso era un óvalo, tiene que ser un círculo.

-¡Haced sitio!

(RUGE)

-Eh, ha funcionado. Me habéis salvado la vida, chicos.

-¡Sí! -¡Hurra!

Me alegro de que fuera un oso marino, el círculo nunca...

...detendría a un rinoceronte marino.

-¿Qué los atrae? -El sonido del ataque de un oso...

...marino. -Menos mal que todos llevamos...