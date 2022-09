DE CAMPING

-Por fin ha llegado el fin de semana.

Y éste no es un fin de semana cualquiera; es el fin de semana...

...en el que Bob Esponja y Patricio se van de camping.

¿No sería estupendo que se perdieran en el bosque...

...y no volvieran nunca? -Patricio, tengo miedo.

-Eso sería genial.

Llevo mucho tiempo esperando este momento; una cama blandita,...

...té caliente, un buen libro y dos días enteros sin...

(IMITA A BOB ESPONJA RIÉNDOSE)

(RÍE)

-¿Qué es eso que...?

Bob Esponja, ¿no se suponía que estabais de camping?

-Y lo estamos. -Ir de camping no es poner la...

...tienda a dos metros de tu casa. -No importa dónde estés,...

...siempre que estés al aire libre. Mientras que los niños de ciudad...

están en sus camas leyendo libros, nosotros estamos enfrentándonos...

...a las fuerzas de la naturaleza. ¿Te unes a nosotros?

-No. -Muy bien, que te diviertas dentro.

-¿Qué quieres decir con: "Que te diviertas dentro"?

-Pues que te diviertas dentro. Hasta mañana.

-Adiós.

Ah, ya sé lo que estás haciendo, pequeña sabandija.

-Qué.

-No te creas que no sé lo que pretendes.

-Qué. -Dices que yo no puedo hacerlo.

-Pero todo lo que... -Estás diciendo que soy un blando.

Crees que tu pequeño desafío de: "Que te diviertas dentro"...

...hará que venga de camping con vosotros, pero eso no va a pasar.

¿Lo entiendes? De ningún modo voy a quedarme aquí fuera sentado...

...toda la noche con 2 perdedores, así que haceos a la idea, ¿eh?

-Muy bien. Que te diviertas dentro.

-¡Se acabó, ya está! Os enseñaré qué es ir de camping.

-Calamardo se viene de camping con nosotros.

(AMBOS) ¡Bien!

-Ahora veréis lo que hace un verdadero hombre de exterior.

De exterior.

Aquí está. Mi tienda automontable a control remoto.

Observad y aprender.

-Eso ha sido genial, Calamardo. ¿Pero cómo te metes dentro?

-Sí, parece un poco aplastada. -Aún no está montada, idiotas.

-Adaptabilidad. -Qué genio.

-Está ablandando el terreno. -Por supuesto.

-Ay.

-Apunta eso, apunta eso.

-¡Voilà!

¿Pero qué puede ser comparable a dormir bajo las estrellas?

-¡Bravo, Calamardo, qué bueno eres! -¡Sí, bravo!

-Bueno, chicos, ahora me está entrando un hambre increíble.

Es hora de tomar un aperitivo.

Supongo que comeréis algunas ramitas y piedras, ¿no?

-No. Tenemos algo aún mejor:...

...Nubes.

Igual que comen los astronautas.

-Patricio a Bob Esponja. Patricio a Bob Esponja. ¿Me oyes? Cambio.

-Bob Esponja a Patricio. Te oigo. Cambio.

-Patricio a Bob Esponja. Me gusta ir de... Cambio.

-Bob Esponja a Patricio. A mí también.

(IMITAN UN WALKIE)

-Bob Esponja a Patricio. Sírvete. Cambio.

-Ah, genial.

Patricio a Bob Esponja. Lo más delicioso ha aterrizado.

-Bueno, los dos astronautas podéis comer esas nubes.

Yo me comeré una lata de albóndigas de percebes...

...cuando coja mi abrelatas. -¿No cogiste el abrelatas...

...cuando saliste de excursión? -¡Estamos a unos pasos de mi casa!

-Esto es el campo. Eso no cuadra con el espíritu del camping.

-¡Es cierto! -¡Vale, comeré una nube!

-¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(RÍE)

-Bueno, además de escupirme comida derretida, ¿qué más hacéis...

...para divertiros, chicos? -Después de un largo día...

...de acampada es bueno relajarse con una bonita canción...

...junto al fuego. A ésta la llamo: "La canción de la canción...

...de la fogata". (CANTA EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

-¿No es relajante? -No.

Esto es relajante.

-¡Oh, no!

¡Te salvaré, Calamardo!

¿Estás bien? Eso es, mastica y traga.

¿Estás mejor? -¡Estaba bien hasta que...

...me has metido esa comida balística por la tráquea!

-Pero tenía que hacerlo, es demasiado peligroso tocar...

...el clarinete en el campo. Podría atraer a...

Un oso marino. -¿Un oso marino?

¿Te refieres a ésos que no existen?

-¿Qué estás diciendo? -¡No existen, sólo son un mito!

-Los osos de mar son muy reales, lo dicen en "El caso"...

...de Fondo de Bikini. (LEE) -Me casé con un oso marino.

-Sí, y en "El ciencia farsante mensual".

-¿Los osos marinos y los cuentos de hadas son reales?

Es lo más estúpido que he oído en mi vida.

-Puede que sea estúpido, pero también es tonto.

-Patricio tiene razón, los osos marinos no son cosa de risa.

Una vez conocí a alguien que conocía a alguien...

...que conocía a alguien que conocía a alguien...

...que conocía a alguien que conocía al primo de ese alguien...

-¡De acuerdo! Debería tener más cuidado.

De hecho, ¿por qué no me dices las cosas que no debería...

...hacer si quiero mantener alejados a los osos marinos?

-Es fácil. Primero, no tocar el clarinete.

-¿Qué más? -No mover la linterna rápido.

-Las linternas son su presa natural.

-Es una broma. -No pisar fuerte, es un desafío.

-Continúa. -No comer queso.

-¿En lonchas o en tacos? (MURMURAN)

-En tacos. -Bien, ¿y?

-No llevar sombrero. -De forma tonta.

-O zapatos de payaso. -O falda de aro.

-Y nunca... -Nunca.

-¡Nunca! -¡Eh!

(AMBOS) -¡Hacer el chimpancé!

-Es impresionante las cosas que atraen a un oso marino.

(AMBOS) -¡Son horribles! -De repente tengo la sensación...

...de que estamos en peligro. (AMBOS) -¿Por qué?

-No lo sé, es sólo una sensación. -No.

-Sí. -¡No!

(IMITA A UN CHIMPANCÉ) (AMBOS) ¡No, por favor!

(IMITA A UN CHIMPANCÉ)

-¿Qué hacemos? Seguro que viene un oso marino y nos come.

-No te preocupes, haré un círculo antiosos marinos en el suelo.

-Los expertos dicen que es la única defensa ante un oso marino.

(RÍE) -¡Sois muy crédulos! ¿Lo veis? He hecho todo...

...lo que atrae a un oso marino y no ha ocurrido nada.

Si de verdad existen, ¿por qué no aparece ninguno por aquí?

-A lo mejor es porque no llevas el sombrero de una forma tonta.

-Oh, qué tonto he sido. ¿Queréis decir así?

-No, así. (RUGE)

-¡Ah!

¡Ay!

¡Ah!

-Calamardo, ¿estás bien? -No.

-Rápido, salta dentro del círculo antes de que vuelva.

-Los osos marinos suelen atacar más de una vez.

-¿Estáis locos? Un círculo en el suelo no parará a ese monstruo.

¡Tengo que huir! (AMBOS) -¡No!

(RUGE) -¡Ay!

-¡No corras, los osos marinos lo odian!

-Gracias por el consejo. Creo que entonces me iré cojeando.

(AMBOS) ¡No! (RUGE)

-¡Ay!

-¡Odian la cojera más que la carrera!

-Entonces, tendré que... (RUGE)

-¡Ay!

-Debí avistarte sobre lo de reptar. -¡Ay!

¿Qué he hecho ahora? -No lo sé, creo que no le gustas.

-¡Intenta pasarte por otro! -¡Toma, dibuja un círculo!

-Vale. (RUGE)

-¡Ay!

-Eso era un óvalo, tiene que ser un círculo.

-¡Haced sitio!

(RUGE)

-Eh, ha funcionado. Me habéis salvado la vida, chicos.

-¡Sí! -¡Hurra!

Me alegro de que fuera un oso marino, el círculo nunca...

...detendría a un rinoceronte marino.

-¿Qué los atrae? -El sonido del ataque de un oso...

...marino. -Menos mal que todos llevamos...