LA CAJA DE LA RISA

(RONCA)

-¡Eh, Calamardo!

-¿Y ahora qué quieres, Bob Esponja?

-Hora de ir al trabajo. Otro día, otro euro.

-Querrás decir un céntimo. (RÍE)

-Muy buena, Calamardo.

(RÍE) Otro día, otro céntimo.

(RÍE) -No es tan gracioso.

-Es gracioso porque es verdad. (RÍE)

-Se acabó el ir juntos.

-Céntimo. (RÍE) (GRUÑE)

-Aquí está su comida. (RÍE)

Esto no es tan gracioso. ¡Por favor, para ya!

(RÍE)

(RÍE)

-Bueno, Calamardo, hasta mañana. (RÍE)

-Y comprueba siempre que lleves cambio.

-Oh... -Otro día, otro céntimo. (RÍE)

Dos burger cangreburger. -Gracias, chico.

-Otro día, otro céntimo. (RÍE)

(RÍEN) -Acaba ya, torturador de la risa.

(RÍE) -¡Ay! (RÍE) ¡Ay!

(RÍE) ¡Ay! (RÍE) ¡Ay!

(RÍE) ¡Ay! -Esta podría ser mi oportunidad.

(RÍE)

Bob Esponja, no tienes buen aspecto.

-¿No? -No. Deberías sentarte.

-Pero... (CHISTA) -Estás ardiendo.

-Sí. -Dime, ¿te duelen los lados?

-Sí, un poco. -Y tu temperatura es de 80 grados.

-¿Eso es malo? -No, no, a menos que estuvieras...

...riéndote mucho. -Me he reído un montón últimamente.

(GRITA) -Tendrás que tener cuidado, agotarás tu caja de la risa.

-¿Mi caja de la risa? -Sí, es la parte de tu cuerpo...

...que permite que te rías. Si la utilizas en mucho tiempo...

...sin darle un descanso, se agota y no puedes reírte...

...nunca más. -¿Es lo que te pasó a ti?

-Sí... ¿Qué? No, escucha, Bob Esponja. Esto es serio.

Si agotas tu caja de la risa, pasarás el resto de tu vida...

...sin volver a reírte.

-Patricio, ¿quieres oír un chiste? -Claro, Arenita.

-Sí, me encantaría reírme un poco.

-¿Qué tiene cuatro ruedas y moscas?

Un camión de la basura. (RÍEN)

(LA MÁQUINA RÍE)

-No quiero agotar mi caja de la risa.

-Lo más importante es dejar de reírse una temporada.

Cualquier risa podría ser peligrosa.

-¿Cuánto tiempo debo evitar reírme?

-Bueno, yo diría que al menos lo que queda de día,...

...pero para estar seguros, mejor que sean 24 horas.

-Muchas gracias, Calamardo, no sé qué haría sin ti.

Un día sin risas no es nada con tal de salvar mi caja...

...de la risa de la destrucción total. Debo estar vigilante.

Nada gracioso por allí, nada gracioso por allí.

-Hola, Bob Esponja, ¿qué tal? -Patricio, piel de plátano, no.

-¿Qué decías? -Oh, no.

-Eh, qué... -Espera un momento, Patricio.

Por favor, para. -Con el pie derecho...

-Espera, Patricio, no debo reírme. -¿No puedes? Ya sé lo que hacer.

(HACE BURLAS) (RÍE)

Eso suele hacerle gracia. (HACE BURLAS)

(RESPIRA ACELERADAMENTE) -Contente, Bob Esponja,...

...lo tienes bajo control.

(Pedorreta)

(GRITA) Aléjate de los globos chillones.

(Pedorreta)

¡Están por todas partes! ¡Por todas partes!

-¡Cuidado con ese camión de tartas!

(GRITAN)

(RÍE)

-Tengo que salir de aquí.

ESTÁ SALIENDO DE FONDO DE BIKINI

No hay nada gracioso aquí arriba, así estaré seguro.

(Pollo)

¡Ah! Lo conseguí, 24 horas sin reírme.

(INTENTA REÍR) Qué extraño.

(INTENTA REÍR) He perdido mi risa.

¡He perdido mi risa! (GRITA)

-Hola, Bob Esponja. -Es terrible, Patricio,...

...ya no puedo reírme. -¿Qué ha pasado?

-Me pasé un día entero sin reírme y ahora la risa ha desaparecido.

-Deja que eche un vistazo. Aquí dentro está oscuro,...

...será mejor que encienda una cerilla.

(TOSE)

(Alarma)

(Puerta)

-Entre.

(LLORA) -Señor Cangrejo. -¿Qué pasa, chico?

-He perdido la risa.

-Has venido al sitio adecuado. Sabes que hay una cosa...

...que siempre me hace reír.

(RÍE) ¿No sientes un cosquilleo? -La verdad que no.

-Esto pide medidas drásticas. Con normalidad, no lo hago,...

...pero pareces desesperado. Tócalo.

-Nada. -Es peor de lo que pensaba,...

...después de todo es la última fuente de la alegría.

-Quizás debería preguntarle a Arenita que es científica.

-Es fácil desde el punto de vista científico. ¿Qué es la risa?

-La cosa que daba un significado y una meta a mi vida,...

...pero ahora se burla de mí con su cruel indiferencia.

-Pero la provoca tu epiglotis cuando estrecha la laringe...

...causando una entrada de aire irregular y un trastorno...

...respiratorio. -Suena doloroso.

-La ciencia hace que todo parezca doloroso, Bob Esponja.

Aquí tienes libros: "Teoría del humor", "Mecánica de la risa".

-Gracias, Arenita.

-¡Ay, qué maravilla! Qué paz se respira desde que Bob Esponja...

...está triste. -He leído todos los libros...

...y aún nada. Creo que no volveré a reír nunca más. (LLORA)

-La verdad que odio ver a ese chico tan triste,...

...pero no tanto como verle feliz. (RÍE)

MÁS TARDE, ESA MISMA NOCHE

(Llantos)

-Creo que encontré algo que odio más que su risa.

Estoy seguro que pronto se cansará de llorar.

(LLORA)

(TIEMBLA) ¿Qué es lo que he hecho? (LLORA)

¡Ay, se acabó! Esta tontería tiene que terminar.

-Hola, Calamardo. -Este lloriqueo infernal...

...debe acabar. -Pero he roto mi caja de la risa.

(LLORA)

-Bob Esponja, la caja de la risa no existe,...

...me lo inventé para descansar un poco de tu insípida risa.

-¿Me estás diciendo que mi caja de la risa no está rota...

...y que todo fue una mentira que me llevó a una depresión?

-Eh... Viéndolo así, suena un poco crudo, pero sí, yo creo... Sí.

-¿He podido reírme todo el tiempo? -Sí.

(RÍE) (RÍE)

Te lo habías tragado. -Sí, sí. (RÍE)

(RÍEN) -Y el truco del termómetro...

...en la freidora. (RÍE) -La verdad que no es gracioso.

-Es muy divertido. (RÍE) -Hasta luego.

(RÍE)

-¡Romperse la caja de la risa! Pobre infeliz. (RÍE)

Ah...

(Sirenas)

-Mirad quién se está despertado. -¿Dónde me encuentro?

-Estás en el hospital, rompiste tu caja de la risa.

-El médico dijo que era la caja más pequeña, seca y usada...

...que había visto en su vida. -Así que la extirparon.

-¿Extirpada? -Sí. ¿Quieres verla?

Es divertido agitarla y ver cómo rebota.

-No. Dame, dame. Ya no podré reírme más.

-Tonterías, su risa debe ser más fuerte que nunca.

-Pero si me extirpó la caja de la risa.

-Sí, pero uno de sus amigos nos permitió...

...que le transplantáramos parte de la suya.

-No. -No me pagaban.

-Te vas calentando.

-Bob Esponja... (RÍE) (RÍE) -Eh, tu risa es igual...

...que la mía. (RÍEN)

(RÍE)