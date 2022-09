Bob Esponja A.C. (Antes de la Comedia)

Bob Esponja se lleva a Patricio a la Escuela de Navegación. Pero como Patricio no ha ido nunca, se comporta mal y hará que Bob Esponja pierda sus estrellas de buen alumno.

El señor cangrejo no quiere tirar una hamburguesa putrefacta y termina comiéndosela, lo que le hace ir al hospital moribundo. El "Holandés Errante" le permitirá seguir viviendo a cambio de empezar a ser generoso con los demás, lo que no le resultará nada sencillo.

Bob Esponja y Patricio quieren hacerse millonarios vendiendo tabletas de chocolate, pero vender no resulta tan fácil como pensaban.

Tritonman no le quiere comprar una hamburguesa de adulto al Chico Percebe.

No se admiten pringados