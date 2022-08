Subtitulado por TVE.

-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -Sí, capitán.

-Más fuerte. (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh! ¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja.

-Su cuerpo absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces, él flota. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? (TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

BIENVENIDO AL CUBO DE CEBO

-Bob Esponja, es hora de cerrar.

Tengo una partida de cartas hoy. -¿Con quién va a jugar?

-Voy al Cubo de Cebo a jugar con Plankton.

-¡Plankton! Pero señor Cangrejo, es su enemigo,...

...quiere robarle la fórmula de la burger Cangreburger.

-¡Ay!

-¿Por qué juega a las cartas con él?

-Entre tú y yo, Plankton es el peor jugador de Fondo de Bikini.

Le he estado limpiando todos los jueves durante 15 años.

¡Nunca pierdo! (RÍE)

(RÍEN)

(LLORA)

(RÍE) -Limpiándole, ésa es buena.

¿Cómo fue la partida anoche? -Perdí.

-¡Percebe! ¿Cuánto dinero ha perdido?

-No he perdido dinero, he perdido...

-No me diga que ha perdido el Krustáceo Krujiente.

-He perdido... -Por favor,...

...dígame que no ha perdido la fórmula de la burger Cangreburger.

-Te he perdido a ti. -¿Qué?

-Me jugué tu contrato y perdí.

(RÍE) -Muy buena, señor Cangrejo.

Bueno, tengo que hacer unas hamburguesas.

¡Ay!

-Me temo que ya no trabajarás aquí nunca más.

-Por favor, dígame que no es una broma.

-Vamos, señor Cangrejo, dígale que es una broma cruel.

-Aunque me encantan las bromas crueles,...

...me temo que no está bromeando.

Ahora trabajas para mí, Bob Esponja.

Es hora de ponerse el gorro oficial del Cubo de Cebo.

-¡Ah!

Señor Cangrejo, no quiero trabajar para él,...

...yo quiero trabajar para usted. (LLORAN)

-Lo siento, hijo. Es todo culpa mía.

-¿Qué clase de persona sin corazón rompería una relación...

...tan encantadora? ¡Yo! (RÍE)

-¡Bob Esponja! -¡Señor Cangrejo!

-Éste ha sido tu mayor error, Cangrejo.

Durante 15 años he estado perdiendo esperando a que metieras la pata.

No tengo la fórmula de la burger Cangreburger,...

...pero tengo lo que más se le parece: ¡el tipo que las hace!

Voy a acabar con tu negocio, Cangrejo.

-¡Señor Cangrejo! -¡Bob Esponja! (LLORA)

¿Puedes devolverme los brazos?

-¡Ay! ¿Qué lugar es éste?

¡Ay!

¡Ah!

¡Ah!

-Bien, estoy listo para mi burger Cangreburger.

-En realidad yo... Señor Plankton, yo...

-A lo mejor es que no lo entiendes. Ahora trabajas para mí y...

...te ordeno que hagas una burger Cangreburger inmediatamente...

...o me obligarás a quitarte el cerebro...

...e implantárselo a mi chef robot.

¡Así que a cocinar!

-¡Ah!

La señal dice "cocina", pero mi corazón dice "cárcel".

Una cocina es,...

...no importa dónde estés.

-Una hamburguesa es...

...como lo ves.

-Un grill es un grill,...

...es lo único que sé.

-Patatas son patatas,...

...ya lo ves.

-Esta cocina es mi hogar,...

...pero ya no es la que fue.

-Y no hay nada bajo el mar...

...que se pueda comparar.

-Y solos nos quedamos si te vas.

-¡Éste es el fin! -Éste es el fin.

-Si te vas...

-¿Qué está haciendo? ¿Y por qué está llorando?

¿Y las canciones? ¿Por qué no está haciendo las burger Cangreburger?

Empezaremos con el plan B, pondré su cerebro en el chef robot.

(ORDENADOR) -Sabes que eso nunca funcionará.

Para alegrar a Bob debes mostrarle compasión y comprensión,...

...entonces te dará lo que quieres. -Cállate, estoy pensando.

¡Ya sé! Para llegar a Bob mostraré compasión y comprensión,...

...entonces me dará lo que quiero.

-¡Ay!

-Hola. -Lo siento, Plankton,...

...no estoy acostumbrado a cocinar así. ¡No me saque el cerebro!

-Tranquilo, Bob, soy capaz de mostrar compasión y comprensión.

-¿Sí? Déjeme volver al Krustáceo Krujiente.

-No nos dejemos llevar. ¿Qué puedo hacer para que...

...te sientas más cómodo aquí, en el Cubo de Cebo?

-Bueno, yo cocino en una parrilla. -¡Ya la tienes!

No ha sido fácil, pero aquí está, una parrilla. ¿La probamos?

-Bueno, es que estoy acostumbrado a que mire hacia allí.

-No digas más, yo me encargaré de todo.

¿Qué tal aquí? -Un poco más a la izquierda.

-¿Qué tal así? -Muévela un poco más.

-¿Aquí? -Siga un poco.

-¿Aquí? -Casi.

Ya está, un poco más...

¡Perfecto, justo aquí!

No sé, hay algo que sigue sin encajar.

-Unos cuantos pasos más. Bien, adelante, quítatela.

¡Es una réplica exacta de la cocina del Krustáceo Krujiente!

-¡Es una réplica exacta!

¡Está la pila! ¡Las freidoras! ¡Las tablas del solo chirriante!

¡Y esa cosa, una burger Cangreburger marchando!

(Ruido)

(LLORA) ¡Señor Cangrejo!

-No llores, Bob, te demostraré que es mucho mejor trabajar para mí.

¿Hay algo que ese cáscara dura de Cangrejo no te dejara hacer?

-Bueno... hay una cosa que siempre he querido...

¡Bien!

-¿Tienes ya todo lo necesario para hacer unas burger Cangreburgers?

-Bueno... -¿Listo para preparar...

...unas burger Cangreburgers? -Espere a que coma el helado.

-¿Qué hay de esas hamburguesas? -¡Más rápido! ¡Más rápido!

(LEE) -Y entonces el pequeño duende marino dijo... ¿Eh?

(RONCA)

-Tranquilo, Plankton, todo esto tendrá su recompensa.

Bello durmiente, ¿qué me dices? -Toda esta preparación...

...me está dando hambre. -Y a mí.

¿Sabes lo que estaría genial? Haz unas burger Cangreburgers.

-Me apetecen más unos tacos. (RÍE) -Ésa es buena, Bob,...

...pero en serio, ¿por qué no haces unas hamburguesas?

(BOSTEZA) -No. No me apetecen.

-No lo entiendo, tienes la parrilla, y la espátula,...

...la silla cómoda, te he frotado tus pies...

-Te diré una cosa, pequeño, pídemelo más tarde.

-¡Te ordeno que me hagas una burger Cangreburger ahora!

-No. -¡No me tomes el pelo!

(LO IMITA) -¿Qué?

¡Se acabó! Acabas de perder el privilegio de tu cerebro.

Terminé.

Bob Esponja, ven aquí.

O debería decir robot Bob chef Esponja.

He puesto su cerebro en el robot. No deberías haber sido...

...tan consentido; yo siempre consigo lo que quiero.

¡Y quiero que me hagas una burger Cangreburger ahora!

-Respuesta: ¿Por qué no me lo pides más tarde?

-¿Qué? ¿Qué?

-Suéldese. -¡Espera!

¡Te lo ordeno, prepárame una burger Cangreburger!

-No quiero.

(GRITA)

-Bueno, pequeño, parece que éste es nuestro capítulo final.

(LLORA) -No puedo más.

Tienes que llevarte a esa pesadilla amarilla, no vale la pena.

Me saldría mejor robar una burger Cangreburger por las buenas.

CESE DE NEGOCIO

-Un trato es un trato, Plankton, ahora es tu problema.

-Por favor, ten piedad, Cangrejo, haré lo que quieras, te lo suplico.

-¿Qué tal...? Si me das 50 dólares, te lo quito de encima.

-¡Trato hecho! De todos modos, hice trampa.

-Ahora, ¡fuera, maldita peste!

-¡Gracias!

-Mi cerebro y yo nos alegramos de estar de vuelta.

-Y yo me alegro de que hayas vuelto.

Empieza con esas burger Cangreburgers.

(BOSTEZA) -No me apetece.

¿Por qué no me lo pide más tarde? (RÍE)

Quiero decir que trabajaré todo el día gratis. ¡Yo invito!

-Eso es lo que yo pensaba.

EL GARABATO

(NARRADOR) "Bueno, bueno, ¿qué es esto?

¡Ah! El artista en el mar.

Vamos a ver los frutos de su trabajo.

(Campanilla)

Parece que le ha golpeado la inspiración."

-¡Sí! ¡Sí!

¡Ay!

¡El lápiz!

"El artista ha aprendido su primera lección en el mar:...

...siempre hay que llevar un lápiz de repuesto."

-¡No!

-¿Preparado, Patricio?

Uno. -Dos.

(AMBOS) -¡Tres!

-Las tijeras ganan al papel, Patricio.

(RÍEN)

-Uno. -Dos.

-¡Tres!

Patricio, ¿cómo es que siempre te sale papel?

(GRITAN)

-¿Qué es esa cosa, Bob Esponja? -Parece un lápiz gigante.

-Ve a tocarlo.

-¡Es un lápiz gigante, Patricio! Hagamos un dibujo gigante con él.

-¿Qué estás dibujando? -Apártate, no puedo dibujar...

...con tu aliento en el cuello. -¡Artistas!

-Es una medusa. -Está bastante bien, Bob,...

...pero le falta una estructura básica y tu perspectiva...

...deja mucho que desear. -Todo el mundo es un crítico.

-Bob Esponja, tu dibujo está cobrando vida.

-Eso está mejor, señor crítico. -Quiero decir que se va nadando.

-¿Sabes lo que significa esto? -¿Que tu arte no podrá colgarse...

...nunca en un museo? -Significa que hemos encontrado...

...un lapicero mágico.

-Ahora todo lo que necesites. Un bigote mágico...

...y todos mis sueños se habrán hecho realidad.

-¡En marcha!

-¡La vida es fantástica!

Lo que fácil viene, fácil se va.

-Calamardo, si tuvieras pelo serías la criatura más divina del mar.

Tienes buen aspecto, talento...

Lo que te falta es una cabeza llena de... ¡Pelo!

-Me toca. -Ten cuidado, ser artista es...

...una responsabilidad muy grande; cada obra de arte es como un hijo.

-Sólo iba a hacer un dibujo animado.

-Vale, ¿por qué no lo has dicho antes?

¡Vaya, otra medusa!

-Es Calamardo, tonto. (GRUÑE)

-Tiene un aspecto muy repulsivo. -Tienes razón, Bob Esponja.

-No podemos dejar que vaya a la ciudad.

-Pobre Calamardo.

-¡Acabo de tener una gran idea!

Esto va a estar genial.

-Perfecto, creo que me iré a dar un paseo por el parque.

-¡Calamardo!

-¿Qué es lo que quieres? ¡Vaya! ¿Qué es esto?

Alguien me ha dejado dinero para hacerme la permanente.

(RÍEN)

-Ven con papá.

¡Ay! (RÍEN)

-¿Vosotros? ¡Mi pelo!

Me las pagaréis. (RÍEN)

-Espera, tengo una idea.

Esta vez será la bomba suprema.

Me dibujaré a mí mismo y cuando Calamardo abra la puerta...

...no seré yo.

Oh, mírale, ¿no es un encanto?

Todo lo que necesita es una corbata.

Listos para la acción. (EMITE RUIDOS)

(RÍEN) -Se dirige hacia la puerta.

-Está llamando a la puerta.

Calamardo abre la puerta y... -¡Ay, oh...!

-Está pegando a Calamardo. -¡Ay, oh...!

-¡Para! -¡Oh!

(EMITE RUIDOS) (AMBOS) -¡Ay!

(EMITE RUIDOS) -Se ha llevado el lápiz.

-¿Qué he hecho? Tenemos que encontrarle.

¿Dónde puede estar ese loco? -Quizá en esa piña mal dibujada.

-Venga, vamos. (TIEMBLA) -Yo no entro ahí...

-Vamos, voy detrás de ti. Pasos de bebé.

Casi hemos llegado.

(AMBOS) -¡Ay!

(Golpe)

-¿Qué ha pasado? (EMITE RUIDOS)

-¡Vamos, ayúdame! -Aquí abajo estamos a salvo,...

...quedémonos. -Ni hablar,...

...yo he creado a este monstruo y tengo que detenerlo.

-¡Ay! (EMITE RUIDOS)

-¿Ves a lo que me refiero? -¿Dónde está el agujero, señora?

¡Ay!

-¿Estás bien, Patricio? -¡Finlandia!

(EMITE RUIDOS)

(EMITE RUIDOS) -Ahí está.

-Me pongo enfermo sólo con mirarle esos grandes ojos saltones,...

...ese cuerpo cuadrado, esos dientes de conejo...

...y esa estúpida corbata. -Sí.

-Pero a ti te queda bien. (EMITE RUIDOS)

-Está dejando el lápiz, es nuestra oportunidad.

A la de tres le cogemos por sorpresa.

-Vaya, una fiesta sorpresa, ¿cumple años?

(EMITE RUIDOS) -¡Patricio, haz algo!

-¡Feliz cumpleaños! (GRITA)

-Aquí tienes tu regalo. De nada...

(EMITE RUIDOS) -¡Eh, alto ahí, garabato!

Yo te traje a este mundo y seré yo quien te saque de él.

Unas últimas palabras. (EMITE RUIDOS)

-¿Qué? (EMITE RUIDOS)

(GRITA)

(GRITA) -¡Quieto ahí, garabato,...

...esto es por tu propio bien! ¡Toma ésta, y ésta,...

...ésta y ésta...! (GRITA)

¡Soy Bob Esponja, el destructor del mal!

-Tranquilo, es sólo un dibujo. -Bueno, con esto se acabó, ¿eh?

-Sí, del todo.

-Gary, tendrías que haber estado, fue muy emocionante, ¿pero sabes?

Echo un poco de menos al garabato, era como un hijo para mí.

Aunque me alegro de volver a la normalidad.

Bien, buenas noches, príncipe. (MAÚLLA)

-Buenas noches, lápiz mágico. (RONCA)

(Ruido)

(RONCA)

-Lápiz mágico, ¿qué haces levantado?

Ah, te dibujas un vaso de agua. ¡Ah, garabato! Sin rencores, ¿no?

¡Ah...! ¿Qué haces? -Tú, garabato,...

...yo soy Bob Esponja. (GRITA)

(GRITA) (GRITA)

(GRITA) -Ten cuidado con esa cosa, quién sabe lo que puede ocurrir.

Yo lo sé. (EMITE RUIDOS)

(RÍE)

-Muy gracioso, garabato, ahora me toca a mí.

Bueno, esto parece un empate.

Ya has dejado clara tu opinión. No importa,...

...me votaron el más artístico del colegio.

-Te prometo que ésa me la vas a pagar.

-Quizás me he pasado un poco. (EMITE RUIDOS)

(EMITE RUIDOS)

-¿Oh?

-Papel. Hoja para sellar garabato. (GRITA)

-Hola, ¿qué es todo ese jaleo? -Échale un vistazo tú mismo.

-Es el garabato malo. -No, malo no,...

...era una criatura bidimensional perdida en nuestro mundo...

...buscando una meta en su vida. -Entonces... ¿Es un dibujo?

-Sí, exactamente, ¿ves lo feliz que es?

-Aún parece un poco espeluznante. -Oh, gran lapicero mágico,...

...tu magia es demasiado poderosa para los habitantes del océano.

Te enviaré al reino mágico del que viniste.

¿Preparado, Patricio? -Preparado.

"Volvemos con el artista en plena crisis creativa."

-¿Eh, qué es esto? Mi lápiz. (RÍE)

¡Oh!

"La segunda norma más importante para el artista en el mar...

...es llevar siempre un sacapuntas."

-¡No!