LA BASURA DE CANGREJO

ANTIGÜEDADES A LA VENTA

-Ah, una venta de objetos usados, ya saben lo que dicen:...

..."La basura de un hombre es el tesoro de otro".

-Oh, disponible.

-Para el señor Cangrejo toda la basura es un tesoro.

-El negocio está abierto. ¿Ve algo que le guste?

-Sí, le doy cinco pavos por este paraguas.

-¿Cinco? Si es una antigüedad, perteneció a una reina. Diez pavos.

-¿Diez pavos?

Está lleno de agujeros. -Fue de la reina de Suiza.

-¿Una reina dice? Espere un segundo,...

...no tienen reina. -Muy bien, cazador de gangas,...

...cinco pavos. -Trato hecho.

-Ah...

El dulce olor de un imbécil. -Sabe incluso mejor.

Hola, señor Cangrejo. -¿Qué hace?

-Es una venta de antigüedades. Echad un vistazo.

-Patricio, mira esto, ¿está bien, eh?

-Se parece al desatascador que tiré ayer.

-Eso no es un desatascador, es una antigüedad.

Es un...

Es un cazo del siglo XVII. -Vaya,...

...usaba mal el mío, ¿cuánto? -Cinco pavos.

-Sólo tengo siete. -Trato hecho, toma.

-Patricio, eres un comprador muy listo.

-Guau, mira esta gorra para beber refresco.

Debe haber pertenecido a alguien que era el número uno.

Sólo ha habido un puñado de números uno en la historia.

-Eso es, y tú eres uno de ellos. -¿En serio?

-Esta gorra dice: "Sí, soy el número uno...

...y dejo que la gravedad me ayude a beber".

Esta gorra está hecha para ti, chico, has nacido para llevarla.

-¡Guau! -Perfecta, ¿eh?

-Gracias, señor Cangrejo, gracias por unirnos.

¿Cómo podré pagárselo? -Con diez dólares.

-Sólo tengo cinco. -Bueno, creo que no hay trato.

-Enseguida vuelvo.

¡Eh!

¡Ah!

Señor Cangrejo, he encontrado 68 centavos,...

...pero podría quitarme cuatro dólares con 32 centavos de mi paga.

¿Qué me dice? -Eh... No sé.

Vale, pero sólo porque estás muy elegante con esa gorra.

-Gracias, señor Cangrejo. -De nada, chico.

Vaya par de tontos... -Disculpe,...

...parece que es el encargado. -Sí.

-Creo que vende esta rara gorra. -Acabo de venderla.

-Deje que me explique, le daré 500 dólares por ella.

(TARTAMUDEA) -No tan rápido,...

...yo le doy mil por esa gorra. -Ah...

-Yo le doy 100.000 dólares en efectivo.

-Ah...

-Y yo le doy un millón de dólares.

-¡Bob Esponja!

(RÍE)

-Ahí está con mi gorra de un millón de dólares,...

...tengo que recuperarla antes de que sepa lo que vale.

-Ah, mi producción de burbujas se ha multiplicado por dos.

Gracias, gorrita. -Bob Esponja.

-¿Cómo le va con el negocio? -Eso ya no importa. Escucha,...

...no te lo dije antes, pero esa gorra te hace parecer una chica.

-¿Soy una chica bonita? -Eh...

Eres una chica preciosa. (RÍE) (RÍE)

-Ahora devuélveme la gorra. -Pero usted lo dijo,...

...he nacido para llevar esta gorra. No quiero devolverla.

No puedo separarme de ella ahora, no después de lo pasado juntos.

Gracias. Te llamaré gorrita. Y apareció usted.

-Olvídalo. Y tampoco eres preciosa.

-No lo soy.

(RÍE) -Bob Esponja,...

...justo el hombre que estaba buscando.

¿Jugando con esa vieja gorra? -Sí.

-¿No te has cansado? -No.

-¿Ni un poco? -No.

-¿Ni un poquito? -No.

-Entonces no querrás ver lo que tengo en la bolsa.

-¿Qué es? -Novedades en gorras,...

...¿qué te parece ésta con aire?

-Un poco peligrosa. -Con exprimidor.

-Ah. -El abuelo astuto.

(RÍE) -¿Qué me dices?

Tu estúpida gorra por todas. -No hay trato,...

...me quedo con gorrita, pero gracias.

-Pensé que el abuelo astuto le convencería.

No quería llegar a esto, pero no me deja otra opción.

Voy a tener que asustarle.

(RONCA)

(RÍE) -Esto le asustará.

Ah...

-Oh, Dios mío, una lista de la compra flotante. (GRITA)

-¿Eh? No soy la lista de la compra, soy un fantasma.

Ah... (GRITA)

-Y ahora escucha, Bob Esponja... -¿Cómo sabe mi nombre, quién es?

-Soy el fantasma de las gorras para beber refresco,...

...estoy aquí para decirte que la gorra que posees está maldita.

-¿Maldita? -Sí,...

...perteneció a un tipo que ahora está muerto.

-¿Qué tipo? -Smitty algo...

-¿Smitty qué? -Smitty... Werben.

-Debió ser un número uno. -Ahora escucha,...

...la maldición caerá sobre ti a menos que devuelvas la gorra...

...a su propietario inmediatamente. -¿Ya?

-Sí. -¿A su propietario?

¿Ahora mismo? -Sí,...

...debes devolverla a su propietario ahora.

-Señor Cangrejo. -Bob Esponja, ¿qué haces aquí?

-Devolviendo la gorra maldita a su propietario.

-¿Qué? No existe.

-Está enterrado en el cementerio. -¿Cómo?

Si me lo he... Yo...

Dame esa pala. -¡Era su gorra!

¡Era el número uno!

(Ruido)

-¿Eh?

(GRITA)

-Tranquilo, es tan sólo un cementerio lleno de huesos.

(GRITA) ¿Qué es eso? Es Calamardo, ¿qué estará haciendo aquí?

-Ay...

(LEE) -Aquí yacen los sueños y las esperanzas de Calamardo.

Qué crío. Bueno, ¿dónde estaba? Sí, debo encontrar a ese Smitty.

No, no, no...

No, no, no...

He comprobado todas las lápidas y no hay ningún Smitty.

Piensa, tiene que haber algo que dijera Bob Esponja...

...que te dé una pista. -Recuerde,...

...chupar los pomos es ilegal en otros planetas.

-¡Eso no!

-Nunca adivinaría lo que encontré en mi calcetín anoche. Inténtelo.

-No... -Era su gorra,...

...era el número uno. -¡Percebes! Nunca encontraré...

¡La tumba! ¿De verdad voy a profanar esta tumba...

...por dinero? Por supuesto que sí.

¡Bingo!

Oh... Es preciosa.

Ven con papá. ¿Eh? Venga, Smitty, suéltala.

Descansa, Smitty. Tengo la gorra del millón.

-Eh, tío, ésa es mi gorra, devuélvemela.

-¿Qué? Ni hablar. Tú vuelve al agujero, chico.

Venga, hazte el muerto. -Parece que tendré que quitártela.

-Claro, ¿tú y quién más? ¿Eh?

-Sólo el ejército de los muertos vivientes.

-No, he visto esto en un programa. Demonios macabros, me comeréis,...

...primero mis tripas, después mi cerebro y dejaréis...

...mi cuerpo para los buitres. -Eso es asqueroso,...

...sólo queremos la gorra. -¡Ni hablar!

Atrás, atrás he dicho. -¡Al ataque!

-¡Miradme!

¡Debéis estar de broma!

¡De vuelta al olvido!

¿Cómo está tu hermana? Muy bien, calaveras,...

...se acabó el juego. ¡En guardia!

(Gritos)

-Un millón de dólares, tengo un millón de dólares.

(Voces)

-Todavía están aquí. La tengo, la rara gorra de beber refresco.

Comencemos la subasta en un millón de dólares.

(RÍEN)

-El infeliz no está de broma. ¿No se ha enterado?

Han encontrado todo un almacén, no vale nada.

(RÍEN)

-Vamos a darle al señor Cangrejo una gran mano. (RÍE)

-Eso sí que vale un millón. (RÍE)

-¡Eh, chico, espera! -Yo la he visto primero,...

...te daré un millón.

-Eso sí que me rompe el alma. (LLORA)