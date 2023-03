-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

LA ASTILLA

-Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos...

¡Uno! ¡Abierto el negocio! -Sí.

-Señor Cangrejo, ¿puedo hacerlo hoy yo? ¿Puedo hacerlo?

-Supongo que hoy puedes tener ese honor, chico.

-¡Bien, yuju!

-27, 28...

-Frescura comprobada. Panes comprobados.

Hamburguesas frescas.

Comprobadas.

Oh, qué tonto soy, se me olvida un pequeño detalle.

Oh, sí, ¿hace calor aquí o eres tú?

(LEE) "Dos burger cangreburgers. Posdata: Bob Esponja,...

...eres un idiota. Con cariño. Calamardo."

Yo también te quiero. ¡Dos cangreburgers marchando!

¡Te tengo!

Oh, esta cosa está bien atascada.

Supongo que esto es el fin.

Qué bien, me has salvado la vida.

¡Ah!

¡Eh, una astilla! Bueno, me alegro de haberte conocido,...

...pero tienes que irte.

Bien, ahora, fuera.

¡Guau, esto duele! Vamos. ¡Vaya, duele de verdad!

¡Percebes, esto duele!

¡Por todas las criaturas marinas, esto duele!

Vale, eres dura, eres lista, eres encantadora,...

...pero no eres rival para mí.

¡Mira, un águila calva con bigote!

Muy bien, quédate, espero que te guste hacer cangreburgers.

-Disculpe, señor, pero pedí un par de burger cangreburgers...

...hace un rato y me preguntaba cuándo estarán listas.

-Parece como si le estuviera aplastando la cara.

-Oiga, ¿estarán listas pronto? -Sí, sí.

No se mueva demasiado, lo estropea.

-¡Ay, ay!

Estás poniéndolo un poco difícil. Por suerte, soy ambidiestro.

Perfección.

-Te oigo, te oigo. -Muy bien,...

...porque estas dos burger cangreburgers están listas.

-Bob Esponja. -¿Sí?

-¿Puedo preguntarte algo? -Sí.

-¿Qué es esto? -¿Qué es qué?

-Ya sabes. -No. ¿Qué?

-Esto. -¿Qué?

-Esta cosa de aquí. -¿De dónde?

-La espátula... ¡atada a tu nariz!

-Ah, esto. Verás, esto se quedó pegado ahí arriba,...

...así que amontoné unas cosas y trepé para cogerlo.

Lo tenía, pero entonces me caí y grité. Creía que había muerto,...

...pero no. Me resbalé y me clavé esta astilla.

Calamardo, ¿me estás escuchando? Me clavé esta astilla, ¿lo ves?

Como no podía coger la espátula con la mano, la cogí con la nariz.

Ahora tiene sentido, ¿no? -Oh, sí, tiene mucho sentido.

Eres un descerebrado que se ha hecho daño...

...en el trabajo por hacer el bobo. -Estoy lesionado.

-Lesionado... Tu cerebro sí que está lesionado.

Espera un momento. Bob Esponja, ¿has dicho que te has lesionado...

...en el trabajo? -Sí.

-Oh, eso no está bien. -Lo sé, duele mucho.

-Sí. Cuando el señor Cangrejo se entere... Oh, vaya.

-¿Se entere de qué? -De esta lesión.

-¿Te refieres a mi astilla? -Se verá obligado...

...a mandarte a casa. -¿Qué casa? Pero si estoy bien.

-Deja que coja esto por ti. -¿Por qué? Espera, estoy bien.

-Fue un buen turno mientras duró. -¿Mientras duró? ¿Qué haces?

Oh, ¿por qué? -Sé que es duro decir adiós.

-Pero, Calamardo, estoy bien, estoy bien, mírame,...

...no me pasa nada, ¿lo ves? ¿Lo ves, lo ves?

-Oh, te creo, Bob Esponja, pero por desgracia,...

...las normas establecen claramente que hay que mandarte a casa.

-Cualquier cosa menos eso, por favor, no puedes dejar...

...que eso pase, no podéis obligarme a irme.

-Lo siento, las normas son las normas.

Sí, esto estará bastante tranquilo cuando el señor Cangrejo...

...te envíe a casa temprano. Solo espero que podamos...

...apañárnoslas el resto del día sin ti aquí, con nosotros.

-Por favor, Calamardo, no se lo digas al señor Cangrejo.

-¿Qué? ¿Yo decírselo al señor Cangrejo?

Oh, no, no, no, no,...

...no, no, no, no.

No. -Uf.

-Bueno, a lo mejor... -¿Qué?

-No tengo que decírselo al señor Cangrejo,...

...porque ya lo sabe. Lo siento.

(GRITA)

-¿Sí? -Verás, el señor Cangrejo...

...tiene instintos naturales en lo que se refiere...

...a situaciones como esta. Es casi como cuando pasa algo...

...en su restaurante: puede olerlo.

-Estas monedas huelen muy tristes.

No estará pensando en marcharse con ellas, ¿verdad?

-No, la verdad es que no.

-Oh, tienes razón, Calamardo, necesito ayuda.

Por favor, cógelo, cógelo.

¿Patricio? -¿Sí?

-Gracias a Dios. Tengo una astilla en el dedo.

-Ya veo. Bueno, estoy ocupado, pero puedo hacerte un hueco.

-Gracias, Patricio. -No hay problema.

Ha llamado a la persona correcta, señor Bob Esponja.

Ahora veamos cuál es el "problem".

Interesante.

-Patricio...

-Interesante. -Patricio.

(EMITE SONIDOS)

Patricio, eso no ayuda. -Oh, perdona.

Lo siento, no sabía que eras médico.

-No lo soy. -Seguro que puedes resolverlo...

...con tus 12 años en la facultad de medicina.

-Tú no has ido a la facultad. -¿Y qué?

-De verdad que necesito tu ayuda. -Oh, no, parece que tienes todo...

...bajo control. -Por favor, Patricio,...

...no quiero irme a casa temprano. (LLORA)

-Vale, pero jugamos con mis reglas, Bob Esponja.

Bueno, aquí está el problema. Pero no te preocupes, amigo,...

...haremos que desaparezca ahora mismo.

-Gracias, Patricio, eres mi salvador.

¡Ah!

-Parece que hay un poco de inflamación.

Esta compresa de basura debería ayudar a bajarla.

No tiene buen aspecto.

(Alarma)

Oh, mi turno se ha acabado.

Llámame por la mañana... si aún puedes marcar.

-Ay. ¡Ah!

-¿Qué es eso? -¿Qué es qué?

-Detrás de ti. -¿Se refiere a esto?

-Ponte el gorro, chico, muestra algo de orgullo.

-Claro, por supuesto. -Bob Esponja.

-¿Sí? -¿Siempre has tenido tres piernas?

-Sí. -Interesante.

¿Qué es eso que me ha contado Calamardo de una astilla?

-¡Ay! -Chico, veámoslo.

Venga, es solo una astillita, no puede ser tan malo.

¡Oh, no, por Neptuno!

-Oh. -Vale, no pasa nada.

Uh.

Problema resu...

Por un segundo pensé que tendría que pagarte...

...una indemnización. -¿Qué, una indemnización?

-Ya sabes, cuando te pagan por quedarte en casa.

-¿Quiere decir que puedo cobrar mientras me quedo en casa?

-Sí. ¿Qué creías que significaba indemnización?

(GRUÑE) Eh... Calamardo.

-¿Me puede dar ahora mi indemnización?

-Lo siento, tu turno acabó hace dos minutos.

(GRUÑE)

TOCANDO LA FLAUTA

(RONCA)

(Ruido)

-¿Eh? ¿Qué es eso?

Debo estar oyendo cosas.

Cómo huele el fresco mar matutino.

(TARAREA)

¿Eh? Debo estar oyendo cosas otra vez.

(Risas)

¿Qué es ese ruido?

Debería haberlo adivinado. Es muy temprano para esto.

(Risas)

Eh, vosotros dos.

¿Qué significa esto? -¿Qué significa esto?

(RÍEN)

Estamos "flauteando". -Querrás decir tocando la flauta.

-"Flautear" es más importante que tocar un instrumento,...

...es un modo de vida. Vamos a mostrárselo.

-¡Largo de aquí! ¿Eh?

(Risas)

Muy bien, tontainas, demostrádmelo.

-"Flautear" puede añadirle entusiasmo a la monotonía...

...de la vida diaria. -No necesito entusiasmo.

¡Necesito que os larguéis de mi lámpara! ¡Salid de ahí!

¡Marchaos de aquí!

(Flauta)

Salid de ahí.

Vale, ya está bien, ya os habéis divertido.

-Verdad, pero ¿sabes qué es el doble de divertido?

¡El doble de flautas! Después de ti, amigo.

-Gracias, amigo.

-¡Las ventanas otra vez no!

Ya está, se han ido. Si se mantuvieran alejados,...

...podría disfrutar de un poco de tiempo de calamar.

(TARAREA)

(Flauta)

(RÍEN)

(Flauta)

(RÍEN)

(Flauta)

(Flauta)

(RÍEN)

(Flauta)

¡Tengo que salir de aquí!

(RÍEN)

-Patricio, Calamardo por fin se ha decidido a jugar.

-Dejadme en paz. ¿Es que no cogéis una indirecta?

(JADEA)

Los he perdido.

(JADEA)

¿Qué te parecería si alguien te hiciera esto a ti?

(Flauta)

-¡Muy bien!

(Flauta)

(JADEA)

-¡Caramba, Calamardo! Tienes un buen oído para la música.

-Es que... ¿En serio? -Sí, amigo mío. Tienes el don.

-Bueno, eso es cierto. -Calamardo, toca más.

Patricio y yo queremos bailar tus dulces melodías.

-Bueno, si insistes...

(LOS DOS) -¡Oh! Insistimos.

-Vale.

(Flauta)

ANTIGÜEDADES

(Flauta)

-¿Hola?

Esto no es normal.

(Flauta)

¿Qué es esto?

¿Quién está ahí?

¿Quién está ahí?

(Flauta)

(RÍE)

-Esto no tiene gracia.

¡Venga, idiota! ¿Crees que puedes jugar conmigo?

(RÍEN)

(Flautas)

-Mirad esto.

(Flauta)

(BALBUCEA)

-¡Ah!

¡Que alguien me ayude, un asaltabebés!

(GRITAN)

(RÍE) -Si ustedes lo dicen...

(Flauta)

-Patricio, ¿estás pensando lo mismo que yo?

-Probablemente, no.

-Cariño, lo siento mucho. Te prometo que no volverá a pasar.

(Flauta)

-¿Puedo ayudar?

-¡Mentirosa! -No miente. Dice la verdad.

Alguien malvado nos ha perturbado. -¿Quién haría algo así?

-Calamardo Tentáculos. Vive en Concha Drive.

-¿Qué? -Tenemos que cogerle.

Debe pagar por sus fechorías. (TODOS) -¡Sí!

(Flauta)

-¡Vamos, a por él! -¡Sí!

-¡Vamos! -¡Sí!

-Patricio, ¿no crees que Calamardo está yendo demasiado lejos?

-Está a una manzana.

-¡Vamos, a por él!

-¿Qué pasará, Sargento? -Parece un motín.

Pediré refuerzos. Unidad K-9.

(Flauta)

(RÍE)

(GRITAN)

-¿Queréis un poquito más?

(Flauta)

-¡Esperad, estúpidos gusanos!

¡Ah!

¡Me retiraba esta semana!

-Démosles un gran final que no olvidarán nunca.

(Flauta)

(RÍE)

-¿Qué es eso?

(RÍE)

(Flauta)

No puedo trabajar en estas condiciones.

-Ahora estoy en el asiento del conductor.

(Flauta)

¡Esto es genial!

(RÍE) -Bueno, Plankton ha recibido por fin su merecido.

¡Ah! ¡No!

(LLORA)

-Nunca me he sentido tan vivo.

¡No quiero parar!

-Calamardo, ¿seguro que no quieres parar?

-¿De qué hablas, tontaina?

-Mira adelante. -¿Qué pasa adelante?

(Flauta)

(ACLAMAN)

(Marcha fúnebre)

"Doctor Forrest, por favor, marque el 118."

-Su amigo ha tenido mucha suerte.

Si no hubiera sido por esa flauta que tiene en la garganta,...

...el equipo de rescate no lo habría encontrado nunca.

(Flauta)

Sus silbidos debajo de los escombros...

...le han salvado la vida.

-¿Por qué le ha dejado la flauta en la garganta?

-Por desgracia, no tenemos la tecnología necesaria...

...para extraerla. Pero puede comunicarse con ella.

(Flauta)

-¡Vaya! Calamardo, escúchate. Ya estás mejorando.

Venga, te ayudamos.

(Flautas)

-¡Ay, ay, ay, ay!

(RÍEN)

(Silbidos)

(RÍEN)