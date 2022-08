-¿No os oigo? (TODOS) -Sí, Capitán.

-¿Estáis listos? (TODOS) -Sí, Capitán.

-¿No os oigo? (TODOS) -Sí, Capitán.

-Oh...

-¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) -Bob Esponja. -¿Listos?

(TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

LOS ANZUELOS

"Los pescadores tienen gran efecto sobre nuestros amigos del mar."

-Bob Esponja, ¿has terminado de fregar el suelo?

-Casi, hay un percebe debajo de la mesa nueve.

-Han vuelto, os digo que han vuelto.

Los he visto con mis propios ojos. (TODOS) Ah...

-¡Los anzuelos! -¿Una pastilla de menta?

-¡Los anzuelos! -Que sea para llevar.

-No sabe la suerte que tiene. -¡Los anzuelos!

Estaba yo por ahí pensando en mis cosas...

-Me encantaría oír tu historia, pero...

Tengo que mirar el cubo de basura. Sí, aquí hay algo.

-Bien, el que avisa no es traidor. -¿Avisarle de qué, don Cangrejo?

-De los anzuelos, hijo, han vuelto. Ten cuidado con los anzuelos.

-¿Los anzuelos? -Sí, los anzuelos,

están ahí colgados y te atraen con sus bonitas formas y colores,...

...y justo cuando crees que has encontrado el paraíso...

...te agarran por los pantalones y te arrastran a la superficie,...

...arriba, arriba... Hasta que te suben dando coletazos,...

...y entonces te cocinan y te comen.

-¿Qué puede ser peor que eso? -Las tiendas de regalo.

-¡Ah! No deje que me cojan. -Vale, no te cogerán.

Siempre que escuches al viejo don Cangrejo. Ahora ve a la cocina,...

...el tiempo es oro. -Sí, don Cangrejo.

-Buenos días a todos... -Hola, Patricio.

-¿Sabes qué? La feria está en la ciudad. Venga, vamos.

-Ahora no me puedo ir, estoy trabajando.

-No es que te vayas, sólo te tomas un descanso.

¡Vamos a la feria! Nos vamos a la feria... ¡Oh!

¡Nos vamos a la feria! ¡Nos vamos a la feria!

Ahí está, Bob, la feria ha vuelto a la ciudad.

Seré el primero de la cola en todo.

-¿Dónde está todo el mundo? -No lo sé, antes había un niño.

-No se parece a ninguna feria que haya visto. ¡Oh, perdón! ¡Oh!

Patricio, no lo toques, esto no es una feria,...

...son anzuelos; don Cangrejo dice que son muy peligrosos.

-Yo no veo ningún peligro aquí. ¿Cómo van a ser peligrosos?

Están cubiertos de queso gratis.

-Lo que sé es que don Cangrejo ha dicho que... ¡No hagas eso!

-¡Qué rico! No hay peligro. ¡Prueba!

-Pero don Cangrejo dijo... -Deja que te pregunte algo,...

...¿te parece esto peligroso? -¡Ah! ¡Patricio, no!

-Tranquilízate,

¿o tengo que comerme todo este queso yo solo? ¡Ah!

-¡Ah, Patricio! ¡Socorro! ¡Patricio, socorro!

Vuelve... Ay... ¡Patricio! -¡Eh!

-Mi mejor amigo... ¡Patricio, vuelve! ¡Ay!

¡Patricio, estás vivo! -Pues claro,

deberías probarlo. -¿Qué me dices de la superficie,...

...de tus pantalones y de las tiendas de regalo?

-Sencillamente saltas antes de llegar arriba.

-Don Cangrejo dijo que no debía acercarme.

-¿Te dijo que no te montaras en ellos como si fueran caballos?

-Bueno... (GRITA)

-Creo que no. No lo hizo.

(RÍEN)

(RÍEN)

-¿Listo? -Listo.

(AMBOS) ¡Jerónimo! -Esto es más divertido...

...que hacer un turno doble del Krustáceo Krujiente.

-Oh... ¿A esto lo llaman comida?

-Mi sándwich sabe a bota frita. -El mío es una bota frita.

-Dese prisa, ¿vale? (AMBOS GRITAN)

(TODOS GRITAN A LA VEZ)

-¿Y entonces por qué quieren comer esto, eh?

-¡Calamardo! ¿Qué está pasando?

-Es histerismo por la comida,...

...y Bob Esponja no ha vuelto aún de su descanso.

(RÍE)

-¿Qué? -Bueno,

me ha parecido oírte decir que Bob Esponja está descansando.

Nadie descansa aquí desde la hambruna del 59.

Bueno, ¿qué decías? -Se ha tomado un descanso.

-Muy bien, Bob Esponja perezosa, te encontraré.

Esta nariz huele la holgazanería a 10.000 leguas.

Yo te daré un descanso que no olvidarás nunca.

-Pero don Cangrejo... (TODOS GRITAN)

-Deberían estar aquí mismo.

(RÍEN)

-¿Otra vez? -¡Otra vez!

-¡Los anzuelos, no!

(AMBOS) ¡Uno, dos, tres!

-Chicos, no he llegado a tiempo.

Se han ido, oh...

Si tan sólo pudiera abrazarles una vez más.

(Risas)

-Os estrangularía. ¿Qué te he dicho de esos anzuelos?

-Yo... -Yo se lo diré,...

...te montas en ellos y subes, subes y subes...

Después bajas flotando suavemente.

-¿Y sabéis lo que ocurre cuando no se baja flotando?

-La tienda de regalos. -Peor,

terminas envasado al vacío en una lata de atún.

Sin ningún futuro excepto el olor de la mayonesa.

-Ah... (AMBOS) Lo sentimos.

-Quiero que me prometáis que no os subiréis nunca...

...en esos anzuelos. (AMBOS) Lo prometemos.

-Necesito una promesa de marinero. Repetid conmigo.

¡Eh, eh, a los anzuelos nunca me acercaré!

(AMBOS) ¡Eh, eh, a los anzuelos nunca me acercaré!

-¡Ay, por la madre de Perla, fuego en la cubierta de popa!

(AMBOS) ¡Ay, por la madre de Perla, fuego en la cubierta de popa!

-Muy bien, salgamos de esta trampa mortal.

-Bueno, Gary, es un nuevo día,...

...le mostraré mi lealtad a don Cangrejo. ¡Estoy listo!

¡Estoy listo!

¡Listo, listo!

-¡Bob Esponja, vas en la dirección equivocada!

-Siempre voy por aquí a trabajar. -Hoy no trabajarás.

Vamos a jugar con los anzuelos.

-Patricio, lo prometimos. -Yo tenía los dedos cruzados.

-Tú no tienes dedos.

-Ese don Cangrejo es un tonto. Jugamos todo el día...

...con esos anzuelos y no nos pasó nada.

-Pero don Cangrejo dijo... -Escucha, Bob,

¿vas a hacer caso a un tonto o me harás caso a mí?

Hasta luego, Bob. Voy a divertirme un poco.

¡Sí!

¡Vamos, Bob Esponja!

¡Sabes que quieres hacerlo!

-Sé que quiero, pero le prometí a don Cangrejo...

...que no me acercaría a otro, ¡anzuelo!

No, don Cangrejo me habló de ti.

¡Eres un mentiroso, un impostor!

¡No me volverás a embaucar nunca!

¿Está ocupado este sitio? ¡Ah!

Sí, vaya.

Menos mal que he retornado.

¡Ah! Estoy enganchado.

Y eso significa...

¡Ah! ¡Socorro, estoy enganchado!

¡Don Cangrejo, socorro, ha ocurrido!

¡Estoy enganchado en los anzuelos!

¡La tienda de regalos, la lata de atún, la mayonesa!

-Aquí tienes, Perla, agua gratis para todas tus amigas.

-Gracias, papá.

-No os olvidéis de dejar una propina para don Cangrejo.

-Don Cangrejo. -¡Bob Esponja!

Llegas dos minutos tarde. ¿Por qué te has retrasado?

-¿Se acuerda de los anzuelos de los que hablamos?

-¿No te dije que no te acercaras a ellos?

-No. ¡Ay! Es decir, sí me dijo que no me acercara a ellos.

-¿No habrás estado jugando con esos anzuelos?

-Desde luego que no. ¡Ay! Bueno, no es eso.

¡quiero decir que sí lo he hecho! ¡Lo admito!

¡Don Cangrejo, estoy tan avergonzado!

Mire, estoy enganchado.

-Está bastante profundo. -¿Qué voy a hacer?

-Sólo hay una cosa que puedas hacer.

(TODAS RÍEN)

-¡Oh, no! No me puedo quitar los pantalones.

No delante de todas esas chicas.

¡Vale, me los quito!

Ya está.

-Chico. -¡Ah!

¡No! No puedo hacerlo, cualquier cosa menos eso.

-Lo comprendo. Has sido un buen cocinero, Bob,...

...pero encontraremos a otro. Con suerte, a uno que escuche...

...al viejo don Cangrejo.

-¡Don Cangrejo, le escucharé, lo prometo!

¡Por favor, sálveme, don Cangrejo! Le prometo que seré bueno. Oh.

(TODAS) -¡Oh, mirad!

-¡Es Bob Esponja desnudo!

-Eso es más de lo que necesitaba ver de Bob Esponja.

-Calamardo, eso sí que ha sido una buena pesca.

¿Crees que habrá aprendido la lección?

-Creo que recordará esto durante mucho tiempo.

¡Yo sí que lo haré! -¡Unos calzoncillos!

-¡Hola! ¿Alguien tiene un abrelatas?

TRITONMAN Y EL CHICO PERCEBE

-Sábado por la mañana en Fondo de Biquini.

Bob Esponja está viendo su programa favorito, "Las aventuras...

...de Tritonman y el Chico Percebe".

Disfrutando de un tazón de cereales de Tritonman y el Chico Percebe.

Y llevando los dientes oficiales de desayuno de Tritonman...

...y el Chico Percebe.

(TV) "Tritonman, fuerte y veloz por el poder de Neptuno,...

...ayudado por su joven ayudante,...

...ayudado por su joven ayudante,...

protegiendo el mar con sus proezas de fuerza y agilidad."

(AMBOS) -¡Ah!

-¡Al quiropráctico!

¡Adelante!

"Luchando contra un fichero de delincuentes.

La siniestra Babosa. BABOSA

La Platija. PLATIJA

Y el temido Langostino gigante. LANGOSTINO

Tritonman y el Chico Percebe unidos.

TRITONMAN Y EL CHICO PERCEBE

-¿Estáis listos para conocer quién es el ganador...

...del concurso de esta semana?" -¡Estoy listo!

"-El ganador recibirá un artículo de coleccionista especial...

...y secreto de las aventuras de Tritonman y el Chico Percebe.

Y el ganador es...

Bub Espinja." -Había trabajado mucho en esos...

...cangreburgers de Tritonman y el Chico Percebe.

"-Por estos cangreburgers de Tritonman y el Chico Percebe."

-¡Eh, Bub Espinja me ha robado la idea!

"-¿Qué pasa? Oh, sí, Parece que cometí un error...

...en la pronunciación. El nombre del ganador es...

¡Bob Esponja!" -¡Sí!

Me pregunto cuándo llegará mi premio.

¡Mi premio!

Oh, es posible, lo es.

¡La caracola de las señales de las aventuras...

...de Tritonman y el Chico Percebe! ¡Igual que en la tele!

Me pregunto si funcionará.

-La señal de la caracola.

¡Al botemóvil invisible!

¡Ay! -¡Ay!

Tritonman. -Lo sé, Chico Percebe.

-No estamos en el botemóvil invisible.

-¿No? ¡Ay! -¡Ay!

¡Te dije que era invisible! -¡Botemóvil!

-Tiene que estar por aquí. ¡Ay! Tritonman, creo...

-¡Lo encontré!

Vamos, muévete, no tenemos todo el día. Ignición.

¡Acelerando!

-Quizá la caracola de las señales ya no funciona.

-Activando el modo de torpedo. ¡Fuego! Tritonman.

-Tritonman.

-Y el Chico Percebe.

-No me lo puedo creer, Gary, Tritonman y el Chico Percebe aquí.

(MAÚLLA)

-Disculpen, soy... -¡Oh, por Neptuno!

Está desfigurado.

¡Oh, cielos! ¡Hemos llegado tarde!

-Oh, por favor, no está desfigurado;

es esa esponja otra vez.

-Oh, sí, me alegro de verte.

Chico Percebe, debemos saber de dónde vino la señal de la caracola.

-He sido yo, yo soplé la concha. -Muy bien, ¿dónde está el peligro?

Habla, ¡habla!

-No se preocupe, no hay peligro. (AMBOS) ¿No hay peligro?

-Tiene que haber algún peligro. Hiciste la señal de la caracola.

Y... por cierto, ¿de dónde la sacaste?

-La gané en un concurso. (AMBOS) ¿Un concurso?

-Ya no nos dicen nada. -Esponja, eso no es un juguete.

-Eso es. La concha de la señal es una gran responsabilidad.

Estamos obligados a ayudar siempre que suene.

-Pero hazla sonar sólo cuando haya problemas,...

...o los tendrás tú, ¿vale? -Sí, señores.

-Buen chico.

-Vamos, hoy ponen carne.

-Oh, qué bien.

-No te preocupes, Tritonman, no os volveré a llamar por nada.

Sólo para emergencias muy grandes.

-¿Quieres darte prisa? ¡Y déjame algo de agua caliente!

(LLAMAN CON LA CONCHA)

-¡La señal de la concha! Vamos, joven ayudante.

-Ya voy.

(GRITAN)

-Oh.

Muerto en plena juventud.

-Oh.

-Háblame, hijo.

-Socorro, no puedo... abrir la mayonesa.

-¿Qué?

¿Vine en paños menores para abrir la mayonesa?

-Pero... -¡Pero nada!

No vamos de visita, estamos preparados para las emergencias.

-Chico Percebe, piénsalo un poco. Ya no hay emergencias como antes.

-Vale, de acuerdo. Puedes hacer la señal de vez en cuando,...

...pero danos algo que hacer cuando aparezcamos.

(AMBOS) ¡Bien!

-¡La señal!

-Se acabó. Dame eso. Estás acabando con nosotros.

-Hay que responder a la llamada del clarinete.

-Estamos exhaustos. -Lo siento, Chico Percebe.

:-( No era mi intención. Sólo quería pasar tiempo con vosotros.

Sois mis héroes.

-Demasiado tarde, señor ganador del concurso,...

...voy a destruir esta cosa con mi mirada sulfurosa.

Ay.

Ay.

La destruiré cuando volvamos a casa, y respecto a ti...

-Chico Percebe, no destruya su entusiasmo, después de todo,...

...él podría ser el héroe del mañana, o el villano.

Además, recuerdo a un joven que también quería ser un superhéroe.

(RÍE)

-Tú ni recuerdas el desayuno, viejo tonto.

-Quizá la concha de la señal sea demasiada responsabilidad.

¿Qué te parecería pasar el resto de la tarde de patrulla?

-¿Qué? -¡Al bote móvil invisible!

"Oh, carnaval, carnaval, Tritonman huele mal,...

...el Chico Percebe puso un huevo..."

-Eh, ¿puedo conducir?

-¿Qué sabes tú de conducir el bote móvil invisible?

-Mira, el limpiaparabrisas.

-No toques ese botón, es el... (TODOS) Ay.

...Botón del "orogami".

-Cuando patrulles por la ciudad debes estar siempre vigilante,...

...de puntillas, constantemente alerta,...

...siempre esperando lo inesperado. -¡Eh!

(GRITAN)

Ya tengo los "todonx".

"Y Tritonman huele mal."

-Ese tipo de ahí era la Platija Atómica. Sé que no es gran cosa,...

...pero podría volver al mundo del crimen en un segundo.

-¡Socorro, que alguien me ayude!

-Queda arrestado, Platija Atómica.

-¡Alto, chico! Para, déjale ir.

-Pero has dicho que podría volver al crimen.

-¿Qué? Suéltame.

Si no estuviera jubilado, yo...

Haría eso.

Fuera de mi camino, idiota.

-No puedo creerlo, monté en el bote móvil invisible,...

...y aprendí a tratar quemaduras de tercer grado en un día.

¿Qué vamos a hacer mañana? -¿Eh?

-Eh, chico, ¿por qué no coges esta moneda,...

...y vas a ver si nuestra canción está en la máquina?

-Vale.

-¿Sabes? A pesar de todo es un buen chico.

-Vámonos. -Voy detrás de ti.

-No parece que esté. -Tiene que estar.

-Sigue buscando, diligencia. ¡Diligencia!

-¡Sí, señor!

(RÍEN)

-¡Maldita sea! -¿Qué es lo que pasa?

-¿Dónde hemos aparcado el bote móvil invisible?

-Es la decimoquinta vez que miro. Pero no defraudaré a mis héroes.

-Bote móvil, ¿dónde estás? Chico Percebe, lo he encontrado.

(Risa)

-Ese viejo trasto te sigue abrasando, ¿eh, Chico Percebe?

-Es la Burbuja Sucia. -Con toda su sucia redondez.

(BURBUJA RÍE) (GRITAN)

-La encontré, y es la mezcla especial para baile.

(Gritos)

(RÍE)

-¡Dios Santo! El archienemigo de Tritonman y el Chico Percebe,...

...la Burbuja Sucia. ¡No puedo creerlo!

-No puedes salvarles,...

...están atrapados en mi formidable burbuja. (RÍE)

-No lo entiendes. Eres mi supervillano favorito.

¿Me das un autógrafo?

-Oh, no.

Atrás.

La punta.

Oh, cuidado con la punta. No.

-Nos has salvado, hijo. -Sí, eres todo un héroe.

-¿En serio?

-¿Te apetece dar otra vuelta en el bote móvil invisible?

"Oh, carnaval, carnaval, Tritonman huele mal.

La Burbuja Sucia va a explotar,...