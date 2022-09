Aprendemos en Clan - El cuerpo humano

(Música)

Hola "claners",

o como dirían en italiano "ciao claners".

Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

-Sí, como lo oyes primo Chucky, sí.

Nacho Mapacho, ¿con quién estás hablando?

Espera, primo Chucky, que está aquí James.

Sí, ya lo sé, es un poco pesado.

Vale, luego hablamos.

Nacho, hemos empezado el programa ya.

Es que estaba hablando con mi primo Chucky,

le estaba contando lo que me pasó el otro día.

Luego si quieres me lo cuentas, pero ahora...

Pero ¿sabes qué?

El otro día fui a bañarme a un charco gordo lleno de peces...

Un lago. -Eso sí, un lago, un lago.

Y entonces, me metí a nadar con los peces

y no sé qué le habían echado al agua

porque no podía respirar.

Nacho, no le habían echado nada al agua,

pero tú no puedes conseguir oxígeno del agua.

Te equivocas, los mapaches podemos estar sin respirar

todo el tiempo que queramos, mira.

Seguro.

Los seres vivos necesitamos oxígeno para vivir.

Tú y yo somos mamíferos terrestres,

obtenemos el oxígeno del aire.

Nacho. -(SUSPIRA)

He parado porque he querido, ¿eh? -Seguro.

Y entonces, ¿por qué los peces no se ahogan?

Porque los peces obtienen el oxígeno del agua,

tienen un sistema respiratorio diferente.

¿Un "chistematorio"? Qué suerte. -No, un sistema respiratorio.

Tú también tienes uno, mira.

Orilo y Arlequina nos lo explica mejor.

Hola chico, chicas. Somos Orilo y Arlequina.

Pero Arlequina, ¿qué estás haciendo? -Pues entrenar un poco, Orilo.

-Ya veo, ya. -Estoy dándole al boxeo

porque es bueno mantenerse en forma.

Sí, muy bien.

Lo que pasa es que ahora necesito tomar un poquito de aire.

Pues por supuesto que sí.

Cuando gastamos energía,

necesitamos respirar para obtener oxígeno del aire

y recuperar fuerzas.

La verdad es que sí, Orilo,

qué importante es respirar, ¿verdad?

Mira, tengo aquí una maqueta. -¿Una maqueta?

De cómo funciona nuestro aparato respiratorio.

¿Qué te parece? -Me parece una chulada.

¿Has visto todas las partes?

Mira, aquí están los orificios por donde cogemos aire,

la nariz y la boca.

Después, pasa a la faringe,

la laringe y la tráquea.

La tráquea, ¿ves que se ramifica en dos?

Sí, sí, sí.

Son los dos bronquios que ya forman parte de los pulmones

y se ramifican los bronquios en bronquiolos.

Un montón de ramitas

como si fuesen las ramas de un árbol.

¿Y has visto cómo podemos hinchar los pulmones, Orilo?

-¡Hala! -Gracias a un músculo,

este de aquí, el diafragma.

El diafragma está más o menos aquí y separa,

pues, cavidad torácica de cavidad abdominal.

Y cuando el diafragma se contrae, mira lo que pasa.

Mira, mira, mira. -¡Se desinflan!

¿Lo veis?

Es gracias a que este músculo trabaja contrayéndose y relajándose.

Y así podemos hinchar y deshinchar nuestros pulmones, Orilo.

Efectivamente, inflamos y desinflados nuestros pulmones

para poder captar el oxígeno que hay en el aire.

Cuando inspiramos, entra el aire cargado de oxígeno.

En los alveolos, ese oxígeno va a la sangre

y la sangre lleva el oxígeno

a todas las células de nuestro cuerpo

que lo necesitan para obtener energía.

Pero claro,

esas células cuando han utilizado el oxígeno para obtener energía,

lo transforman en CO2, dióxido de carbono.

Y ese dióxido de carbono, la sangre lo devuelve a los alveolos

y a los pulmones

para que lo podamos expulsar y así captar de nuevo oxígeno.

Y dependiendo de la cantidad de oxígeno

que necesiten nuestras células,

tenemos que respirar más rápido o más lento;

¿Que estás ahí ejercitándome a tope?

Tus células necesitan mucha energía,

tus células necesitan mucho oxígeno y por eso se acelera la respiración.

Ahora, cuando estamos calmados y relajados,

respiramos mucho más lento.

¿Qué, Orilo?

¿Te hace un poquito de boxeo para acelerar la respiración?

Claro que sí, vamos a consumir oxígeno a tope,

nos vemos muy pronto.

¡Hasta ahora!

(Música)

¡Qué "mapachada"!

No pensaba que los peces fueran tan diferentes.

Sí, y hay muchos animales muy diferentes a los mamíferos.

¿Sí? ¿Hay mamíferos y "papíferos"?

Porque si hay mamíferos, tiene que haber "papíferos", James.

No, "papíferos", no,

pero hay animales muy distintos, como los invertebrados.

Si son inventados, ¿cómo van a ser distintos?

No, inventados, no; invertebrados.

Significa que no tienen esqueleto, como las babosas.

¿Sabes cómo tiene el esqueleto una babosa?

¿Baboso?

No, simplemente no tiene.

¡Qué me estás contando, James!

Sí, mira, Montse nos lo va a explicar. Atiende.

Hola a todos y todas.

Soy Montse, vuestra profesora de Ciencias Sociales.

¿Os he contado alguna vez

que me encanta salir a la naturaleza?

Siempre que puedo voy a pasear por la montaña o por la playa.

¿Y sabéis? Siempre me llevó mi cámara de fotos.

Me encanta fotografiar a todos los animales que me encuentro

y resulta que guardo todas mis fotos en esta caja de latón.

Y tengo un pequeño problema, están un poco desordenadas.

¿Me ayudarías?

Genial que me ayudéis.

Os voy a contar de qué animales estamos hablando

y cómo los vamos a clasificar.

Para eso utilizaremos este álbum.

Lo he dividido en dos partes.

En esta primera parte,

tengo los animales que tienen huesos

y esqueleto.

¿Sabéis cómo se llaman?

Muy bien, vertebrados.

Y en la otra parte de mi álbum

he organizado los animales invertebrados,

que son aquellos que no tienen ni huesos ni esqueleto articulado.

¿Y sabías que hay muchísimas,

pero muchísimas más especies de invertebrados que vertebrados?

Pues ya lo sabes.

Y seguro que conoces alguno de los que tengo aquí.

Mira, tengo este gusano

que se arrastra por el suelo como las lombrices.

Seguro que alguna vez los habéis visto.

También tengo una foto de uno de mis animales preferidos,

las medusas,

¿a que son preciosísimas?

Esta foto la tomé un día por la playa.

Y cuidadito en acercaros a las medusas

porque su picadura es superdolorosa.

Ahora vamos a ordenar las fotos de animales vertebrados,

pero primero tenéis que saber

que hay cinco grupos de animales vertebrados.

¿Me ayudas a contarlos?

Mira, están los mamíferos, los peces, los reptiles,

los anfibios y las aves.

Pero espera un momento.

Hay tantos, tantísimos que no podemos hablar de todos.

Vamos a tener que elegir alguno de ellos.

Vale. ¿Qué os parece si hablamos de los mamíferos?

Es al grupo al que pertenecemos nosotros, los seres humanos.

Os voy a ir enseñando las fotos que tengo

y mientras os voy a dar unos trucos para reconocer a los vertebrados.

Mirad esta ardilla.

Lo primero que tenéis que saber

es que el cuerpo de los vertebrados se divide en cabeza,

tronco y extremidades,

normalmente cuatro extremidades para ser más veloces.

La ardilla es muy ágil,

trepa por los árboles y su comida favorita son los frutos secos.

Mirad este lobo.

Descubriremos gracias a él

que los mamíferos tienen el cuerpo recubierto de pelo

y lo hacen para protegerse del frío.

Esta foto la tomé

en el Parque Nacional de Picos de Europa.

Ahí sí que hace un frío que pela.

Otra característica es que los mamíferos

respiramos con los pulmones,

aunque sean mamíferos que viven en el agua

como estas tan monas, míralas.

Son uno de los mamíferos acuáticos más grandes del mundo.

Son las belugas blancas.

Esta las vi en un Oceanographic y son superchillonas.

Siempre están llamando la atención.

El tamaño de los mamíferos es muy variable.

Los hay muy pequeñitos,

como este ratón de campo que pesa solo unos gramos

y mide unos pocos centímetros,

pero tiene un pelaje que le permite ocultarse

entre las hojas de sus depredadores.

Es pequeño,

al contrario que el mamífero terrestre más grande del mundo,

el elefante, ¿lo conocéis, verdad?

Y el último animal lo descubriréis con una adivinanza.

Vuelo de noche, duermo de día. No veréis una pluma mía.

¿Quién soy? Muy bien.

El murciélago es un animal nocturno, así se ve de oscuro

y esta foto la tomé en una cueva.

¿Sabéis que es el único mamífero volador?

Pues ya lo sabéis, si no lo sabíais.

Hasta aquí hemos llegado.

Recordad, encontrad fotos de animales

y clasificadlas en vuestro propio álbum.

Y yo, moviendo mi esqueleto de vertebrado,

me voy a otro lado.

Hasta la vista.

O sea, que tú por dentro tienes un hueso, como las aceitunas.

Un hueso solo, no, tengo muchos y tú también.

¿Yo? ¿Qué dices?

Y músculos todavía más.

Eso ya sabía que tenía más músculos que tú,

por eso estoy tan fuerte.

A ver, tío fuerte, ¿cuántos huesos tienes más o menos?

Pues... Tres, ¿no?

La cabeza, el cuerpo y la cola.

Tendrás muchos músculos,

pero esto de contar lo tienes que practicar mucho,

porque de huesos tenemos más de 200.

¡"Mapachudo"!

¡Hola, "matemaníacos y matemaníacas"! ¿Qué tal?

Soy Miguel Ángel Ruiz, vuestro profesor de Matemáticas.

¿Saben por qué me gustan tanto las matemáticas?

Porque están relacionadas con todo aquello que nos rodea.

Una pregunta:

¿saben la relación que tienen

las matemáticas con el cuerpo humano?

¿No? Pues vamos allá.

Las matemáticas, entre otras cosas, son cuestión de números.

Pues vamos a relacionar los números con las partes del cuerpo humano.

Una pregunta, una pregunta:

¿saben cuántos huesos tenemos en el cuerpo humano?

¿Cuántos? ¿Muchos o pocos?

Pues uno, dos y tres...

Tenemos nada más y nada menos que 206 huesos

en todo el cuerpo humano.

Y vamos allá con una otra pregunta que nos va a dejar descolocados.

¿Sabemos cuántos músculos tenemos? ¿Cuántos músculos tenemos?

¿Tenemos más músculos que huesos o menos?

¿Más de 206? ¿Menos de 206?

Pues tenemos nada más y nada menos que 600 músculos.

Una barbaridad.

Necesitamos 200 de ellos para ponernos en marcha,

para caminar.

E imagínense, ¿cuántos músculos podemos tener en la cara?

En la cara tenemos nada más y nada menos que más de 40,

para sonreír, que a mí me gusta mucho,

tenemos que poner en práctica... ¿Cuántos?

Para sonreír tenemos que poner entre 7 y 12.

Nos echamos así una sonrisa, muchísimo mejor,

pero que ponernos así, muy enfadados,

porque para ponernos enfadados necesitamos mover 34 músculos.

¿A que no vale la pena?

Sigamos con los números

y las relaciones con el cuerpo humano.

¿Saben cuántos litros de sangre tiene un cuerpo adulto? Más o menos.

Un cuerpo adulto tiene entre 4, 5 o 6 litros de sangre.

¿Recuerdan el concepto de litro que vimos unas clases anteriores?

Pues en estas jarras lo podemos ver representado.

En una jarra representa un litro.

Pues tendríamos aproximadamente cinco jarras,

cinco jarras de litro de sangre.

El corazón es el que bombea toda esta sangre por nuestro cuerpo.

Por eso nuestro corazoncito es vital,

le tenemos que dar las gracias.

Los médicos escucha nuestro corazón con el fonendoscopio

que tengo por aquí.

Bueno, este es de juguete.

Pero si queremos escuchar nuestro corazón, ¿qué podemos hacer?

Pues podemos poner los dedos aquí.

Estos dos deditos bien en el pulgar o bien en el cuello.

Y escucharemos "pum, pum, pum". Y les voy a proponer una cosa.

¿Qué les parece si contamos

las pulsaciones que tenemos por minuto?

¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo.

Simplemente necesitamos un cronómetro

y vamos a contar en ese cronómetro 15 segundos.

Vamos a fijarnos en el cronómetro,

que pasen 15 segundos y durante ese tiempo,

vamos a poner esos dos dedos aquí,

bien en la muñeca o bien en el cuello

y vamos a escuchar y contar las pulsaciones

que tenemos en 15 segundos.

Imagínense. Lo pongo aquí,

veo que pasan 15 segundos y he contado 17 pulsaciones.

Entonces, ¿cómo sé cuántas pulsaciones tengo por minuto?

Pues muy fácil. Sabemos que un minuto...

¿Cuántos son? 60 segundos, es decir, 15 x 4.

Pues entonces las pulsaciones serían 17 x 4.

Y así nos dará 17 x 4, ¿cuánto es?

68 pulsaciones, son las que tengo yo por minuto.

Estoy hecho una fiera.

Entonces, ¿después qué hacemos?

Imagínense que queremos saber

cuántas pulsaciones tenemos en una hora.

Pues como una hora son 60 minutos,

¿qué tenemos que hacer?

las pulsaciones de un minuto las multiplicamos por 60,

¿y qué no sale?

Pues cogemos y decimos: 68 pulsaciones x 60.

¿Cuánto nos da? 4080 pulsaciones por hora.

Es una barbaridad.

Todas esas veces el corazón bombea toda la sangre por nuestro cuerpo.

Más de 4000 veces.

Como hemos visto, las matemáticas están en todo aquello que nos rodea,

hasta en el cuerpo humano.

Hasta la próxima, "matemaníacos y matemaníacas".

¡"Mapachis"! Sí que tenemos cosas en el cuerpo.

Sí, y es muy importante saber cuáles son y dónde están.

Claro, para que no se pierdan.

Yo la última vez que vi mi cola, estaba ahí detrás.

Bueno, o por si un día vas al médico que te duele algo,

decirle exactamente qué te duele y dónde está.

Ah, claro. A mí una vez me dolió la cabeza,

me eché una siesta y comí un poco de basura

y se me pasó.

Y si vas a un sitio que solo hablan en inglés,

¿cómo dirías "me duele la cabeza"?

Muy fácil, James, "mi cabeseision doleision".

Pues anda que te iban a entender, no se dice así.

Por suerte, Katherine, nos va a hacer una clase

de las partes del cuerpo en inglés, mira.

Hello, boys and girls, how are you?

My name is Katherine and I'm your teacher of English.

Today we're going to learn words for the different body parts

and we're going to play a game.

Here I have some cards.

I've put them in groups for different body parts.

The head:

eyes,

ears,

nose

and mouth.

On our face we have two eyes, a nose and a mouth, right?

And inside your mouth, do you have a tongue?

And teeth? Show me!

Yes, of course you do.

And on our head we have hair.

Now, on these green cards

I have different parts of the arm:

arm,

shoulders,

elbow,

hand

and fingers.

Now, touch the parts of your arm with me.

And at the end we have a hand and five funny fingers.

Now, on these yellow cards I have...

Neck,

chest

and waist.

If you tickle me on my neck,

I can't stop laughing.

Are you ticklish or maybe you like to play

with a hula hoop around your waist?

Now here on these red cards I have...

Leg,

knee,

foot

and toes.

We can run using our legs and feet.

And we can bend our legs using our knees.

Do you like running in the park?

Now on these orange cards I have...

Brain,

heart,

lungs

and stomach.

These organs are inside our body.

We use our brain to think and have good ideas.

Our heart and lungs help us breathe.

And our stomach is like a mixer

and it processes our food.

Now let's play a game with the words of body parts.

I spy with my little eye something in this picture.

Is it an arm? Is it a nose?

Or is it a waist?

That's right, it's an arm.

I spy with my little eye something in this picture.

Is it an ear? Is it a toe?

Or is it a mouth?

That's right, it's a mouth.

I spy with my little eye something in this picture.

Is it chest? Is it hair?

Or is it a foot?

You've got it!

It's a foot!

I hope you had fun learning the words for body parts.

Why don't you ask your friends and family

if they know the words for the parts of the body

in english?

See you next time, bye!

(Música)

Buenos días, soy el doctor Nacho Mapacho,

¿qué parte del cuerpo le duele?

¿A mí? Ninguna.

Eso tiene cura,

te receto correr muy rápido y chocar contra una pared.

Después, seguro que te duele algo.

No, no, ni hablar de eso,

pero ahora que lo dices

sí que me está empezando a doler un poco la cabeza.

Eso también tiene cura,

tienes que dormir una siesta y comer un poco de basura.

No, no, eso podría estropear mi sistema digestivo.

¿Sistema "diges-qué"?

¿No era respiratorio?

Vaya doctor estás hecho.

Por suerte, en el reto de hoy,

Orilo y Arlequina nos enseñan a hacer un modelo de cuerpo humano.

A ver si aprendes algo.

¡No hace falta! Yo también soy modelo;

doctor y modelo Nacho Mapacho, experto en todo.

Anda, atiende.

Chicos, chicas, bienvenidos de vuelta

con Orilo y Arlequina.

Os damos la bienvenida a nuestro reto anatómico.

Un reto atómico como la hormiga atómica.

No, no, no, atómico, no: anatómico,

ya sabes, anatomía.

Vamos a estudiar todos esos aparatos

y órganos que tenemos en nuestro cuerpo

y las relaciones entre ellos.

Y mira.

Para ello, nada mejor que una fantástica maqueta.

Vamos con los diferentes aparatos, Arlequina.

Nuestro primer aparato, ¿te acuerdas?

El aparato respiratorio,

que ya lo hemos visto en este programa.

El aparato respiratorio consta de nariz,

boca, que es por donde metemos el aire que llega a los pulmones,

Orilo.

Y también tenemos el aparato locomotor,

formado por los huesos,

por las articulaciones,

por los tendones y los músculos que nos permiten sostenernos en pie

y mover nuestro cuerpecito serrano cual bailarinas de ballet

en el "Lago de los...". (GRITA)

Vale, vale. Y tenemos más aparatos.

También el aparato digestivo, con el que digerimos la comida

que nos comemos, entra por la boca

y por el esófago va al estómago, que lo tenemos aquí.

El estómago se encaja con el esófago. Ahí está.

Y lleva la comida hasta el intestino delgado

donde se absorben los nutrientes.

Pasa todo lo que ha sobrado por el intestino grueso,

¿y qué sale por ahí, Orilo?

Yo lo sé.

Pues la caca, la "chustra", la porquería, el cacahuete...

Orilo, vale, vale.

Veo que sabes muchos nombres para decirlo.

Y también tenemos el aparato excretor,

es el que se encarga de excretar,

de expulsar todos los productos de desecho de nuestro cuerpo.

Tenemos las glándulas sudoríparas en la piel que expulsan el sudor,

los pulmones que expulsan el dióxido de carbono

y el hígado y los riñones que limpian la sangre

y expulsan todo eso en forma de pis.

Y tenemos el aparato reproductor, que tiene distintas partes,

dependiendo del sexo biológico que tengamos, aparato reproductor.

Ahí está.

¿Y qué aparato nos queda, Orilo?

Pues... Arlequina, ¿qué haces? ¿Qué tienes ahí? ¿Un alien?

¿Una paloma mensajera que quiere salir?

¡No! El corazón.

Míralo. El aparato circulatorio,

aquí vamos a poner el corazón,

que consta, no solo del corazón, también de venas y arterias,

las veis por aquí, que distribuyen la sangre con el oxígeno

y los nutrientes a todas las células y tejidos que tenemos por el cuerpo.

Esto ya casi está.

Pero Arlequina, nuestra maqueta ahora mismo es más tonta

que un zapato.

Hombre, le falta el sistema nervioso y yo tengo un cerebro, bueno,

aparte de mi cerebro,

tengo otro cerebro que he construido para nuestra maqueta.

Mira qué bien le queda aquí el cerebro.

Y de este cerebro salen las células nerviosas,

las neuronas que forman todos esos nervios

que van a distintas partes del cuerpo

y que nos permiten hacer todas las funciones

como movernos o pensar.

Así que ya sabéis, es vuestro turno.

Haced vuestra propia maqueta para conocer

todos los secretos de nuestro cuerpo.

Nos vemos bien pronto.

¡Adiós!

He revisado sus análisis y me temo que tengo malas noticias,

don James. -¿Qué análisis?

He hecho todo lo posible, pero...

Pero ¿qué has hecho?

He mirado en todas partes y no le encuentro

ni los bigotes ni la cola.

Me temo...

Me temo que usted no es un mapache, don James. Lo siento.

Anda, no me digas.

Es una noticia devastadora, lo sé,

pero siempre se puede comprar un antifaz o poner una cola postiza.

Pero si, Nacho, yo ya estoy bien así.

Ya, pero es que no le he contado la otra noticia, don James.

¿Qué otra noticia?

Me cuesta decirlo en voz alta, pero bueno, allá va.

Lo que pasa es que... -¿Qué pasa?

¡Lo que pasa es que empieza "Está Mapachando"!

Prepárate, James.

(Música)

Bienvenidos a "Está Mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

"pache lo que pache".

Buenas noticias; el modelo y doctor Nacho Mapacho

presenta este programa.

Malas noticias; también sale James Van der Lust.

Hola, James. -Hola, Nacho.

Qué manía tienes de repetirme. Buenas noticias.

Este mapache casi consigue respirar bajo el agua.

Este gracioso mapachito de "Mapachegovia"

casi consigue ser el primer mapache que respira bajo el agua.

Al final, decidió simplemente bebérsela,

que es muy bueno para el cuerpo.

¡Qué "mapachistoso"!

Un estudio científico muestra

que ver imágenes de animales adorables mejora la salud.

Según el estudio, ver vídeos e imágenes de cachorritos,

gatitos y animales tiernos y monos

ayuda a reducir significativamente los niveles de estrés y ansiedad.

Claro, por eso soy el mejor médico del mundo.

¿Y eso qué tiene que ver?

Hombre, porque soy el mapache más adorable que hay.

Solo mirar esta preciosa cara y este cuerpo serrano

ya es bueno para la salud.

No sé yo.

¡Calla un momento! Tengo noticias de última hora.

Ya se está inventando otra noticia.

Un estudio de la Universidad de "Mapachussets" ha demostrado

que ver imágenes de Nacho Mapacho es bueno para la salud.

Pues yo te estoy mirando y cada vez creo que me siento peor.

No pasa nada, James, para algo soy doctor.

A ver, ¿qué parte del cuerpo te duele?

Me duele la cabeza de tanto escucharte.

Muy bien.

¿Y cuándo fue la última vez que comiste basura?

No sé. A ver, déjame que piense. Nunca.

Ahí tenemos el problema.

Te voy a recetar que comas 3 veces basura.

Sí, tres veces al día. Y que tengas una foto de mi cara.

No sé si eso va a mejorarlo o empeorarlo.

Bueno, por si acaso, voy a examinarte. A ver.

Acércate un poco. -Pero rápido,

que tenemos que terminar el programa.

Acércate un poquito más.

A ver... ¿Qué tienes ahí?

¡Estoy viendo algo terrible! -¿Qué? ¿Qué?

¡Un agujero lleno de pelos!

¡Ay, qué asco! -Pero eso es mi oído.

Da igual, es asqueroso.

Ay, yo no quiero ser médico.

Ay, ¡mamita querida, qué asco!

"Claners", lo dejamos aquí.

Recordad, el cuerpo humano es maravilloso

y por eso hay que cuidarlo.

Hasta luego.

Y como dicen en italiano, "arrivederci".

¿A que no sabes cuál es el gato más fuerte?

¿Nadie?

¡El gato hidráulico!

(Risas)

¿Qué es un mapache cocinando?

¿Nadie lo sabe?

¡Un "mapachef"!

(Risas)

¿Qué le dice la mamá pulpo a su hijo antes de cruzar la carretera?

"Ven, hijo, dame la mano, dame la mano,

dame la mano...".

(Risas)

"Dame la mano, dame la mano, dame la mano".

(Música)