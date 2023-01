Aprendemos en Clan - Caligramas

(Alarma)

(Música de cabecera)

Hola, clanners. ¿Cómo estáis?

Hoy vamos a hablar de los caligramas.

Qué guay. Me encantan las ranas.

Nacho Mapacho, he dicho caligramas, no ranas.

¿Qué? ¿Casi ranas?

¿Por qué no hablamos de ranas enteras?

Ca, li, gra, mas.

Poemas visuales.

Sigo prefiriendo las ranas.

Son más divertidas.

Los caligramas también son muy divertidos.

Son como poemas escritos en forma de dibujo

y el dibujo tiene relación con el tema del poema.

O tú te explicas fatal o yo te entiendo peor.

Bueno, vamos por partes. ¿Sabes qué es un poema?

Pues claro, me mola mogollón.

¿Te recito o no?

Hombre, claro que sí. Vale, a ver...

Brilla la luna, brilla el sol,

brilla la calva del profesor.

Este está dedicado a don Castaño,

el mapache calvo profesor de historia.

También me inspiró este.

Qué bellos ojos tienes,

redondos como el sol,

se parecen a los ceros que me pone el profesor.

Nacho, ¿no tienes uno que sea más bonito?

Sí, claro.

La luna es hermosa,

el sol es amarillo

y tu sonrisa sería linda,

si usaras el cepillo.

Nacho, yo te he dicho bonito.

Mira, este es precioso.

Me gusta el verano,

me gusta el sol,

me gustan los helados de sandía y melón.

Vale, este está mucho mejor.

Pues con la idea de ese poema

dibujaríamos, por ejemplo, un helado.

Pues eso sería un caligrama.

Sigo pensando que deberíamos hablar de las ranas.

¿Sabes cloar, James? -Mira, escuchemos a Juan Carlos,

que él nos habla de los caligramas.

(CROA)

Hola, superlingüistas.

Me habéis pillado aquí rematando un dibujo.

Os presento al gallo Rodrigo.

Hoy vamos a hacer una cosa fabulosa,

fantástica, supercreativa.

Vamos a mezclar dibujos con poesía.

Así que, si me das un tiempecillo,

te voy a enseñar cómo queda terminado este dibujo

y, además, le voy a incluir una poesía.

Ya verás qué guay.

Pues ya lo tengo. He terminado mi dibujo

y lo he rematado con el ordenador.

Además, he escrito una poesía que te va a encantar.

Escucha.

Fíjate qué bien que ha quedado.

El dibujo y la poesía es el cuerpo del gallo.

¡Ja! Eso a ti no se te hubiese ocurrido.

Además, otra cosa más.

Le he puesto la guinda.

Y es que en la palabra "gallo" he utilizado tres eles,

para que el "llo" suene así, más largo,

más musical, más poético.

Pues esto que he hecho se llama caligrama

y es un poema visual.

Fíjate un poquito. He hecho el dibujo.

Luego he metido el poema.

Además, lo que he hecho fue utilizar diferentes colores,

diferentes tipos de letras.

Unas más redondas, otras más alargadas...

¿A que queda muy bien?

Pues ya sabes, si tú quieres hacer un caligrama,

lo que tienes que hacer primero es pensar en una palabra.

Luego, haced un dibujo.

Y luego meted el poema dentro de ese dibujo.

Bueno, te voy a ser sincero, esto no me lo he inventado yo.

En la antigua Grecia ya utilizaban los caligramas

como regalo a los dioses.

Y además,

algunos artistas los rescataron estos caligramas

en el siglo XX aproximadamente hace...

yo qué sé...

hace unos 100 años.

Madre mía, qué cantidad de tiempo.

Sí, en una ciudad que tú conoces,

en París, que es una ciudad europea.

Fíjate cómo lo he hecho yo. He hecho un dibujo colorido.

He puesto palabras de diferentes colores.

Y tú puedes hacer lo mismo. Piensa en un dibujo que te guste,

algo sencillo de dibujar

o, si se te da mal dibujar, puedes hacer un collage.

Es decir, hacer recorte de revistas y componer tu propia poesía.

Componer tu propio caligrama.

Te voy a dar un gran consejo para hacer tu propio caligrama.

¿Sabes cuál es?

Deja volar tu imaginación.

Es el mejor consejo que te puedo dar.

Mira, fíjate en el que yo tengo aquí.

Es increíble.

Es supercreativo.

El pelo y la cabeza están formados con estos dos versos.

Asoma el sol en tu sonrisa.

Fíjate.

El ojo con las pestañas y la pupila simboliza el sol.

Es increíble.

¿Cómo es la forma del arcoíris?

Así, ¿verdad?

¿No te recuerda a la barbilla?

Ya has visto que hay múltiples formas de hacer un caligrama.

Yo primero he hecho el dibujo y luego he metido la poesía.

Pero lo que podemos hacer es primero pensar en la poesía

y luego hacer un caligrama a partir de ella.

Así que para despedirme te voy a hacer un regalo.

Te voy a recitar una poesía de Gloria Fuertes,

una de mis favoritas,

para que tú hagas tu propio caligrama.

Escucha.

Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño.

Pintarle mucho flequillo, que esté comiendo un barquillo.

Muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo.

Pillo rima con flequillo.

Y quiere decir travieso.

Continuemos el dibujo redonda cara de queso.

Cachufloide, robotómico...

¡Flis, flas, flus!

No he entendido ni una sola palabra.

Esturmudiano,

mariquismas,

chaca chaca, ton ton.

Ya sé, te estás inventado palabras como Juan Carlos.

Sí, aunque sean inventadas todas tienen significado para mí.

Por ejemplo, "tropierar" es cuando...

te tropiezas con una piedra.

Bueno, eres ingenioso.

Por ejemplo, el de truchocolate

es cuando te da calambre comer chocolate con churros.

Ah, qué bueno.

Tengo una amiga que al espray le llama "flus flus".

Uy, mi prima usa chiquifriskis cuando no sabe algo.

Por ejemplo, Cristóbal Colón descubrió chiquifriskis.

Las palabras y los idiomas inventados son muy divertidos.

Pero hoy tenemos que acabar con los caligramas

y empezar a repasar matemáticas.

¡Mapachús! Es que me lo estoy

pasando superbién inventándome mi idioma.

Niñagrate, donaestropajo.

Bueno, mientras te inventas las últimas palabras

vamos a ver a nuestro matemaníaco favorito,

que nos va a enseñar cosas de la tabla del seis.

Requetesis, mastechof, asquicioso.

¿Asquicioso? Uy, eso suena muy mal.

Prefería más cuando recitabas poesía.

Hola, matemaníacos y matemaníacas.

Ya sé que sabes muchas tablas de multiplicar.

Pues hoy te voy a dar una alegría.

Si te sabes la del dos, la del cinco y la del diez

vas a saberte las demás,

porque puedes hacerlas

a través de una combinación de estas.

¿Que no?

Hoy vamos a hacer la del seis,

con la del dos, la del cinco y la del diez.

Vamos allá.

Aquí ven que tengo un cuadrado con los números del uno al cien.

¿Por qué? Porque a través de estos números

podemos construir todas las tablas.

Les invito a que hagan un cuadrado igual en vuestro cuaderno.

Y vamos a ver las combinaciones de los números

para que nos salga la tabla del seis.

En primer lugar voy a marcar la tabla del dos para que lo vean.

Todos son números pares.

Pero íbamos a hacer la tabla del seis.

A partir de la del dos, la del cinco y la del diez.

Tenemos que estar muy concentrados.

Ven aquí que tengo un bote con seis caramelos.

Entonces ya marco mis seis. Bien.

¿Y qué pasa? Tenemos que estar pendientes

de nuestro cuadrado y del bote de caramelos.

¿Por qué? Porque si saco otro bote igual

con seis caramelos cada uno sería dos veces seis,

que sería ¿qué? Dos por seis, 12.

Muy bien. Vale.

¿Y tres veces seis?

Tres veces seis sería igual

que dos veces seis, más seis.

Lo vemos aquí. Sería...

Que sería 12.

¿Que sería qué? 18.

Ya hemos hecho tres por seis.

Vamos a hacer cuatro por seis.

A través de la tabla del dos podemos coger

y podemos decir. Muy bien.

Tres veces seis que ya tengo que es 18

y cuatro veces seis ¿cuánto es?

Pues dos veces seis,

más dos veces seis,

que sería... dos veces seis es 12,

y otras 12 ¿cuánto es?

12 más 12 es 24.

Muy bien.

¿Y cinco veces seis?

Cinco por seis ya me lo sabía,

que es la tabla del cinco.

Pues tengo ¿qué? Tengo cinco botes.

Cinco veces seis es cinco por seis ¿es? 30.

Muy bien.

Vamos a marcarlo en la tabla.

Todo. Nos estamos apoyando en la tabla, muy bien.

Entonces vamos a hacer seis veces seis.

Seis por seis.

Nos sabemos la tabla del cinco.

Que era que tenemos cinco veces seis.

¿Y qué pasa? Que si a cinco veces seis

le sumo otro... cinco veces seis,

más seis... ¿Cuánto me da?

Me da 36.

¿Por qué?

Seis por seis es 36.

Y lo marco en mi cuadrado.

Muy bien.

Esto se está poniendo complicado.

Venga, siete veces seis.

Piensen en los botes.

Muy bien, saco otro bote.

Y la tabla del cinco por un lado, que sería cinco por seis

y la tabla del dos, que sería ¿qué?

Dos veces seis.

Cinco veces seis y dos veces seis...

¿Cuánto es? Sos siete veces seis.

Siete veces seis que es ¿qué?

30 más 12 es 42

Siete por seis es 42.

Muy bien. Lo marco.

Y ocho veces seis, ocho por seis.

Pues claro, saco otro bote.

Saco otro bote

y ahora parece más difícil.

Pero vamos a hacerlo a través de la tabla del dos.

¿Qué hago? Agrupo de dos en dos.

Vean aquí cómo pongo dos veces seis,

más dos veces seis,

y dos veces seis, más dos veces seis.

Así sería ¿qué? Sería...

12 más 12 más 12 más 12.

Que sería ¿qué? 48.

Ocho botes con seis caramelos cada uno

es ocho por seis,

que es 48 caramelos.

Muy bien, muy bien, muy bien.

Ahora nos queda ¿qué? Nos queda nueve veces seis.

Nueve por seis.

Saco otro bote.

Saco otro bote y ¿qué digo?

Bueno, vamos a agruparlo así.

Digo, vamos a agruparlo con la tabla del cinco,

que sería cinco veces seis,

y ¿qué? Aquí tenemos otros dos grupos, ¿no?

Que sería dos veces seis, más dos veces seis.

Cinco veces seis ¿cuánto es?

¿Aquí cuántos caramelos tengo?

Tengo 30.

Aquí tengo dos veces seis, que son 12.

Y aquí tengo otras dos veces seis, que son otras 12.

30, más 12, más 12, ¿cuánto es?

54.

Nueve por seis, nueve botes por seis caramelos cada uno

son 54 caramelos.

Y, claro, lo marco aquí y me queda el último.

Porque la tabla del diez sí que me la sé.

Que serían otros seis caramelos.

Tendría diez veces seis.

Que serían 60 caramelos. ¡Un montón!

Con estos 60 caramelos me voy a poner las botas.

Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas.

Ñeñe, balaculo, ñerda, boing boing.

Nacho, se acabaron las palabras inventadas.

Llevas dos horas hablando en marciano

y no hay quien te entienda.

Vale, ya lo dejo, pero no porque tú me lo digas,

sino porque yo quiero.

¿Y entonces qué? ¿Te animas con un caligrama?

Pues sí, porque ya me aburro de tanto idioma inventado.

Necesito nuevos restos.

Vale. ¿Y de qué vas a hacerlo? -Pues no sé.

¿De ranas?

Bueno, ranas, dinosaurios, de lo que tú quieras.

Ranas mejor, no.

Creo que he abusado del tema hoy

y no quiero encasillarme.

Busca algo que te inspire y que te guste dibujar.

Lo primero que me viene a la mente es la sandía y la basura.

Pero si las dibujo me entrará hambre.

Pero ¿cómo te va a entrar hambre si aún faltan tres horas para comer?

Pues por eso, mejor pienso en otra cosa.

(HABLA INGLÉS)

(HABLA INGLÉS)

(HABLA INGLÉS)

(HABLA INGLÉS)

¿Eh?

¿Me han abducido los alienígenas?

¿Estoy en Marte?

¡Oh! Parece que estoy dentro de un caligrama.

¿Será cosa de James?

¿Me habrá gastado una broma pesada?

No creo. Es un chico muy serio.

Lleva hasta tirantes.

Parece el caligrama de una flor.

¿Y ahora cómo salgo de aquí?

¡Hola! ¿Hay alguien?

¡Sacadme de aquí!

¡Que me esperan para comer estofado de basura!

¡Socorro!

¡Que alguien me saque del caligrama!

Caligrama no...

Caligrama no...

¡Oh!

Nacho, despierta.

¿Qué pasa?

¿Quién soy?

¿A dónde voy?

Te has quedado dormido. Estabas soñando.

¿Eh?

Ha sido horrible, James.

Estaba enterrado dentro de un caligrama

y llegaba tarde a comer.

Tranquilo, no te preocupes. Ha sido todo un sueño.

Mira, para que te quedes más relajado

a Orilo y Arlequina,

que nos han preparado un vídeo chulísimo

sobre el interior de las flores.

¿Eh? ¿El interior de las flores?

¡Qué fuerte!

Como en mi sueño.

Esto tiene que significar algo.

¿Habré tenido un sueño mágico?

(Móvil)

¿Sí?

Pero, Arlequina, ¿dónde estás? -Orilo.

Estoy en el campo, recogiendo unas muestras.

De vez en cuando los científicos y las científicas

también hacemos trabajo de campo.

Efectivamente. ¿Pero ahora? Está a punto de empezar el programa.

¿Pero ahora? Creo que me he despistado.

¿No es muy pronto, Orilo?

No, es ahora. Rápido. Ven.

Vale, vale. Voy para allá.

Pero ¿Arlequina?

¡Arlequina! ¡Pero qué rápida, Arlequina!

Mira, Orilo, qué pedazo de ramo de flores he traído.

Qué bonito. Muy bonito.

Indispensable para entender cuál es la relación entre las flores

y las abejas.

Abejas yo tengo aquí.

Ah, ¿sí? -Mira.

Un par. -Bueno, ponlas aquí.

Con las florecillas.

Muy bien.

Lo primero que tenemos que hacer para entender la relación

entre estos insectos y nuestras flores

es comprender cuáles son las partes de una flor.

Y para eso mira qué pedazo de flor tengo aquí.

Qué maravilla.

Es increíble. Y yo las partes me las sé bastante bien.

En la parte más exterior tenemos los sépalos.

Forman el cáliz,

que tiene una función de protección de la flor.

Después tenemos los pétalos,

que forman la corola.

Y los pétalos sirven un poquito para atraer la atención

de los insectos, por eso los hay de tantas formas

y tantos colores.

Y en el interior de la flor tenemos los órganos sexuales.

Tenemos los estambres que son los órganos sexuales masculinos

de las flores.

En la parte exterior de estos estambres

se produce el polen.

El polen es la célula sexual masculina.

Exacto. Y estas células sexuales masculinas

deben fecundar a las células sexuales femeninas,

que están aquí, en el interior del pistilo.

Aquí están los ovarios y los óvulos.

Y el polen es el encargado de fecundarlos.

Pero cuidado, porque normalmente el polen de una flor

no fecunda el pistilo de su misma flor,

sino que se tiene que ir a fecundar otras flores

más allá de la suya.

Pero, Arlequina, en todo esto de las flores

¿qué tienen que ver las abejas?

Pues muchísimo, Orilo, y precisamente

esto de llevar el polen unas a otras.

Mira, aquí, en lo más profundo de las flores está el néctar,

ese líquido dulce que les encanta a los insectos.

Cuando una abeja llega a una flor, va a por el néctar.

Y se mete y ahí se restriega contra el polen.

Cuando sale, todo su cuerpecito está recubierto de polen.

Y cuando viaja volando a otras flores,

se lleva ese polen pegado.

Llega a otra flor, se mete a por el néctar

y ese polen de la primera flor

puede caer en el pistilo de la nueva flor.

Y así se da esa fecundación cruzada.

Además ¿sabes qué?

Eso de llevar el polen de unas flores a otras

se denomina polinización.

Ya lo voy entendiendo.

Cuando el polen llega a los órganos sexuales femeninos

de otra flor,

llega hasta el óvulo y fecunda

para producir la semilla,

que estará rodeada por el fruto.

Eso es.

Pero, Orilo, ¿te parece si vamos a ver las flores

en su estado salvaje?

¡Sí, sí! -¿Te vienes conmigo al parque?

Claro que sí. Nos vemos en nuestras próxima aventura.

¡Adiós!

Pero bueno, Nacho, qué primaveral te veo.

El destino ha querido que me convierta en flor.

¿Ha tenido algo que ver con tu sueño?

Sí, hay que hacer caso a las señales de la vida.

Bueno, y ahora que eres flor, ¿qué vas a hacer?

Tomar el sol, charlar con las mariquitas,

comer sandía. -Nacho, las flores no comen sandía.

No me agobies. Estoy metiéndome en el papel.

Bueno, ¿y tu caligrama qué? ¿Ya sabes de qué irá?

Sí, sobre flores.

¿Dónde vas, mi Juan Mapacho?

Solitario caminas por el campo y no has merendado.

¿Dónde vas, mi Juan Mapacho?

Tomas una flor del suelo y le pegas un bocado.

Bueno, tienes que trabajar

un poco esa poesía para que rime más.

Cuando haga el caligrama, molará más. Ya verás.

Con dibujitos todo mejora.

Bueno, mientras terminas vemos a Álex,

que nos enseña el método caligrama

para convertirnos en deportistas de élite.

Hola, superatletas.

¿Entrenáis conmigo al baloncesto?

De mayor quiero ser como Michael Jordan.

Uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto.

O podemos practicar otros deportes, como el tenis.

Aquí en España tenemos al gran Rafa Nadal.

Seguro que lo conocéis, otro número uno.

Y tú, ¿sabrías decirme el nombre de otro deportista profesional?

Seguro que admiras a muchos de ellos.

Parecen hombres y mujeres de otro planeta,

pero en realidad son personas como tú y como yo.

Si hay algo que les une es que trabajan y esfuerzan

muchísimo y jamás dejan de lado sus metas.

Oye, a mí me gustaría entrenar como un deportista de élite.

¿Y a ti?

Pues me parece que ya tenemos reto.

(Música)

Dame una ce.

Dame una a.

Dame una ele.

Vale, vale, ya paro.

Me he venido muy arriba

ideando el entrenamiento a practicar.

Se llama método...

Eso no te lo esperabas, ¿eh?

Mira, cada sílaba va asociada a un momento del entrenamiento.

Ca, calentamiento.

Li, líneas.

Gra, gravedad.

Y ma, mantenimiento.

Yo le he puesto el nombre caligrama.

Pero tú le puedes poner el nombre que quieras.

Lo importante es que cada sílaba

se asocie con un momento de tu entrenamiento.

Y ahora que tenemos el nombre,

piensa en los ejercicios que vas a hacer.

Empezamos por el calentamiento, que es esa parte

en la que nuestro cuerpo se despierta.

Y lo preparamos para ejercicios que haremos después más intensos.

Inventa movimientos suaves

como mover muñecas, mover tobillos

o flexionar las rodillas.

Esta es la parte del entrenamiento que he llamado Líneas.

En estas marcas que hay en el suelo voy a practicar

el equilibrio.

¿Quieres ver cómo lo hago?

Muy importante no salirse de la línea.

Ha llegado el momento de practicar la ge de gravedad.

Y yo lo voy a hacer con unos saltos.

Por cierto,

un deportista profesional busca

como objetivo mejorar su marca personal.

Así que tendrás que descubrir cómo hacerlo con la práctica.

Vamos a por ello.

Yo creo que puedo hacerlo mejor, ¿eh?

Sí, muchísimo mejor.

Un deportista profesional tiene que mantenerse en forma.

Y eso empieza con la ma de mantenimiento.

Así que es el momento de...

Y no te olvides...

¿Sabías que a Michael Jordan

no lo eligieron en el primer año de instituto

en el equipo de baloncesto?

Pasó un año entrenando solo y al año siguiente lo consiguió.

Y Rafa Nadal nunca le echa la culpa a nadie de sus derrotas.

Las asume y eso hace que mejore y que sea

uno de los mejores deportistas del mundo.

Superatleta,

¿te gusta el método caligrama?

Recuerda que puedes inventar tu propio método.

Y que tiene que constar de cuatro partes.

Vamos a hacer un repaso de la palabra caligrama

para recordar cada una de las partes.

Cuidar tu cuerpo.

Pues yo voy a trabajar con mi método un poquito más.

¡Hasta la próxima!

Oye, tu caligrama ha quedado genial.

Me sobra talento, James.

Por eso tengo tantos "florowers".

Es que estás hecho todo un artista, Nachete.

Prefiero que me llames Rosa Mapache.

Es mi nuevo nombre artístico

con el que firmaré todos mis caligramas.

Anda ya, pero si ese disfraz no es de rosa.

Como mucho de margarita. -¡Oye!

Trátame con delicadeza, que ahora soy una flor.

Pues si eres una flor, ten cuidado porque las flores atraen las abejas.

Tranquilo, si este es el disfraz...

y a las abejas les gustan las flores de verdad.

¡Uy, una abeja!

Pero ¿cómo es posible? -Le habrán gustado tus colores.

¡Ay! ¡Vamos a dar las noticias, que viene a por mí!

¿No prefieres hacer la fotosíntesis antes?

Muy graciosito.

¡Vamos, James, que me pica!

Venga, clanners, empieza "Está mapachando".

(Sintonía de informativo)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está Mapachando".

El noticiero mapache que da las noticias pache lo que pache.

Buenas noticias. La flor del caligrama

presenta este informativo.

Malas noticias. También sale James Van Der Lust.

Hola, Nacho. -Hola, James.

¿Qué noticias nos traes hoy, humano con tirantes?

Pues mira, hoy empezamos con caligramas, mirad.

Estos caligramas son de Guillaume Apollinaire.

Un poeta que nació en Italia y vivió en Francia

a finales del siglo XIX.

Apollinaire es autor del caligrama más famoso que existe.

Y su obra puso de moda estos poemas visuales

entre los artistas más modernos de la época.

También fue creador del término surrealista,

que más tarde fue adoptado

por el movimiento artístico surrealista.

En el que se incluyeron artistas tan importantes como Salvador Dalí

o Luis Buñuel.

¿Surrealista?

¿Eso qué es?

Lo surrealista es algo alocado y absurdo,

que huye de toda lógica.

¿Como el sueño que tuve antes?

Exacto.

Y como tú. Tú, Nacho, también eres muy surrealista.

Habla chucho, que no te escucho.

Vamos a por la siguiente noticia.

Las flores no solo se huelen, también se comen.

Este youtuber montañero demuestra en su canal

que algunas flores están de rechupete.

Una de las flores con fama de estar más ricas

es el diente de león.

Se puede cocinar tanto dulce como salado.

Y su sabor es crujiente y delicioso.

¡Oh!

Hay que tener mucho cuidado con comer cosas del campo.

Mi primo Juan Mapacho confundió una piedra con una seta

y se partió un diente.

Me da a mí que tu primo es un poco bruto.

Sí, es surrealista, como yo.

Bueno, flor, ¿te apetece despedir el programa con la última noticia?

Por supuesto.

Hemos dejado la más mapachuda para el final.

Este nuevo vídeo sacado de internet parece una tontería cualquiera,

pero en realidad es otra poesía visual...

(Música animada)

O sea, ¿que yo soy la flor bailonga

y yo el gato que no sabe apreciar tu arte?

Mira por dónde, empiezas a entender algo.

Bienvenido al club de los surrealistas, James.

Bueno, clanners, recordad.

Algunas flores silvestres se pueden comer, pero no todas.

Consultad siempre con los mayores.

¡Hasta luego!

(Música de cierre)