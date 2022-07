(Música Rock)

Hola, Lui, ¿leyendo historietas otra vez?

Agus, por favor, claro que no.

Estoy leyendo un libro de roboóptica.

¡Hala! Me encantan las novelas de ladrones,

¿se dedican a robar gafas? ¿Ya les pilló la poli?

¿A robar gafas? ¿Pero qué dices?

Si tú me has dicho que el libro se llama “roboóptica”.

Claro, porque quiero construir un roboc.

Robótica. Es ro-bó-ti-ca.

Bueno, eso, ya sabes,

es que tengo un poco de papiroflexia.

Argh, dislexia.

También de eso, me lo dijo el médico.

Pero yo estoy listo para construir mi roboc,

solo me falta una cosa.

¿Un procesador?

No, entender lo que he leído, jajajajaja.

Venga, Lui, no hace falta que te leas ese libraco

si quieres construir un robot, porque...

¡Nunca me dejas hacer lo que quiero, Agus!

¿Tener mi propio cocodrilo mascota? ¡No!

¿Comer espaguetis crudos? ¡No!

¿Cambiarme el nombre a Tiranosaurio Niñato Robocio III?

¡No!

Ah, que no es eso, Lui, que yo...

Sí, sí, sí, sí, tú siempre tienes la razón, Agus.

¡Que yo sé quién te puede ayudar!

¿De verdad? ¿Y por qué no me lo has dicho antes?

Ah, porque no me dejas hablar. Puedes pedirle ayuda a Paki.

Conquistar a la humanidad. Ehm, digo...

¿En qué puedo ayudarte, Lui?

Paki, quiero mi propio cocodrilo mascota.

No computo. ¡Error, error, error!

¡Hala! No seas bestia.

Vale, vale. Paki,

¿puedes mostrarme cómo hacer mi propio roboc?

Supongo que quieres decir "robot".

Buscando datos, procesando archivos, vídeo encontrado.

Tres, catorce, dieciséis, piiii.

¡Ohhh! Qué bien, qué bien, voy a hacer por fin mi roboc.

A ver qué hace, a ver. Vamos a ver.

Pero esto...

Ahí yo no veo ningún chip ni ninguna placa impresa ni cosas de esas.

Pero hay un montón de materiales, esto tiene que ser complicado.

Mira, es lo de hacer los agujeros hay que hacerlo con mucho cuidado.

Ah, mira. Primero ha hecho uno pequeñito, ¿no?

Y luego más grandes. Mira, ahí va a poner...

Sí, hace pequeñitos. Ahí está haciendo dos.

Fíjate.

Y luego eso, venga con la tijera, venga con la tijera.

Claro, es que está haciendo los agujeros más grandes.

Pero eso será por algo, eh,

eso tiene que tener algún sentido porque si no,

¿por qué hace los agujeros tan grandes?

No sé, no sé, yo he visto cuerdas,

no hay que decir más. ¡Mira, mira, mira!

Es cuerda, a parte, elástica.

Oh, fíjate, mira, mira, mira, mira. Es como gomilla.

Claro, la va metiendo por ahí por cada uno de los sitios.

Uy, yo me acuerdo que he hecho algo así parecido,

hicimos una serpiente hace tiempo. Sí, es verdad.

Y el palillo lo hace como de tope. ¡Ah, ah! Para que no se vaya.

Con esto se pueden hacer collares también y cosas.

Sí, sí, sí, mira, mira, mira qué rápido.

Ahora lo está pasando por ahí. Yo ya sé lo que es,

está haciendo un pantalón de tapones robot.

Oh, fíjate, que son los pies y las piernas.

¿Te imaginas ir con pantalones así por la vida?

Los pantalones equivocados, a lo mejor, pero molan.

Sería genial, eh.

Sí, sí. Mira, cómo anda, pim, pim.

Mira, mira, mira. Oh, mira cómo anda.

Ya tenemos medio roboc.

¿Y esto? Esto es un yogur, que le ha entrado hambre, ¿o qué?

Ya, no sé, pero está haciendo como tiritas.

Ay, mira, mira, ¿y eso?

Esooo... Eso van a ser los dedos.

Eso son los deditos, sí. Qué guay.

¿Qué va a hacer ahora?

¡Ahhh! Les está pegando, yo creo que son los hombros.

Claro, esos son los brazos ahí y eso es como la clavícula.

Claro, tiene brazos extensibles automáticos.

Oh, fíjate, pero si es que es chulísimo.

Mira cómo lo va atando todo.

Va a ser el mejor roboc del mundo.

¡Qué guay! Ya se ve muy bien como va, eh.

¿Y eso qué es? Ah, eso es la cabeza.

Ah, mira, la cabeza, fíjate.

Y va en tonos blancos y verdes.

Ha puesto otro palillo para cerrarlo todo,

para que se quede perfecto.

Este es el típico pelo robot.

Oh, mira, y eso es como la boca y ahora, jeje.

Ay, ha puesto los ojillos saltones, qué majo.

Oh, pero mira, pero por favor, si es genial.

Oh, qué guay. Oh, yo quiero hacer uno.

(Arpa sonando)

¡Mira, Agus! Te presento a mi roboc.

Se llama Súper Domo Arigato Míster Roboto.

¡Ohhh!

Se dice "robots".

¿Borots? ¡No!

¿Torbós? ¡No!

¿Sorbots? ¡No!

¿Botors? ¡No!

¿Trobors? ¡No!

¿Estorbors? ¡No!

¡Bastaaaa!

Déjalo, Paki, con el tiempo uno se acostumbra.

Tiempo es lo que más tengo porque soy inmortal, ja, ja, ja.

Eh, valeeee, ehhh.

Recuérdame que no le cambie las pilas a Paki.

Jejeje. Súper Domo Arigato Míster Roboto

quiere ver qué han enviado a la página de Clan.

Oh, buena idea, vamos allá, vamos allá.

Oh, pero mira qué llavero tan genial.

Oh, mira, si es que le ha puesto ahí unos tornillos,

parece Frankenstein.

Sí, qué guay. Mireya es una artistaza.

Oh, oh, pero mira, mira, mira y este es un puzzle.

Oh, oh, mira es que parece como una especie de robot-Agus.

Aquí Patricia se ha salido, eh, madre mía.

Mandad todas las manualidades a clan@rtve.es

¡Adióóóós! ¡Adióóóós!

(Música Rock)