Baixes laborals entre els joves: per què van a més?
- Parlem amb Vicent Borràs del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la UAB
- També en parlem amb el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, i amb Mònica Pérez de CCOO Catalunya
Polèmica per les paraules del president de la patronal de Castella-la Manxa CECAM, Ángel Nicolás, assenyalant l'augment de les baixes entre els més joves per motius de salut mental. A més, la CEOE ha reclamat a la Seguretat Social que assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de les baixes laborals. Al Cafè d'idees de Gemma Nierga obrim el debat amb Vicent Borràs, professor del Departament de Sociologia i investigador del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la UAB. I connectem amb Josep Ginesta, secretari general de PIMEC, i Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO Catalunya.
El sociòleg esclareix en què els treballadors joves d'avui són diferents dels d'abans: "Hem educat una gent jove que són molt més adornistes i narcisistes, en una societat d'un major benestar, la qual cosa està bé". En aquest sentit, per altra banda, també diu que s'ha educat als joves dient que han de tenir una feina que els agradi, cosa que suposa una "trampa": "Això no passava abans, l'educació era que havies de treballar per viure". També considera que hi ha una "ficció" en la tria", perquè el mercat laboral no permet escollir la feina a tothom. I també destaca una "individualització de les relacions laborals que implica que tota la gent que treballa s'ha de creure el projecte de l'empresa com si fos l'amo". "Si no treballes el que l'empresari diu, no estàs prou implicat i t'envia a fer un coach", afegeix.
Borràs també deixa clar que, segons les dades de l'Enquesta Continua de Vides Laborals, no s'ha produït un augment de baixes després d'aplicar la legislació de canviar de contractes temporals a contractes fixes. "No han augmentat les baixes perquè un estigui més segur a la feina", reivindica.
CCOO nega l'absentisme com a problema real
Per la seva part, Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO Catalunya, ha criticat les paraules d'Ángel Nicolás sobre les baixes per salut mental dels joves: "Tenen pitjor qualitat al treball. Van més a treballar malalts que persones de més edat". La representant descarta que l'absentisme sigui un problema real per les empreses catalanes: "No fan els deures en termes preventius. Vincular la productivitat només al treballador... hi ha també la inversió en salut".
PIMEC reclama centrar-se en la gestió i no en qui paga les baixes
Finalment, Josep Ginesta, secretari general de Pimec, s'ha pronunciat sobre les paraules de Nicolás: "El problema de les baixes laborals és massa complex. Cal analitzar-ho amb una mica més de rigorositat". En aquest sentit, també ha criticat la petició de la CEOE de què la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de les baixes laborals: "Seria posar una petita tirita a una ferida que necessita punts de sutura. El problema no és tan qui ho paga, sinó com gestionem".