Una vuitantena de veïns són desallotjats d'un edifici de Badalona per l'aparició d'esquerdes
- Els tècnics municipals conclouen que caldrà reformar el bloc perquè els 20 habitatges tornin a ser habitables
- L'Ajuntament de Badalona ofereix a les famílies passar la nit al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona
Una vuitantena de veïns d'un edifici del barri de Sant Roc de Badalona han passat la primera nit fora de les seves cases després que hagin estat desallotjats aquest dimecres pels Bombers de manera preventiva. Es tracta d’un bloc de 20 pisos del número 14-16 del carrer Covadonga.
L'aparició d'esquerdes al sostre d'un dels pisos ha fet evacuar l'edifici en considerar que no és segur. A banda de l’esquerda denunciada per la veïna, la inspecció ha permès constatar “més danys de consideració”, segons Bombers. Els efectius i tècnics municipals han conclòs que caldrà reformar el bloc perquè els 20 habitatges ara per ara no són habitables.
L'Ajuntament de Badalona els ha ofert passar la nit al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, però molts s'han estimat més allotjar-se a casa de familiars o amics.