El Suprem amnistia Junqueras, Turull, Romeva i Bassa
- El Tribunal Suprem aplica l'amnistia als líders independentistes condemnats pel procés per malversació i extingeix les seves inhabilitacions
- Junqueras: "Per fi s'ha fet justicia on només hi havia injustícia"
L'exvicepresident de la Generalitat i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i als exconsellers Dolors Bassa, Jordi Turull i Raül Romeva, tots ells condemnats en la causa del procés, podran presentar-se a les eleccions del 29N. I així serà, en el cas dels republicans, tancant les llistes del 29N.
El Tribunal Suprem ha acordat aplicar la llei d'amnistia en una decisió comporta l'extinció de la responsabilitat criminal derivada de la sentència i posa fi a les inhabilitacions que encara tenien vigents. Tot i això, en una interlocutòria redactada pel magistrat Manuel Marchena, el tribunal expressa el seu desacord amb els arguments utilitzats per la cort de garanties en relació amb la interpretació del delicte de malversació.
El Suprem considera que el Constitucional va actuar amb una grandiloqüència innecessària per desacreditar la seva interpretació jurídica i sosté que ha envaït funcions que corresponen exclusivament al màxim òrgan jurisdiccional. Amb aquesta decisió, els quatre condemnats deixen d'estar inhabilitats per exercir càrrec públic, mentre que el Ministeri de Justícia haurà de tramitar la cancel·lació dels seus antecedents penals.
En una primera reacció, el líder d'ERC ha senyalat: "Per fi s'ha fet justicia allà on només hi havia injustícia. Ambició. País. Futur".
Resposta a la sentència del Constitucional
En una interlocutòria, el Suprem explica que assumeix íntegrament la part dispositiva de la sentència del Constitucional que va estimar el recurs d'empara presentat per Dolors Bassa. El tribunal considera que aquest pronunciament l'obliga a aplicar l'amnistia també a la resta de dirigents independentistes afectats per la mateixa condemna.
Tot i executar la decisió, els magistrats del Suprem han expressat discrepàncies amb el tribunal de garanties. A la resolució afirmen que la "innecessària grandiloqüència" utilitzada pel Constitucional evidencia "el desig de guarnir un raonament invasiu de l'àmbit jurisdiccional" del Tribunal Suprem. Es tracta d'una crítica similar a la formulada recentment pel magistrat Pablo Llarena en una altra resolució relacionada amb l'aplicació de l'amnistia.
Reaccions d'Illa i Puigdemont
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat a través de les xarxes socials la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar la llei d'amnistia a diversos dirigents independentistes condemnats pel procés. En la seva valoració, Illa ha assegurat que "guanya la política sobre la judicialització, l'acord sobre el bloqueig i el futur sobre els conflictes del passat", en un missatge que vincula la resolució judicial amb l'etapa de diàleg i estabilitat institucional que defensa el Govern.
La seva portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha celebrat la notícia: "Sempre havien demanat l'aplicació de la llei aprovada al Congrés perque va en favor de Catalunya i el proces de normalització", ha indicat.
“⚖️El Suprem aplica la llei d'amnistia a Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, els líders del prcés condemnats per malversació— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
👤El Govern celebra la notícia: "És el que sempre habiem demanat en benefici del conjunt dels catalans" pic.twitter.com/6QbO0zt877“
El cap de l'Executiu català ha afegit que, "malgrat les resistències d'alguns", Catalunya continua avançant en la seva normalització política, social i institucional. Illa ha tancat el missatge amb una declaració contundent sobre l'escenari polític actual: "No hi ha marxa enrere. Continuem avançant".
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrat l'apliació finalment de l'amnistia: "Han dedicat temps, recursos i capacitat d’inventiva per evitar-la, però l’amnistia arribarà a tothom", ha assegurat, en una publicació a X. Puigdemont ha lamentat que l'òrgan judicial arribi "arrossegant els peus, tard i remugant". "El Suprem no té més remei que signar la capitulació", ha sentenciat.
La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, a recordat que la llei és "plenament constitucional" i respecta el dret europeu, i ha afirmat que l’aposta del seu executiu ha suposat "més convivència" a Catalunya.
Nou escenari polític i judicial
La decisió arriba més de dos anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia i representa un nou capítol en la seva aplicació als principals dirigents condemnats pel procés independentista. La resolució elimina els últims efectes penals que afectaven Junqueras, Bassa, Turull i Romeva, que a partir d'ara poden tornar a concórrer a unes eleccions sense la limitació derivada de les condemnes d'inhabilitació.