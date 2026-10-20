Protecció Civil desactiva l'INUNCAT després del temporal
- Les fortes pluges deixen més de 68 l/m² sense danys greus
- 239 trucades al 112 durant un temporal que es desinfla
La Protecció Civil ha desactivat el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) després de la millora generalitzada de les condicions meteorològiques. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) també ha donat per finalitzats els avisos per intensitat i acumulació de pluja, un cop la pertorbació s’ha anat desplaçant cap al nord-est del país.
Tot i això, durant les primeres hores del matí encara es mantenien avisos de nivell taronja a diverses comarques gironines, especialment a l’Empordà, el Gironès i la Selva.
Pluges abundants a Tarragona i al Pirineu
L’episodi ha deixat precipitacions destacables arreu del territori, sobretot a les comarques de Tarragona i al Pirineu oriental. Entre els registres més rellevants hi ha els 69,3 litres per metre quadrat a Ulldeter (Ripollès), els 68,6 l/m² a Falset (Priorat) i els 68,1 l/m² a la Llacuna (Anoia). També han destacat els acumulats de Tivissa i altres municipis de la Ribera d’Ebre. Pel que fa a la intensitat de la pluja en períodes curts, Torredembarra, Vila-rodona i Nulles han registrat alguns dels valors més elevats de l’episodi.
“🚨 Morts per inundacions: @sergiodelgado76 , sotsdirector de Protecció Civil, admet que vivim "un any complicat" | @emergenciescat— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
🗣️ "Una part de la societat no és conscient dels riscos de l'aigua. Un pam d'aigua té prou força per arrossegar una persona" | @cafedidees_rtve…“
El cabal del riu Gaià supera el llindar d’alerta
Una de les situacions que va generar més seguiment durant el temporal va ser l’augment del cabal del riu Gaià. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre un avís després que l’estació de control de Vilabella, a l’Alt Camp, superés el llindar d’alerta. La situació, però, es va anar normalitzant amb el pas de les hores i l’avís es va poder retirar durant la matinada. Les autoritats destaquen que, malgrat les fortes precipitacions, no s’han registrat desbordaments greus ni afectacions importants derivades dels cabals dels rius.
239 trucades al 112 i més de 130 serveis dels Bombers
El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 239 trucades relacionades amb el temporal, que han generat 176 incidències. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, el Tarragonès, la Noguera, el Baix Llobregat i el Baix Camp. Per municipis, destaquen Barcelona, Tarragona, Lleida, la Baronia de Rialb i Camarasa.
Els Bombers de la Generalitat han atès 132 avisos des de l’inici de l’episodi, principalment per arbres caiguts, inundacions puntuals, vehicles bloquejats per l’aigua, esllavissades i petits esfondraments. La majoria de les incidències s’han concentrat al litoral i prelitoral català.
Cap ferit greu i previsió més tranquil·la
Pel que fa a les afectacions personals, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut 32 alertes i ha assistit 28 persones, cinc de les quals han estat traslladades a centres sanitaris.
En cap cas s’han registrat ferits de gravetat. Amb la disminució progressiva de les precipitacions durant la nit i la matinada, Protecció Civil confia a donar completament per tancat l’episodi. Les previsions apunten que la pluja continuarà present durant els pròxims dies, però amb una intensitat molt inferior a la viscuda durant aquest episodi.