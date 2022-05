El bon temps acompanya 350.000 visitants del Temps de Flors

Els carrers del centre de Girona, especialment el Barri Vell i el Mercadal, han omplert els últims dos caps de setmana de maig de flors i, sobretot, de gent. Riuades de persones no s'han volgut perdre la 67a edició de Girona Temps de Flors que ha estat de record de visitant i d'impacte econòmic. En concret més de 350.000 persones s'han passejat pels barris del nucli urbà gironí per emmirallar-se amb els murals de florals que han vestit l'edició d'enguany. Aquesta xifra representa un 40 % més de visitants que el 2019, l'última anys abans de la pandèmia. Els Banys Àrabs, la plaça dels Jurats, les escales de la catedral o els diversos ponts de l'Onyar són els espais on més gent es congrega.

Després de dos anys de pandèmia s'han tornat a veure aglomeracions, en part degut al bon temps. Enguany, s'ha comptat amb 107 instal·lacions repartides en diferents punts de la ciutat. Segons les enquestes fetes a l'Oficina de Turisme, set de cada deu turistes que han vingut de fora la ciutat són catalans; molts d'ells, de l'àrea de Barcelona. I entre els estrangers, també per proximitat, destaquen els francesos.

Una fita que ha deixat uns 10 milions d'euros d'impacte econòmic a la ciutat de Girona.

L'emergència climàtica, al claustre de la catedral

Un dels espais que es recupera aquest any és el soterrani de la catedral de Girona. En aquest àmbit els visitants poden veure-hi un muntatge floral que recrea l'amor amb tulipes i altres flors de color rosa. També hi ha unes plantes surant que simularan els núvols.

Escales de la Catedral en Temps de Flors

Al claustre del mateix edifici hi ha un muntatge que convida a la reflexió. El verd que hi ha habitualment al centre del claustre s'ha substituït per una lona negra i alguns troncs repartits per tot l'espai. Unes màquines de fum i uns focus vermells mostren un escenari devastador.

Per contra, a dins de les galeries hi ha plantes i flors que vesteixen de verd tot l'espai. L'objectiu és mostrar les conseqüències de l'emergència climàtica que viu el planeta contraposant la natura que hi ha als boscos i mostrant un escenari central amb el qual podria provocar l'activitat humana.