'El Túnel: avanza y gana': 16 concursantes se juegan su pase a la gran final

Superado el ecuador, ‘El Túnel: avanza y gana’ llega a su semifinal con la mitad de los concursantes. 16 compiten por hacerse con un hueco en la gran final para así estar más cerca de conseguir los 150.000 euros de premio. Solo ocho llegarán al último programa.

Con Íñigo como el rival más fuerte después de haber superado tres duelos seguidos acumulando la friolera de 24.000 euros, otros concursantes empiezan a destacar: Hugo, hijo del capitán que hizo la primera expedición española a la Antártida; Sara y sus chistes malos que reivindica las fiestas de pueblo; o Martín, estudiante que demuestra que la juventud viene pisando fuerte.

Todos ellos tienen claras sus estrategias, aunque algunos tratan de disimularlo. Hacerse con la mayor cantidad de dinero es muy jugoso, pero la avaricia puede romper el saco. Tener la mente fría y saber cuándo parar es tan importante como los propios duelos. Si olvidan esto, la jugada puede salir mal...

Jesús Vázquez conduce con emoción la semifinal, donde cada vez resulta más difícil decir adiós a los participantes. Pero mientras unos lo amenazan con tirarlo al pilón, otros nos regalan un rap que podría convertirse en la sintonía de ‘El Túnel’, que dará a conocer, por fin, los nombres de sus ocho finalistas.