'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat política i parlamentària de Catalunya. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza aquesta setmana la nova etapa que s'obre al Parlament amb Anna Erra, de Junts per Catalunya, com a nova presidenta. També parla dels pactes per governar els municipis després del 28M, acompanyat dels analistes Montserrat Nebrera i Toni Aira.

