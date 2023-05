L'Associació de Productors de Documentals ha guardonat el documental 'Tarradellas, govern d'unitat', amb el premi a Millor Documental Televisiu en la 10a edició dels Premis ProDocs.

Els autors del documental Albert Solé i Joan Salicrú van recollir el premi lliurat dins de la 26a edició dels Premis del Festival DocsBarcelona, dissabte al CCCB.

Albert Solé va destacar que el documental va ser possible gràcies a la participació de RTVE i la Xarxa Audiovisual Local. "Aquesta és la història d'una època, d'uns personatges i d'un moment en que vam estar molt units", va afegir. Per la seva banda, Joan Salicrú va voler remarcar que "el documental és un al·legat a la bona política".

'Tarradellas, govern d'unitat'

Fa 45 anys, amb el retorn del president Tarradellas, la Generalitat restaurada començava a donar els primers passos després de la llarga dictadura franquista. Per dotar de forma i contingut la màxima institució de Catalunya, l'home que l'havia mantingut amb dignitat a l'exili, va nomenar un govern provisional. Integrat per 12 homes, va comptar amb totes les forces polítiques existents en aquell moment i va significar una representació sense precedents de l'arc polític sencer. Era un govern d’unitat, l’únic que hi ha hagut a Catalunya.

No són poques les fites que es van assolir en aquell període (1977-1980) sota el lideratge del president Tarradellas, que va saber imbuir de sentit d'Estat els homes que l'acompanyaven en aquell govern. En la mesura en què el seu llegat és ben present en la memòria col·lectiva, el documental també pretén fer-lo visible recorrent el territori amb aquelles persones que fa 45 anys es van encarregar de prefigurar com seria la Catalunya d'avui.