A només unes hores de l’inici de la campanya electoral, RTVE Catalunya emet, el dimecres 10 de maig, el primer debat televisat dels candidats a l’alcaldia de Barcelona. Moderat per Gemma Nierga i Quim Barnola, comptarà amb els caps de llista dels partits amb representació al consistori. Tindrà una durada de 90 minuts i s'emetrà en directe des dels estudis de RTVE Catalunya a Sant Cugat del Vallès.

RTVE Catalunya emet el primer debat televisat dels candidats a l'alcaldia de Barcelona. Hi participaran els caps de llista de les formacions que actualment tenen representació a l’Ajuntament:

Ernest Maragall , per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM)

, per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM) Ada Colau , per Barcelona en Comú (BComú-C)

, per Barcelona en Comú (BComú-C) Jaume Collboni , del Partit dels Socialistes de Catalunya - Units (PSC-CP)

, del Partit dels Socialistes de Catalunya - Units (PSC-CP) Xavier Trias , de Trias per Barcelona (TriasxBCN - CM)

, de Trias per Barcelona (TriasxBCN - CM) Anna Grau , de Ciutadans (Cs)

, de Ciutadans (Cs) Daniel Sirera , del Partit Popular (PP)

, del Partit Popular (PP) Eva Parera, de Valents

El debat serà el tret de sortida a una campanya molt disputada. Farem balanç de la legislatura i preguntarem als candidats pel seu model de ciutat. I el més important, volem saber de primera mà quines són les seves propostes per afrontar les principals preocupacions dels barcelonins: la situació econòmica, la inseguretat, la neteja, la mobilitat i l'accés a l’habitatge, entre altres. Gemma Nierga i Quim Barnola s'interessaran també per les possibles aliances postelectorals. Les enquestes no donen un clar favorit i es preveu que, qui guanyi, ho faci amb un marge estret.

L'emissió del debat serà en horari de màxima audiència, a les 22:35 hores a La 1 de RTVE Catalunya i el Canal 24h, per tot Espanya. Es podrà escoltar a les emissores de RNE Ràdio 4 i Ràdio 5, en desconnexió per Catalunya, i veure des de la plataforma RTVE Play, i a RTVEPlay.es i RTVEPlay.cat.