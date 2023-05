'La Ruïna' és una producció de RTVE Catalunya en col·laboració amb El Terrat (The Mediapro Studio). Conduït per Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, s'emet els dimarts a la nit a La 2, després de 'Cachitos de hierro y cromo'.

Aquesta setmana a 'La Ruïna', els còmics Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull escolten la ruïnosa història de l’actor Santi Millán tractant de travessar fronteres amb el passaport caducat. A més, el públic ha de triar la història més ruïnosa entre una anècdota de terror que barreja autoritats, avions i una parella amb molta paciència.

Per la seva banda, el públic de 'La Ruïna' explica els perills de menjar torró a un festival de música, com fer passar vergonya a un massatgista, com una feina propera a l’esclavisme acaba en una mena de vacances, nits de festa que se’n van de les mans, com viatjar amb pocs diners de vegades et pot sortir molt car i la complexitat de fer un salt mortal.