Bambino, el Elvis de los tablaos, en 'Cachitos'

Por primera vez en once temporadas, 'Cachitos de hierro y cromo' titula un programa con el nombre propio de un artista: 'Sonido Bambino'. Pero no se trata estrictamente de un monográfico, si no de la reivindicación de un estilo pasional y arrebatador. Todo un género musical del que el legendario Bambino fue su principal artífice e inapelable rey en los años 60 y 70. El Elvis de los tablaos.

El estreno del programa coincidirá casi con la fecha en que Miguel Vargas Jiménez, Bambino, fallecía en Utrera, localidad sevillana en la que también nació y creció. El 5 de mayo se cumplen 24 años de su muerte, los mismos que él tenía cuando publicó su primer disco, un single que en la cara B contenía la emblemática 'El poeta lloró'.

¿En qué consiste el 'sonido Bambino'? Son canciones sentimentales en clave flamenca y rumbera. Guitarras, palmas y encendidos jaleos. Bongos en la rumba y en bastantes ocasiones, también piano y hasta deslumbrantes orquestaciones. Lo que Bambino llamaba "su combo flamenco". Trepidante y a la vez melódico. Lo festivo y lo dramático en un mismo baile.

Bambino en una imagen de archivo Archivo

Un recorrido por el 'sonido Bambino', con amplia cabida tanto para los precedentes como sus sucesores. De Lola Flores a Falete. O su más inmediata heredera, María Jiménez. Rumberas de rompe y rasga de su misma generación, como La Polaca, Amina y Maruja Garrido...

Será un 'Cachitos' esencialmente diferente a cualquier otro que hayamos visto antes, a medio camino entre la tesis musical y la frenética fiesta flamenca. Una historia con nombre propio y plural contenido. En la que además, el programa recupera un añadido de lujo, un nuevo live de Hierro y Cromo. A lo largo de la historia del programa, de manera muy puntual, artistas actuales han rendido tributo y renovado la memoria musical de nuestro archivo. Este capítulo de 'Sonido Bambino' retoma la iniciativa y pone el broche al programa con una singular recreación de un clásico bambinero. El bolero por rumbas 'Todavía' en la voz de oro del joven Lucas Bun. Y con nuestro propio combo flamenco.

Lucas Bun RTVE

'Cachitos de hierro y cromo' es un programa de producción propia, presentado por Virginia Díaz, dirigido por Jero Rodríguez y con producción de Ignacio Lorenzo y Meritxell Ballester. 'Sonido Bambino', con el guion de Luis Troquel.