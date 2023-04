RTVE lliura els 67 Premis Sant Jordi de Cinematografia

RTVE va lliurar anit els 67 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia en una gala celebrada al Teatre Lliure de Barcelona i conduïda per Gemma Nierga i Sílvia Abril, en què es va reconèixer els films 'As bestas' i 'Cinco lobitos'. Luis Zahera i Anna Castillo van ser premiats com a millors intèrprets i 'Alcarràs', dirigida per Carla Simón, va rebre la Rosa de Sant Jordi que atorguen els espectadors. Gerardo Herrero va ser reconegut amb el Premi a la Indústria.

Anit va tenir lloc la gala de lliurament dels Premis Sant Jordi al Teatre Lliure de Barcelona. Susan Sarandon va recollir el Premi d'Honor de mans de la directora catalana i amiga seva Isabel Coixet, amb els assistents dedicant-li un llarg aplaudiment. Visiblement emocionada, l'actriu nord-americana va dedicar el premi al seu amic i músic Harry Belafonte, mort ahir, "que era valent, divertit, afectuós i una autèntica alenada d'aire fresc. Els artistes som la brúixola de la consciència de la humanitat. Ell creia que un món millor és possible", i va afegir entre llàgrimes, "i jo també ho crec. Us estimo molt".

L'actor francès Omar Sy també va recollir el Premi d'Honor per una carrera curta, però intensa: "Estic molt honorat, és molt emocionant veure aquestes imatges i que honoreu aquesta carrera, tot i ser tan curta. A Espanya sempre m'heu acollit molt bé i compto amb tots vosaltres per continuar rebent més Sant Jordis. Molt agraït! Fins aviat!", va acabar el seu discurs.

Omar Sy va recollir el Premi d'Honor de la mà del director de RTVE Catalunya Oriol Nolis rtve catalunya

En l'apartat de millor interpretació, Luis Zahera, va agrair el premi per 'As bestas' afirmant: "Tinc debilitat per Catalunya, em feu enveja sana des que vaig descobrir els espectacles dels vuitanta". Per la seva banda, Anna Castillo, protagonista de 'Girasoles silvestres' va dedicar el premi a la seva família i en especial a la seva mare: "Estic molt emocionada i una mica nerviosa, molt agraïda de rebre aquest premi a casa de la mà de les meves amigues. Moltes gràcies al jurat i a Conxita Casanovas per aquest reconeixement".

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han destacat en aquesta edició 'Cinco lobitos', participada per RTVE, com a millor òpera prima. La seva directora, Alauda Ruiz de Azúa, es va mostrar emocionada de rebre el premi a Barcelona: "És un premi d'òpera prima i m'agradaria que servís per celebrar totes les òperes primes. Gràcies!".

Sandra Tapia, productora executiva d''As bestas', premi a la millor pel·lícula espanyola, va disculpar l'absència del director Rodrigo Sorogoyen i va dir, agraïda, "les productores somiem fer pel·lícules que uneixin públic i jurat, i amb 'As bestas' ho hem aconseguit. Moltes gràcies".

La gala, dirigida per María Eizaguirre i conduïda per Sílvia Abril i Gemma Nierga, va comptar amb les actuacions de Luz Casal i Blanca Paloma, que va interpretar 'Eaea', la cançó que representarà TVE al Festival d'Eurovisió a Liverpool el proper 16 de maig.

El Premi a la Indústria va ser per Gerardo Herrero: "Agraeixo el premi al jurat i a Conxita Casanovas, que ha fet molt pel cinema espanyol. He produït més de 160 pel·lícules, i n'he dirigit 18 i aquí a Catalunya hi ha molta gent que han format part de la meva carrera. Agraeixo el premi a l'ens públic RTVE. Tinc encara moltes històries a explicar, molts projectes pendents i aquest premi no serà el final de la meva carrera."

El director José Luis Garci, reconegut per la seva trajectòria, va agrair el premi i va reconèixer que "ha tingut molta sort en la vida familiar, amb els amics, m'ha tocat la grossa moltes vegades. Crec que aquest és un premi global: si avui soc aquí és perquè hi ha hagut molta gent que ha estat amb mi durant la meva trajectòria. Aquest premi es deu a moltíssima gent. Moltes gràcies!".

José Luis Garci va recollir el Premi a la Trajectòria rtve catalunya

La Rosa de Sant Jordi per a la millor pel·lícula espanyola va ser per 'Alcarràs', participada per RTVE. La seva directora, Carla Simón, va agrair el seu segon Sant Jordi: "Quin premi tan bonic. Gràcies a RTVE perquè va confiar en la pel·lícula quan encara era un guió, als meus productors i als exhibidors i als distribuïdors, sobretot a les sales petites dels pobles, que van tornar a obrir perquè la gent pogués veure la pel·lícula. I molt especialment gràcies als espectadors que ens han votat". Per la seva banda, Adolfo Blanco, distribuïdor en Espanya d''Argentina, 1985' va recollir la Rosa de Sant Jordi a millor pel·lícula internacional. En l'apartat internacional, 'Top gun: Maverick', de Joseph Kosinski, va ser guardonada amb el premi a la millor pel·lícula estrangera. Tilda Swinton i Austin Butler van merèixer els guardons a millors intèrprets estrangers, que van ser recollits per Albert Serra i Montse Triola, director i productora del film 'Pacifiction'.

La gala va finalitzar amb l'actuació de Vicco i es va emetre a La 2, es pot tornar a veure a RTVE Play Catalunya.