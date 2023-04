El Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona ha estat l'escenari on l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lliurat la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum a Mària Sánchez Ledesma, periodista de RTVE Catalunya.

Aquesta tarda ha tingut lloc l'acte de lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a la periodista Mària Sánchez Ledesma que el ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat 31 de març. El plenari en va destacar "la seva llarga trajectòria com a periodista de l’àmbit local de Barcelona, convertint-se en un referent per a les noves generacions de periodistes d’informació local i municipal".

La sessió s'ha iniciat amb un parlament de l'alcaldessa Colau, que ha lloat la figura de Mària Sànchez per la seva honestedat i per donar veu sempre als veïns de Barcelona.

Tot seguit, ha començat l'acte, conduït la periodista de betevé Eva Arderius. Hi han participat en la glossa de la guardonada l’activista social i cofundadora de la PAH, Lucía Delgado, i el periodista i director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, que ha anunciat la creació de la categoria Mària Sánchez en els premis 'El escarabajo verde', programa que va crear i dirigir en la seva primera etapa. Durant la cerimònia s'ha projectat un vídeo realitzat pels companys de RTVE en què es reflecteix tota la seva trajectòria i que estava acompanyat per música creada pel seu fill.

El seu marit, el periodista Manel Lucas, i els seus fills, Marcel i Marina, han recollit emocionats la Medalla d’Or i Lucas n'ha dit unes paraules.

Manel Lucas i els seus fills Marcel i Marina han recollit la Medalla d'Or Ajuntament de Barcelona

Mària Sánchez Ledesma era periodista de RTVE Catalunya des de 1988. Els darrers 20 anys ha treballat per als Serveis Informatius de TVE Catalunya, cobrint la informació social i municipal de Barcelona. Mària Sánchez ha estat un referent periodístic i personal per als companys de professió i per a la resta de professionals que van treballar amb ella al llarg dels seus 35 anys de carrera.