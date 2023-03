Aquesta nit s'ha celebrat la 28a edició dels Premis Zapping, organitzats per l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, un reconeixement a través del públic als professionals, distribuïdors i creadors d’un oci audiovisual de qualitat. RTVE ha aconseguit els guardons per 'Las tres puertas', 'De seda y hierro' i a Jordi Hurtado.

'Las tres puertas', el programa d'entrevistes presentat i dirigit per María Casado, ha obtingut el guardó en la categoria de Millor Programa Cultural i Divulgatiu. Han recollit el premi Miki Sabater, realitzador del programa, i Blanca Flaquer, subdirectora de continguts de RTVE Catalunya, que ha agraït el premi en nom de RTVE i de Teatro Soho Television i ha remarcat: "A una televisió pública hi cap la conversa i hi cap la tranquil·litat. Com deia l'altre dia la María Casado a l'inici del programa 'per un espai on càpiguen les converses amb calma i amb ànima'".

El programa 'De seda y hierro' ha rebut el Premi Valors per ser "un espai que busca la inclusió i la visibilitat de la discapacitat a través d’històries reals narrades en primera persona que descobreixen les vides i il·lusions de qui conviu amb alguna dependència". La periodista i guionista del programa Mónica Lázaro ha recollit el premi i ha donat les gràcies pel Premi Valors. "Un dia ens vam animar a començar aquesta aventura de donar veu i explicar històries de persones amb discapacitat i amb dependència que volien ser escoltades i volien explicar-nos coses i així ho han fet. Els hi devem molt i volem dedicar el premi a totes aquestes persones que han omplert 50 programes, en 4 temporades durant 5 anys", ha afegit.

Mónica Lázaro ha recollit el Premi Valors dels Zapping per a 'De seda y hierro' rtve catalunya

El presentador de 'Saber y Ganar', Jordi Hurtado ha aconseguit el premi a Millor Comunicador. A través d'un missatge de vídeo, Hurtado ha agraït el guardó, "un premi a la continuïtat per aquests 26 anys del programa" ha recalcat. També ha tingut unes paraules de record per al creador del format Sergi Schaaff.

Jordi Hurtado no ha pogut assistir a la gala i ha agraït el premi Zapping a través d'un missatge rtve catalunya

A l'acte, celebrat a l'Auditori del CaixaForum de Barcelona, també han estat guardonats l'actriu Mireia Oriol, els programes 'Crims' de Televisió de Catalunya i 'Cuina amb mi' de canal SET, la sèrie 'No me gusta conducir', la iniciativa a les xarxes socials 'Gabinete de curiosidades', el videojoc de 'Tadeo Jones' i la comunicadora de xarxes socials Nuria Casas, entre altres guardons.